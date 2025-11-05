Ramcharan: ఎ.ఆర్. రెహమాన్.. పెద్ది ఫస్ట్ సింగిల్ చికిరి చికిరి అదిరిపోయే ప్రోమో రిలీజ్

బుధవారం, 5 నవంబరు 2025
చిత్రాసేన్
బుధవారం, 5 నవంబరు 2025 (14:18 IST)

రామ్ చరణ్ మోస్ట్ అవైటెడ్ పాన్-ఇండియా మూవీ పెద్ది షూటింగ్‌లో బిజీగా ఉన్నారు. బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో ఇంతకు ముందు ఎప్పుడూ చూడని పాత్రకు ప్రాణం పోసేందుకు రామ్ చరణ్ అద్భుతంగా ఫిజికల్ ట్రాన్స్ ఫర్మేషన్ అయ్యారు. వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్ పై వెంకట సతీష్ కిలారు ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని మైత్రి మూవీ మేకర్స్ సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పిస్తున్నాయి. ఫస్ట్ గ్లింప్స్ పాన్ ఇండియా సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది.  
 
మరింత ఎక్సయిట్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తూ మేకర్స్ ఫస్ట్ సింగిల్- చికిరి చికిరి ప్రోమోను రిలీజ్ చేశారు. ఈ ప్రోమో, దర్శకుడు బుచ్చి బాబు సానా, అకాడమీ అవార్డు విన్నింగ్ కంపోజర్ ఎ.ఆర్. రెహమాన్ పట్ల తనకున్న అభిమానాన్ని, గౌరవాన్ని పంచుకుంటూ, పాట సందర్భాన్ని వివరిస్తూ ప్రారంభమవుతుంది. కొండల మధ్య నివసించే హీరో, ఒక అమ్మాయిని చూసిన వెంటనే  ఉప్పొంగే భావోద్వేగం సంగీతంగా, సంబరంగా వెలువడుతుందని సందర్భాన్ని వివరించారు.
 
హీరో అమ్మాయిని చికిరి.. అని పిలుచుకోవడం ఈ పాటకు ప్రాణం అయింది. రెహమాన్ సృష్టించిన హై వోల్టేజ్ బీట్‌లకు అనుగుణంగా రామ్ చరణ్ తన సిగ్నేచర్ మాస్ డాన్స్ స్టైల్‌, ఎనర్జీ తో అదరగొట్టారు. ఈ పాటలో చరణ్ హుక్‌స్టెప్ క్షణాల్లో వైరల్ అయ్యింది.  
 
నవంబర్ 7న విడుదల కాబోతున్న ‘చికిరి చికిరి’ లిరికల్ వీడియో కోసం అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇప్పటికే కాన్సెప్ట్ వీడియోతోనే ప్రేక్షకుల్లో క్యురియాసిటీ పెరిపోయింది. రెహమాన్ సంగీతం, చరణ్ స్టెప్స్, బుచ్చిబాబు మార్క్ తో ఈ ఆల్బమ్‌పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
 
ఈ చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్‌గా, చరణ్ ప్రేమికురాలు‘చికిరి’గా కనిపించనుంది.  శివరాజ్‌కుమార్, జగపతిబాబు, దివ్యేందు శర్మ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.  
 
ఈ సినిమాకి టాప్ టెక్నికల్ టీం పని చేస్తోంది. ప్రముఖ సినిమాటోగ్రాఫర్ ఆర్ రత్నవేలు డీవోపీ కాగా, జాతీయ అవార్డు గ్రహీత నవీన్ నూలి ఎడిటర్.
 
పెద్ది మార్చి 27, 2026న రామ్ చరణ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్ గా విడుదల కానుంది.
 
సాంకేతిక సిబ్బంది:
రచయిత, దర్శకుడు: బుచ్చిబాబు సానా
సమర్పణ: మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్
బ్యానర్: వృద్ధి సినిమాస్
నిర్మాత: వెంకట సతీష్ కిలారు
సహ నిర్మాత: ఇషాన్ సక్సేనా
సంగీతం: ఏఆర్ రెహమాన్
DOP: ఆర్ రత్నవేలు
ప్రొడక్షన్ డిజైన్: అవినాష్ కొల్లా
ఎడిటర్: నవీన్ నూలి
ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్: వి.వై.ప్రవీణ్ కుమార్
మార్కెటింగ్: ఫస్ట్ షో
PRO: వంశీ-శేఖర్

చొక్కాపై చట్నీ వేసాడని అర్థరాత్రి కారులో తిప్పుతూ సిగరెట్లుతో కాల్చుతూ కత్తితో పొడిచి చంపేసారు

చొక్కాపై చట్నీ వేసాడని అర్థరాత్రి కారులో తిప్పుతూ సిగరెట్లుతో కాల్చుతూ కత్తితో పొడిచి చంపేసారుచిన్న కారణం. ఆ కారణంతో కొందరు ఉన్మాదంతో మరో యువకుడి ప్రాణాలను తీసారు. పోలీసులు వెల్లడించిన పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. హైదరాబాదులోని ఎల్బీ నగర్ దగ్గర ఉప్పల్ ప్రాంతానికి చెందిన మురళి అనే కుర్రాడు కారులో వెళ్తున్న యువకులను లిఫ్ట్ అడిగాడు. అలా కొంతదూరం ప్రయాణించాక ఎన్జీఆర్ఐ దగ్గర అల్పాహారం తినేందుకు కారు ఆపారు. అక్కడ అంతా కలిసి టిఫిన్ చేస్తుండగా ఒక యువకుడిపై పొరబాటున చట్నీ పడింది. దాంతో లిఫ్ట్ ఇచ్చిన తమ మీదే చట్నీ వేస్తావా అంటూ యువకుడు మురళిపై పిడిగుద్దులతో విరుచుకుపడ్డారు.

2047 నాటికి వికసిత్ భారత్‌గా మారడానికి ఫిట్‌నెస్ కీలకం: డా. మంసుఖ్ మాండవియా

2047 నాటికి వికసిత్ భారత్‌గా మారడానికి ఫిట్‌నెస్ కీలకం: డా. మంసుఖ్ మాండవియాహైదరాబాద్: కేంద్ర యువజన వ్యవహారాలు, క్రీడలు, కార్మిక- ఉపాధి శాఖ మంత్రి డా. మన్సుఖ్ మాండవియా, ముంబైలోని ది ట్రైడెంట్‌లో జరిగిన జాతీయ ఫిట్‌నెస్-వెల్‌నెస్ సదస్సు 2025లో, కొత్తగా నియమితులైన ఫిట్ ఇండియా చిహ్నాలు, బాలీవుడ్ నిర్మాత రోహిత్ శెట్టి, ప్రపంచ కప్ గెలిచిన క్రికెటర్ హర్భజన్ సింగ్, ఒలింపిక్ పతక విజేత సైనా నెహ్వాల్‌లను సన్మానించారు. ఫిట్ ఇండియా మిషన్ కింద భారతదేశం యొక్క పెరుగుతున్న ఫిట్‌నెస్, వెల్‌నెస్ ఉద్యమాన్ని ఈ సదస్సు వేడుక చేసింది, ఫిట్ మరియు వికసిత భారత్‌ను నిర్మించడం దిశగా ఇది ఒక ముఖ్యమైన అడుగు.

చిత్తూరు: ప్రైవేట్ కాలేజీ మూడో అంతస్థు నుంచి దూకి విద్యార్థి ఆత్మహత్య (video)

చిత్తూరు: ప్రైవేట్ కాలేజీ మూడో అంతస్థు నుంచి దూకి విద్యార్థి ఆత్మహత్య (video)మొన్నటికి మొన్న రాజస్థాన్‌లో నాలుగో తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థిని స్కూల్ నాలుగో అంతస్థు నుంచి దూకి ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన మరవకముందే.. చిత్తూరు జిల్లాలోని ఓ ప్రైవేట్ కాలేజీలో ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థి ఆత్మహత్య ఏపీలో కలకలం రేపింది. కాలేజీలో మూడో అంతస్థు నుంచి దూకి ఓ స్టూడెంట్ ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఇతనిని బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్ విద్యార్థి రుద్రగా గుర్తించారు. కాలేజీ థర్డ్ ఫ్లోర్ నుంచి దూకడంతో తీవ్రంగా గాయపడిన రుద్రను ఆస్పత్రికి తరలించే లోపే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.

Jubilee Hills: జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికలకు దూరంగా బీజేపీ.. టీడీపీ మద్దతు కోరని కమలం.. ఎందుకని?

Jubilee Hills: జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికలకు దూరంగా బీజేపీ.. టీడీపీ మద్దతు కోరని కమలం.. ఎందుకని?తెలంగాణ బీజేపీ తన బలాన్ని అతిగా అంచనా వేస్తూనే ఉంది. 2023 ఎన్నికలు తమకు ఉత్తమ అవకాశంగా కనిపిస్తున్నాయి. కానీ ఆ పార్టీ ఇప్పటికీ మూడో స్థానంలో నిలిచింది. గత రెండేళ్లలో, రాష్ట్ర రాజకీయ స్థలంలో దాని ఉనికి మరింత బలహీనపడింది. ప్రస్తుత ప్రచారంలో బీజేపీ కనిపించడం లేదు. బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ బలంగా నడుస్తున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో టీడీపీ, జనసేనతో పాటు పొత్తులు ఉన్నప్పటికీ, జూబ్లీహిల్స్‌లో టీడీపీ మద్దతు కోరకూడదని ఆ పార్టీ నిర్ణయించుకుంది. బదులుగా, తెలంగాణ బీజేపీ అధ్యక్షుడు ఎన్. రామచంద్రరావు, కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి మంగళవారం తెలంగాణ జనసేన అధ్యక్షుడు శంకర్ గౌడ్, ఆయన బృందాన్ని కలిశారు. ఉప ఎన్నికల్లో బీజేపీ అభ్యర్థి లంకాల దీపక్ రెడ్డికి జనసేన మద్దతు ఇస్తుందని వారు ధృవీకరించారు.

అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరాల జాబితాలో హైదరాబాద్, విజయవాడ

అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరాల జాబితాలో హైదరాబాద్, విజయవాడ2019-2035 సంవత్సరానికి ప్రపంచంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరాలపై ఆక్స్‌ఫర్డ్ ఎకనామిక్స్ తన నివేదికను విడుదల చేసింది. ఈ జాబితాలో భారతదేశం ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుంది. టాప్ టెన్ నగరాలన్నీ భారతదేశానికి చెందినవే, వాటిలో ఎక్కువ భాగం టైర్ 2, టైర్ 3 నగరాలు అసాధారణమైన ఆర్థిక ఊపును చూపిస్తున్నాయి. గుజరాత్‌లోని సూరత్ ఈ జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉంది. దీని జిడిపి 2035 నాటికి $126.8 బిలియన్లకు చేరుకుంటుందని అంచనా. ఆగ్రా రెండవ స్థానంలో ఉంది. బెంగళూరు బలమైన 8.5% వృద్ధి రేటుతో రెండవ స్థానంలో ఉంది, ఇది భారతదేశంలోని అత్యంత డైనమిక్ పట్టణ ఆర్థిక వ్యవస్థలలో ఒకటిగా నిలిచింది.

అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు ఈ పని చేయండి

అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు ఈ పని చేయండిచిన్నవుల్లి లేదా వెల్లుల్లి. దీన్ని ఆహారంలో రుచి కోసం మాత్రమే కాకుండా అనేక ఔషధ ప్రయోజనాలను కూడా కలిగి ఉంటుంది. వెల్లుల్లి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి వెల్లుల్లి తినడం వల్ల దగ్గు, జ్వరం, జలుబు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలను చూర్ణం చేసి ఉదయాన్నే తింటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. వెల్లుల్లిలో ఫ్లేవనాయిడ్స్, పాలీఫెనాల్స్ వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు రోజూ ఆహారంలో వెల్లుల్లిని చేర్చుకుంటే మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

బరువు పెరగాలనుకునేవారు ఈ 5 పదార్థాలు తింటే చాలు...

బరువు పెరగాలనుకునేవారు ఈ 5 పదార్థాలు తింటే చాలు...కొంతమంది బరువు ఎలా తగ్గాలా అని తెగ బాధపడిపోతుంటారు. మరికొందరు ఎంత తిండి తిన్నా కూడా పీలగా, బక్కపలచగా వుంటారు. ఐతే ఇలాంటివారు ఎలాంటి ఆహారం తింటే బరువు పెరగవచ్చో తెలుసుకోకుండా ఏదిబడితే అది తినేస్తుంటారు. అలాకాకుండా ఎలాంటి పదార్థాలను తింటే బరువు పెరగవచ్చో తెలుసుకుని వాటిని తింటుంటే బరువు పెరిగే అవకాశం వుంటుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పాలలో ప్రోటీన్, కార్బోహైడ్రేట్లు, కొవ్వులు వుంటాయి. వీటిని తాగుతుంటే క్రమంగా బరువు పెరిగే అవకాశం వుంటుంది. అలాగే అరటిపండు. ఇందులో కేలరీలు, కార్బోహైడ్రేట్లలో సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇది శక్తిని పెంచడానికి, బరువు పెరగడానికి సహాయపడుతుంది.

ఔషధంలా ఉపయోగపడే లవంగాలు, ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

ఔషధంలా ఉపయోగపడే లవంగాలు, ఏమేమి ప్రయోజనాలు?మనం వంటల్లో సుగంధద్రవ్యంగా వాడే లవంగాలు వంటల్లోనే కాదు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తాయి. జలుబు, పంటి నొప్పులు లాంటి సమస్యలకు మన ఇంట్లో ఉండే లవంగాలనే ఔషధంలా వాడుకోవచ్చు. లవంగాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. 1. లవంగంలో ఉండే యూజనల్ అనే రసాయన పదార్ధం పంటి నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. లవంగం పంటినొప్పి, నోటి దుర్వాసన నివారిస్తుంది. 2. దగ్గుకు సహజమైన మందు లవంగం. శ్వాస సంబంధింత సమస్యలకు బాగా పని చేస్తుంది.

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే హెర్బల్ టీలు

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే హెర్బల్ టీలుగ్రీన్ టీ, బ్లాక్ టీ, సాంప్రదాయ టీల లోని కొన్ని రకాలు. హెర్బల్ టీలు, మూలికలు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, పువ్వులతో రుచిగా ఉంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఆ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తపోటును నియంత్రించే మందార టీలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రిస్తాయి. జలుబు, జ్వరం, గొంతునొప్పి, తలనొప్పితో బాధపడేవారు అల్లం టీ తీసుకుంటే ఉపశమనం కలుగుతుంది. పసుపు టీ తాగితే అందులోని కుర్కమిన్ అనే పదార్థంలో యాంటీఆక్సిడెంట్స్ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులను నివారించడం, వృద్ధాప్య ప్రక్రియను నెమ్మదింపజేయడంలో బాదం టీ బాగా పనిచేస్తుంది.

కార్తీక మాసంలో నేతి బీరకాయ పచ్చడి ఎందుకు తింటారు? ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

కార్తీక మాసంలో నేతి బీరకాయ పచ్చడి ఎందుకు తింటారు? ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?కార్తీక మాసంలో భక్తులు సాధారణంగా మాంసాహారం, ఉల్లి, వెల్లుల్లి వంటి తామస గుణాలను పెంచే ఆహారాన్ని త్యజిస్తారు. దీనికి బదులుగా సాత్వికమైన, తేలికగా జీర్ణమయ్యే ఆహారాన్ని తీసుకోవడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. నేతి బీరకాయ అధిక నీటి శాతం, పీచు పదార్థం కలిగి ఉండి, అత్యంత సాత్వికమైన కూరగాయ. ఉపవాసాలు, నిష్ఠతో కూడిన ఈ మాసంలో శరీరం శుద్ధిగా ఉండటానికి, జీర్ణ వ్యవస్థ మెరుగ్గా పని చేయడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. ఆహార నియంత్రణ అనేది కేవలం శారీరక శుద్ధి మాత్రమే కాదు, ఆధ్యాత్మిక సాధనలో మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది.
