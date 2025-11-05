బుధవారం, 5 నవంబరు 2025
Written By చిత్రాసేన్
Last Updated : బుధవారం, 5 నవంబరు 2025 (13:57 IST)

Monalisa : కుంభమేళా భామ మోనాలిసా కథానాయికగా లైఫ్ చిత్రం ప్రారంభం

Kumbh Mela Monalisa as the heroine of Life movie
Kumbh Mela Monalisa as the heroine of Life movie
కుంభమేళాలో పూసలు అమ్మే భామగా విశాలమైన కనులతో భారతదేశంలో సోషల్ మీడియా ద్వారా అందరినీ ఆకట్టుకున్న మోనాలిసా తెలుగులో కథానాయికగా మారింది. సాయిచరణ్ హీరోగా పరిచయం అవుతున్నారు. వెంగమాంబ క్రియేషనర్స్ బేనర్ పై రూపొందుతున్న ఈ చిత్రానికి లైఫ్ అనే పేరు పెట్టారు. ఈ చిత్రాన్ని అంజన్న నిర్మిస్తున్నారు. శ్రీను కొడపాటి  దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. లైఫ్ సినిమా బుధవారంనాడు హైదరాబాద్ ప్రసాద్ ల్యాబ్ లో ఘనంగా ప్రారంభమైంది. 
 
రాజకీయనాయకుడు గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి పూజతో లైఫ్ చిత్రం ప్రారంభమైంది. ముహూర్తపు సన్నివేశానికి సీనియర్ నటుడు సురేష్ క్లాప్ కొట్టగా, కె.వి.రావ్ కెమెరా స్విచ్చాన్ చేశారు. శివన్నారాయణ గౌరవ దర్శకత్వం వహించారు.
 
అనంతరం నిర్మాత అంజన్న మాట్లాడుతూ, ఈరోజు సినిమాను ప్రారంభించాం. అలాగే రెగ్యులర్ షూటింగ్ కూడా జరుగుతుంది. సరికొత్త ప్రయోగంగా లైఫ్ సినిమాను ఆరంభించాం. కుంభమేళాలో చిన్న వ్యాపారం చేసి భారత్ లో ప్రజాదరణ పొందిన అమ్మాయితో సినిమా చేస్తే క్రేజ్ వస్తుందని అనుకున్నాను. అనుకున్నట్లుగా దర్శకుడు చెప్పిన కథ నచ్చడంతో మోనాలిసా ను హీరోయిన్ గా ఎంపిక చేశాం. ఈ చిత్ర కథ సాఫ్ట్ వేర్ ఉద్యోగుల జీవితాల్లో చోటుచేసుకుంటున్న ఘటన ఆధారంగా వుంటుంది. ఈ ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చిన ప్రముఖులందరికీ పేరు పేరునా దన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అన్నారు.
 
గీత రచయిత కాసర్ల శ్యామ్  మాట్లాడుతూ, వెంగమాంబ క్రియేషనర్స్ పై రూపొందుతోన్న లైఫ్ చిత్రంలో మోనాలిసా, సాయి చరణ్ హీరో హీరోయిన్లుగా పరిచయం అవుతున్నారు. ఈరోజునుంచే రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభమైంది. గేయరచయితగా చంటిగాడు తో నన్ను పరిచయం చేసిన శ్రీను కొడపాటి  మరలా కమ్ బ్యాక్ గా దర్శకుడిగా రావడం ఆనందంగా వుంది. కథ ప్రకారం సన్నివేశాలకు తగినట్లుగా సాహిత్యం రాసే అవకాశం వచ్చింది. ఈ సినిమాకు కీబోర్డ్ ప్లేయర్ దినేష్ రీరికార్డింగ్ చేయడం చాలా ఆనందంగా వుంది. మంచి బాణీలు తను సమకూరుస్తున్నాడు. మాటల రచయితతోపాటు ఇందులో పనిచేసిన టెక్నీషియన్లంతా సీనియర్లు పనిచేస్తున్నారు. అంజన్న నిర్మాణంలో సాగుతున్న ఈ చిత్రం యూత్ ఫుల్ సినిమా. హీరో హీరోయిన్లకు మంచి పేరు తెచ్చే సినిమా అవుతుందని నమ్ముతున్నాను అన్నారు.
 
హీరో సాయి చరణ్ మాట్లాడుతూ, దర్శకుడుని నేను కలిసిన రోజునే కథకు సరిపోతావని చెప్పారు. యూత్ కు బాగా  కనెక్ట్ అయ్యే కథాంశంతో లైఫ్ చిత్రం రూపొందుతోంది. ఇందులో చక్కటి సందేశం కూడా ఇమిడి వుంది. అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నానని అన్నారు.
 
సీనియర్ నటుడు సురేష్ మాట్లాడుతూ, నిర్మాత అంజన్న గారు దొంగాట సినిమా డిస్ట్రిబ్యూటర్ నుంచి నాకు పరిచయం. ఓరోజు నాకు ఫోన్ చేసి సినిమా చేస్తున్నాను. మీరు ఓ పాత్ర వేయాలన్నారు. వెంటనే ఓకే చెప్పాను. అలాగే దర్శకుడు శ్రీను కూడా నేను నటించిన కొన్ని సినిమాలకు డైరెక్టన్ డిపార్ట్ మెంట్ లో పనిచేశారు. ఇందులో సపోర్టింగ్ కేరెక్టర్ ప్లే చేస్తున్నాను. ఇక లైఫ్ సినిమా కథగా చెప్పాలంటే, సాఫ్ట్ వేర్ నేపథ్యంలోసాగే కథ. చిన్న సినిమాలకు మంచి సపోర్ట్ ఇవ్వాలని అందరినీ కోరుకుంటున్నాను అని అన్నారు. 
 
దర్శకుడు శ్రీను కొడపాటి మాట్లాడుతూ, అంజన్న గారికి కథ చెప్పగానే బాగుంది. అయితే మోనాలిసా డేట్స్ తీసుకువస్తే కథకు న్యాయం జరుగుతుందని చెప్పారు. అలా ఆమెను సంప్రదించడం అంగీకరించడం జరిగాయి. ఇదియూత్ ఫుల్ సినిమా. ఇందులో నేటి తరానికి చక్కటి సందేశం కూడా ఇమిడి వుంది అన్నారు. 
 
మోనాలిసా మాట్లాడుతూ, హైదరాబాద్ కు రావడం చాలా ఖుషీగా వుంది. నాతో తెలుగు సినిమాచేయడం చెప్పలేని ఆనందంగా వుంది. తెలుగును  త్వరలో నేర్చుకుంటాను. హీరోయిన్ గా చేస్తున్న లైఫ్ అందరికీ మంచి లైఫ్ ఇస్తుందని భావిస్తున్నాను. ఈ సందర్భంగా దర్శక నిర్మాతలకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నానని అన్నారు.

చొక్కాపై చట్నీ వేసాడని అర్థరాత్రి కారులో తిప్పుతూ సిగరెట్లుతో కాల్చుతూ కత్తితో పొడిచి చంపేసారు

చొక్కాపై చట్నీ వేసాడని అర్థరాత్రి కారులో తిప్పుతూ సిగరెట్లుతో కాల్చుతూ కత్తితో పొడిచి చంపేసారుచిన్న కారణం. ఆ కారణంతో కొందరు ఉన్మాదంతో మరో యువకుడి ప్రాణాలను తీసారు. పోలీసులు వెల్లడించిన పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. హైదరాబాదులోని ఎల్బీ నగర్ దగ్గర ఉప్పల్ ప్రాంతానికి చెందిన మురళి అనే కుర్రాడు కారులో వెళ్తున్న యువకులను లిఫ్ట్ అడిగాడు. అలా కొంతదూరం ప్రయాణించాక ఎన్జీఆర్ఐ దగ్గర అల్పాహారం తినేందుకు కారు ఆపారు. అక్కడ అంతా కలిసి టిఫిన్ చేస్తుండగా ఒక యువకుడిపై పొరబాటున చట్నీ పడింది. దాంతో లిఫ్ట్ ఇచ్చిన తమ మీదే చట్నీ వేస్తావా అంటూ యువకుడు మురళిపై పిడిగుద్దులతో విరుచుకుపడ్డారు.

2047 నాటికి వికసిత్ భారత్‌గా మారడానికి ఫిట్‌నెస్ కీలకం: డా. మంసుఖ్ మాండవియా

2047 నాటికి వికసిత్ భారత్‌గా మారడానికి ఫిట్‌నెస్ కీలకం: డా. మంసుఖ్ మాండవియాహైదరాబాద్: కేంద్ర యువజన వ్యవహారాలు, క్రీడలు, కార్మిక- ఉపాధి శాఖ మంత్రి డా. మన్సుఖ్ మాండవియా, ముంబైలోని ది ట్రైడెంట్‌లో జరిగిన జాతీయ ఫిట్‌నెస్-వెల్‌నెస్ సదస్సు 2025లో, కొత్తగా నియమితులైన ఫిట్ ఇండియా చిహ్నాలు, బాలీవుడ్ నిర్మాత రోహిత్ శెట్టి, ప్రపంచ కప్ గెలిచిన క్రికెటర్ హర్భజన్ సింగ్, ఒలింపిక్ పతక విజేత సైనా నెహ్వాల్‌లను సన్మానించారు. ఫిట్ ఇండియా మిషన్ కింద భారతదేశం యొక్క పెరుగుతున్న ఫిట్‌నెస్, వెల్‌నెస్ ఉద్యమాన్ని ఈ సదస్సు వేడుక చేసింది, ఫిట్ మరియు వికసిత భారత్‌ను నిర్మించడం దిశగా ఇది ఒక ముఖ్యమైన అడుగు.

చిత్తూరు: ప్రైవేట్ కాలేజీ మూడో అంతస్థు నుంచి దూకి విద్యార్థి ఆత్మహత్య (video)

చిత్తూరు: ప్రైవేట్ కాలేజీ మూడో అంతస్థు నుంచి దూకి విద్యార్థి ఆత్మహత్య (video)మొన్నటికి మొన్న రాజస్థాన్‌లో నాలుగో తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థిని స్కూల్ నాలుగో అంతస్థు నుంచి దూకి ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన మరవకముందే.. చిత్తూరు జిల్లాలోని ఓ ప్రైవేట్ కాలేజీలో ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థి ఆత్మహత్య ఏపీలో కలకలం రేపింది. కాలేజీలో మూడో అంతస్థు నుంచి దూకి ఓ స్టూడెంట్ ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఇతనిని బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్ విద్యార్థి రుద్రగా గుర్తించారు. కాలేజీ థర్డ్ ఫ్లోర్ నుంచి దూకడంతో తీవ్రంగా గాయపడిన రుద్రను ఆస్పత్రికి తరలించే లోపే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.

Jubilee Hills: జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికలకు దూరంగా బీజేపీ.. టీడీపీ మద్దతు కోరని కమలం.. ఎందుకని?

Jubilee Hills: జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికలకు దూరంగా బీజేపీ.. టీడీపీ మద్దతు కోరని కమలం.. ఎందుకని?తెలంగాణ బీజేపీ తన బలాన్ని అతిగా అంచనా వేస్తూనే ఉంది. 2023 ఎన్నికలు తమకు ఉత్తమ అవకాశంగా కనిపిస్తున్నాయి. కానీ ఆ పార్టీ ఇప్పటికీ మూడో స్థానంలో నిలిచింది. గత రెండేళ్లలో, రాష్ట్ర రాజకీయ స్థలంలో దాని ఉనికి మరింత బలహీనపడింది. ప్రస్తుత ప్రచారంలో బీజేపీ కనిపించడం లేదు. బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ బలంగా నడుస్తున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో టీడీపీ, జనసేనతో పాటు పొత్తులు ఉన్నప్పటికీ, జూబ్లీహిల్స్‌లో టీడీపీ మద్దతు కోరకూడదని ఆ పార్టీ నిర్ణయించుకుంది. బదులుగా, తెలంగాణ బీజేపీ అధ్యక్షుడు ఎన్. రామచంద్రరావు, కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి మంగళవారం తెలంగాణ జనసేన అధ్యక్షుడు శంకర్ గౌడ్, ఆయన బృందాన్ని కలిశారు. ఉప ఎన్నికల్లో బీజేపీ అభ్యర్థి లంకాల దీపక్ రెడ్డికి జనసేన మద్దతు ఇస్తుందని వారు ధృవీకరించారు.

అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరాల జాబితాలో హైదరాబాద్, విజయవాడ

అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరాల జాబితాలో హైదరాబాద్, విజయవాడ2019-2035 సంవత్సరానికి ప్రపంచంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరాలపై ఆక్స్‌ఫర్డ్ ఎకనామిక్స్ తన నివేదికను విడుదల చేసింది. ఈ జాబితాలో భారతదేశం ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుంది. టాప్ టెన్ నగరాలన్నీ భారతదేశానికి చెందినవే, వాటిలో ఎక్కువ భాగం టైర్ 2, టైర్ 3 నగరాలు అసాధారణమైన ఆర్థిక ఊపును చూపిస్తున్నాయి. గుజరాత్‌లోని సూరత్ ఈ జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉంది. దీని జిడిపి 2035 నాటికి $126.8 బిలియన్లకు చేరుకుంటుందని అంచనా. ఆగ్రా రెండవ స్థానంలో ఉంది. బెంగళూరు బలమైన 8.5% వృద్ధి రేటుతో రెండవ స్థానంలో ఉంది, ఇది భారతదేశంలోని అత్యంత డైనమిక్ పట్టణ ఆర్థిక వ్యవస్థలలో ఒకటిగా నిలిచింది.

అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు ఈ పని చేయండి

అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు ఈ పని చేయండిచిన్నవుల్లి లేదా వెల్లుల్లి. దీన్ని ఆహారంలో రుచి కోసం మాత్రమే కాకుండా అనేక ఔషధ ప్రయోజనాలను కూడా కలిగి ఉంటుంది. వెల్లుల్లి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి వెల్లుల్లి తినడం వల్ల దగ్గు, జ్వరం, జలుబు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలను చూర్ణం చేసి ఉదయాన్నే తింటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. వెల్లుల్లిలో ఫ్లేవనాయిడ్స్, పాలీఫెనాల్స్ వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు రోజూ ఆహారంలో వెల్లుల్లిని చేర్చుకుంటే మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

బరువు పెరగాలనుకునేవారు ఈ 5 పదార్థాలు తింటే చాలు...

బరువు పెరగాలనుకునేవారు ఈ 5 పదార్థాలు తింటే చాలు...కొంతమంది బరువు ఎలా తగ్గాలా అని తెగ బాధపడిపోతుంటారు. మరికొందరు ఎంత తిండి తిన్నా కూడా పీలగా, బక్కపలచగా వుంటారు. ఐతే ఇలాంటివారు ఎలాంటి ఆహారం తింటే బరువు పెరగవచ్చో తెలుసుకోకుండా ఏదిబడితే అది తినేస్తుంటారు. అలాకాకుండా ఎలాంటి పదార్థాలను తింటే బరువు పెరగవచ్చో తెలుసుకుని వాటిని తింటుంటే బరువు పెరిగే అవకాశం వుంటుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పాలలో ప్రోటీన్, కార్బోహైడ్రేట్లు, కొవ్వులు వుంటాయి. వీటిని తాగుతుంటే క్రమంగా బరువు పెరిగే అవకాశం వుంటుంది. అలాగే అరటిపండు. ఇందులో కేలరీలు, కార్బోహైడ్రేట్లలో సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇది శక్తిని పెంచడానికి, బరువు పెరగడానికి సహాయపడుతుంది.

ఔషధంలా ఉపయోగపడే లవంగాలు, ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

ఔషధంలా ఉపయోగపడే లవంగాలు, ఏమేమి ప్రయోజనాలు?మనం వంటల్లో సుగంధద్రవ్యంగా వాడే లవంగాలు వంటల్లోనే కాదు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తాయి. జలుబు, పంటి నొప్పులు లాంటి సమస్యలకు మన ఇంట్లో ఉండే లవంగాలనే ఔషధంలా వాడుకోవచ్చు. లవంగాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. 1. లవంగంలో ఉండే యూజనల్ అనే రసాయన పదార్ధం పంటి నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. లవంగం పంటినొప్పి, నోటి దుర్వాసన నివారిస్తుంది. 2. దగ్గుకు సహజమైన మందు లవంగం. శ్వాస సంబంధింత సమస్యలకు బాగా పని చేస్తుంది.

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే హెర్బల్ టీలు

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే హెర్బల్ టీలుగ్రీన్ టీ, బ్లాక్ టీ, సాంప్రదాయ టీల లోని కొన్ని రకాలు. హెర్బల్ టీలు, మూలికలు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, పువ్వులతో రుచిగా ఉంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఆ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తపోటును నియంత్రించే మందార టీలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రిస్తాయి. జలుబు, జ్వరం, గొంతునొప్పి, తలనొప్పితో బాధపడేవారు అల్లం టీ తీసుకుంటే ఉపశమనం కలుగుతుంది. పసుపు టీ తాగితే అందులోని కుర్కమిన్ అనే పదార్థంలో యాంటీఆక్సిడెంట్స్ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులను నివారించడం, వృద్ధాప్య ప్రక్రియను నెమ్మదింపజేయడంలో బాదం టీ బాగా పనిచేస్తుంది.

కార్తీక మాసంలో నేతి బీరకాయ పచ్చడి ఎందుకు తింటారు? ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

కార్తీక మాసంలో నేతి బీరకాయ పచ్చడి ఎందుకు తింటారు? ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?కార్తీక మాసంలో భక్తులు సాధారణంగా మాంసాహారం, ఉల్లి, వెల్లుల్లి వంటి తామస గుణాలను పెంచే ఆహారాన్ని త్యజిస్తారు. దీనికి బదులుగా సాత్వికమైన, తేలికగా జీర్ణమయ్యే ఆహారాన్ని తీసుకోవడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. నేతి బీరకాయ అధిక నీటి శాతం, పీచు పదార్థం కలిగి ఉండి, అత్యంత సాత్వికమైన కూరగాయ. ఉపవాసాలు, నిష్ఠతో కూడిన ఈ మాసంలో శరీరం శుద్ధిగా ఉండటానికి, జీర్ణ వ్యవస్థ మెరుగ్గా పని చేయడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. ఆహార నియంత్రణ అనేది కేవలం శారీరక శుద్ధి మాత్రమే కాదు, ఆధ్యాత్మిక సాధనలో మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది.
