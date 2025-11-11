బుధవారం, 12 నవంబరు 2025
Written By సిహెచ్
Last Modified: మంగళవారం, 11 నవంబరు 2025 (22:42 IST)

దాంపత్య జీవితం సుఖమయం కావాలంటే ఇలాంటి స్నానం చేయాలట

headbath
స్నానం చేసే నీటిలో ఇవి కలిపి చేస్తే ఆనందం, శ్రేయస్సు, ఆరోగ్యం అన్నీ సమకూరుతాయి. స్నానపు నీటిలో ఏమి కలిపి చేయాలో తెలుసుకుందాము.
 
ప్రతికూలతను తొలగించాలనుకుంటే నీటిలో చిటికెడు ఉప్పు వేసి స్నానం చేయండి. ఇది జుట్టు, చర్మాన్ని శుభ్రపరుస్తుంది.
 
పాపాలు తొలగి పుణ్యం కలగాలంటే స్నాన మంత్రం చదువుతూ కొద్దిగా గంగాజలం కలిపి స్నానం చేయండి.
 
శుక్రగ్రహ దోషాలు తొలగి ధనవంతులు కావాలంటే, దాంపత్య జీవితం సుఖమయం కావాలంటే శుక్రవారాల్లో పటిక నీళ్లతో కలిపి స్నానం చేయండి.
 
మీకు స్వచ్ఛత, ఐశ్వర్యంతో పాటు ముఖం మెరుపు కావాలంటే గంధం కలిపిన నీటిని స్నానం చేసే నీటిలో కలుపుకుని స్నానం చేయండి.
 
బృహస్పతి గ్రహ దోషాలు, అశుభాలు తొలగి చర్మం మెరుగుపడాలంటే గురువారం నాడు కొద్దిగా పసుపు కలిపిన నీటితో స్నానం చేయండి.
 
నెయ్యి లేదా పాలు కలిపి స్నానం చేస్తే ప్రతికూలత దూరమై రోగాల నుండి విముక్తి లభిస్తుంది. క్రమేణా చెడు కాలం ముగిసిపోతుంది.
 
రాహువు, కేతువు, చంద్రుడు, శుక్రగ్రహ దోషాలు తొలగి ప్రతికూలత తొలగిపోవాలంటే స్నానపు నీటిలో కర్పూర హారతిని వేయండి.
 
అదృష్టాన్ని బలపరచడానికి, పేదరికాన్ని తొలగించడానికి నువ్వులు కలిపిన నీటితో స్నానం చేయండి.
 
స్నానపు నీటిలో పెర్ఫ్యూమ్ జోడించి స్నానం చేస్తే, శుక్రగ్రహం యొక్క దుష్ప్రభావాలు తొలగిపోయి ఆనందం, శ్రేయస్సు పెరుగుతుంది.

దేశంలో సనాతన ధర్మ పరిరక్షణ బోర్డుకు సమయం ఆసన్నమైంది : పవన్ కళ్యాణ్

దేశంలో సనాతన ధర్మ పరిరక్షణ బోర్డుకు సమయం ఆసన్నమైంది : పవన్ కళ్యాణ్దేశంలో సనాతన ధర్మ పరిరక్షణ బోర్డు ఏర్పాటుకు సమయం ఆసన్నమైందని ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ అభిప్రాయపడ్డారు. తిరుమల ప్రసాదాల తయారీలో కల్తీ నెయ్యి వినియోగంపై సిట్ నివేదిక వచ్చిన నేపథ్యంలో ఆయన ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు.

నా ముందు ప్యాంట్ జిప్ తీస్తావా? చీపురుతో చితక్కొట్టిన పారిశుద్ధ్య కార్మికురాలు (video).. ఎక్కడ?

నా ముందు ప్యాంట్ జిప్ తీస్తావా? చీపురుతో చితక్కొట్టిన పారిశుద్ధ్య కార్మికురాలు (video).. ఎక్కడ?మహిళలపై అకృత్యాలు పెరిగిపోతున్నాయి. ఎక్కడపడితే అక్కడ కామాంధులు ఏదో ఒక రీతిలో మహిళలను వయోబేధం లేకుండా వేధింపులకు గురిచేస్తున్నారు. ఈ లైంగిక వేధింపులను చాలామంది సహించుకుని మిన్నకుండిపోతున్నారు. కానీ కొందరు మాత్రం కామాంధులకు తగిన బుద్ధి చెప్తున్నారు. అలా ఓ మహిళ తనను వేధించిన వ్యక్తికి చుక్కలు చూపించింది. నడి రోడ్డుపైనే చీపురుతో కొట్టింది. ఈ ఘటన తమిళ నాడు చెన్నై నగరంలో చోటుచేసుకుంది.

కొత్త ఇల్లు కట్టావ్ లక్ష ఇస్తావా లేదా? ఇవ్వనన్నందుకు యజమానిని చితక్కొట్టిన హిజ్రాలు

కొత్త ఇల్లు కట్టావ్ లక్ష ఇస్తావా లేదా? ఇవ్వనన్నందుకు యజమానిని చితక్కొట్టిన హిజ్రాలుఫంక్షన్ చేసుకోవాలంటే భయపడిపోవాల్సిన పరిస్థితి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఏర్పడిందంటూ చాలామంది ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇదేదో ఖర్చుల గురించి కాదు... ఆ కార్యక్రమం జరుగుతుండగానే కొంతమంది హిజ్రాలు వచ్చి తాము అడిగినంత డబ్బు ఇవ్వాల్సిందేనంటూ డిమాండ్ చేస్తుండటమేనంటున్నారు. వారు అడిగిన డబ్బులు ఇవ్వకపోతే ఇంటి ముందే తిష్ట వేయడం, అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించడమే కాకుండా నానా దుర్భాషలతో చప్పట్లు కొడుతూ ఇక చాలు బాబోయ్ అనేంతగా చేసేస్తున్న ఘటనలు ఇటీవలి కాలంలో జరుగుతున్నట్లు పలు వార్తల ద్వారా తెలుస్తోంది. తాజాగా హైదరాబాదు జిల్లా కీసరలో హిజ్రాలు బీభత్సం సృష్టించారు.

Low Pressure: బంగాళాఖాతంలో నవంబర్ 19 నాటికి అల్పపీడనం

Low Pressure: బంగాళాఖాతంలో నవంబర్ 19 నాటికి అల్పపీడనంబంగాళాఖాతంలో నవంబర్ 19 నాటికి అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. దీనిపై అమరావతిలోని సీనియర్ ఐఎండీ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ ఎస్. కరుణసాగర్ మాట్లాడుతూ, ఈ అల్పపీడనం తీవ్రత గురువారం తర్వాత స్పష్టంగా కనిపిస్తుందని అన్నారు. అభివృద్ధి చెందుతున్న వాతావరణ వ్యవస్థ వల్ల దక్షిణ తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్, రాయలసీమకు వర్షపాతం రావచ్చని, ఉత్తర తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్‌పై తక్కువ ప్రభావం ఉంటుందని తెలిపారు.

నిద్రపోతున్నప్పుడు భారీ వస్తువుతో దాడి.. టైల్ కార్మికుడు హత్య.. ఎక్కడ?

నిద్రపోతున్నప్పుడు భారీ వస్తువుతో దాడి.. టైల్ కార్మికుడు హత్య.. ఎక్కడ?హైదరాబాద్ శివార్లలోని కొత్తూరులో ఒక నిర్మాణ స్థలంలో బీహార్‌కు చెందిన 26 ఏళ్ల టైల్ మేస్త్రీ హత్యకు గురయ్యాడు. నిద్రపోతున్నప్పుడు అతనిపై భారీ వస్తువుతో దాడి జరిగినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. దర్యాప్తు కొనసాగుతున్నందున ప్రశ్నించడానికి ఇద్దరు సహోద్యోగులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మంగళవారం నగర శివార్లలోని కొత్తూర్‌లోని ఒక రియల్ ఎస్టేట్ వెంచర్‌లో టైల్ కార్మికుడు హత్యకు గురయ్యాడు.

Non Veg Food Near Alipiri: అలిపిరి సమీపంలో మాంసాహారం తిన్నారు.. ఇద్దరు ఉద్యోగులు అవుట్

Non Veg Food Near Alipiri: అలిపిరి సమీపంలో మాంసాహారం తిన్నారు.. ఇద్దరు ఉద్యోగులు అవుట్అలిపిరి సమీపంలో మాంసాహారం తిన్నారనే ఆరోపణలతో ఇద్దరు అవుట్‌సోర్స్ ఉద్యోగులను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నుంచి తొలగించింది. ఈ విషయంలో తిరుమల టూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు నమోదైంది. అలిపిరి సమీపంలో మాంసాహారం తిన్నందుకు ఇద్దరు అవుట్‌సోర్స్ ఉద్యోగులు రామస్వామి, సరసమ్మపై టిటిడి కఠిన చర్యలు తీసుకుందని ఆలయ సంస్థ అధికారిక పత్రికా ప్రకటనలో తెలిపింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఛారిటబుల్ అండ్ ఎండోమెంట్స్ చట్టంలోని సెక్షన్ 114 కింద కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు ప్రారంభించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

10-11-2025 సోమవారం ఫలితాలు - కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త

10-11-2025 సోమవారం ఫలితాలు - కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్తమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. పరిచయాలు బలపడతాయి. ఆపన్నులకు సాయం అందిస్తారు. పనులు పురమాయించవద్దు. ప్రముఖులతో సంభాషిస్తారు. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుకుంటారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. సమర్ధతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. ధనలాభం ఉంది. ఖర్చులు విపరీతం. గృహాలంకరణ పట్ల ఆసక్తి కలుగుతుంది. విలాస వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. సన్మాన, సంస్మరణ సభల్లో పాల్గొంటారు.

09-11-2025 నుంచి 15-11-2025 వరకూ మీ రాశి ఫలితాలు

09-11-2025 నుంచి 15-11-2025 వరకూ మీ రాశి ఫలితాలుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఈ వారం మీ ఓర్పునకు పరీక్షా సమయం. కార్యదీక్షతో పట్టుదలతో శ్రమించాలి. మీ సామర్థ్యంపై నమ్మకం పెంచుకోండి. సాయం ఆశించి నిరుత్సాహపడతారు. ఆదాయానికి మించిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. అవసరాలకు అతికష్టమ్మీద ధనం అందుతుంది. చేపట్టవలసిన పనులను మధ్యలోనే నిలిపివేయవద్దు. ఆలోచనలు క్రియారూపం దాల్చుతాయి. యత్నాలకు పెద్దల ప్రోత్సాహం వుంటుంది. దూరపు బంధువుల ఆహ్వానం అందుకుంటారు. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగలుగుతారు. ఒక వార్త ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. ఉద్యోగస్తులకు ఏమరపాటు ఇబ్బందికి దారితీస్తుంది. ముఖ్యులకు వివరణ ఇచ్చుకుంటారు

08-11-20 శనివారం ఫలితాలు - మీ కష్టం మరొకరికి లాభిస్తుంది

08-11-20 శనివారం ఫలితాలు - మీ కష్టం మరొకరికి లాభిస్తుందిమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం లక్ష్యం నెరవేరుతుంది. చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. అవసరాలకు ధనం సర్దుబాటవుతుంది. కావలసిన వ్యక్తుల కలయిక వీలుపడదు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. పెద్దలతో సంభాషిస్తారు. ప్రయాణంలో అవస్థలు తప్పవు. వృషభం: కృత్తిక 2, 18, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 1, పాదాలు ప్రతికూలతలు అధికం. మీ కష్టం మరొకరికి లాభిస్తుంది. నిస్తేజానికి లోనవుతారు. ఒక సమాచారం ఆసక్తి కలిగిస్తుంది. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ఖర్చులు సామాన్యం ధనసహాయం తగదు. ఫోన్ సందేశాలను పట్టించుకోవద్దు. కొత్తయత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు.

సంకష్టహర చతుర్థి రోజున సంకష్ట నాశన గణేశ స్తోత్రాన్ని పఠిస్తే..?

సంకష్టహర చతుర్థి రోజున సంకష్ట నాశన గణేశ స్తోత్రాన్ని పఠిస్తే..?సంకట నాశన గణపతి స్తోత్రంతో గణేశుడిని ఆరాధించడం వల్ల అన్ని సమస్యలు, భయాలు తొలగిపోతాయని నారదుడు వివరించాడు. సంకట నాశన గణేశ స్తోత్రం ద్వాదశ నామ స్తోత్రం, ఇందులో గణేశుడిని తన 12 పేర్లతో ప్రార్థించడం జరుగుతుంది. ఈ సంకష్ట నాశన గణేశ స్తోత్రాన్ని పఠించడం ద్వారా అన్ని రకాల సమస్యలు, బాధలు తొలగిపోతాయి. ఈ స్తోత్రం నారద పురాణంలో ఉంది.
