Heavy rain: తమిళనాడులో భారీ వర్షాలు.. ఆ ఆరు జిల్లాల్లో అలెర్ట్.. గాలి వేగం గంటకు..?
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రాంతం కారణంగా ఆదివారం తమిళనాడులోని ఆరు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని చెన్నైలోని ప్రాంతీయ వాతావరణ కేంద్రం (ఆర్ఎంసీ) అంచనా వేసింది. తాజా బులెటిన్ ప్రకారం, చెన్నై, చెంగల్పట్టు, తిరువళ్లూరు, కాంచీపురం, రాణిపేట, విల్లుపురం జిల్లాలు.. పుదుచ్చేరితో పాటు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
సోమవారం వర్షపాతం తీవ్రతరం అవుతుందని, తిరువళ్లూరు, చెన్నై, రాణిపేట జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఆర్ఎంసీ పేర్కొంది. చెంగల్పట్టు, కాంచీపురం, వెల్లూరు, విల్లుపురం, పుదుచ్చేరిలలో కూడా బలమైన వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా. అభివృద్ధి చెందుతున్న వాతావరణ వ్యవస్థ మధ్య, వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో విస్తరించి ఉన్న పెద్ద ప్రసరణలో భాగమని, ఇది రాబోయే 24 గంటల్లో మరింత బలపడుతుందని అధికారులు తెలిపారు.
అల్పపీడన ప్రాంతం వాయువ్య దిశగా కదులుతూ తమిళనాడులోని ఉత్తర తీరప్రాంత జిల్లాలు, పుదుచ్చేరిలోని కొన్ని ప్రాంతాలకు మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు కురుస్తుందని ఆర్ఎంసీ పేర్కొంది. ఇంకా, బలమైన గాలుల కారణంగా మత్స్యకారులు సముద్రం నుండి దూరంగా ఉండాలని గట్టిగా సూచించారు.
నైరుతి, ఆగ్నేయ, మధ్య బంగాళాఖాతంలో గాలి వేగం గంటకు 80 కి.మీ.కు చేరుకుంటుందని, మధ్య-పశ్చిమ మరియు వాయువ్య రంగాలలో గంటకు 100 కి.మీ. వరకు తీవ్రతరం కావచ్చని అంచనా. సముద్రం చాలా అల్లకల్లోలంగా ఉండే అవకాశం ఉన్నందున తీరప్రాంత నివాసితులు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలని కోరారు.
ప్రభావిత జిల్లాల్లో విపత్తు నిర్వహణ బృందాలను హై అలర్ట్లో ఉంచారు. లోతట్టు ప్రాంతాలలో వరదలను ఎదుర్కోవడానికి స్థానిక పరిపాలన సన్నాహక చర్యలు ప్రారంభించింది. అక్టోబర్ 16 నుండి ఈశాన్య రుతుపవనాలు చురుకుగా ఉండటంతో, తమిళనాడులోని అనేక ప్రాంతాల్లో గత వారంలో ఇప్పటికే సగటు కంటే ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదైంది.