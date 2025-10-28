మంగళవారం, 28 అక్టోబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 28 అక్టోబరు 2025 (07:32 IST)

Cyclone Montha: మొంథా తుఫాను.. ఏపీ రౌండప్.. సాయంత్రం లేదా రాత్రికి తీరం దాటే అవకాశం

Cyclone Montha
కోస్తా ఆంధ్రలో సోమవారం బలమైన గాలులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిశాయి. మంగళవారం ఉదయం నాటికి తీవ్రమైన తుఫానుగా మారే అవకాశం ఉందని, సాయంత్రం లేదా రాత్రి మచిలీపట్నం, కాకినాడ మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉందని, 1419 గ్రామాలు, 44 పట్టణాలపై ప్రభావం చూపుతుందని అధికారులు తెలిపారు.
 
తుఫాను కారణంగా గంటకు 90-110 కి.మీ వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నందున రాష్ట్రంలోని మొత్తం తీరప్రాంతం అప్రమత్తంగా ఉంది. తీరప్రాంత నివాసితులు సహాయ శిబిరాలకు తరలివెళ్లాలని అధికారులు సూచించారు.
 
పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం మీదుగా ఉన్న మొంథా చెన్నై నుండి 420 కి.మీ, విశాఖపట్నం నుండి 500 కి.మీ, కాకినాడ నుండి 450 కి.మీ దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉందని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ (ఏపీఎస్డీఎంఏ) మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖార్ జైన్ సోమవారం రాత్రి తెలిపారు. 
 
గత ఆరు గంటల్లో ఇది గంటకు 15 కి.మీ వేగంతో కదిలింది. ఇది ఉత్తర-వాయువ్య దిశగా కదిలి మంగళవారం ఉదయం నాటికి తీవ్ర తుఫానుగా మారే అవకాశం ఉంది. ఇది మంగళవారం సాయంత్రం/రాత్రి మచిలీపట్నం, కాకినాడ మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉంది.
 
కొన్ని చోట్ల అతి భారీ వర్షాలు, శ్రీకాకుళం నుండి నెల్లూరు వరకు అతి భారీ వర్షాలు, రాయలసీమలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. తుఫాను 233 మండలాలు, 44 మునిసిపాలిటీలలోని 1,419 గ్రామాలను ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉంది. 
 
అధికారులు ఇప్పటికే ఈ ప్రాంతాల్లో 2,194 సహాయ శిబిరాలను ప్రారంభించారు. అవసరమైన చోట ప్రజలను సహాయ శిబిరాలకు తరలించడానికి పరిపాలన సిద్ధంగా ఉంది. సంరక్షణ కోసం 3,465 మంది గర్భిణీ స్త్రీలు/బాలింతలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు.
 
ఒక రాష్ట్ర నియంత్రణ గది, 19 జిల్లా నియంత్రణ గదులు, 54 రెవెన్యూ డివిజన్ నియంత్రణ గదులు సహా మొత్తం 558 నియంత్రణ గదులను ఏర్పాటు చేసినట్లు ఆయన చెప్పారు. జిల్లాల్లో కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ కోసం పదహారు ఉపగ్రహ ఫోన్లు, 35 డీఎంఆర్ సెట్లు, ఇతర పరికరాలను అందుబాటులో ఉంచారు.
 
సముద్ర పరిస్థితి అల్లకల్లోలంగా ఉండటం, అధిక అలల అలలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున, మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వెళ్లవద్దని సూచించారు. తీరప్రాంతంలోని అన్ని కార్యకలాపాలను నిలిపివేశారు. అధికారులు పర్యాటకుల కోసం బీచ్‌లను మూసివేస్తుండగా, అన్ని ఓడరేవులలో ప్రమాద సంకేత నంబర్ వన్‌ను ఎగురవేశారు.
 
ముందు జాగ్రత్త చర్యగా, దక్షిణ మధ్య రైల్వే, తూర్పు తీర రైల్వే రాబోయే రెండు రోజుల పాటు 100 కి పైగా రైళ్లను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి. జాతీయ విపత్తు ప్రతిస్పందన దళం (ఎన్డీఆర్ఎఫ్) 11 బృందాలు, రాష్ట్ర విపత్తు ప్రతిస్పందన దళం (SDRF) 12 బృందాలు సహాయక చర్యల కోసం తీరప్రాంత జిల్లాలకు చేరుకున్నాయి. మరికొన్ని బృందాలు ప్రధాన కార్యాలయంలో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
 
సోమవారం తుఫాను ప్రభావం ఇప్పటికే కనిపించింది. కొన్ని తీరప్రాంతాలలో గంటకు 40 కి.మీ. వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచాయి. సోమవారం విశాఖపట్నం రూరల్‌లో గరిష్టంగా 92.5 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. ఆ తర్వాత కాపులుప్పాడ 85.5 మి.మీ, మధురవాడ 83.5 మి.మీ, సీతామాధర 81.2 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. 73 ప్రాంతాల్లో 50 మి.మీ కంటే ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదైంది.
 
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్ర సచివాలయంలోని రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్ సొసైటీ (ఆర్‌టిజిఎస్) కేంద్రం నుండి పరిస్థితిని సమీక్షించారు. పరిపాలన ఏదైనా పరిస్థితిని ఎదుర్కోవడానికి పూర్తిగా సిద్ధంగా ఉందని చెప్పారు.
 
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుతో ఫోన్‌లో మాట్లాడి తుఫాను ప్రభావం కారణంగా రాష్ట్రంలోని పరిస్థితిని చర్చించారు. రాష్ట్రానికి అన్ని సహాయం, మద్దతును ఆయన హామీ ఇచ్చారు. తుఫాను ప్రభావంతో ప్రభావితమయ్యే అవకాశం ఉన్న తీరప్రాంతాల ప్రజలను వెంటనే సహాయ శిబిరాలకు తరలించాలని ముఖ్యమంత్రి జిల్లా కలెక్టర్లు, ఎస్పీలను ఆదేశించారు.
 
మంగళవారం నుండి తుఫాను ప్రభావం తీవ్రంగా ఉండే అవకాశం ఉన్నందున, ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు. విద్యుత్ సరఫరాను పునరుద్ధరించడానికి, రోడ్లు మరమ్మతు చేయడానికి, డ్రైనేజీ వ్యవస్థలను పునరుద్ధరించడానికి, పడిపోయిన చెట్లను తొలగించడానికి యంత్రాలతో కూడిన బృందాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయని ముఖ్యమంత్రి చెప్పారు.
 
తుఫాను కదలికను గంట గంటకూ పర్యవేక్షించాలని, ముఖ్యంగా తీరప్రాంత మరియు లోతట్టు ప్రాంతాలలో ఎటువంటి ప్రమాద రహిత చర్యలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. స్పష్టమైన సూచనలు జారీ అయ్యే వరకు పౌరులు ఇంట్లోనే ఉండి అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.

శ్రీ స్రవంతి మూవీస్ ద్వారా తెలుగులో ప్రణవ్ మోహన్ లాల్.. డియాస్ ఇరాయ్

శ్రీ స్రవంతి మూవీస్ ద్వారా తెలుగులో ప్రణవ్ మోహన్ లాల్.. డియాస్ ఇరాయ్మలయాళ అగ్ర కథానాయకుడు మోహన్ లాల్ తనయుడిగా చిత్రసీమలో అడుగు పెట్టిన ప్రణవ్, అతి తక్కువ సమయంలో తనకంటూ ఒక స్పెషల్ మార్క్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు. 'హృదయం'తో భాషలకు అతీతంగా ప్రేక్షకుల మనసుల్లో చోటు సంపాదించుకున్నారు. ఆయన కథానాయకుడిగా నటించిన తాజా సినిమా 'డియాస్ ఇరాయ్'. మిస్టరీ హారర్ థ్రిల్లర్‌గా రూపొందిన ఈ సినిమాను తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సుప్రసిద్ధ నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ స్రవంతి మూవీస్ విడుదల చేస్తోంది.

Samantha: స‌మంత‌ నిర్మాతగా మా ఇంటి బంగారం ప్రారంభ‌మైంది

Samantha: స‌మంత‌ నిర్మాతగా మా ఇంటి బంగారం ప్రారంభ‌మైందిట్రాలాలా మూవింగ్ పిక్చ‌ర్స్ బ్యానర్‌పై ప్రొడ‌క్ష‌న్ నెం.2గా ‘మా ఇంటి బంగారం’ను స‌గ‌ర్వంగా ప్రారంభించిన‌ట్లు అనౌన్స్ చేశారు మేక‌ర్స్‌. ఈ ఏడాది బ్యాన‌ర్ నుంచి వ‌చ్చిన ‘శుభం’ సినిమా బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ అయిన సంగ‌తి తెలిసిందే. ‘మా ఇంటి బంగారం’ సినిమాలో స‌మంత‌, దిగంత్‌, గుల్ష‌న్ దేవ‌య్య త‌దిత‌రులు ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్నారు. సీనియ‌ర్ న‌టి గౌత‌మి, మంజుషా కీల‌క పాత్ర‌ల్లో క‌నిపించ‌నున్నారు.

JD Laxman: యువతరం ఏది చేసినా ప్యాషన్ తో చేయాలి : జే.డి. లక్ష్మీ నారాయణ

JD Laxman: యువతరం ఏది చేసినా ప్యాషన్ తో చేయాలి : జే.డి. లక్ష్మీ నారాయణదేవన్ హీరోగా ఆయన స్వీయ దర్శకత్వంలో రూపోందుతున్న సూపర్ నేచురల్ లవ్ స్టొరీ 'కృష్ణ లీల'. 'తిరిగొచ్చిన కాలం'అనేది ట్యాగ్ లైన్. ధన్య బాలకృష్ణన్ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. బేబీ వైష్ణవి సమర్పణలో మహాసేన్ విజువల్స్ బ్యానర్ పై జ్యోత్స్న జి చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి కథ & మాటలు- అనిల్ కిరణ్ కుమార్ జి అందించారు. ఈ సినిమా టైటిల్ మోషన్ పోస్టర్, టీజర్, ఫస్ట్ సింగిల్ కి కి అద్భుతమైన స్పందన వచ్చింది. ఈ రోజు మేకర్స్ ట్రైలర్ లాంచ్ చేశారు.

Chiru song: మన శంకరవరప్రసాద్ గారు ఫస్ట్ సింగిల్ 36 మిలియన్ వ్యూస్ తో సెన్సేషన్‌

Chiru song: మన శంకరవరప్రసాద్ గారు ఫస్ట్ సింగిల్ 36 మిలియన్ వ్యూస్ తో సెన్సేషన్‌మెగాస్టార్ చిరంజీవి మోస్ట్ ఎవైటెడ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్ మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రం ఫస్ట్ సింగిల్ మీసాల పిల్లతో మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఇంటర్నెట్‌ను షేక్ చేస్తున్నారు. భీమ్స్ సిసిరోలియో స్వరపరిచిన ఈ ఎనర్జిటిక్ మెలోడీ ఇన్స్టంట్ చార్ట్‌బస్టర్‌గా మారడమే కాకుండా, తెలుగు పాటకు దేశవ్యాప్తంగా అరుదైన ఘనతను సాధించింది.

Naga Shaurya : అందమైన ఫిగరు నువ్వా .. అంటూ టీజ్ చేస్తున్న బ్యాడ్ బాయ్ కార్తీక్

Naga Shaurya : అందమైన ఫిగరు నువ్వా .. అంటూ టీజ్ చేస్తున్న బ్యాడ్ బాయ్ కార్తీక్హీరో నాగ శౌర్య కంప్లీట్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్ బ్యాడ్ బాయ్ కార్తీక్‌లో పవర్ ఫుల్ పాత్రలో ప్రేక్షకులను థ్రిల్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. నూతన దర్శకుడు రామ్ దేసినా (రమేష్) దర్శకత్వంలో శ్రీ వైష్ణవి ఫిల్మ్స్ బ్యానర్‌పై శ్రీనివాసరావు చింతలపూడి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఇప్పటివరకు విడుదలైన పాటలు సూపర్ హిట్ అయ్యాయి. టీజర్‌ కు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది.

పింక్ రిబ్బన్‌కు మించి: అపోహలు పటాపంచలు, జీవితాల్లో స్ఫూర్తి

పింక్ రిబ్బన్‌కు మించి: అపోహలు పటాపంచలు, జీవితాల్లో స్ఫూర్తిహైదరాబాద్: అపోహలను పటాపంచలు చేస్తూ, ఆశను రేకెత్తిస్తూ వెల్‌నెస్ బజార్ (Wellness Bzaar) ఒక చైతన్యవంతమైన సాయంత్రాన్ని నిర్వహించింది. సత్త్వ నాలెడ్జ్ సిటీలోని ది క్వోరమ్ (The Quorum) వేదికగా బస్టింగ్ మిథ్స్, సేవింగ్ లైవ్స్ (Busting Myths, Saving Lives) పేరుతో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి స్త్రీలు, పురుషులు ఉత్సాహంగా హాజరయ్యారు. రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహన మాసంలో భాగంగా చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమం, భయాన్ని పారదోలి సాధికారతను నింపింది. భారతదేశంలోని ప్రముఖ నిపుణులు రొమ్ము క్యాన్సర్‌పై ఉన్న అపోహలను తొలగించారు.

Beetroot Juice: బీట్ రూట్ జ్యూస్‌ను ప్రతిరోజూ పరగడుపున తీసుకుంటే?

Beetroot Juice: బీట్ రూట్ జ్యూస్‌ను ప్రతిరోజూ పరగడుపున తీసుకుంటే?బీట్ రూట్ జ్యూస్‌ను ప్రతిరోజూ పరగడుపున తీసుకుంటే మహిళలు ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు. పోషకాల గని అయిన బీట్ రూట్‌ను ప్రతి రోజూ అర కప్పు తీసుకుంటే మహిళల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. బీట్ రూట్‌లో విటమిన్లు, యాంటీ-యాక్సడెంట్లు వంటి పోషకాలు వున్నాయి. ఇవి ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తాయి. ముఖ్యంగా ప్రతి రోజూ పరగడుపున బీట్ రూట్ జ్యూస్ తీసుకోవడం ద్వారా కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేంటో చూద్దాం.. జీర్ణ వ్యవస్థ ఆరోగ్యంగా వుంటుంది. వ్యాధినిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. జీర్ణ సమస్యలను దూరం చేసుకోవాలంటే.. రోజూ బీట్ రూట్ జ్యూస్ తీసుకోవాల్సిందే అంటున్నారు న్యూట్రీషియన్లు. అలాగే పరగడుపున బీట్ రూట్ జ్యూస్ తీసుకోవడం ద్వారా శరీర బరువు తగ్గుతుంది. కొవ్వు కరిగిపోతుంది. కెలోరీలను బీట్ రూట్ రసం బర్న్ చేస్తుంది. తద్వారా బరువు సులభంగా తగ్గవచ్చు.

ఉప్పు శనగలు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

ఉప్పు శనగలు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?ఉప్పు శనగలు... వీటినే వేయించిన శనగలు లేదా పుట్నాలు అంటారు. ఇవి చాలా మందికి ఇష్టమైన, ఆరోగ్యకరమైన చిరుతిండి. ఇవి పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉండి అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. ఉప్పు శనగలు తినడం వలన కలిగే ముఖ్య ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శనగల్లో ప్రొటీన్ అధికంగా ఉంటుంది. ఇది కండరాల నిర్మాణానికి, శరీరానికి శక్తిని అందించడానికి చాలా అవసరం. మాంసాహారం తీసుకోని వారికి ఇవి మంచి ప్రొటీన్ వనరు. వీటిలో ఫైబర్, ప్రొటీన్ అధికంగా ఉండటం వలన త్వరగా కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది.

మోతాదుకి మించి చపాతీలు తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

మోతాదుకి మించి చపాతీలు తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?గోధుమ పండితో తయారు చేసే వాటిలో చపాతీలు కూడా వుంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యకరమైనవే అయినప్పటికీ, కొన్ని సందర్భాలలో లేదా కొన్ని పరిస్థితులలో వీటిని ఎక్కువగా తీసుకోవడం వలన లేదా కొన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారికి కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కలిగే అవకాశం ఉంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. చపాతీలు తయారయ్యే గోధుమ పిండిలో గ్లూటెన్ అనే ప్రొటీన్ ఉంటుంది. సీలియాక్ వ్యాధి ఉన్నవారు గ్లూటెన్‌ను జీర్ణించుకోలేరు. చపాతీలు తింటే తీవ్రమైన కడుపు నొప్పి, వాంతులు, పోషకాహార లోపం, ప్రేగులలో వాపు వంటి సమస్యలు వస్తాయి.

ఆహారంలో అతి చక్కెర వాడేవాళ్లు తగ్గించేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

ఆహారంలో అతి చక్కెర వాడేవాళ్లు తగ్గించేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?చక్కెరను అతిగా వాడటం చాలామందికి అలవాటు. రుచికి సరిపడా వేసుకుంటే ఎలాంటి సమస్య వుండదు కానీ మోతాదుకి మించి చక్కెరను వాడితో అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం వుంటుందంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. అందువల్ల కాస్తంత చక్కెరను తగ్గించుకుంటే దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుంటాయని అంటున్నారు. అధిక చక్కెర రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతుంది. చక్కెర మానేయడం వల్ల గుండె జబ్బుల ప్రమాదం తగ్గుతుంది. ఫ్రక్టోజ్ అధికంగా ఉన్న చక్కెరను తగ్గించడం వల్ల కొవ్వు కాలేయ వ్యాధి ప్రమాదం కూడా తగ్గుతుంది. టైప్ 2 డయాబెటిస్ ప్రమాదం తగ్గుతుంది.
