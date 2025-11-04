కరూర్ తొక్కిసలాట తర్వాత బుద్ధి వచ్చిందా.. తొండర్ అని పేరిట వాలంటీర్ల విభాగం
తమిళగ వెట్రీ కళగం (టీవీకే) తన కార్యక్రమాలు, ప్రచారాల సమయంలో సమర్థవంతమైన జనసమూహ నిర్వహణ, ప్రజా భద్రతను నిర్ధారించడానికి తొండర్ అని అనే కొత్త వాలంటీర్ల విభాగాన్ని ప్రారంభించింది. సెప్టెంబర్ 27న కరూర్లో జరిగిన తొక్కిసలాటలో 41 మంది మరణించారు. 60 మందికి పైగా గాయపడ్డారు.
డీఎంకే, ఎండీఎంకే తరహాలో తొండర్ అనిని ఏర్పాటు చేసింది. ఈ రెండూ పెద్ద బహిరంగ సమావేశాలను నిర్వహించడానికి శిక్షణ పొందిన అంతర్గత బృందాలను నిర్వహిస్తాయి. ఈ కొత్త విభాగం జనసమూహ కదలికలను పర్యవేక్షిస్తుంది. భద్రతా పరిధులను ఏర్పాటు చేస్తుంది. అన్ని ప్రధాన కార్యక్రమాల సమయంలో పోలీసు, వైద్య బృందాలతో సమన్వయం చేస్తుంది.
ఏడుగురు పదవీ విరమణ చేసిన పోలీసు అధికారులు, వీ.ఏ. రవికుమార్, ఐపీఎస్ (ఏడీపీజీ, రిటైర్డ్), పి. అశోకన్ (ఏఎస్పీ, రిటైర్డ్), సబిబుల్లా (మాజీ-డీఎస్పీ), తిల్లైనయగం (డీఎస్పీ, రిటైర్డ్), ఆర్ శివలింగం (డీఎస్పీ, రిటైర్డ్), ఆర్. లక్ష్మీనారాయణన్ (డీఎస్పీ, రిటైర్డ్), ఆర్. మథియరసు (డీఎస్పీ, రిటైర్డ్), ఎంపిక చేసిన టీవీకే కార్యకర్తలకు శిక్షణా సెషన్లు నిర్వహించారు.
శిక్షణలో జనసమూహ మనస్తత్వశాస్త్రం, ప్రజా భద్రతా ప్రోటోకాల్లు, చట్ట అమలు సంస్థలతో సమన్వయం, అత్యవసర ప్రతిస్పందన చర్యలు ఉన్నాయి. 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు టీవీకే సంస్థాగత నిర్మాణాన్ని వృత్తిపరంగా తీర్చిదిద్దడానికి విజయ్ చేస్తున్న విస్తృత ప్రయత్నంలో ఈ చొరవ భాగమని పార్టీ అంతర్గత వ్యక్తులు తెలిపారు.
తొండర్ అని ఏర్పాటుతో పాటు, టీవీకే 65 జిల్లా యూనిట్లలో తన విద్యార్థులు, మహిళలు, స్వచ్ఛంద సేవకుల విభాగాలకు ఆఫీస్ బేరర్లను కూడా నియమించింది. తమిళనాడు అంతటా పార్టీ ఇటీవలి కార్యక్రమాలు రికార్డు స్థాయిలో జనాన్ని ఆకర్షించాయి.