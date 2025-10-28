మేక్మైట్రిప్, భారతదేశంలోని ప్రముఖ ఆన్లైన్ ట్రావెల్ కంపెనీ, భారతీయుల సంవత్సరాంత ప్రయాణ సీజన్ ప్రారంభానికి గుర్తుగా రూపొందించిన కొత్త క్యాలెండర్ మూమెంట్ ట్రావెల్ కా ముహూరత్ను ప్రారంభించిందని ప్రకటించింది. ఇందులో భాగంగా, విమానాలు, హోటల్ వసతులు, హాలిడే ప్యాకేజీలు, గ్రౌండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్, పర్యటనలు, ఆకర్షణలు వంటి సేవలతో పాటు వీసా, ఫారెక్స్, ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ వంటి ప్రయాణ నిత్యావసరాలను కూడా కలిపి, భారతదేశం, విదేశాలలోని ప్రముఖ విమానయాన సంస్థలు, హాస్పిటాలిటీ బ్రాండ్లు, ప్రధాన బ్యాంకింగ్ భాగస్వాములతో కలసి ప్రయాణికులకు అత్యున్నత విలువను అందిస్తోంది.
సంవత్సరాంతపు సెలవులను గడపడంలో ప్రయాణికులకు సహాయపడటానికి, ప్రచారం ప్రతి వారం ప్రత్యేక దేశీయ, అంతర్జాతీయ విశ్రాంతి గమ్యస్థానాలను హైలైట్ చేస్తూ, బీచ్లు, కొండలు, సంస్కృతి, నగర విహారాలను మిళితం చేస్తుంది. ట్రావెల్ కా ముహూరత్ ప్రారంభ ఎడిషన్ అక్టోబర్ 29 నుండి నవంబర్ 30, 2025 వరకు జరుగుతుంది. MMTBLACK సభ్యులు ప్రత్యేక ముందస్తు యాక్సెస్ను పొందగలరని, ప్రతి శుక్రవారం బ్లాక్ ఫ్రైడే డీల్స్, లైట్నింగ్ డ్రాప్స్, పరిమిత ఇన్వెంటరీ ఆఫర్లు ప్రతిరోజూ సాయంత్రం 6:00 నుంచి రాత్రి 9:00 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటాయని ప్రకటించింది.
ట్రావెల్ కా ముహూరత్ ట్రావెల్ విభాగంలో మొట్టమొదటి చొరవ, దీనివల్ల ప్రయాణికులు, మా భాగస్వాములు ఇద్దరు కూడా గణనీయమైన లాభం పొందగలరు, అని మిస్టర్. రాజేష్ మాగోవ్, సహ వ్యవస్థాపకుడు మరియు గ్రూప్ సిఇఒ, మేక్మైట్రిప్ తెలిపారు. భారతదేశంలోని ప్రముఖ ప్రయాణ వేదికగా, మేము ప్రయాణికులకు గొప్ప విలువను అందించే స్థాయిలో పర్యావరణ వ్యవస్థను ఏకతాటిపైకి తీసుకురావడంలో మా ప్రత్యేకతను కొనసాగిస్తున్నాము. మా భాగస్వాముల మద్దతుతో, ప్రణాళిక అనుభవాన్ని కూడా ఒక ఉత్సాహభరితమైన, ఉత్తేజకరమైన ప్రయాణంగా మలచాలని మేము లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము.
ట్రావెల్ కా ముహురత్ సమయం భారతీయులు తమ పర్యటనలను ఎప్పుడెప్పుడు చురుకుగా ప్లాన్ చేస్తారనే అంతర్దృష్టులపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మేక్మైట్రిప్ గమనించిన బుకింగ్ డేటా ప్రకారం, అత్యుత్తమ ప్యాకేజీలు త్వరగా అమ్ముడవుతాయని, డిసెంబరులో ఛార్జీలు పెరుగుతాయని భావించి, చాలా మంది ప్రయాణికులు ముందుగానే తమ పర్యటనలను ఖరారు చేస్తున్నారు. నిజానికి, దాదాపు 30% మంది నవంబర్ నాటికి తమ బుకింగ్లను పూర్తి చేస్తారు. అంతర్జాతీయ ప్రయాణాల్లో అక్టోబర్లో కనిపించే బుకింగ్ స్పైక్ కారణంగా, విండో మరింత త్వరగా తెరువబడుతుంది.
పెరుగుతున్న ధరలు, లభ్యత ఆధారంగా, ప్రత్యేక సంవత్సరాంతపు ట్రిప్ సీజన్ కోసం ఒక వేదికను సృష్టించింది. ‘ట్రావెల్ కా ముహురత్’ ఇప్పుడు మన దేశపు ప్రయాణికుల కోసం సంవత్సరాంతపు ట్రావెల్ ఉత్సవానికి, ప్రారంభోత్సవంగా గుర్తింపును పొందడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ ముఖ్యమైన దశలో, ఎంపిక చేసిన ప్రత్యేక ప్యాకేజీలతో విమానాలు, వసతులు మరియు సందర్శనీయ ప్రదేశాలను అందించడం ద్వారా, ఇది ప్రయాణికులకు వారి ప్రణాళికలను ప్లాన్ నుండి అద్భుతమైన ట్రిప్గా మార్చడంలో సహాయపడుతుంది.