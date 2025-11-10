భారతదేశంలోని కిరాణా దుకాణాలు చాలా కాలంగా రోజువారీ వాణిజ్యం, వినియోగ దారుల యాక్సెస్కు కేంద్రంగా ఉన్నాయి. షెల్ఫ్లను స్టాక్స్తో నింపడం మొదలుకొని ఇన్వెంటరీని నిర్వహిం చడం, వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న రిటైల్ ల్యాండ్ స్కేప్లో వినియోగదారులకు సేవ చేయడం వరకు ఈ స్టోర్ యజమానులకు ప్రతి నిమిషం ముఖ్యమైనది. వారికి మద్దతుగా కోకా-కోలా ఇండియా కోక్ బడ్డీని విస్తరించింది. ఇది స్మార్ట్, ఏఐ - ఆధారిత డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్. ఇది సౌలభ్యం, సామర్థ్యం శక్తిని నేరుగా రిటైలర్ల చేతుల్లోకి తెస్తుంది.
ప్రారంభించినప్పటి నుండి కోక్ బడ్డీ భారతదేశంలోని ఏ FMCG eB2B రిటైల్ ప్లాట్ఫామ్లోనైనా అత్యంత వేగంగా వృద్ధి చెందిన వాటిలో ఒకటిగా రికార్డ్ చేయబడింది. 10 లక్షలకు పైగా రిటైలర్లచే ఉపయోగించబడుతోంది. రిటైలర్ల పారదర్శక ఆఫర్లు, ఏఐ ఆధారిత సూచనలు, వినియోగదారు-స్నేహపూర్వక ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా ప్రతి నెలా తమకు ఇష్టమైన కోకా-కోలా ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయడానికి రిటైలర్లు ప్రతి నెలా పునరావృత ఆర్డర్లను ఉంచడం లాంటి వాటితో ఈ యాప్ పరిశ్రమ-ప్రముఖ నిమగ్నత రేట్లను కూడా సాధించింది. ఈ వేగ వంతమైన అప్డేట్ ఈ ప్లాట్ఫామ్ రోజువారీ కార్యకలాపాలను సులభతరం చేయడానికి, రిటైలర్ విశ్వాసం & సంబంధాన్ని బలోపేతం చేసే సామర్థ్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.
స్టోర్ యజమాని ఆదిత్య అరోరా మాట్లాడుతూ, మేము 1980ల నుండి కస్టమర్లకు సేవలు అందిస్తున్నాం. నేను నా తండ్రితో కలసి దాదాపు 15 - 17 సంవత్సరాలుగా పని చేస్తున్నాను. ఎంబీఏ గ్రాడ్యుయేట్గా, మీరు మీ వ్యాపారాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాలనుకుంటే, మీరు కాలక్రమేణా అభివృద్ధి చెందాలని నేను నేర్చుకున్నాను. కోక్ బడ్డీ యాప్ మేం వ్యాపారం చేసే విధానాన్ని మార్చింది, మా పనిలో పారదర్శకతను తీసుకువచ్చింది. కోకా-కోలా నుండి డీల్స్, సేవలతో యాప్ ద్వారా నేను ఎప్పుడైనా ఆర్డర్లను ఇవ్వగలను. ఇది మేం ప్రతిరోజూ మా స్టోర్ను నడపడాన్ని సులభతరం చేసింది అని అన్నారు.
స్టోర్ యజమాని అయిన ప్రదీప్ మాట్లాడుతూ, నేను గత మూడేళ్లుగా కోకా-కోలాతో కలిసి పని చేస్తున్నాను. కోక్ బడ్డీ యాప్ను క్రమం తప్పకుండా ఉపయోగిస్తాను. ఇది నాకు సులభంగా ఆర్డర్లను ఇవ్వడానికి, కొత్త ఉత్పత్తులపై అప్డేట్గా ఉండటానికి సహాయపడుతుంది. నాకు ముఖ్యంగా సజెస్టెడ్ ఆర్డర్ ఫీచర్ ఇష్టం. ఇది నా మునుపటి కొనుగోళ్ల ఆధారంగా ఉత్పత్తులను సిఫార్సు చేస్తుంది. ఇది నా దుకాణాన్ని నడపడాన్ని సులభ తరం చేస్తుంది అని అన్నారు.
స్థాయికి మించి, కోక్ బడ్డీ కిరాణా దుకాణాలకు స్పష్టమైన వ్యాపార వృద్ధిని కూడా నడిపిస్తోంది. దుకాణదారులకు ఎప్పుడైనా ఆర్డర్ చేయడానికి, డెలివరీలను ట్రాక్ చేయడానికి, రియల్-టైమ్ ధర, ప్రమోషన్లను యాక్సెస్ చేయడానికి ఈ ప్లాట్ఫామ్ వీలు కల్పిస్తుంది, ఇవన్నీ ఒకే మొబైల్ అప్లికేషన్ ద్వారా. రోజువారీ నిర్ణయం తీసుకో వడంలో కృత్రిమ మేధస్సును పొందుపరచడం ద్వారా, ఈ ప్లాట్ఫామ్ గత కొనుగోలు విధానాలు, కాలాను గుణ డిమాండ్ ఆధారంగా ఉత్పత్తులను సిఫార్సు చేస్తుంది. రిటైలర్లు స్టాక్అవుట్ లను నివారించడానికి, వృధాను తగ్గించడానికి, వేగవంతమైన, డేటా-ఆధారిత నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. ఫలితంగా భారత దేశంలోని రిటైలర్ల కు సరళమైన స్టోర్ నిర్వహణ, పరిసరాల్లోని వినియోగదారులకు కోకా-కోలా పానీయాల మెరుగైన లభ్యత లభిస్తాయి.
కోకాకోలా ఇండియా, సౌత్ వెస్ట్ ఏషియా డిజిటల్ యాక్సిలరేషన్ ఆఫీస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అంబుజ్ డియో సింగ్ మాట్లాడుతూ, డిజిటల్ సాధికారత రిటైల్ వృద్ధిని నిర్వచిస్తోంది. కోక్ బడ్డీ ప్రతి రిటైలర్కు, అది పొరుగునే ఉండే కిరాణా అయినా లేదా స్థానిక సూపర్ మార్కెట్ అయినా, కోకా-కోలా ఉత్పత్తులను ఆర్డర్ చేయడానికి, ట్రాక్ చేయడానికి సరళమైన, ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉండే యాక్సెస్ను అందించడానికి వీలుగా రూపొందించ బడింది. ప్రతి పరస్పర చర్య రిటైలర్లకు మరింత సమర్థవంతంగా సేవ చేయడానికి మాకు వీలు కల్పించే దృక్పథాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది, అదే సమయంలో వినియోగదారులు కోరుకున్నప్పుడల్లా మా పానీయాలు అందుబాటులో ఉన్నాయని నిర్ధారిస్తుంది అని అన్నారు.
రోజువారీ కార్యకలాపాలను సరళీకృతం చేయడానికి కోక్ బడ్డీ ఆచరణాత్మక సాధనాలను ఏకీకృతం చేస్తుంది. యాక్టివ్ ప్రమోషన్లు, డిస్కౌంట్లు, కొత్త లాంచ్లు, పథకాలపై రిటైలర్లు రియల్-టైమ్ నోటిఫికేషన్లను అందు కుంటారు. ఆ అవకాశాన్ని వారు ఎప్పటికీ కోల్పోరు. ప్లాట్ఫామ్ యొక్క వాయిస్ సెర్చ్ ఫంక్షన్ యాక్సెసిబిలిటీ ని పెంచుతుంది, ఉత్పత్తులను తక్షణమే గుర్తించడం సులభం చేస్తుంది. అదనంగా, దుకాణదరులు వారి డెలివరీ లను ట్రాక్ చేయవచ్చు, ఆర్డర్ చరిత్రను సమీక్షించవచ్చు. ఆర్డర్ స్థితిపై నవీకరణలను స్వీకరించవచ్చు, ఈ ప్రక్రియలో పూర్తి పారదర్శకత, నియంత్రణను తీసుకురావచ్చు.