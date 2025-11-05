బుధవారం, 5 నవంబరు 2025
సూతకంలో శుభకార్యానికి వెళ్లవచ్చా?

సూతకం. దగ్గరి బంధువు చనిపోయినప్పుడు లేదా సూతకంలో శుభకార్యానికి వెళ్లవచ్చా లేదా అనే సందేహంలో వుంటుంటారు. దగ్గరి బంధువు చనిపోతే శుభకార్యానికి వెళ్లకూడదు. హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం, కుటుంబంలో దగ్గరి బంధువులు మరణించినప్పుడు, ఆ కుటుంబానికి సూతకం లేదా మైల ఉంటుంది.
 
కుటుంబంలో ఎవరైనా మరణించినప్పుడు సుమారు 10 నుండి 13 రోజులు మైల ఉంటుంది. ఈ సమయంలో, ఆ కుటుంబంతో దగ్గరి సంబంధం ఉన్నవారు ఇతరుల శుభకార్యాలలో పాల్గొనడం, దేవాలయాలకు వెళ్లడం వంటివి చేయకూడదు. అలా పాటించకుండా శుభకార్యానికి వెళితే, వెళ్లినవారి ద్వారా సూతకం లేదా మైల ఆ శుభకార్యానికి, ఆ ఇంటికి అంటుతుందని నమ్ముతారు. ఇది ఆ శుభకార్యం యొక్క పవిత్రతకు ఆటంకం కలిగించవచ్చు.
 
అందువల్ల శుభకార్యానికి రాలేకపోతున్నట్లు సదరు శుభకార్యం జరిపే వారికి ఫోన్ చేసి, జరిగిన విషాదాన్ని వివరిస్తూ, అందుకే రాలేకపోతున్నామని మర్యాదగా తెలియజేయాలి. మైల గడువు ముగిసిన తరువాత... అంటే సుమారు 13 రోజుల తర్వాత ఆ ఇంటికి వెళ్లి వారిని పలకరించి, బహుమతి లేదా ఆశీర్వాదాలను పంపవచ్చు. కాబట్టి, దగ్గరి బంధువు చనిపోయినప్పుడు ఎలాంటి శుభకార్యానికి వెళ్లకపోవడం సంప్రదాయాలను అనుసరించి సరైన నిర్ణయం.

ట్రంప్‌కు వర్జీనియా ప్రజలు వాత, వర్జీనియా లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్‌గా మన మలక్ పేట మహిళ

ట్రంప్‌కు వర్జీనియా ప్రజలు వాత, వర్జీనియా లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్‌గా మన మలక్ పేట మహిళభారతదేశంపై ప్రతీకార టారిఫ్‌లతో అక్కసు వెళ్లగక్కుతున్న అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్‌కి అక్కడి ప్రజలే కర్రు కాల్చి వాత పెట్టేసారు. మేయర్ ఎన్నికల్లో ఊహించని షాక్ ఇచ్చారు. ప్రధాన నగరాల్లో ప్రత్యర్థి పార్టీకి చెందిన డెమొక్రాట్లు విజయం సాధించారు. వారిలో భారతదేశ మూలాలున్న, తెలంగాణలోని మలక్ పేటలో పుట్టిన గజాలా హష్మీ కూడా వున్నారు. ఆమె తన ఎన్నికల పర్యటనలో ట్రంప్ విధానాలపై విరుచుపడ్డారు. అమెరికా అభివృద్ధని అడ్డుకోవడమే కాకుండా ఆర్థిక సంక్షోభంలో నెట్టేసే చర్యలు తీసుకుని నాశనం చేస్తున్నారంటూ ట్రంప్ పైన ఆమె మండిపడ్డారు.

ట్రంప్‌ను ఛీకొట్టిన న్యూయార్క్ ప్రజలు: పనిచేసిన ఉచిత బస్సు పథకం, మేయర్‌గా భారత సంతతి వ్యక్తి జోహ్రాన్

ట్రంప్‌ను ఛీకొట్టిన న్యూయార్క్ ప్రజలు: పనిచేసిన ఉచిత బస్సు పథకం, మేయర్‌గా భారత సంతతి వ్యక్తి జోహ్రాన్ఉచిత పథకాలు సంపన్న దేశాల్లో కూడా పనిచేస్తాయని నిరూపించారు భారత సంతతికి చెందిన జోహ్రాన్ మమ్‌దాని. న్యూయార్క్ ఎన్నికల పర్యటనల సందర్భంగా జోహ్రాన్ తనదైన శైలిలో ఉచిత పథకం హామీ ఇచ్చారు. తాము గెలిస్తే న్యూయార్క్ లోని అన్ని నగర బస్సులలో ప్రయాణం ఉచితంగా ప్రకటిస్తామంటూ భారీ హామీ ఇచ్చారు. ఆయన ప్రత్యర్థి ఈ ఉచిత పథకానికి నో చెప్పారు పైగా స్వయంగా జోహ్రాన్ ను ఓడించేందుకు అధ్యక్షుడు ట్రంప్ రంగంలోకి దిగారు. కాలికి బలపం కట్టుకుని వీధిల్లో ప్రచారం చేసారు. ఐనా న్యూయార్క్ ప్రజలు ఆయన్ను ఛీకొట్టారు.

భార్యాభర్తల గొడవ- ఇండో-బంగ్లాదేశ్ సరిహద్దుల్లో వదిలేసిన తండ్రి.. తర్వాత ఏం జరిగింది?

భార్యాభర్తల గొడవ- ఇండో-బంగ్లాదేశ్ సరిహద్దుల్లో వదిలేసిన తండ్రి.. తర్వాత ఏం జరిగింది?ఇండియా-బంగ్లాదేశ్ సరిహద్దులో ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటన జరిగింది. తల్లిదండ్రుల గొడవతో ఒక బాలుడు నరకం అనుభవించాడు. భార్యాభర్తల గొడవలో ఒక వ్యక్తి తన పదేళ్ల కొడుకును ఇంటి నుండి దూరంగా ఇండియా-బంగ్లాదేశ్ సరిహద్దులో వదిలివేసాడని బుధవారం పోలీసులు తెలిపారు. మంగళవారం రాత్రి ఉత్తర 24 పరగణాల జిల్లాలోని బసిర్హాట్ సరిహద్దులో ఈ దురదృష్టకర సంఘటన జరిగింది.

హైదరాబాద్-విజయవాడ హైవే.. నాలుగు నుంచి ఆరు లేన్లు.. కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్

హైదరాబాద్-విజయవాడ హైవే.. నాలుగు నుంచి ఆరు లేన్లు.. కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్హైదరాబాద్-విజయవాడ హైవే (ఎన్‌హెచ్65)ను నాలుగు లేన్ల నుండి ఆరు లేన్లుగా అప్‌గ్రేడ్ చేయడానికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చేసిన నిరంతర ప్రయత్నాలు చివరకు ఫలించాయి. ప్రయాణ భద్రత, సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో ఒక ప్రధాన అడుగుగా హైదరాబాద్-విజయవాడ హైవే విస్తరణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. తెలంగాణ-ఆంధ్రప్రదేశ్‌లలో ఇప్పటికే భూసేకరణ ప్రక్రియలు ప్రారంభమయ్యాయి.

నేను నమ్మని దాన్ని ప్రజలకు చెప్పలేను, అలా రూ 150 కోట్లు వదిలేసిన పవన్ కల్యాణ్

నేను నమ్మని దాన్ని ప్రజలకు చెప్పలేను, అలా రూ 150 కోట్లు వదిలేసిన పవన్ కల్యాణ్డిప్యూటీ సీఎం, పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ ఏకంగా రూ. 150 కోట్లు వదులుకున్నారట. ఆయనకు వున్న విపరీతమైన ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ చూసి పలు కంపెనీలు ఆయనను తమ బ్రాండ్లను ప్రమోషన్ చేయాలని అభ్యర్థించారట. ఇందుకుగాను ఆయనకు సుమారు రూ. 150 కోట్ల మేర పారితోషికం ఇచ్చేందుకు ముందుకు వచ్చాయి. ఐతే వాటన్నిటినీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ సున్నితంగా తిరస్కరించారట. తను నమ్మని విషయాన్ని ప్రజలకు చెప్పలేను, కనుక అలాంటి ప్రొడక్ట్స్ కోసం నేను ప్రకటనల్లో కనిపించలేను అంటూ సున్నితంగా తిరస్కరించారట.

karthika masam, దీపం జ్యోతిః పరబ్రహ్మః, కళ్ళతో దీపం జ్వాలను ఏకాగ్రతతో చూస్తే?

karthika masam, దీపం జ్యోతిః పరబ్రహ్మః, కళ్ళతో దీపం జ్వాలను ఏకాగ్రతతో చూస్తే?దీపం జ్యోతిః పరబ్రహ్మః దీపం జ్యోతిర్ జనార్దనః దీపో హరతి మే పాపం సంధ్యా దీప నమోస్తుతే ఈ శ్లోకానికి అర్థం.. దీపం యొక్క జ్వాల.. అంటే వెలుగు పరబ్రహ్మ స్వరూపం. దీపం యొక్క జ్వాల జనార్దనుడు.. అంటే విష్ణుమూర్తి స్వరూపం. అటువంటి ఆ దీపం నా పాపాలను తొలగిస్తుంది. సాయంకాలపు దీపమా..! నీకు నేను నమస్కరిస్తున్నాను. దీపం వెలిగించడం అనేది కేవలం ఆధ్యాత్మిక సంప్రదాయమే కాకుండా, దాని వెనుక బలమైన శాస్త్రీయ మరియు పర్యావరణ కోణాలు కూడా ఉన్నాయి. దీపం వెలిగించడం వెనుక ఉన్న ముఖ్య శాస్త్రీయ కోణాలు ఏమిటంటే... దీపం వెలిగించడానికి ఉపయోగించే వస్తువులను బట్టి ఇది వాతావరణంపై సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.

03-11-2025 సోమవారం ఫలితాలు - ఈ రోజు కలిసివచ్చే సమయం.. ఎవరికి?

03-11-2025 సోమవారం ఫలితాలు - ఈ రోజు కలిసివచ్చే సమయం.. ఎవరికి?మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం సంకల్పసిద్ధికి ఓర్పు ప్రధానం. కొందరి వ్యాఖ్యలు ఉద్రేకపరుస్తాయి. పట్టుదలతో యత్నాలు సాగిస్తారు. మీ కృషి ఫలిస్తుంది. పొదుపు, పథకాలపై దృష్టి సారిస్తారు. పనులు వేగవంతమవుతాయి. పరిచయం లేని వారితో జాగ్రత్త వాగ్వాదాలకు దిగవద్దు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు సంప్రదింపులు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. ఏ విషయంపై ఆసక్తి ఉండదు. పనులు మొక్కుబడిగా పూర్తి చేస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. కొత్త యత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. నగదు, విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త. మీ విషయాల్లో ఇతరుల జోక్యానికి అవకాశమివ్వవద్దు.

02-11-2025 నుంచి 08-11-2025 వరకు మీ వార ఫలితాలు - అన్ని విధాలా అనుకూలమే

02-11-2025 నుంచి 08-11-2025 వరకు మీ వార ఫలితాలు - అన్ని విధాలా అనుకూలమేమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం తలపెట్టిన కార్యం విజయవంతమవుతుంది. శుభకార్యాన్ని ఆర్భాటంగా చేస్తారు. మీ ఆతిధ్యం ఆకట్టుకుంటుంది. పరస్పరం కానుకలిచ్చిపుచ్చుకుంటారు. ఖర్చులు విపరీతం. రావలసిన ధనం ఆలస్యంగా అందుతుంది. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. ఆదివారం నాడు ఏ పనీ చేయ బుద్ధికాదు. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. నోటీసులు అందుకుంటారు. సోదరీ సోదరుల మధ్య కొత్త విషయాలు ప్రస్తావనకు వస్తాయి. అనాలోచిత నిర్ణయం తగదు. సంతానం దుడుకుతనం అసహనం కలిగిస్తుంది. మీ ఆగ్రహావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. మీ తప్పిదం సరిదిద్దుకోవటం శ్రేయస్కరం. వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు ఏకాగ్రత ప్రధానం. నిరుద్యోగులకు ఉపాధి అవకాశం కలిగివుంది. పోగొట్టుకున్న పత్రాలు సంపాదిస్తారు.

November 2025 Monthly Horoscope : నవంబర్ మాసం 12 రాశులకు ఎలా వుంటుంది? ఆ రెండు రాశులు?

November 2025 Monthly Horoscope : నవంబర్ మాసం 12 రాశులకు ఎలా వుంటుంది? ఆ రెండు రాశులు?మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ప్రథమార్థం అనుకూలం, కార్యం సానుకూలమవుతుంది. పరిచయాలు ఉన్నతికి తోడ్పడతాయి. ఆదాయానికి తగ్గట్లుగా ఖర్చులుంటాయి. పెట్టుబడుల విషయం పునరాలోచించండి. వాయిదా పడుతూ వస్తున్న పసులు ఎట్టకేలకు పూర్తవుతాయి. వివాహయత్నం తీవ్రంగా సాగిస్తారు. ఒక సంబంధం కలిసివచ్చే అవకాశం ఉంది. మీ శ్రీమతి అభిప్రాయం తెలుసుకోండి. ఏకపక్షంగా నిర్ణయం తీసుకోవద్దు. ద్వితీయార్థం అసమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగదు. ప్రముఖాలను కలిగినా ఫలితం ఉండదు. ఆశావహదృక్పథంతో యత్నాలు సాగించండి. సన్నిహితుల వ్యాఖ్యలు ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. సంతానానికి శుభం జరుగుతుంది. దూరపు బంధువులు ఆహ్వానం అందుకుంటారు. పత్రాల రెన్యువల్ సవరణ సాధ్యం కాదు. వనసమారాధనలో పాల్గొంటారు.

Vishweshwara Vrat 2025: విశ్వేశ్వర వ్రతం ఎప్పుడు, ఆచరిస్తే ఏంటి ఫలితం?

Vishweshwara Vrat 2025: విశ్వేశ్వర వ్రతం ఎప్పుడు, ఆచరిస్తే ఏంటి ఫలితం?విశ్వేశ్వర వ్రతం మహాదేవుని ఆరాధనకు అంకితం చేయబడింది. శివుడిని విశ్వేశ్వరుడు, భోళా శంకరుడు అని కూడా పిలుస్తారు. భక్తులు శివుని అనుగ్రహం, సంపన్న జీవితాన్ని కోరుకునేవారు విశ్వేశ్వర వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు. విశ్వేశ్వర వ్రతం నవంబర్ 3, 2025, సోమవారం నాడు జరుపుకుంటారు. విశ్వేశ్వర వ్రతం అత్యంత ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంది. విశ్వేశ్వర రూపంలోని శివుడికి అంకితం చేయబడిన ప్రసిద్ధ ఆలయాలలో ఒకటి కర్ణాటకలో ఉంది. దీనిని విశ్వేశ్వర ఆలయం లేదా ఏలూరు విశ్వేశ్వర ఆలయం అని కూడా పిలుస్తారు.
