Rayalacheruvu-శ్రీకాళహస్తిలో భారీ వర్షాలు.. రాయలచెరువులో పంటలు మునక
సత్యవేడులోని కెవిబి పురం రాయలచెరువు నదికి గండి పడటంతో అనేక కాలనీలు మునిగిపోయాయి. బుధవారం రాత్రి తుఫాను కారణంగా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా మంథా పాతపాలెం, కాలేత్తూరులోని అరుందతి కాలనీలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయని గ్రామస్తులు తెలిపారు.
వరదలు ఇళ్లలోకి, పొలాలలోకి చొచ్చుకుపోయాయని గ్రామస్తులు తెలిపారు. సమీప గ్రామాల్లోని పంటలు పూర్తిగా నీట మునిగిపోవడంతో స్థానికులు భయాందోళన వ్యక్తం చేశారు. అధికారులు పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్నారు. బాధిత నివాసితులకు సహాయం చేయడానికి సహాయక చర్యలు ప్రారంభించాలని భావిస్తున్నారు.