Vishweshwara Vrat 2025: విశ్వేశ్వర వ్రతం ఎప్పుడు, ఆచరిస్తే ఏంటి ఫలితం?

విశ్వేశ్వర వ్రతం మహాదేవుని ఆరాధనకు అంకితం చేయబడింది. శివుడిని విశ్వేశ్వరుడు, భోళా శంకరుడు అని కూడా పిలుస్తారు. భక్తులు శివుని అనుగ్రహం, సంపన్న జీవితాన్ని కోరుకునేవారు విశ్వేశ్వర వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు.
విశ్వేశ్వర వ్రతం నవంబర్ 3, 2025, సోమవారం నాడు జరుపుకుంటారు. విశ్వేశ్వర వ్రతం అత్యంత ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంది. విశ్వేశ్వర రూపంలోని శివుడికి అంకితం చేయబడిన ప్రసిద్ధ ఆలయాలలో ఒకటి కర్ణాటకలో ఉంది. దీనిని విశ్వేశ్వర ఆలయం లేదా ఏలూరు విశ్వేశ్వర ఆలయం అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ ఆలయంలో విశ్వేశ్వర వ్రతాన్ని ఆచరించడం చేస్తారు. ఈ ఆలయంలో మాత్రమే కాకుండా విశ్వేశ్వర వ్రతం రోజున కోరికలన్నీ నెరవేరాలని కోరుకునే భక్తులు ఆయనకు రుద్రాభిషేకం చేయాలి.
భక్తులు ఒక రోజంతా ఉపవాసం ఉండి, బిల్వ ఆకులు, కొబ్బరి నూనె లేదా నీరు, పంచామృతం, పువ్వులు, స్వీట్లు వంటి పవిత్ర వస్తువులను పవిత్ర శివలింగానికి సమర్పిస్తారు. రోజంతా, మహామృత్యుంజయ మంత్రం లేదా శివ పంచాక్షరి మంత్రం వంటి మంత్రాలను జపిస్తారు. దానధర్మాలు చేసి, బ్రాహ్మణులకు, పేదలకు ఆహారం ఇచ్చిన తర్వాత మరుసటి రోజు ఉపవాసాన్ని ముగిస్తారు. రాత్రంతా జాగారం చేస్తారు.
విశ్వేశ్వర వ్రత కథ
కుఠార వంశానికి చెందిన కుంద అనే రాజు ఉండేవాడు. కుంద రాజు ఒకసారి భార్గవ మహర్షిని తన రాజభవనానికి ఆహ్వానించాడు. కానీ భార్గవ మహర్షి ఆ ఆహ్వానాన్ని తిరస్కరించాడు. తన రాజ్యంలో కార్తీక పౌర్ణమికి ముందు భీష్మ పంచకం యొక్క మూడవ రోజున పూజలు చేయడానికి దేవాలయాలు లేదా పవిత్ర నదులు లేవని చెప్పాడు.
భార్గవ మహర్షి నిరాకరించడానికి కారణాన్ని అర్థం చేసుకున్న కుంద రాజు తన రాజ్యాన్ని విడిచిపెట్టి, శివుని ఆశీర్వాదం కోసం గంగా నది ఒడ్డుకు వెళ్ళాడు. అక్కడ, కుంద రాజు వివిధ యజ్ఞాలు చేశాడు. ఈ యజ్ఞాలకు శివుడు సంతోషించి, ఏదైనా వరం కోరమంటాడు.
తరువాత, కుంద రాజు శివుడిని తన రాజ్యంలో నివసించే వరం కోసం అభ్యర్థించాడు. కుంద రాజు ఆచారాలకు శివుడు చాలా సంతోషించి, ఆయన రాజ్యంలో నివసించడానికి సంతోషంగా అంగీకరించాడు.
అయితే, శివుడు ఒక కంద చెట్టు వద్ద ఆగినప్పుడు, అడవిలో తప్పిపోయిన తన కొడుకు కోసం వెతుకుతున్న ఒక గిరిజన స్త్రీని గమనించాడు. ఆ స్త్రీ తన కొడుకు కోసం వెతుకుతూ, కంద చెట్టు వద్దకు వెళ్లి కత్తితో కొట్టింది. వెంటనే చెట్టు నుండి రక్తం కారడం ప్రారంభించింది.
చెట్టు నుండి రక్తం కారుతున్న దృశ్యాన్ని చూసి, అది కంద కాదని, తన కొడుకు అని ఆమె గ్రహించింది. ఆమె ఏడవడం మొదలుపెట్టి, తన కొడుకు పేరు యేలు అని బిగ్గరగా పిలిచింది. అప్పుడు, శివుడు లింగ రూపంలో ఆమె ముందు కనిపించాడు. ఆ కత్తి నుండి లింగాన్ని ఇప్పటికీ ఏలూరు విశ్వేశ్వర ఆలయంలో చూడవచ్చు.
అందువల్ల, ఆ రోజు నుండి ఈ పవిత్రమైన రోజును జరుపుకుంటున్నారు. కర్ణాటకలోని ఏలూరు శ్రీ విశ్వేశ్వర ఆలయం శివుడు లింగ రూపంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నాడు.