శుక్రవారం, 7 నవంబరు 2025
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. ఆధ్యాత్మికం వార్తలు
  3. కథనాలు
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 7 నవంబరు 2025 (20:04 IST)

Sankatahara Chaturthi: శనివారం సంకష్టహర చతుర్థి.. ఇలా చేస్తే శనిదోషాలు పరార్

Ganesh Chaturthi
సంకష్ట హర చతుర్థి అనేది విఘ్నేశ్వరుడి పూజకు అంకితం చేయబడిన రోజు. సంకష్టహర చతుర్థి అంటే గణపతికి 32 స్వరూపాలున్నాయని ముద్గల పురాణలో చెప్పారు. అందులో 32వ స్వరూపం అంటే ఆఖరి స్వరూపమే ఈ సంకష్టహర గణపతి. ప్రతి చాంద్రమాన నెలలో కృష్ణ పక్షం నాల్గవ రోజున వస్తుంది. 
 
సంకష్ట చతుర్థి రోజులలో వినాయక పూజ సంకటాలను నివృత్తి చేయగలదు. భక్తులు ఈ పవిత్ర దినాన్ని ఉత్సాహంగా జరుపుకుంటారు. రోజంతా ఉపవాసం వుండి సాయంత్రం చంద్రుడిని చూసిన తర్వాత వారు ఉపవాసాన్ని ముగించారు. పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురైనప్పుడు సంకటహర వ్రతం చేస్తే అద్భుత ప్రయోజనాలుంటాయి. 
 
నరదృష్టి, ఆర్థిక సమస్యలు, సంతానం లేమి, గృహ వసతి లేకపోయినా, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులున్నా ఈ వ్రతం ఆచరించడం మంచిది. సంకష్టహర చతుర్థి రోజు ఉదయం పూట మాత్రమే కాకుండా సాయంత్రం పూట కూడా గణపతి పూజ చేయాలి. ఉదయం నల్లరాయితో చేసిన గణపతిని పూజిస్తే సాయంత్రం శ్వేతార్క గణపతిని పూజిస్తే మంగళకరం. ఇంకా ఆలయంలో వినాయకుడికి జరిగే అభిషేకాలు, యజ్ఞాలలో పాల్గొనడం మంచిది. 
 
ఈ సందర్భంగా గరిక, ఉండ్రాళ్లను వినాయకునికి సమర్పిస్తే అనుకున్న కోరికలు నెరవేరుతాయి. శనివారం సంకష్ట హర చతుర్థి రావడంతో ఈ రోజున గణపతి పూజ శనీశ్వర దోషాలను తొలగిస్తుంది. ఇంకా ఈ రోజున అన్నదానం చేయడం, వస్త్ర దానం చేయడం ద్వారా శని దోషాల నుంచి విముక్తి పొందవచ్చు. 

Pawan Kalyan: అధికారుల పనితీరుపై ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం తీవ్ర అసంతృప్తి

Pawan Kalyan: అధికారుల పనితీరుపై ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం తీవ్ర అసంతృప్తిఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ తన శాఖల్లోని అధికారుల పనితీరుపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. తగినంత నిధులు అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, అభివృద్ధి పనులు ఆశించిన వేగంతో సాగడం లేదని ఆయన గుర్తించారు. శుక్రవారం, పవన్ కళ్యాణ్ మంగళగిరిలోని తన క్యాంప్ కార్యాలయంలో పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి, అటవీ శాఖల ఇంజనీర్లు, అధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు.

తెలంగాణలో కొత్త రాజకీయ సమీకరణాలు.. కొత్త ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఎవరంటే?

తెలంగాణలో కొత్త రాజకీయ సమీకరణాలు.. కొత్త ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఎవరంటే?తెలంగాణలో కొత్త రాజకీయ సమీకరణాలు పుట్టుకొస్తున్నాయి. ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో కుల గణన నిర్వహించిన తర్వాత, తెలంగాణ ప్రభుత్వం విద్య, ఉపాధి, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలలో వెనుకబడిన తరగతుల (బీసీ)లకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చింది. ఈ రిజర్వేషన్లకు చట్టపరమైన ఆమోదం పొందేందుకు ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఒక బిల్లును ప్రవేశపెట్టింది. తాజా పరిణామంలో, అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ వారి మద్దతు స్థావరాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడానికి బీసీ సమాజం నుండి మరొక ఉప ముఖ్యమంత్రిని నియమించాలని యోచిస్తోందని బలమైన చర్చ జరుగుతోంది.

టూవీలర్ ఓవర్.. ఆటోలో ప్రేమ జంట రొమాన్స్.. వీడియో వైరల్

టూవీలర్ ఓవర్.. ఆటోలో ప్రేమ జంట రొమాన్స్.. వీడియో వైరల్కొందరు యువతీయువకులు పబ్లిక్ ప్రదేశాల్లోనే రెచ్చిపోతున్నారు. చుట్టుపక్కల ఎవరు ఉన్నారనేది కూడా పట్టించుకోకుండా రొమాన్స్ చేస్తూ అసభ్యకరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఇటీవల బైకులపై అడ్డదిడ్డంగా కూర్చుని రొమాన్స్ చేస్తూ కనిపించిన వీడియోలు నెట్టింట వైరల్ అయిన దాఖలాలు వున్నాయి. ఈ వీడియోలను చూసి నెటిజన్లు రకరకాల కామెంట్లు చేస్తూ వస్తున్నారు. ఇలా టూవీలర్స్‌పై రొమాన్స్ చాలదన్నట్లు.. ఆటోలో కూడా రొమాన్స్ చేస్తామని ఓ ప్రేమ జంట రోడ్డుపై పడింది

నీ ప్రియుడితో చల్లగా నూరేళ్లు వర్థిల్లు నా శ్రీమతి: ప్రియుడితో పెళ్లి చేసి భర్త సూసైడ్

నీ ప్రియుడితో చల్లగా నూరేళ్లు వర్థిల్లు నా శ్రీమతి: ప్రియుడితో పెళ్లి చేసి భర్త సూసైడ్తెలంగాణ లోని సత్తుపల్లిలో దారుణం విషాదకర సంఘటన జరిగింది. తనతో పెళ్లయినప్పటికీ భార్య మరొక యువకుడితో ప్రేమలో పడటంతో అతడు భయంకరమైన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. తన భార్యను ఆమె ప్రియుడితో పెళ్లి చేసి తను ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. సత్తుపల్లి పట్టణంలో షేక్ గౌస్ తన భార్యతో కలిసి వుంటున్నాడు. వీరికి ముగ్గురు పిల్లలు. ఆటో డ్రైవరుగా పనిచేస్తున్న గౌస్, ఆర్థిక సమస్యలు ఎదురుకావడంతో భార్యాపిల్లల్ని తీసుకుని సత్యంపేట గ్రామానికి వలస వెళ్లాడు. అక్కడ వ్యవసాయం చేసి కాస్తోకూస్తో డబ్బు కష్టాలు తీర్చుకోవచ్చని ప్రయత్నం చేసాడు.

Rahul Gandhi: ఈమె ఎవరో చెప్పండి.. విలేకరులను ప్రశ్నించిన రాహుల్ గాంధీ?

Rahul Gandhi: ఈమె ఎవరో చెప్పండి.. విలేకరులను ప్రశ్నించిన రాహుల్ గాంధీ?ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ సర్కారుపై ఓటు చోరీ ఆరోపణలు చేశారు భారత ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ. ఈ వారం ప్రారంభంలో ఓటు చోరీ ఆరోపణలకు సంబంధించి విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, రాహుల్ గాంధీ ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా ఉన్న ఒక మహిళా మోడల్ గురించి చాలా ఆసక్తికరమైన ప్రశ్న వేశారు. రాహుల్ ఒక మహిళా వ్యక్తి ఇమేజ్‌ను తెరపైకి తెచ్చి, ఆమె రాష్ట్రాన్ని గుర్తించమని మీడియా ప్రముఖులను కోరారు. కొంతమంది ఆమె గోవా నుండి రావచ్చని, మరికొందరు ఆమె మహారాష్ట్ర నుండి రావచ్చని అన్నారు. ఆ తర్వాత రాహుల్ గాంధీ నుండి షాకింగ్ స్టేట్మెంట్ వచ్చింది.

Kartik Purnima: కార్తీక పూర్ణిమ.. శివకేశవులను పూజిస్తే సర్వం శుభం.. నేతి దీపాన్ని?

Kartik Purnima: కార్తీక పూర్ణిమ.. శివకేశవులను పూజిస్తే సర్వం శుభం.. నేతి దీపాన్ని?కార్తీక పూర్ణిమ పవిత్రమైనది ఈ రోజున విష్ణువును, శివుడిని పూజించే భక్తులు అపారమైన సంపదను పొందుతారని చెబుతారు. తులసి మొక్క పుట్టినరోజు కూడా కార్తీక పూర్ణిమలోనే జరుగుతుంది. ఈ రోజున తులసి వివాహం కూడా జరుగుతుంది. 100 అశ్వమేధ యాగాలు చేయడం లాంటి కార్తీక స్నానం కార్తీక మాసంలో ఒక ముఖ్యమైన భాగం. ఈ రోజున చేసే జపం, దానం అనంత ఫలితాలను ఇస్తుంది.

కార్తీక పౌర్ణమి: 365 వత్తులతో దీపాన్ని వెలిగించేటప్పుడు ఇది చేయకండి..

కార్తీక పౌర్ణమి: 365 వత్తులతో దీపాన్ని వెలిగించేటప్పుడు ఇది చేయకండి..కార్తీక పౌర్ణమి నవంబర్ 5, బుధవారం వచ్చింది. ఈ రోజున శివకేశవులను పూజించడం ఉత్తమ ఫలితాలను ఇస్తుంది. కార్తీక పౌర్ణమి రోజున ఉపవాసం వుండే వారికి కోటి పూజల పుణ్య ఫలితం లభిస్తుంది. కార్తీక పౌర్ణమి రోజున పుణ్య తీర్థాల్లో స్నానమాచరించి.. వన భోజనాలు చేసినా.. ఉసిరి దీపాన్ని వెలిగించినా ఎన్నో రెట్లు ఫలితం వుంటుంది. కార్తీక పౌర్ణమి రోజున దీపదానం, అన్నదానం చేయడం ఉత్తమ ఫలితాలను అందిస్తుంది.

04-11-2025 మంగళవారం ఫలితాలు - ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దు

04-11-2025 మంగళవారం ఫలితాలు - ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం పనులు అనుకున్న విధంగా సాగవు. ప్రతి విషయానికి ఆందోళన చెందుతారు. అయినవారితో సంభాషణ ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ఖర్చులు విపరీతం, విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు రుణ ఒత్తిళ్లు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. ఖర్చులు విపరీతం. అతిగా ఆలోచింపవద్దు. సన్నిహితులతో కాలక్షేపం చేయండి. ఫోన్ సందేశాలకు స్పందించవద్దు. కొత్తవ్యక్తులు మోసగించేందుకు యత్నిస్తారు. పెద్దలను సంప్రదించండి. వాహనం ఇతరులకివ్వవద్దు.

నాకంటే పెద్దావిడ నాకు పాద నమస్కారం చేసింది, అలా చేయవచ్చా? పెద్దవారికి కదా చేసేది...

నాకంటే పెద్దావిడ నాకు పాద నమస్కారం చేసింది, అలా చేయవచ్చా? పెద్దవారికి కదా చేసేది...ఆధ్యాత్మిక పరంగా దేవీ నవరాత్రుల సమయంలో బాలికలను బాలత్రిపుర సుందరి దేవిగా భావిస్తూ పాద నమస్కారం చేస్తుంటారు. ఐతే మిగిలిన ఏ ఆధ్యాత్మిక విషయంలోనూ ముత్తైదువ స్త్రీలు తమకంటే వయసులో చిన్నవారైన మహిళలకు సాధారణంగా పాద నమస్కారం చేయవలసిన అవసరం లేదు. పాద నమస్కారం అనేది వయసులో, జ్ఞానంలో, లేదా హోదాలో పెద్దవారికి, అంటే పెద్దలు, గురువులు, అత్తమామలు మొదలైనవారికి గౌరవాన్ని తెలియజేయడానికి చేస్తారు. కనుక ఏ ఇతర సందర్భంలోనైనా, వయసులో చిన్నవారిని పెద్దవారు దీవించడం లేదా ఆశీర్వదించడం సంప్రదాయం.

karthika masam, దీపం జ్యోతిః పరబ్రహ్మః, కళ్ళతో దీపం జ్వాలను ఏకాగ్రతతో చూస్తే?

karthika masam, దీపం జ్యోతిః పరబ్రహ్మః, కళ్ళతో దీపం జ్వాలను ఏకాగ్రతతో చూస్తే?దీపం జ్యోతిః పరబ్రహ్మః దీపం జ్యోతిర్ జనార్దనః దీపో హరతి మే పాపం సంధ్యా దీప నమోస్తుతే ఈ శ్లోకానికి అర్థం.. దీపం యొక్క జ్వాల.. అంటే వెలుగు పరబ్రహ్మ స్వరూపం. దీపం యొక్క జ్వాల జనార్దనుడు.. అంటే విష్ణుమూర్తి స్వరూపం. అటువంటి ఆ దీపం నా పాపాలను తొలగిస్తుంది. సాయంకాలపు దీపమా..! నీకు నేను నమస్కరిస్తున్నాను. దీపం వెలిగించడం అనేది కేవలం ఆధ్యాత్మిక సంప్రదాయమే కాకుండా, దాని వెనుక బలమైన శాస్త్రీయ మరియు పర్యావరణ కోణాలు కూడా ఉన్నాయి. దీపం వెలిగించడం వెనుక ఉన్న ముఖ్య శాస్త్రీయ కోణాలు ఏమిటంటే... దీపం వెలిగించడానికి ఉపయోగించే వస్తువులను బట్టి ఇది వాతావరణంపై సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.
