Naipunyam Portal: 2029 నాటికి యువతకు 20 లక్షల ఉద్యోగాలను సృష్టించాలి.. నారా లోకేష్
ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం సాంకేతికతను భేష్గా ఉపయోగించుకుంది. సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో, పౌరులకు సాయం చేయడానికి దానిని సమర్థవంతంగా ఎలా వాడాలో దేశానికే స్ఫూర్తిగా మారుతోంది. రాష్ట్రం ఇప్పటికే రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్, వివిధ పౌర సంక్షేమ కార్యక్రమాల కోసం సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తోంది. ఇంతలో, ఐటీ మానవ వనరుల అభివృద్ధి మంత్రి నారా లోకేష్ 2029 నాటికి యువతకు 20 లక్షల ఉద్యోగాలను సృష్టించాలనే ప్రతిష్టాత్మక వాగ్ధానాన్ని సాకారం చేసుకోవడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.
నైపుణ్యాభివృద్ధి కోసం ఏకీకృత ఇంటర్ఫేస్ను రూపొందించడానికి బహుళ కేంద్ర, రాష్ట్ర, సంస్థాగత డేటాబేస్లను సమగ్రపరచడం ద్వారా యువతకు ఉపాధి అవకాశాలను సులభతరం చేసే నైపుణ్య అభివృద్ధి పోర్టల్ నైపుణ్యంను ప్రారంభించినట్లు ప్రభుత్వం ఇటీవల ప్రకటించింది.
ఏఐ ఆధారిత పోర్టల్ అభ్యర్థులు రెజ్యూమ్లను రూపొందించడానికి, నైపుణ్య కోర్సుల కోసం నమోదు చేసుకోవడానికి, రియల్-టైమ్ నైపుణ్య అంచనాలను తీసుకోవడానికి, తాజా ఉద్యోగ అవకాశాలను కూడా పొందటానికి ఇది వీలు కల్పిస్తుంది.
వాస్తవ నియామక ప్రక్రియకు ముందు మాక్ ఇంటర్వ్యూలను ప్రాక్టీస్ చేయడానికి, అభిప్రాయాన్ని స్వీకరించడానికి అభ్యర్థులు ఈ పోర్టల్లో మొట్టమొదటి రకమైన ఏఐ ఆధారిత ఇంటర్వ్యూలను కలిగి ఉంటుందని కూడా నారా లోకేష్ ప్రకటించారు. ఏసీ మెకానిక్స్ నుండి క్వాంటం సైంటిస్టుల వరకు నిపుణులకు అవసరమైన నైపుణ్యాలను ఈ చొరవ ద్వారా ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు.
ఉద్యోగార్థులు అవసరాల ఆధారంగా వారి నైపుణ్యాలను అప్గ్రేడ్ చేయడం ద్వారా వివిధ రంగాలలో ఉపాధిని పొందేందుకు తమను తాము సిద్ధం చేసుకోవడానికి ఈ వేదిక సహాయపడుతుందని లోకేష్ పేర్కొన్నారు. దేశంలో ఇప్పటివరకు ఎక్కడా ఇలాంటి చొరవ అమలు చేయలేదని, విశాఖపట్నంలో జరిగే సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు సందర్భంగా ఈ పోర్టల్ను ప్రారంభించనున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు.
గత వారం, చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్ర సచివాలయంలో పోర్టల్ను సమీక్షించి, ఈ చొరవ ద్వారా యువతకు నైపుణ్యం కల్పించడానికి సమగ్రమైన, భవిష్యత్ చట్రాన్ని నిర్మించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అభివృద్ధి చెందుతున్న పరిశ్రమ ధోరణులకు అనుగుణంగా నైపుణ్యం పెంచడం, రీస్కిల్లింగ్ అవకాశాలను అందించాల్సిన అవసరాన్ని కూడా ఆయన పునరుద్ఘాటించారు.