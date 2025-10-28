బుధవారం, 29 అక్టోబరు 2025
Written By రామన్

29-10-2025 బుధవారం దినఫలితాలు -

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
లావాదేవీల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనుభవజ్ఞుల సలహా పాటించండి. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. పరిచయం లేని వారితో జాగ్రత్త. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఊరటనిస్తుంది. వివాదాలు కొలిక్కివస్తాయి. ప్రయాణం తలపెడతారు. 
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
ఈ రోజు గ్రహస్థితి బాగుంది. వ్యవహారదక్షతతో రాణిస్తారు. కార్యక్రమాలు విజయవంతమవుతాయి. అవకాశాలను తక్షణం అందిపుచ్చుకోండి. వస్తులాభం, వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి. దంపతుల మధ్య అన్యోన్యత నెలకొంటుంది. మానసిక ప్రశాంతత పొందుతారు.
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
ప్రతి విషయంలోను మీదే పైచేయి. ఆదాయం బాగుంటుంది. ఆర్భాటాలకు వ్యయం చేస్తారు. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. కుటుంబీకుల మధ్య కొత్త విషయాలు ప్రస్తావనకు వస్తాయి. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. 
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
అన్ని విధాల అనుకూలమే. సన్నిహితులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. కొత్త ఆలోచనలు స్ఫురిస్తాయి. ఖర్చులు సామాన్యం. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. సోదరులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. వివాదాలు కొలిక్కివస్తాయి. 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
ఆత్మస్థైర్యంతో మెలగండి. నిందలు, విమర్శలు పట్టించుకోవద్దు. పరిస్థితులు త్వరలో చక్కబడతాయి. ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా ఖర్చులుంటాయి. పెద్దలతో చర్చలు జరుపుతారు. పాతమిత్రులు తారసపడతారు. దైవ, సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
ఒక సమాచారం ఉత్సాహపరుస్తుంది. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. అవసరాలకు ధనం అందుతుంది. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త. ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దు. అనవసర బాధ్యతలు చేపట్టి ఇబ్బందులు ఎదుర్కుంటారు. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
సంప్రదింపులు ఫలిస్తాయి. రుణసమస్య నుంచి బయటపడతారు. కొంతమొత్తం ధనం అందుతుంది, కొత్తపనులు చేపడతారు. ఆందోళనకరమైన సంఘటన ఎదురవుతుంది. కార్యక్రమాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. దంపతులకు కొత్త ఆలోచనలు వస్తాయి. ప్రయాణ లక్ష్యం నెరవేరుతుంది. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
రోజువారీ ఖర్చులే ఉన్నాయి. వాయిదా పడుతున్న పనులు పూర్తి చేస్తారు. గృహోపకరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. బంధుత్వాలు బలపడతాయి. ఆధ్యాత్మికత పట్ల ఆసక్తి కలుగుతుంది. దైవదీక్షలు స్వీకరిస్తారు.
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
గ్రహస్థితి అనుకూలంగా ఉంది. స్నేహసంబంధాలు బలపడతాయి. ఆర్భాటాలకు ఖర్చు చేస్తారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. ఆలోచనల్లో మార్పు వస్తుంది. మీ శ్రీమతి సలహా పాటిస్తారు. ఒక వ్యవహారం మీకు అనుకూలిస్తుతంది. పిల్లల దూకుడు అదుపుచేయండి.
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. మాట నిలబెట్టుకుంటారు. బంధుమిత్రులకు మీపై అభిమానం కలుగుతుంది. ఖర్చులు సామాన్యం. బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. పనులు ప్రారంభంలో ఆటంకాలు ఎదుర్కుంటారు. ముఖ్యులకు వీడ్కోలు పలుకుతారు. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
కార్యసిద్ధికి ఓర్పు ప్రధానం. శ్రమించినా ఫలితం ఉండదు. మీ సమర్ధతపై నమ్మకం పెంచుకోండి. స్వయం కృషితోనే అనుకున్నది సాధిస్తారు. రావలసిన ధనాన్ని లౌక్యంగా రాబట్టుకోవాలి. మొహమ్మాటాలకు పోవద్దు. మొదలెట్టిన పనులు ఒకపట్టాన సాగవు. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
ఆర్థికస్థితి నిరాశాజనకం. పురోగతి లేక నిరుత్సాహం చెందుతారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. ఆలోచనలతో సతమతమవుతారు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. అనవసర జోక్యం తగదు. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. సోదరులతో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. 

శాతవాహన ఎక్స్‌ప్రెస్ స్టాపేజీపై ద.మ.రైల్వే కీలక నిర్ణయం

శాతవాహన ఎక్స్‌ప్రెస్ స్టాపేజీపై ద.మ.రైల్వే కీలక నిర్ణయంశాతనవాహన సూపర్‌ఫాస్ట్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు స్టాపేజీపై దక్షణ మధ్య రైల్వే కీలక ప్రకటన చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని జనగామలో స్టాపేజీని కల్పించారు. ఈ నెల 30 నుంచి ప్రయోగాత్మకంగా ఆగుతుందని పేర్కొంది. ఈ స్టేషన్‌లో ఒక నిమిషం పాటు ఆగుతుందని పేర్కొంది. ప్రయాణికుల సౌకర్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ రైలుకు రైలుకు స్టాఫ్ కల్పించారు. విజయవాడ - సికింద్రాబాద్ - విజయవాడ మధ్య అనునిత్యం రాకపోకలు సాగించే ఈ సూపర్‌ఫాస్ట్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు ఇకపై జనగామ్ రైల్వే స్టేషన్‌లో ఆగుతుంది.

తీరం దాటిన తుఫాను : ఏపీలో కుండపోతవర్షాలు ... పునరావాస కేంద్రాల్లో 75 వేల మంది

తీరం దాటిన తుఫాను : ఏపీలో కుండపోతవర్షాలు ... పునరావాస కేంద్రాల్లో 75 వేల మందిమొంథా తుఫాను తీరందాటింది. కాకినాడ - మచిలీపట్నం మధ్య ఉన్న అంతర్వేదిపాలెం వద్ద తీరం దాటింది. దీని ప్రభావం కారణంగా ఏపీలోని అనేక జిల్లాల్లో కుండపోత వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ తుఫాను కోస్తాంధ్రలోని విశాఖపట్టణం, ఉభయ గోదావరి, కృష్ణా, గుంటూరు, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాల్లో పెను ప్రభావం చూపించింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 403 మండలాలపై మొంథా తుఫాను ప్రభావం ఉంటుందని, అత్యవసరపరిస్థితిని ఎదుర్కొనేలా మండలాల వారీగా 488 కంట్రోల్ రూమ్‌లను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. మొత్తం 1204 పునరావాస కేంద్రాలను ఏర్పాటుచేసి 75805 మందిని పునరావస కేంద్రాలకు తరలించారు. 219కి పైగా వైద్య క్యాంపులను వివిధ ప్రాంతాల్లో ప్రభుత్వం ఏర్పాటుచేసింది.

అంతర్వేదిపాలెంలో తీరాన్ని తాకిన మొంథా తుఫాను

అంతర్వేదిపాలెంలో తీరాన్ని తాకిన మొంథా తుఫానురెండు తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు ఒరిస్సా రాష్ట్రాన్ని భయపెట్టిన మొంథా తుఫాను మంగళవారం రాత్రి తీరాన్ని తాకింది. కాకినాడ - మచిలీపట్నం మధ్య అంతర్వేదిపాలెం సమీపంలో తీరాన్ని తాకింది. పూర్తిగా తీరం దాటేందుకు మూడు నుంచి నాలుగు గంటల సమయం పడుతుందని వాతావరణ కేంద్రం అధికారులు తెలిపారు. తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 90 నుంచి 100 కి.మీ వేగంతో గాలులు వీస్తున్నాయి. తీరం దాటే ప్రక్రియ ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో తీర ప్రాంత జిల్లాల్లో భారీగా గాలులు వీస్తున్నాయి. బంగాళాతంలో ఏర్పడిన ఈ తుఫాను ఏపీ, తెలంగాణ, ఒరిస్సా రాష్ట్రాలను భయపెట్టిన విషయం తెల్సిందే.

Montha Effect: ఈ టైంలో బీచుల దగ్గర వీడియోస్ చేసుకోవడం కరెక్ట్ కాదు.. నారా లోకేష్

Montha Effect: ఈ టైంలో బీచుల దగ్గర వీడియోస్ చేసుకోవడం కరెక్ట్ కాదు.. నారా లోకేష్ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కొనసాగుతున్న మొంథా తుఫాను ప్రభావాన్ని వివరించడానికి మంత్రి నారా లోకేష్ ప్రస్తుతం విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడుతూ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిస్థితిని నిజ సమయంలో నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తోందని, సహాయక చర్యలు అత్యవసరంగా.. సమన్వయంతో జరుగుతున్నాయని లోకేష్ హామీ ఇచ్చారు. దుర్బల జిల్లాలలో అధికారులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలను హై అలర్ట్‌లో ఉంచామని, త్వరిత తరలింపు, అవసరమైన సేవల పునరుద్ధరణ, బాధిత కుటుంబాలకు తక్షణ సహాయం అందించడానికి బృందాలను మోహరించామని నారా లోకేష్ తెలిపారు.

చంద్రబాబు గ్రేట్.. హరీష్ రావు తండ్రి పట్ల సంతాపం.. మొంథా పనులు ఒకవైపు జరుగుతున్నా?

చంద్రబాబు గ్రేట్.. హరీష్ రావు తండ్రి పట్ల సంతాపం.. మొంథా పనులు ఒకవైపు జరుగుతున్నా?మాజీ మంత్రి, భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు తండ్రి తన్నీరు సత్యనారాయణ మృతికి పలువురు ప్రముఖులు సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆయన భౌతికకాయాన్ని హైదరాబాద్‌లోని క్రిన్స్ విల్లాస్‌లో ఉంచారు. మంగళవారం మధ్యాహ్నం ఫిల్మ్‌నగర్‌లోని మహాప్రస్థానంలో అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. బీఆర్ఎస్, తెలుగుదేశం పార్టీ మధ్య తీవ్రమైన రాజకీయ వైరం ఉన్నప్పటికీ, పార్టీలకు అతీతంగా నాయకులు హరీష్‌ రావుకు సంతాపం తెలిపారు. ప్రస్తుతం తుఫాను మొంథా సహాయ కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షిస్తున్న ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, హరీష్ రావుకు తన సానుభూతిని ఎక్స్ ద్వారా తెలియజేశారు.

సంఖ్యా శాస్త్రం: 12 నెలలు.. ఏ నెలలో పుట్టిన మహిళలు.. ఎలా వుంటారు..?

సంఖ్యా శాస్త్రం: 12 నెలలు.. ఏ నెలలో పుట్టిన మహిళలు.. ఎలా వుంటారు..?సంఖ్యశాస్త్రం ప్రకారం పుట్టిన మాసాన్ని పరిగణనలో తీసుకుని వారి స్వభావాన్ని చెప్పవచ్చు. మహిళలు పుట్టిన మాసాన్ని బట్టి గుణగణాలన తెలుసుకోవడం సులభం. ఒక ఆడ శిశువు ఏ మాసంలో పుట్టిందనే దానిని బట్టి.. ఆమె స్వభావాన్ని ఇట్టే తెలుసుకోవచ్చు. జనవరి: సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం జనవరి నెలలో పుట్టిన స్త్రీలు అందంగా ఉంటారు. బుద్ధిమంతురాలుగా వుంటారు. వీరికి రకరకాల దుస్తులు ధరించడం అంటే ఇష్టం. ఈ మాసంలో పుట్టిన ఆడపిల్లలు ఏ విషయంలోనైనా ధీటుగా రాణిస్తారు. సమస్యలను అధిగమించడంలో దిట్ట. కానీ వీరు వ్యాపారంలో రాణించగలరు.

Sparsha Darshanam: శ్రీశైలం స్పర్శ దర్శనం చేసుకునే భక్తులకు ఉచిత లడ్డూ

Sparsha Darshanam: శ్రీశైలం స్పర్శ దర్శనం చేసుకునే భక్తులకు ఉచిత లడ్డూశ్రీశైలం స్పర్శ దర్శనం టికెట్ కొనుగోలు చేసే ప్రతి భక్తుడికి ఉచిత లడ్డూను ప్రసాదంగా అందజేస్తామని శ్రీశైలం ఆలయ ట్రస్ట్ బోర్డు చైర్మన్ పి. రమేష్ నాయుడు ప్రకటించారు. కార్తీక మాసం ప్రారంభం కావడంతో, ప్రఖ్యాత శ్రీశైలం పుణ్యక్షేత్రాన్ని సందర్శించే భక్తుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది. మల్లికార్జున స్వామి- భ్రమరాంబ దేవి దర్శనం కోసం యాత్రికులు తరలివస్తున్నారు. నవంబర్ 14న జరగనున్న కోటి దీపోత్సవానికి కూడా ఆలయ అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా, స్పర్శ దర్శనం పొందే భక్తులందరికీ ఆలయం ఒక లడ్డూను ఉచితంగా అందిస్తుందని చైర్మన్ పేర్కొన్నారు.

27-10-2025 సోమవారం దినఫలాలు - ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దు

27-10-2025 సోమవారం దినఫలాలు - ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం లావాదేవీల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. మీ అభిప్రాయాలను కచ్చితంగా తెలియచేయండి. మీ శ్రీమతి విషయంలో దాపరికం తగదు. ఖర్చులు సామాన్యం. సన్నిహితులకు సాయం చేస్తారు. మొదలు పెట్టిన పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు శుభకార్యం ఘనంగా చేస్తారు. పరిచయాలు బలపడతాయి. పదవులను దక్కించుకుంటారు. వ్యతిరేకులతో జాగ్రత్త. ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దు. ఖర్చులు అంచనాలను మించుతాయి. చెల్లింపులు వాయిదా వేసుకుంటారు. పత్రాల రెన్యువల్లో ఏకాగ్రత వహించండి

Skanda Sashti 2025: స్కంధ షష్ఠి రోజున పూజ ఎలా చేయాలి.. ఏ శ్లోకాన్ని పఠించాలి?

Skanda Sashti 2025: స్కంధ షష్ఠి రోజున పూజ ఎలా చేయాలి.. ఏ శ్లోకాన్ని పఠించాలి?స్కంద షష్టి అనేది ప్రతి సంవత్సరం కుమార స్వామికి అంకింతం చేసే పండుగ. శివపార్వతుల తనయుడు, వినాయకునికి తమ్ముడిని స్కంధుడిని సుబ్రహ్మణ్య అని కూడా పిలుస్తారు. స్కంద షష్టి ప్రధానంగా శ్రీలంక, దక్షిణ భారతదేశంలో, ముఖ్యంగా తమిళనాడు, కేరళ, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలలో జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున భక్తులు ఉపవాసం ఉండి, ఆయన ఆశీర్వాదం పొందడానికి దేవతను పూజిస్తారు.

ఇంద్రకీలాద్రిపై నాగుల చవితి వేడుకలు.. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయంలో?

ఇంద్రకీలాద్రిపై నాగుల చవితి వేడుకలు.. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయంలో?విజయవాడలోని ఇంద్రకీలాద్రిపై ఉన్న శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి వార్ల దేవస్థానం అనుబంధ క్షేత్రమైన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శనివారం నాగుల చవితి వేడుకలు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో జరిగాయి. కార్తీక మాసంలో దీపావళి తర్వాత వచ్చే శుభ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని పవిత్రమైన చీమల పుట్ట (నాగపుట్ట) సమీపంలోని ఆలయ ప్రాంగణంలో తెల్లవారుజాము నుండే భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు.
