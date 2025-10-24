కర్నూలు బస్సు అగ్ని ప్రమాదం: మృతుల కుటుంబానికి రూ.5లక్షలు ప్రకటించిన తెలంగాణ
కర్నూలు బస్సు అగ్ని ప్రమాదంలో మృతి చెందిన వారికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం శుక్రవారం ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించింది. ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి కుటుంబాలకు ఒక్కొక్కరికి రూ.5 లక్షలు, గాయపడిన వారికి రూ.2 లక్షలు అందజేయనున్నారు.
శుక్రవారం తెల్లవారుజామున కర్నూలు జిల్లాలోని జాతీయ రహదారి-44పై హైదరాబాద్ నుండి బెంగళూరు వెళ్తున్న ప్రైవేట్ బస్సులో మంటలు చెలరేగడంతో కనీసం 20 మంది మరణించారు.
బస్సు బైక్ను ఢీకొట్టడంతో భారీ మంటలు చెలరేగి వాహనం దగ్ధమైంది. కాలిపోతున్న బస్సు నుండి 21 మంది ప్రయాణికులు తప్పించుకున్నారని అధికారులు తెలిపారు. సహాయక బృందాలు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని గాయపడిన వారిని సమీపంలోని ఆసుపత్రులకు తరలించారు. ఈ సంఘటనపై అధికారులు విచారణకు ఆదేశించారు.