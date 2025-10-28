Cyclone Montha: మొంథా తుఫాను.. ఏపీ రౌండప్.. సాయంత్రం లేదా రాత్రికి తీరం దాటే అవకాశం

కోస్తా ఆంధ్రలో సోమవారం బలమైన గాలులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిశాయి. మంగళవారం ఉదయం నాటికి తీవ్రమైన తుఫానుగా మారే అవకాశం ఉందని, సాయంత్రం లేదా రాత్రి మచిలీపట్నం, కాకినాడ మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉందని, 1419 గ్రామాలు, 44 పట్టణాలపై ప్రభావం చూపుతుందని అధికారులు తెలిపారు.
తుఫాను కారణంగా గంటకు 90-110 కి.మీ వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నందున రాష్ట్రంలోని మొత్తం తీరప్రాంతం అప్రమత్తంగా ఉంది. తీరప్రాంత నివాసితులు సహాయ శిబిరాలకు తరలివెళ్లాలని అధికారులు సూచించారు.
పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం మీదుగా ఉన్న మొంథా చెన్నై నుండి 420 కి.మీ, విశాఖపట్నం నుండి 500 కి.మీ, కాకినాడ నుండి 450 కి.మీ దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉందని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ (ఏపీఎస్డీఎంఏ) మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖార్ జైన్ సోమవారం రాత్రి తెలిపారు.
గత ఆరు గంటల్లో ఇది గంటకు 15 కి.మీ వేగంతో కదిలింది. ఇది ఉత్తర-వాయువ్య దిశగా కదిలి మంగళవారం ఉదయం నాటికి తీవ్ర తుఫానుగా మారే అవకాశం ఉంది. ఇది మంగళవారం సాయంత్రం/రాత్రి మచిలీపట్నం, కాకినాడ మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉంది.
కొన్ని చోట్ల అతి భారీ వర్షాలు, శ్రీకాకుళం నుండి నెల్లూరు వరకు అతి భారీ వర్షాలు, రాయలసీమలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. తుఫాను 233 మండలాలు, 44 మునిసిపాలిటీలలోని 1,419 గ్రామాలను ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉంది.
అధికారులు ఇప్పటికే ఈ ప్రాంతాల్లో 2,194 సహాయ శిబిరాలను ప్రారంభించారు. అవసరమైన చోట ప్రజలను సహాయ శిబిరాలకు తరలించడానికి పరిపాలన సిద్ధంగా ఉంది. సంరక్షణ కోసం 3,465 మంది గర్భిణీ స్త్రీలు/బాలింతలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు.
ఒక రాష్ట్ర నియంత్రణ గది, 19 జిల్లా నియంత్రణ గదులు, 54 రెవెన్యూ డివిజన్ నియంత్రణ గదులు సహా మొత్తం 558 నియంత్రణ గదులను ఏర్పాటు చేసినట్లు ఆయన చెప్పారు. జిల్లాల్లో కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ కోసం పదహారు ఉపగ్రహ ఫోన్లు, 35 డీఎంఆర్ సెట్లు, ఇతర పరికరాలను అందుబాటులో ఉంచారు.
సముద్ర పరిస్థితి అల్లకల్లోలంగా ఉండటం, అధిక అలల అలలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున, మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వెళ్లవద్దని సూచించారు. తీరప్రాంతంలోని అన్ని కార్యకలాపాలను నిలిపివేశారు. అధికారులు పర్యాటకుల కోసం బీచ్లను మూసివేస్తుండగా, అన్ని ఓడరేవులలో ప్రమాద సంకేత నంబర్ వన్ను ఎగురవేశారు.
ముందు జాగ్రత్త చర్యగా, దక్షిణ మధ్య రైల్వే, తూర్పు తీర రైల్వే రాబోయే రెండు రోజుల పాటు 100 కి పైగా రైళ్లను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి. జాతీయ విపత్తు ప్రతిస్పందన దళం (ఎన్డీఆర్ఎఫ్) 11 బృందాలు, రాష్ట్ర విపత్తు ప్రతిస్పందన దళం (SDRF) 12 బృందాలు సహాయక చర్యల కోసం తీరప్రాంత జిల్లాలకు చేరుకున్నాయి. మరికొన్ని బృందాలు ప్రధాన కార్యాలయంలో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
సోమవారం తుఫాను ప్రభావం ఇప్పటికే కనిపించింది. కొన్ని తీరప్రాంతాలలో గంటకు 40 కి.మీ. వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచాయి. సోమవారం విశాఖపట్నం రూరల్లో గరిష్టంగా 92.5 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. ఆ తర్వాత కాపులుప్పాడ 85.5 మి.మీ, మధురవాడ 83.5 మి.మీ, సీతామాధర 81.2 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. 73 ప్రాంతాల్లో 50 మి.మీ కంటే ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదైంది.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్ర సచివాలయంలోని రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్ సొసైటీ (ఆర్టిజిఎస్) కేంద్రం నుండి పరిస్థితిని సమీక్షించారు. పరిపాలన ఏదైనా పరిస్థితిని ఎదుర్కోవడానికి పూర్తిగా సిద్ధంగా ఉందని చెప్పారు.
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుతో ఫోన్లో మాట్లాడి తుఫాను ప్రభావం కారణంగా రాష్ట్రంలోని పరిస్థితిని చర్చించారు. రాష్ట్రానికి అన్ని సహాయం, మద్దతును ఆయన హామీ ఇచ్చారు. తుఫాను ప్రభావంతో ప్రభావితమయ్యే అవకాశం ఉన్న తీరప్రాంతాల ప్రజలను వెంటనే సహాయ శిబిరాలకు తరలించాలని ముఖ్యమంత్రి జిల్లా కలెక్టర్లు, ఎస్పీలను ఆదేశించారు.
మంగళవారం నుండి తుఫాను ప్రభావం తీవ్రంగా ఉండే అవకాశం ఉన్నందున, ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు. విద్యుత్ సరఫరాను పునరుద్ధరించడానికి, రోడ్లు మరమ్మతు చేయడానికి, డ్రైనేజీ వ్యవస్థలను పునరుద్ధరించడానికి, పడిపోయిన చెట్లను తొలగించడానికి యంత్రాలతో కూడిన బృందాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయని ముఖ్యమంత్రి చెప్పారు.
తుఫాను కదలికను గంట గంటకూ పర్యవేక్షించాలని, ముఖ్యంగా తీరప్రాంత మరియు లోతట్టు ప్రాంతాలలో ఎటువంటి ప్రమాద రహిత చర్యలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. స్పష్టమైన సూచనలు జారీ అయ్యే వరకు పౌరులు ఇంట్లోనే ఉండి అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.