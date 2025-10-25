ఎయిర్ పోర్టుకు క్యాబ్లో వెళ్లిన స్టూడెంట్.. టోల్ రూట్ దాటవేశాడు.. ఆరు ఆపమన్నందుకు దాడి
కెంపెగౌడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి టోల్ రూట్ దాటవేయడంపై జరిగిన వాగ్వాదం తర్వాత తన కస్టమర్ అయిన 19 ఏళ్ల కళాశాల విద్యార్థినిపై దాడి చేసిన క్యాబ్ డ్రైవర్ను అరెస్టు చేసినట్లు పోలీసులు శనివారం తెలిపారు. అక్టోబర్ 20న జరిగిన ఈ సంఘటన తర్వాత కేరళలోని త్రిస్సూర్కు చెందిన అజాస్ పిఎస్ (31) అనే నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. బాధితురాలి మామ దాఖలు చేసిన ఫిర్యాదు ప్రకారం, పశ్చిమ బెంగాల్కు చెందిన విద్యార్థిని, బెంగళూరులోని ఒక ప్రైవేట్ విశ్వవిద్యాలయంలో గ్రాడ్యుయేషన్ చదువుతోంది.
విమానం ఎక్కేందుకు విమానాశ్రయానికి చేరుకోవడానికి ఆన్లైన్ అగ్రిగేటర్ ద్వారా క్యాబ్ బుక్ చేసుకుంది. ప్రయాణంలో, టోల్ ఛార్జీలు చెల్లించినప్పటికీ డ్రైవర్ టోల్ రోడ్డును దాటవేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఆమె అతన్ని ప్రశ్నించినప్పుడు, అతను సరైన వివరణ ఇవ్వలేదని, దీంతో ఆమె వాహనాన్ని ఆపమని కోరిందని ఒక సీనియర్ పోలీసు అధికారి తెలిపారు. దీంతో ఇద్దరి మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది. ఆ తర్వాత విద్యార్థి దిగి మరో క్యాబ్ బుక్ చేసుకుంది. ఆమె అందులో ఎక్కబోతుండగా, నిందితుడు ఆమెపై దాడి చేశాడని ఆరోపించారు.
ఆ తర్వాత విద్యార్థిని తన వస్తువులను వదిలి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయిందని, డ్రైవర్ పారిపోయాడని ఆయన అన్నారు. ఫిర్యాదు ఆధారంగా, భారతీయ న్యాయ సంహితలోని సంబంధిత సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసి, ఆ తర్వాత నిందితుడైన డ్రైవర్ను అరెస్టు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
ప్రాథమిక దర్యాప్తులో నిందితుడు సంఘటనకు రెండు రోజుల ముందు కూడా కేరళ నుండి బెంగళూరుకు వచ్చాడని, బుకింగ్ అంగీకరించినప్పుడు మద్యం మత్తులో ఉన్నాడనే ఆరోపణలు వచ్చాయని పోలీసులు తెలిపారు.