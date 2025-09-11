గురువారం, 11 సెప్టెంబరు 2025
గురువారం, 11 సెప్టెంబరు 2025 (21:57 IST)

తీర్థయాత్ర నగరాల్లో బలమైన వృద్ధి: మేక్‌ మైట్రిప్ తీర్థయాత్ర ప్రయాణ ధోరణులు 2024-25

భారతదేశ ప్రయాణ, పర్యాటక పరిశ్రమలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న విభాగాలలో ఒకటిగా తీర్థయాత్ర ప్రయాణం అభివృద్ధి చెందుతోంది. మేక్‌మైట్రిప్ తీర్థయాత్ర ప్రయాణ ధోరణులు 2024-25 ప్రకారం, FY24-25లో 56 తీర్థయాత్ర గమ్యస్థానాలలో వసతి బుకింగ్‌లు 19% పెరిగాయి. తీర్థయాత్ర ప్రయాణ ధోరణులు విస్తృత-ఆధారిత జోరును చాటిచెబుతాయి. 34 గమ్యస్థానాలు రెండంకెల వృద్ధిని నమోదు చేస్తున్నాయి, 15 గమ్యస్థానాలు 25% కంటే ఎక్కువ పెరుగుతున్నాయి. ఇది ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణాలు ప్రయాణ డిమాండ్‌కు ఎలా శక్తివంతమైన చోదకశక్తిగా మారుతున్నాయో నొక్కి చెబుతుంది.
 
ప్రయాగ్‌రాజ్ (ఉత్తరప్రదేశ్), వారణాసి (ఉత్తరప్రదేశ్), అయోధ్య (ఉత్తరప్రదేశ్), పూరి (ఒడిశా), అమృత్‌సర్ (పంజాబ్), తిరుపతి(ఆంధ్రప్రదేశ్) వంటి కేంద్రాలలో తీర్థయాత్ర గమ్యస్థానాల విస్తృత వృద్ధిని చూడవచ్చు, ఇవి నిరంతరం అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి. అదే సమయంలో, ఖాటా శ్యామ్ జీ (రాజస్థాన్), ఓంకారేశ్వర్ (మధ్య ప్రదేశ్), తిరుచెందూర్ (తమిళనాడు) వంటి ప్రదేశాలు కూడా బలమైన జోరును నమోదు చేస్తున్నాయి, ఇది దేశంలో ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం విస్తృత కాన్వాస్‌ను ప్రతిబింబిస్తుంది.
 
తీర్థయాత్ర డిమాండ్‌లో బలమైన పెరుగుదల కూడా కీలక గమ్యస్థానాలలో వసతి సరఫరాలో దూకుడు విస్తరణకు దారితీస్తోంది. ప్రయాణికులు ఎక్కువగా స్వల్ప, ఉద్దేశ్యంతో కూడిన బసలను ఎంచుకుంటున్నారు, సగానికి పైగా ఒకే రాత్రి ప్రయాణాలను ఎంచుకుంటున్నారు. అదే సమయంలో, ప్రీమియమైజేషన్ ఊపందుకుంది, ₹7,000 కంటే ఎక్కువ ధర గల గదుల బుకింగ్‌లు 20% పైగా పెరిగాయి.
 
తీర్థయాత్ర ప్రయాణ ట్రెండ్స్ 2024-25 గురించి మేక్‌మైట్రిప్ సహ వ్యవస్థాపకులు, గ్రూప్ సీఈఓ రాజేష్ మాగోవ్ మాట్లాడుతూ, తీర్థయాత్ర ప్రయాణం ఎల్లప్పుడూ మన సంస్కృతిలో భాగంగా ఉంది, కానీ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది దేశవ్యాప్తంగా దాని స్థాయి, స్థిరత్వం. బలమైన కనెక్టివిటీ, అన్ని వయసుల, ఆదాయ విభాగాలలోని భారతీయులు తీర్థయాత్ర-నేతృత్వంలోని ప్రయాణాలను ప్లాన్ చేయడం ద్వారా మనం స్థిరమైన వృద్ధిని చూస్తున్నాం. ఈ పెరుగుతున్న డిమాండ్ ప్రయాణికుల అంచనాలను విస్తృతం చేస్తోంది. యాత్రికుల ప్రత్యేక అవసరాలను బాగా తీర్చే మార్గాల్లో ఆవిష్కరణలు చేయడానికి పరిశ్రమను ప్రేరేపిస్తోంది అని అన్నారు.
 
దాదాపు 3 తీర్థయాత్ర బుకింగ్‌లలో 2 ప్రయాణానికి వారంలోపుగానే బుక్ అయినవి:
ఆలస్య బుకింగ్ ధోరణి భారతీయ ప్రయాణికుల లక్షణం, ఇది ప్రయాణ విభాగాలన్నింటిలోనూ ఇది కనిపిస్తుంది. విహార యాత్ర మాదిరిగానే తీర్థయాత్ర ప్రయాణం కూడా ప్రయాణ తేదీకి చాలా దగ్గరగా బుక్ చేయబడుతూనే ఉంది, ప్రయాణ తేదీకి ఆరు రోజుల్లోపుగా 63% కంటే ఎక్కువ బుకింగ్‌లు చేయబడ్డాయి.
 
తీర్థయాత్ర ప్రయాణంలో స్వల్ప, ఉద్దేశ్యంతో కూడిన బసలు ఉంటాయి:
తీర్థయాత్ర ప్రయాణం స్వల్పకాలిక, ఉద్దేశ్యంతో కూడిన బసల ద్వారా నిర్వచించబడింది. మొత్తం ప్రయాణికులలో సగాని కంటే ఎక్కువ మంది (53%) ఒకే రాత్రి బస ఉండే సందర్శనలను ఎంచుకున్నారు. విహార ప్రయాణాల్లో ఇది 45% మందిగా ఉంది. రెండు రాత్రుల బసలు దాదాపు మూడింట ఒక వంతు (31%) గా ఉన్నాయి. మూడు రాత్రుల బసలు కేవలం 11% మాత్రమే. నాలుగు రాత్రులు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కాలం ఉన్నవి మొత్తం బుకింగ్‌లలో 5% కంటే తక్కువగానే ఉన్నాయి. విహార ప్రయాణాలలో మాత్రం ఇది బహుళ రాత్రులలో మరింత సమానంగా విస్తరించి ఉంటుంది.
 
తీర్థయాత్రలలో సామూహిక ప్రయాణం స్పష్టంగా బలంగా ఉంది:
తీర్థయాత్ర ప్రయాణాలలో సమూహ బుకింగ్‌లు చాలా పెద్ద వాటాను కలిగి ఉన్నాయి, విహార గమ్యస్థానాలలో 38.9%తో పోలిస్తే 47% తీర్థయాత్ర ప్రయాణాలు సమూహాలలో చేయబడ్డాయి. ఇది తీర్థయాత్ర ప్రయాణాల సమిష్టి స్వభావాన్ని నొక్కి చెబుతుంది. ఇక్కడ కుటుంబాలు, స్నేహితులు, సమాజ సమూహాలు తరచుగా కలిసి ప్రయాణిస్తాయి. లోతుగా పంచుకునే అనుభవంగా తీర్థయాత్రను మరింత బలోపేతం చేస్తాయి.
 
తీర్థయాత్ర నగరాల్లో అధిక-విలువ బుకింగ్‌లు విహార గమ్యస్థానాలను అధిగమిస్తాయి:
చాలా తీర్థయాత్ర వసతి బుకింగ్‌లు (71%) రాత్రికి ₹4,500 కంటే తక్కువ ధర గల గదులకు ఉన్నప్పటికీ, ఖరీదైన బుకింగ్ కూడా స్పష్టమైన ఊపందుకుంది. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో, ₹7,000-10,000 శ్రేణిలోని గదుల బుకింగ్‌లు 24% పెరిగాయి, అయితే ₹10,000 కంటే ఎక్కువ ఉన్నవి 23% పెరిగాయి. సమాంతరంగా, హోమ్‌ స్టేలు, అపార్ట్‌మెంట్‌ల వంటి ప్రత్యామ్నాయ వసతి ఎంపికలు కూడా ప్రయాణికులను ఆకర్షించాయి.   తీర్థయాత్ర గమ్యస్థానాలలో దాదాపు 10% గదుల రాత్రి బుకింగ్‌లకు దోహదపడ్డాయి.
 
తీర్థయాత్ర ప్రయాణం కొత్త హోటళ్ళు, హోమ్‌స్టేలను ప్రోత్సహిస్తుంది:
గత మూడేళ్లలో, తీర్థయాత్ర గమ్యస్థానాలలో వసతి సరఫరాలో గణనీయమైన పెరుగుదల కనిపించింది. ఈ ప్రదే శాలలో నేడు అందుబాటులో ఉన్న అన్ని హోటల్ గదులలో మూడింట ఒక వంతు కంటే ఎక్కువ గత మూడేళ్లలో ప్రారంభించబడ్డాయి. హోమ్‌స్టేలు, అపార్ట్‌మెంట్లు, హాస్టళ్లలో మరింత వేగవంతమైన వృద్ధి కనిపించింది. పెరుగుతున్న డిమాండ్‌ను ఆతిథ్యం ఇచ్చే వారు ఉపయోగించుకోవడంతో హోమ్‌స్టేలు విస్తరించాయి. కొత్త చేర్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. ఇప్పటికే ఉన్నవి ఆన్‌లైన్‌లోకి వస్తున్నాయి. ప్రీమియం సరఫరా కూడా వేగంగా పెరిగింది. నేడు అందుబాటులో ఉన్న ప్రీమియం వసతిలో 63% గత మూడేళ్ల కాలంలోనే ప్రారంభించబడ్డాయి, ఇది ప్రీమియం విభాగంలో డిమాండ్‌ను పొందడానికి వ్యాపార సంస్థలు ఎలా చురుకుగా పెట్టుబడి పెడుతున్నాయో ప్రతిబింబిస్తుంది.
 
యాత్రికులు తీర్థయాత్రలను విహార అనుభవాలతో మిళితం చేయడం పెరుగుతోంది:
2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో మేక్ మై ట్రిప్‌లో సగానికి పైగా (52%) హాలిడే ప్యాకేజీ బుకింగ్‌లను తీర్థయాత్రకు సంబంధించిన గమ్యస్థానాలను మాత్రమే కోరుకునే ప్రయాణికులు చేశారు. అదే సమయంలో, దాదాపు 48% బుకింగ్‌లు ఒకే హాలిడే ప్యాకేజీలోని తీర్థయాత్ర, విహార గమ్యస్థానాల కలయికను కోరుకునే ప్రయాణికుల నుండి వచ్చాయి. కలిసి చూస్తే, ఈ ధోరణులు ఒక మార్పును సూచిస్తున్నాయి, పెరుగుతున్న ప్రయాణికుల సంఖ్య మరింత ఆరోగ్యకరమైన అనుభవాన్ని సృష్టించడానికి ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణాలు, విహార కార్యకలాపాలను మిళితం చేస్తుంది.
 
దేశంలోని యాత్రికుల కోసం విశ్వసనీయ బ్రాండ్‌గా మారడానికి మేక్‌మైట్రిప్ స్థిరమైన ప్రయత్నాలను చేపట్టింది. ఈ దార్శనికత ఆధారంగా, కంపెనీ ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక గమ్యస్థానాలలో హోటళ్ళు, హోమ్‌స్టేల కలెక్షన్ అయిన లవ్డ్ బై డివోటీస్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ ప్రాపర్టీలు ప్లాట్‌ఫామ్‌పై ప్రత్యేక ట్యాగ్‌తో గుర్తించబడ్డాయి. ఆలయ స్థలాలకు సామీప్యత, ప్రాప్యత సౌలభ్యం, ప్రయాణీకులకు అనుకూలమైన సౌకర్యాలను బట్టి ఇవి ఎంపిక చేయబడ్డాయి. ఈ ఆన్‌లైన్ ప్లాట్‌ఫామ్ 56 యాత్రా స్థలాలలో 200 కంటే ఎక్కువ పండుగలను కూడా ప్రముఖంగా చాటిచెప్పింది. యాత్రికులు తమ ప్రయాణాన్ని ప్లాన్ చేసుకోవడాన్ని సులభతరం చేసింది. ఇది 600+ హాలిడే ప్యాకేజీల కలెక్షన్ ద్వారా మరింత బలోపేతం చేయబడింది, ఇది పూర్తిగా ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణాలు మొదలుకొని విహారంతో అల్లిన మిశ్రమ ప్రయాణాల వరకు ప్రతిదీ అందిస్తుంది, భక్తులకు అర్థవంతమైన ప్రయాణాన్ని ప్లాన్ చేయడంలో ఎక్కువ ఎంపిక, సౌకర్యాన్ని ఇస్తుంది.
 
మేక్‌మైట్రిప్ తీర్థయాత్ర ప్రయాణ ధోరణులు 2024-25 అనేది 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో వసతి బుకింగ్‌లతో పాటు ప్లాట్‌ఫామ్‌లో విక్రయించబడిన తీర్థయాత్ర హాలిడే ప్యాకేజీలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

