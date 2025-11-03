నాకంటే పెద్దావిడ నాకు పాద నమస్కారం చేసింది, అలా చేయవచ్చా? పెద్దవారికి కదా చేసేది...
ఆధ్యాత్మిక పరంగా దేవీ నవరాత్రుల సమయంలో బాలికలను బాలత్రిపుర సుందరి దేవిగా భావిస్తూ పాద నమస్కారం చేస్తుంటారు. ఐతే మిగిలిన ఏ ఆధ్యాత్మిక విషయంలోనూ ముత్తైదువ స్త్రీలు తమకంటే వయసులో చిన్నవారైన మహిళలకు సాధారణంగా పాద నమస్కారం చేయవలసిన అవసరం లేదు.
పాద నమస్కారం అనేది వయసులో, జ్ఞానంలో, లేదా హోదాలో పెద్దవారికి, అంటే పెద్దలు, గురువులు, అత్తమామలు మొదలైనవారికి గౌరవాన్ని తెలియజేయడానికి చేస్తారు. కనుక ఏ ఇతర సందర్భంలోనైనా, వయసులో చిన్నవారిని పెద్దవారు దీవించడం లేదా ఆశీర్వదించడం సంప్రదాయం. అయితే, కొన్ని అరుదైన సందర్భాలలో.. గౌరవనీయమైన అతిథిగా వచ్చిన చిన్నవారికి, అంటే అల్లుడి చెల్లెలు లేదా చాలా ముఖ్యమైన వ్యక్తి మర్యాద కోసం చేతులు జోడించి నమస్కారం చేయవచ్చు.
వయసులో చిన్నవారైన స్త్రీ ఏదైనా ప్రత్యేక ఆధ్యాత్మిక శక్తి లేదా గొప్ప హోదా ఉంటే... అంటే ఒక పీఠాధిపతి లేదా గురువుగా భావిస్తే అప్పుడు పెద్దవారు కూడా నమస్కరించవచ్చు. సాధారణంగా చెప్పాలంటే, వయసులో చిన్నవారికి పాద నమస్కారం చేయడం అనేది ఆచారం కాదు. బదులుగా, వారికి ఆశీర్వాదం ఇవ్వడమే సరైన పద్ధతి.