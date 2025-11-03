సోమవారం, 3 నవంబరు 2025
నాకంటే పెద్దావిడ నాకు పాద నమస్కారం చేసింది, అలా చేయవచ్చా? పెద్దవారికి కదా చేసేది...

ఆధ్యాత్మిక పరంగా దేవీ నవరాత్రుల సమయంలో బాలికలను బాలత్రిపుర సుందరి దేవిగా భావిస్తూ పాద నమస్కారం చేస్తుంటారు. ఐతే మిగిలిన ఏ ఆధ్యాత్మిక విషయంలోనూ ముత్తైదువ స్త్రీలు తమకంటే వయసులో చిన్నవారైన మహిళలకు సాధారణంగా పాద నమస్కారం చేయవలసిన అవసరం లేదు.
 
పాద నమస్కారం అనేది వయసులో, జ్ఞానంలో, లేదా హోదాలో పెద్దవారికి, అంటే పెద్దలు, గురువులు, అత్తమామలు మొదలైనవారికి గౌరవాన్ని తెలియజేయడానికి చేస్తారు. కనుక ఏ ఇతర సందర్భంలోనైనా, వయసులో చిన్నవారిని పెద్దవారు దీవించడం లేదా ఆశీర్వదించడం సంప్రదాయం. అయితే, కొన్ని అరుదైన సందర్భాలలో.. గౌరవనీయమైన అతిథిగా వచ్చిన చిన్నవారికి, అంటే అల్లుడి చెల్లెలు లేదా చాలా ముఖ్యమైన వ్యక్తి మర్యాద కోసం చేతులు జోడించి నమస్కారం చేయవచ్చు.
 
వయసులో చిన్నవారైన స్త్రీ ఏదైనా ప్రత్యేక ఆధ్యాత్మిక శక్తి లేదా గొప్ప హోదా ఉంటే... అంటే ఒక పీఠాధిపతి లేదా గురువుగా భావిస్తే అప్పుడు పెద్దవారు కూడా నమస్కరించవచ్చు. సాధారణంగా చెప్పాలంటే, వయసులో చిన్నవారికి పాద నమస్కారం చేయడం అనేది ఆచారం కాదు. బదులుగా, వారికి ఆశీర్వాదం ఇవ్వడమే సరైన పద్ధతి.

Karthika Soma Pradosam: కార్తీక సోమవారం ప్రదోషం.. ఇలా చేస్తే అన్నీ శుభాలే

Karthika Soma Pradosam: కార్తీక సోమవారం ప్రదోషం.. ఇలా చేస్తే అన్నీ శుభాలేకార్తీక మాసంలో వచ్చే ప్రతి సోమవారం ఉపవాసం ఉండి నక్షత్ర దర్శనం చేసుకున్న అనంతరం భోజనం చేస్తే శివుడి అనుగ్రహం పొందుతారని కార్తీకపురాణం చెబుతోంది. కార్తీకమాసంలో తులసి మొక్క దగ్గర దీపాలు వెలిగించడం వల్ల పుణ్యం లభిస్తుందని నమ్మకం. ఈరోజున సాయంత్రం ప్రదోష సమయంలో ఇంటిలోని పూజగదిలో దీపారాధన చేసుకుని నక్షత్ర దర్శనం తర్వాత శివాలయనికి వెళ్లి పరమేశ్వరుడిని దర్శించుకుని దేవాలయంలో దీపారాధన చేయడం అత్యంత శుభప్రదం. ఓం నమఃశివాయ అనే పంచాక్షరి మంత్రాన్ని పఠించాలి.

Prabodhini Ekadashi 2025: చాతుర్మాసం ముగిసింది.. ప్రబోధిని ఏకాదశి.. కదంబ వృక్షం పూజ చేస్తే?

Prabodhini Ekadashi 2025: చాతుర్మాసం ముగిసింది.. ప్రబోధిని ఏకాదశి.. కదంబ వృక్షం పూజ చేస్తే?చాతుర్మాసం ముగిసింది. ఈ సంవత్సరం, ప్రబోధిని ఏకాదశి నవంబర్ 1న నేడు వచ్చింది. ప్రబోధిని ఏకాదశి, ఇది చాలా ముఖ్యమైంది. ఎందుకంటే ఇది నాలుగు నెలలు నిద్రించిన శ్రీ మహా విష్ణువు మేల్కొనే పర్వదినం. ఈ ప్రబోధిని ఏకాదశి నాడు కొన్ని పనులు అంతా శుభమే జరుగుతుంది. ఈ రోజు చేసే పనులతో కోటీశ్వరులు అయ్యే అవకాశం ఉంది. ప్రబోధిని ఏకాదశి చాలా ప్రత్యేక ఏకాదశి. నేడు కదంబ వృక్షం లేదా కడిమి చెట్టును పూజించడం చాలా మంచిది.

క్షీరాబ్ది ద్వాదశి తులసి-దామోదర కళ్యాణం

క్షీరాబ్ది ద్వాదశి తులసి-దామోదర కళ్యాణంక్షీరాబ్ది ద్వాదశి నాడు చేయవలసిన అత్యంత ముఖ్యమైన ఆచారం దామోదరుడు లేదా సాలగ్రామం, తులసి దేవి వివాహాన్ని నిర్వహించడం. దీనినే బృందావన ద్వాదశి అని కూడా అంటారు. ఆరోజు సాయంకాలం లేదా శుభ ముహూర్తంలో తులసి మొక్కను శుభ్రం చేసి, ముగ్గులతో అలంకరించాలి. తులసిని పెండ్లికూతురుగా భావించి చీర, నగలతో అలంకరిస్తారు. తులసి పక్కన శ్రీమహావిష్ణువు విగ్రహాన్ని లేదా పటాన్ని లేదా ఒక ఉసిరిక కొమ్మను ఉంచి, బ్రహ్మ ముడితో.. అంటే పసుపు దారంతో వారికి కళ్యాణం జరిపిస్తారు.

01-11-2025 శనివారం దినఫలితాలు- బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండి

01-11-2025 శనివారం దినఫలితాలు- బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండిమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం అన్ని విధాలా అనుకూలం. యత్నాలను అయిన వారు ప్రోత్సహిస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. ఇంటి విషయాలపై దృష్టి పెడతారు. పనుల్లో శ్రమ అధికం. ప్రముఖుల సందర్శనం వీలుపడదు. పత్రాలు అందుకుంటారు. విదేశాల్లోని ఆత్మీయుల క్షేమం ఊరటనిస్తుంది.

పోలేరమ్మ తల్లిని పిలిచిన పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి: అందరి ముందుకు వచ్చి నైవేద్యం స్వీకరించిన దేవత

పోలేరమ్మ తల్లిని పిలిచిన పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి: అందరి ముందుకు వచ్చి నైవేద్యం స్వీకరించిన దేవతశ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి వారు శిష్య సమేతంగా కడపను వీడి, ప్రొద్దుటూరు మీదుగా అల్లాడపల్లె చేరి, అక్కడ వీర భద్రుని దర్శించుకుని, అరణ్య మార్గం గుండా పుష్పగిరి బయలుదేరారు. మార్గమధ్యాన దోపిడీ దొంగలున్నారని పలువురు చెప్పినా వినక ఆ మార్గాన్నే ప్రయాణము కొనసాగించారు. కీకారణ్యములో పోతుండగా గజదొంగలు బండినడ్డగించారు. బండి వాడిపై దాడిచేయబోగా, అయ్యా నాదగ్గర ఏమున్నది పొట్ట కూటికోసం బండినడుపుకునే వాడిని, లోపల జ్ఞాన ధనంతో తులతూగుతున్న స్వామివారు వేద సంపదతో కూర్చున్నారు.
