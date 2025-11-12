వర్కౌట్లు చేయడం వల్లే అలసిపోయా.. బాగానే ఉన్నాను : గోవిందా
తన ఆరోగ్యంపై వస్తున్న వదంతులపై బాలీవుడ్ హీరో గోవిందా స్పందించారు. తాను ఆరోగ్యంగా బాగానే ఉన్నట్టు చెప్పారు. వర్కౌట్లు చేయడం వల్లే తాను అలసిపోయినట్టు చెప్పారు. మంగళవారం అర్థరాత్రి స్పృహ కోల్పోయిన 61 ఏళ్ల గోవిందా.. జుహులోని ఓ ఆస్పత్రిలో చేరిన సంగతి తెలిసిందే. కొన్ని గంటల చికిత్స అనంతరం డిశ్చార్జి అయ్యారు.
ఆ తర్వాత ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ, 'నేను బాగానే ఉన్నా. వర్కౌట్లు ఎక్కువగా చేయడం వల్ల అలసిపోయా. వర్కౌట్ల కన్నా యోగా, ప్రాణాయామం లాంటివి ఆరోగ్యానికి మంచిది' అని సూచించారు. తన జీవితంలో వాటికి ఎంత ప్రాధాన్యం ఉందో వివరించారు.
'గత నెల నుంచి గోవిందా చాలా బిజీగా ఉంటున్నారు. అందువల్ల ఇలా జరిగి ఉండొచ్చు. విశ్రాంతి తీసుకోవాలని వైద్యులు ఆయనకు సూచించారు. క్షేమంగా ఇంటికి చేరుకున్నారు' అని గోవిందా స్నేహితుడు, లాయర్ బిందాల్ తెలిపారు.