103 gold coins: తమిళనాడులోని జవ్వాదు కొండల్లో 103 బంగారు నాణేలతో మట్టి కుండ లభ్యం
తమిళనాడులోని తిరువణ్ణామలై జిల్లాలోని జవ్వాదు కొండల సమీపంలోని ఒక పురాతన శివాలయం నుండి గత కాలానికి చెందిన 103 పురాతన బంగారు నాణేలు బయటపడినట్లు పోలీసులు మంగళవారం తెలిపారు. సోమవారం కోవిలూర్ గ్రామంలోని చారిత్రాత్మక శివాలయంలో ఈ అరుదైన ఆవిష్కరణ జరిగింది.
గర్భగుడి పునరుద్ధరణలో నిమగ్నమైన కార్మికులు ఆలయ నేల కింద పాతిపెట్టిన మట్టి కుండను వెలికితీశారు. దానిని తెరిచినప్పుడు, ఆ కుండలో మెరిసే బంగారు నాణేల సేకరణ కనిపించింది. చక్కగా పేర్చబడి, అద్భుతంగా బాగా సంరక్షించబడింది.
పోలీసుల ప్రకారం, ఆలయం అనేక శతాబ్దాల పురాతనమైనదని, చోళ రాజు రాజరాజ చోళన్ III పాలన నాటిదని నమ్ముతారు. గర్భగుడి లోపలి నిర్మాణంలో జరుగుతున్న పునరుద్ధరణ ఫలితంగా దాచిన కుండ బయటపడింది. దీనిని వెంటనే స్థానిక అధికారులకు నివేదించారు.
రెవెన్యూ శాఖ, హిందూ మత-ఛారిటబుల్ ఎండోమెంట్స్ (హెచ్ఆర్ అండ్ సీఈ) శాఖ అధికారులు త్వరలోనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని నాణేలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆ నిధిని పరిశీలించి, భద్రపరచడానికి వారు చర్యలు ప్రారంభించారు. అయితే దాని చారిత్రక మూలం, కాలాన్ని నిర్ణయించడానికి మరింత ధృవీకరణ జరుగుతుంది.
ఈ ఆలయం చివరి చోళ వాస్తుశిల్పం ప్రత్యేక లక్షణాలను కలిగి ఉందని, ఇది 13వ శతాబ్దంలో రాజరాజ చోళన్ III పాలనలో నిర్మించబడిందనే సిద్ధాంతానికి మద్దతు ఇస్తుందని నిపుణులు తెలిపారు. ఈ నాణేలు చివరి చోళ లేదా ప్రారంభ పాండ్య యుగానికి చెందినవి కావచ్చని చరిత్రకారులు విశ్వసిస్తున్నారు.