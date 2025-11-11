దాంపత్య జీవితం సుఖమయం కావాలంటే ఇలాంటి స్నానం చేయాలట
స్నానం చేసే నీటిలో ఇవి కలిపి చేస్తే ఆనందం, శ్రేయస్సు, ఆరోగ్యం అన్నీ సమకూరుతాయి. స్నానపు నీటిలో ఏమి కలిపి చేయాలో తెలుసుకుందాము.
ప్రతికూలతను తొలగించాలనుకుంటే నీటిలో చిటికెడు ఉప్పు వేసి స్నానం చేయండి. ఇది జుట్టు, చర్మాన్ని శుభ్రపరుస్తుంది.
పాపాలు తొలగి పుణ్యం కలగాలంటే స్నాన మంత్రం చదువుతూ కొద్దిగా గంగాజలం కలిపి స్నానం చేయండి.
శుక్రగ్రహ దోషాలు తొలగి ధనవంతులు కావాలంటే, దాంపత్య జీవితం సుఖమయం కావాలంటే శుక్రవారాల్లో పటిక నీళ్లతో కలిపి స్నానం చేయండి.
మీకు స్వచ్ఛత, ఐశ్వర్యంతో పాటు ముఖం మెరుపు కావాలంటే గంధం కలిపిన నీటిని స్నానం చేసే నీటిలో కలుపుకుని స్నానం చేయండి.
బృహస్పతి గ్రహ దోషాలు, అశుభాలు తొలగి చర్మం మెరుగుపడాలంటే గురువారం నాడు కొద్దిగా పసుపు కలిపిన నీటితో స్నానం చేయండి.
నెయ్యి లేదా పాలు కలిపి స్నానం చేస్తే ప్రతికూలత దూరమై రోగాల నుండి విముక్తి లభిస్తుంది. క్రమేణా చెడు కాలం ముగిసిపోతుంది.
రాహువు, కేతువు, చంద్రుడు, శుక్రగ్రహ దోషాలు తొలగి ప్రతికూలత తొలగిపోవాలంటే స్నానపు నీటిలో కర్పూర హారతిని వేయండి.
అదృష్టాన్ని బలపరచడానికి, పేదరికాన్ని తొలగించడానికి నువ్వులు కలిపిన నీటితో స్నానం చేయండి.
స్నానపు నీటిలో పెర్ఫ్యూమ్ జోడించి స్నానం చేస్తే, శుక్రగ్రహం యొక్క దుష్ప్రభావాలు తొలగిపోయి ఆనందం, శ్రేయస్సు పెరుగుతుంది.