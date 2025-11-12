కాంత లాంటి సినిమాలు జీవితంలో ఒక్కసారే వస్తాయి : దుల్కర్ సల్మాన్, రానా

దుల్కర్ సల్మాన్ మోస్ట్ ఎవైటెడ్ పీరియాడికల్ డ్రామా కాంత. సెల్వమణి సెల్వరాజ్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. రానా, సముద్రఖని కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఈ చిత్రంలో భాగ్యశ్రీ బోర్సే హీరోయిన్. దుల్కర్ సల్మాన్ ‘వేఫేర్ ఫిల్మ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్’, రానా దగ్గుబాటి ‘స్పిరిట్ మీడియా’ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. టీజర్, ట్రైలర్, పాటలు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ తో మంచి బజ్ క్రియేట్ చేశాయి. నవంబర్ 14న ఈ సినిమా గ్రాండ్ గా విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా దుల్కర్ సల్మాన్, రానా విలేకరుల సమావేశంలో సినిమా విశేషాల్ని పంచుకున్నారు.
రానా గారు ఇది బయోపిక్ అని వినిపిస్తుంది.. నిజమేనా?
-లేదండి. ఇది కంప్లీట్ గా ఫిక్షనల్ కథ. ఇప్పుడు స్టూడియోలో ఏదైనా జరిగితే ఇమ్మీడియట్ గా అందరికీ తెలిసిపోతుంది. కానీ ఇలాంటి కథలు చాలా జరిగాయి. చాలా తక్కువ మందికి తెలిసేవి. ఆ కాలం నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ పొంది రాసిన కథ. ఇది ఒక ఇన్సిడెంట్ అని చెప్పలేం. డార్క్ సైడ్ ఆఫ్ గ్రేట్ పీపుల్ అని చెప్పొచ్చు. ఒక ఇద్దరు గొప్ప వ్యక్తులు వాళ్ళ ఆర్టిస్ట్ బ్రిలియన్స్ కోసం గొడవలు పడిన నేపథ్యం చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది.
-ఇది ఎవరి తాత నాన్నల కథ కాదు. ఈరోజు మద్రాస్ లో సినిమా చూపించేస్తున్నాం. తర్వాత అన్ని క్లియర్ అయిపోతాయి.
-50s బ్యాక్ డ్రాప్ ని ఎంచుకోవడానికి కారణం ఉంది. ఆ కాలంలో లిటరేచర్, మ్యూజిక్ కి చాలా ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఉండేది. ఈరోజు షార్ట్ కాంటెంట్ లో వున్నాం, ఏ మ్యూజిక్ ఏ సాహిత్యమైన ఓకే అన్ని సర్దుకుపోతున్నాం. కానీ ఆ కాలంలో అలా ఉండేది కాదు. పర్ఫెక్షన్ ఉండేది. ఆ టైంలో జరిగిన కథ అంటే తెలియని రొమాన్స్ వస్తుంది.
-సినిమా మాత్రమే టైం ని రీ క్రియేట్ చేయగలదు. మేము మద్రాస్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ ఎలాంటి స్టూడియోస్ లేవు. మద్రాస్ లో ఉండే స్టూడియో కల్చర్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించింది. అలాంటి టైంని రీ క్రియేట్ చేయడం చాలా ఎక్సైటింగ్ థింగ్.
దుల్కర్ గారు.. ఈ ట్రైలర్ చూసినప్పుడు ఇది బియోపిక్ అని కొన్ని డౌట్స్ వచ్చాయి..మీకు అలా అనిపించలేదా?
-లేదండి. అంతా చాలా క్లియర్ గా ఉంది. ఇది ఒక ఫిక్షనల్ స్టోరీ. నాకు కథ నచ్చింది. నేను ఇంకేది ఆలోచించలేదు. మీరు సినిమా చూసినప్పుడు కూడా దీన్ని ఒక మంచి కథగానే ఫీలవుతారు.
రానా గారు ఈ కథని సురేష్ బాబు గారికి చెప్పారా?
-చెప్పారండి. ఆయన చూడడం జరిగింది. చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. ఆయన ఇన్పుట్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఆయన ఆనాటి స్టూడియోస్ లో తిరిగారు. ఆయన ఇన్పుట్స్ మాకు చాలా హెల్ప్ అయ్యాయి.
దుల్కర్ గారు ఈ సినిమాలో క్యారెక్టర్ చేసినప్పుడు మీలో పాతకాలం నటుల గురించి ఎలాంటి అబ్జర్వేషన్ ఉండేది?
- మహానటి సినిమాలో సినిమా ఉంటుంది. కానీ ఆ సినిమాకి ఒక రిఫరెన్స్ లేదు. ఈ క్యారెక్టర్ ఎలా చేస్తానని నేను డైరెక్టర్ గారు మాట్లాడుకునేవాళ్లం. ఒక మ్యాజిక్ అయితే జరిగింది. అది మీరు ట్రైలర్ లో చూశారు. రానా సముద్రఖని గారు భాగ్యశ్రీ అందరూ కూడా అద్భుతమైన పెర్ఫార్మర్స్. వీళ్ళ అందరితో కలిసి వర్క్ పనిచేస్తున్నప్పుడు ఒక మ్యాజిక్ క్రియేట్ అయింది.
దుల్కర్ గారు కాంత సినిమా ఎలా ఉండబోతుంది?
- కాంత నా కెరియర్లో చాలా స్పెషల్ ఫిలిం. ఇలాంటి సినిమాలు జీవితంలో ఒకేసారి వస్తాయి. ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ని మళ్ళీ మళ్ళీ రీ క్రియేట్ చేయలేం. నేను రానా ఈ కథ విన్న వెంటనే కచ్చితంగా సినిమా చేయాలనుకున్నాం.
-ప్రతి విషయంలో చాలా కేర్ తీసుకున్నాం. ఇందులో ప్రతి క్యారెక్టర్ కి ఒక ఎనర్జీ ఉంటుంది.
రానా గారు ఈ కథ ఫస్ట్ ఎవరికి చెప్పారు?
డైరెక్టర్ సెల్వ ఈ కథని ఫస్ట్ నాకు చెప్పారు. చెప్పిన వెంటనే ఈ కథకు పర్ఫెక్ట్ దుల్కర్ అనుకున్నాం. తర్వాత ఆయన కలవడం జరిగింది. ఈ సినిమాకి సంబంధించిన ప్రతిదీ చాలా కేర్ఫుల్ గా డిజైన్ చేశాం. హ్యాండ్ పెయింటింగ్స్ వేసే వారిని వెతికిమరీ హ్యాండ్ పెయింటింగ్ పోస్టర్స్ ని డిజైన్ చేశాం.
డైరెక్టర్ సెల్వ గురించి?
-డైరెక్టర్ సెల్వ కథని చాలా అద్భుతంగా చెబుతాడు. ఫస్ట్ టైం ఫిలిం మేకర్ ఉండాల్సిన పాషన్ తనలో కనిపించింది. ఆ ప్రపంచంలో జరుగుతున్న ప్రతి విషయం మీద తనకి గ్రిప్ ఉంది. ప్రతిదీ రీసెర్చ్ చేసి పెట్టుకున్నాడు.
రానా గారు ఈ సినిమాలో మ్యూజిక్ ఎలా ఉండబోతుంది?
-కాంత మ్యూజిక్ కూడా ఒక డిస్కవరీ. ఇది 50లో జరిగే సినిమా. ఆ టైంలో మ్యూజిక్ లా ఉండాలి. ఈ కాలం ఆడియన్స్ కూడా నచ్చాలి. అలా వర్క్ చేయడం నిజంగా చాలెంజింగ్. ఈ సినిమాలో పాటలు, బీజీఎం చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి. ఆడియన్స్ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు.
భాగ్యశ్రీని హీరోయిన్ గా తీసుకోవాలని ఆలోచన ఎవరిది?
అది డైరెక్టర్ సెల్వ ఛాయిస్. దాదాపు ఆరు నెలలు పాటు వెతికాడు. ఫైనల్ గా భాగ్యశ్రీని అనుకున్నాం. భాగ్యశ్రీని మొదటి చూసినప్పుడు చాలా మోడరన్ గా అనిపించింది. ఈ క్యారెక్టర్ కి ఎలా సూట్ అవుతుందో అనుకున్నాం. కానీ దుల్కర్ భాగ్యశ్రీ సీన్ చేసిన తర్వాత పర్ఫెక్ట్ అనిపించింది. భాగ్యశ్రీ ఈ కథకి యాప్ట్.
-ఇందులో తన పర్ఫార్మెన్స్ చాలా క్లాసిగా ఉంటుంది. ఈ సినిమా మొదలైన పది నిమిషాల తర్వాత మీరు ఆ ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపోతారు.
రానాగారు.. దుల్కర్ తో కలిసి పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎలా అనిపించింది?
-ఈ సినిమా మాకు చాలా స్పెషల్. మేము సినిమాని జీవితాంతం ప్రేమించే వాళ్ళం. సినిమానే మాకు అంత ఇచ్చింది. సినిమాకి మేము ఇవ్వాలి తిరిగి ఇవ్వాలి. అలాంటి అవకాశం ఈ సినిమాతో వచ్చింది. సినిమాని సెలెబ్రేట్ చేసుకునే లాగా ఉంటుంది ఇది. మేము ఎప్పటినుంచో మంచి ఫ్రెండ్స్. కలిసి సినిమా చేయాలని అనుకున్నాం. అలాంటి మూమెంట్ కాంత సినిమాతో వచ్చింది. ఇందులో నా క్యారెక్టర్ కూడా చాలా క్రేజీగా వచ్చింది. ఆ క్యారెక్టర్ చాలా ఎంటర్టైనింగ్ గా వుంటుంది.
దుల్కర్ గారు కాంత కథని ఎంచుకోవడానికి కారణం ఏమిటి?
-మేమం సినిమాని ప్రేమిస్తాం, సినిమానే మాకు ఇంధనం. కాంత సినిమాని రియల్ గా సెలబ్రేట్ చేసుకునేలా ఉంటుంది. ఇందులో ఉండే డ్రామా ఎమోషన్ అద్భుతంగా ఉంటాయి. ఇలాంటి సినిమా ఒకేసారి వస్తుందని భావిస్తున్నాను. చాలా ఇది చాలా అరుదైన సినిమా ఇది. ఆడియన్స్ థియేటర్స్ లో చాలా అద్భుతమైన సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు. ఈ సినిమా పైన చాలా నమ్మకం ఉంది.
పాతాళభైరవికి ఉపయోగించిన కెమెరాని కనిపిస్తుందని విన్నాం?
-అవునండి. ఆ కాలంలో వాడిన చాలా అరుదైన పరికరాలు ఎందులో కనిపిస్తాయి.చాలా గొప్ప గొప్ప సినిమా సెట్స్ లో తిరిగిన వస్తువులు మా సెట్లో ఉన్నాయి .అవి స్క్రీన్ మీద కనిపించినప్పుడు మీరు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. పాతాళ భైరవి ఇలాంటి కెమెరాల్లో తీశారా అని సర్ప్రైజ్ అవుతారు.
రానా గారు ఒక నిర్మాతగా ఇలాంటి సినిమా తీయడం మీకు ఎంత ఛాలెంజింగ్ గా అనిపించింది?
-కమర్షియల్ మాస్ యాక్షన్ సినిమాలు చేయడం వేరు. ఇలాంటి టైం ని క్రియేట్ చేసే సినిమాలు చేయడం వేరు. ఇలాంటి కథని ఒక హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ డ్రామా తో చెప్పడం అనేది బిగ్ చాలెంజ్. డైరెక్టర్ సెల్వ తన విజన్ తో సినిమాని అద్భుతంగా క్రియేట్ చేశాడు.
డిఓపి డాని గురించి?
-డాని మహానటి విరాటపర్వం చేశారు ఆయన స్పానిష్ నుంచి ఇండియాకు వచ్చారు. మనల్ని ఆయన చూసే విధానం చాలా కొత్తగా ఉంటుంది. టైం ని రీ క్రియేట్ చేయడానికి ఆయనే కరెక్ట్ పర్సన్ అనిపించింది. ఈ సినిమాకి ఒక ఎపిక్ ఫీలింగ్ తీసుకొచ్చారు.