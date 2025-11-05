బుధవారం, 5 నవంబరు 2025
Written By సిహెచ్
Last Modified: బుధవారం, 5 నవంబరు 2025 (23:11 IST)

శివాష్టకం విన్నా, పఠించినా కలిగే ఫలితాలు

శివుడిని స్తుతించే ఏ స్తోత్రాన్ని పఠించినా లేదా విన్నా శుభ ఫలితాలుంటాయి. తెలియక చేసిన లేదా తెలిసి చేసిన పాపాలు మరియు కర్మ దోషాలు శివానుగ్రహం వలన తొలగిపోతాయి. శివుడు మృత్యుంజయుడు కనుక శివాష్టకం పఠించడం వలన మృత్యు భయం తొలగి, జీవితంలో కష్టాలు, ఆటంకాలు అధిగమించే ధైర్యం లభిస్తుంది. శివాష్టకం వినడం వలన మనస్సుకు శాంతి, స్థిరత్వం లభిస్తుంది. ఇది దైవభక్తిని, వైరాగ్య భావాన్ని పెంచుతుంది.
 
ధర్మబద్ధంగా జీవించే భక్తులకు సమృద్ధి, ఆరోగ్యం, సకల ఐశ్వర్యాలను శివుడు అనుగ్రహిస్తాడు. కాబట్టి, శివాష్టకం వినడం అనేది కేవలం లౌకిక సుఖాల కోసం మాత్రమే కాక, అంతిమంగా మోక్షాన్ని, శివుడి సాన్నిధ్యాన్ని పొందడానికి సహాయపడుతుంది.

