Floodwater: కృష్ణా, గోదావరి నదుల్లో వరద నీరు తగ్గుముఖం.. ప్రఖార్ జైన్
కృష్ణా, గోదావరి నదుల్లోకి వరద నీరు తగ్గుముఖం పట్టిందని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ (ఏపీఎస్డీఎంఏ) తెలిపింది. విజయవాడలోని కృష్ణా నదిలోని ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద వరద నీటి ప్రవాహం, అవుట్ఫ్లో గురువారం ఉదయం 6:30 గంటల నాటికి 4.7 లక్షల క్యూసెక్కులకు పైగా ఉందని ఏపీఎస్డీఎంఏ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖార్ జైన్ తెలిపారు.
కృష్ణా, గోదావరి నదుల్లో వరద నీటి ప్రవాహం తగ్గుముఖం పట్టిందని ప్రఖార్ జైన్ అన్నారు. ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద మొదటి స్థాయి హెచ్చరిక కొనసాగుతోంది. ఇంకా, గోదావరి నదిలో ఎగువ ప్రవాహాలు తగ్గాయని ఆయన గుర్తించారు.
తూర్పు గోదావరి నదిలోని ధవళేశ్వరంలోని సర్ ఆర్థర్ కాటన్ బ్యారేజీ వద్ద వరద నీటి ప్రవాహం అవుట్ఫ్లో 12 లక్షల క్యూసెక్కులకు పైగా ఉందన్నారు. అయితే, వరద నీటి ప్రవాహం పూర్తిగా తగ్గే వరకు ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఆయన సూచించారు.