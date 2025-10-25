Gold: ఆరు బంగారు బిస్కెట్లను అక్కడ దాచి స్మగ్లింగ్ చేసిన మహిళ.. చివరికి?
భారతదేశంలో బంగారం ధరలు వేగంగా పెరుగుతున్నాయి. దీని వలన స్మగ్లింగ్ ప్రయత్నాలు పెరుగుతున్నాయి. పన్నులను తప్పించుకోవడానికి, త్వరగా లాభాలు సంపాదించడానికి చాలా మంది ఇతర దేశాల నుండి బంగారాన్ని దాచిపెట్టి రవాణా చేయడానికి ప్రమాదకర మార్గాలను ప్రయత్నిస్తున్నారు.
ఢిల్లీ ఐజీఐ విమానాశ్రయంలో, కస్టమ్స్ అధికారులు ఇటీవల మయన్మార్ నుండి వచ్చిన ఒక మహిళ తన లోదుస్తులలో బంగారం దాచిపెట్టి పట్టుబడ్డారు. స్క్రీనింగ్ సమయంలో, అధికారులు అనుమానాస్పదంగా ఏదో గమనించి వివరణాత్మక శోధన నిర్వహించారు.
వారు ఒక కిలోగ్రాము బరువున్న ఆరు బంగారు బిస్కెట్లను కనుగొన్నారు. వాటి విలువ అనేక లక్షల రూపాయలు. ఆ మహిళ స్కానర్ల ద్వారా వాటిని చాకచక్యంగా దాచిపెట్టింది.
కానీ కస్టమ్స్ బృందం సకాలంలో స్మగ్లింగ్ ప్రయత్నాన్ని గుర్తించింది. అధికారులు బంగారాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని, దానిని ఎవరు సరఫరా చేశారో, అది ఎక్కడికి వెళుతుందో తెలుసుకోవడానికి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
కఠినమైన విమానాశ్రయ భద్రత ఉన్నప్పటికీ, పెరుగుతున్న బంగారం ధరలు ప్రజలను ప్రమాదకరమైన రిస్క్లను తీసుకునేలా ఎలా నెట్టివేస్తున్నాయో ఈ కేసు హైలైట్ చేస్తుంది.