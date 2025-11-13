Jubilee Hills Bypoll: జూబ్లీహిల్స్ ఓట్ల లెక్కింపు: 34 కీలక కేంద్రాల్లో 60శాతం ఓట్లు.. గెలుపు ఎవరికి?
జూబ్లీహిల్స్లో మొత్తం 48.47 శాతం ఓట్లు పోలయ్యాయి. ఇందులో 34 కీలక కేంద్రాల నుండి 60 శాతం ఓట్లు వచ్చాయి. 192 కేంద్రాలలో పోలింగ్ 50 శాతం దాటింది. ఎన్నికల కమిషన్ ప్రకారం, ఈ అధిక పోలింగ్ కేంద్రాల ద్వారా గెలిచే అభ్యర్థిని నిర్ణయించే అవకాశం ఉంది.
ఈ డేటా ఆధారంగా, అభ్యర్థులు ఇప్పుడు తమ అవకాశాలను లెక్కిస్తున్నారు. వారు ఇప్పుడు గ్రౌండ్ నంబర్లపై ఎక్కువ దృష్టి పెడుతున్నారు. ఎగ్జిట్ పోల్ అంచనాలపై తక్కువ దృష్టి పెడుతున్నారు. జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో వెంగళరావునగర్, బోరబండ, యూసుఫ్గూడ, ఎర్రగడ్డ, షేక్పేట్, రహమత్నగర్, సోమాజిగూడలోని కొంత భాగం ఉన్నాయి.
దాదాపు 4 లక్షల మంది ఓటర్లతో, వారిలో దాదాపు సగం మంది ఓటు వేయడానికి వచ్చారు. రహమత్నగర్లో 15 కేంద్రాలలో 60 శాతం ఓటింగ్ నమోదైంది. బోరబండలో 13 కేంద్రాలు ఉన్నాయి. ఎర్రగడ్డలో 3, వెంగళరావునగర్లో 1 కేంద్రంలో 60 శాతం పోలింగ్ జరిగింది.
వెంగళరావునగర్లోని 4 డివిజన్లలో, రహమత్నగర్లో 73, బోరబండలో 47, ఎర్రగడ్డలో 30, షేక్పేటలో 19, యూసుఫ్గూడలో 10, సోమాజిగూడలో 9 డివిజన్లలో కనీసం 50 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. షేక్పేట, వెంగళరావునగర్, యూసుఫ్గూడలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో అత్యల్ప పోలింగ్ నమోదైంది.
ఈ ప్రాంతాల్లోని కాలనీలలో చాలా తక్కువ ఓటింగ్ నమోదైంది. కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ ఓటు వేసిన సెంటర్ 217లో పోలింగ్ శాతం 28.61 శాతం మాత్రమే. ఈ కేంద్రంలో పోలీసు క్వార్టర్లు, ఎక్కువగా అద్దెకు తీసుకున్న జనాభా ఉన్నారు. తరచుగా మారడం, ఓటరు ఐడిలు లేకపోవడం వల్ల తక్కువ పోలింగ్ జరిగింది.
ఇక బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మాగంటి సునీత సెంటర్ 290లో ఓటు వేశారు. ఇక్కడ 32.82 శాతం పోలింగ్ జరిగింది. బిజెపి అభ్యర్థి లంకాల దీపక్ రెడ్డి సెంటర్ 301లో ఓటు వేశారు. ఇక్కడ పోలింగ్ శాతం 41.86 శాతంగా ఉంది. నియోజకవర్గంలో అత్యధికంగా బోరబండలోని రాజ్ నగర్లోని సెంటర్ 334లో పోలింగ్ జరిగింది, ఇక్కడ 72.78 శాతం ఓటింగ్ నమోదైంది.