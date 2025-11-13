బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు: ప్రశాంత్ కిషోర్ జన్ సూరజ్ పార్టీపై ఎగ్జిట్స్ పోల్స్ ఏం చెప్తున్నాయ్!
రాజకీయ వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిషోర్ జన్ సూరజ్ పార్టీ ఈ సంవత్సరం తొలిసారిగా బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసింది. సుదీర్ఘ పాదయాత్ర నిర్వహించి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రచారం చేసిన కిషోర్ యువతను ఆకర్షించగలిగారు. అయితే, ఎగ్జిట్ పోల్స్ ప్రకారం, జాన్ సూరజ్ పార్టీ తన తొలి ఎన్నికల్లో బలమైన ప్రభావాన్ని చూపలేకపోయింది.
చాలా సర్వేలు పార్టీ సున్నా నుండి ఐదు సీట్ల మధ్య గెలుస్తుందని అంచనా వేస్తున్నాయి. అయితే బీహార్లో ఎన్డీఏ అధికారాన్ని నిలుపుకుంటుందని భావిస్తున్నారు. ఎన్డీఏ గెలిస్తే, జాన్ సూరజ్ పార్టీ ఆశించిన విధంగా దాని ఓటు బేస్ను ప్రభావితం చేయలేదని అర్థమైపోతుంది.
అలాంటప్పుడు, ఎంజీబీ విజయం కోసం ప్రశాంత్ కిషోర్ ఆశించవచ్చు. అంటే అతని పార్టీ పరోక్షంగా ఎన్డీఏ అవకాశాలను దెబ్బతీస్తుందని అర్థం. ఇది రాబోయే ఐదు సంవత్సరాలు దాని సంబంధితంగా ఉండటానికి సహాయపడుతుందని సూచిస్తుంది. కిషోర్ తనను తాను పోటీ చేయకూడదనే నిర్ణయం మద్దతుదారులను నిరాశపరిచిందని, వారి అవకాశాలను దెబ్బతీస్తుందని పార్టీలోని చాలా మంది భావిస్తున్నారు.
ప్రశాంత్ కిషోర్, అరవింద్ కేజ్రీవాల్ మధ్య లేదా జాన్ సూరజ్, ఆప్ మధ్య పోలికలు కనిపిస్తున్నాయి. మై యాక్సిస్ ఇండియాకు చెందిన ప్రదీప్ గుప్తాతో సహా రాజకీయ నిపుణులు ఇటీవల బీహార్ ఓటర్లలో 90శాతం మంది ఇప్పటికీ కులం ఆధారంగా ఓట్లు వేస్తున్నారని గుర్తించారు.
ఇది రాష్ట్రంలో కొత్త రాజకీయ పునాదిని సృష్టించడం ఎంత కష్టమో చూపిస్తుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రశాంత్ కిషోర్ రాజకీయాలకు కట్టుబడి ఉంటారా లేదా తన పాత వృత్తికి తిరిగి వస్తారా అనేది చూడాలి. ఎన్నికల ఫలితాలు శుక్రవారం ప్రకటించబడతాయి. ఈ ఫలితాల్లో ఎన్డీఏ మళ్ళీ గెలిస్తే, అది బీహార్లో కూటమికి వరుసగా రెండు విజయాన్ని సూచిస్తుంది.