శనివారం, 3 జనవరి 2026
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. ఆధ్యాత్మికం వార్తలు
  3. సంక్రాంతి
Written By సిహెచ్
Last Modified: శనివారం, 3 జనవరి 2026 (22:49 IST)

సంక్రాంతి గీతల ముగ్గులు- రథం ముగ్గు

Ratham rangoli
సంక్రాంతి పండుగ అంటేనే సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించే కాలం.. అంటే ఉత్తరాయణం. ఈ సమయంలో గీతలతో వేసే రథం ముగ్గు సూర్యుని ప్రయాణానికి ప్రతీక. గీతల ముగ్గుల్లో త్రిభుజాలు, చతురస్రాలు, షడ్భుజాలు వంటి ఆకృతులు ఉంటాయి. ఇరువైపులా సమానంగా ఉండే ఈ గీతల ముగ్గుల ఆకృతులు జీవితంలో కష్టసుఖాలను సమానంగా స్వీకరించాలని సూచిస్తాయి.
 
గీతల ముగ్గుల్లో పువ్వులను తీర్చిదిద్దుతారు. ఈ పువ్వుల్లో అష్టైశ్వర్యాలకు నిలయమైన మహాలక్ష్మి వుంటుందంటారు. గీతలతో వేసే ముగ్గుల్లో వివిధ రకాల చిహ్నాలు కూడా కనబడుతుంటాయి. ముగ్గులో గోపురంలా కనబడేది ఆకాశానికి ప్రతీక. ప్రకృతిని ఇలా గౌరవించడం ఈ సంక్రాంతి ముగ్గుల వెనుక ఉన్న అసలు ఉద్దేశంగా చెప్తారు.

Watch More Videos

వెనిజులాపై దాడి: ట్రంప్ చేసింది చాలా బాగోలేదు, ప్రపంచ దేశాలు అసంతృప్తి

వెనిజులాపై దాడి: ట్రంప్ చేసింది చాలా బాగోలేదు, ప్రపంచ దేశాలు అసంతృప్తిఅమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వెనిజులాపై జరిపిన సైనిక దాడి, ఆ దేశ అధ్యక్షుడిని బందీ చేయడం అస్సలు ఎంతమాత్రం బాగోలేదనీ, సరికాదని ప్రపంచ దేశాలు తీవ్ర అసహనాన్ని వ్యక్తం చేసాయి. వెనిజులాపై సైనిక చర్యకు పాల్పడి ఆ దేశాధ్యక్షుడిని చెరబట్టడం ద్వారా అమెరికా అన్ని హద్దులను దాటిందని మండిపడింది. మెక్సికో, కెనడా, ఇరాన్ తదితర దేశాలు సైతం ట్రంప్ చర్యను తప్పుబట్టాయి. వెనిజులాపై యూఎస్ దాడి ఎందుకు? ప్రపంచంలోనే అత్యధిక చమురు నిల్వలున్న దేశం వెనిజులా. ఈ దేశంపై అమెరికా దండయాత్రం చేసింది. వెనిజులాపై అమెరికా దాడికి ప్రధాన కారణాలుగా చమురు, మాదక ద్రవ్యాలు, భౌగోళిక రాజకీయ ప్రయోజనాలుగా చెబుతున్నారు.

తెలంగాణ ప్రజలకు కొత్త నాయకత్వం కావాలి: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్

తెలంగాణ ప్రజలకు కొత్త నాయకత్వం కావాలి: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్తెలంగాణ లోని కొండగట్టు శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారి ఆలయానికి సంబంధించి పలు అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్. ఈ సందర్భంగా ఆయనను కలుసుకునేందుకు భారీగా ప్రజలు తరలివచ్చారు. వారందరూ పవన్ కల్యాణ్ కారు పైకి ఎక్కి అభివాదం చేస్తూ వెళ్లారు. అనంతరం ఆయన జనసేన కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... తెలంగాణ ప్రజలకు కొత్త నాయకత్వం కావాలి. పంచాయతీల నుంచి మన అభివృద్ధి ప్రస్థానం మొదలుపెడదాం. సర్పంచులు, వార్డు మెంబర్లుగా విజయం సాధించి.. మీరంతా చాలా పెద్ద అడుగు వేశారు.

విధుల నుంచి ఎస్పీ సస్పెన్షన్... మనస్తాపంతో ఆత్మహత్యాయత్నం

విధుల నుంచి ఎస్పీ సస్పెన్షన్... మనస్తాపంతో ఆత్మహత్యాయత్నంకర్నాటక రాష్ట్రంలో సంచలనం సృష్టించిన కాల్పుల ఘటనలో ట్విస్ట్ వెలుగు చూసింది. ఈ కేసులో విధుల్లో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించారంటూ ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటూ సస్పెన్షన్‌కు గురైన బళ్లారి జిల్లా ఎస్పీ పవన్ నజ్జూర్ తీవ్ర మనస్తాపంతో ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డాడు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తనను అకారణంగా సస్పెండ్ చేసిందని ఆరోపిస్తూ ఆయన బలవన్మరణానికి యత్నించాడు. తుమకూరు జిల్లాలోని తన స్నేహితుడి ఫామ్‌హౌస్‌లో మోతాదుకు మించి నిద్రమాత్రలు మింగినట్టు సమాచారం. ప్రస్తుతం ఆయనను హుటాహుటిన సమీపంలోని ఆస్పత్రికి తరలించడంతో ప్రాణాపాయం నుంచి బయటపడ్డారని పోలీసు వర్గాలు వెల్లడించాయి.

కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి విజయ్ స్నేహాస్తం... పొత్తుకు సంకేతాలు

కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి విజయ్ స్నేహాస్తం... పొత్తుకు సంకేతాలుతమిళనాడు రాష్ట్ర శాసనసభకు త్వరలో ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. ఈ ఎన్నికల్లో పొత్తులు కోసం వివిధ పార్టీల నేతలు కసరత్తులు ప్రారంభించారు. రెండు ప్రధాన పార్టీలైన అధికార డీఎంకే, ప్రతిపక్ష అన్నాడీఎంకేలు బలమైన పొత్తులు ఏర్పరచుకుని ఎన్నికలకు వెళ్లాలని భావిస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో కొత్తగా రాజకీయ పార్టీని ప్రారంభించిన సినీ హీరో విజయ్ కూడా ఇతర పార్టీలతో పొత్తుపెట్టుకుని ఎన్నికల్లో తన బరమేంటో నిరూపించుకోవాలని భావిస్తున్నారు. ఇందుకోసం ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీకి స్నేహాస్తం అందించాలన్న ఆలోచనతో ఉన్నట్టు టీవీకే ఉన్నట్టు ప్రచారం సాగుతోంది. ఇందుకోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్ర నేతలతో విజయ్ మంతనాలు జరుపుతున్నట్టు ప్రచారం జరుగుతోంది.

ఫోన్లు దొంగిలిస్తున్నాడనీ కొడుకును ఇనుప గొలుసుతో కట్టేసిన తల్లిదండ్రులు

ఫోన్లు దొంగిలిస్తున్నాడనీ కొడుకును ఇనుప గొలుసుతో కట్టేసిన తల్లిదండ్రులుతరచూ ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోవడంతో పాటు ఫోన్లు దొంగిలించి, ఇతరులను ఇబ్బందులు పెడుతున్న కన్న బిడ్డ పట్ల ఆ తల్లిదండ్రులు కఠినంగా నడుచుకున్నారు. కుమారుడు అనే కనికరం కూడా లేకుండా 12 యేళ్ల బిడ్డను గొలుసులతో కట్టేసి రెండు నెలల పాటు ఇంట్లోనే బంధించారు. చివరకు వారే చైల్డ్ హెల్ప్ లైన్‌కు ఫోన్ చేసి సమాచారం అందించారు. దీంతో శిశు సంక్షేమ కేంద్ర అధికారులు వచ్చిన ఆ బాలుడు చేతులకు వేసిన గొలుసులు విప్పి... సంక్షేమ కేంద్రానికి తరలించారు. అలాగే, అధికారుల ఫిర్యాదుతో బాలుడి తల్లిదండ్రులపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ ఘటన మహారాష్ట్రలోని నాగ్‌పూర్‌లో జరిగింది.

01-01-2026 నుంచి 31-01-2026 వరకు జనవరి మాస ఫలితాలు

01-01-2026 నుంచి 31-01-2026 వరకు జనవరి మాస ఫలితాలుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం గ్రహాల సంచారం అనుకూలంగా ఉంది. స్థిరచరాస్తుల మూలక ధనం అందుకుంటారు. ఖర్చులు విపరీతం. వ్యవహార జయం, కార్యసిద్ధి ఉన్నాయి. వేడుకను ఘనంగా చేస్తారు. పరిచయాలు, బంధుత్వాలు బలపడతాయి. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. దంపతుల మధ్య అన్యోన్యత నెలకొంటుంది. ప్రియతములను విందులకు ఆహ్వానిస్తారు. ముఖ్యమైన పనులు, బాధ్యతలు పురమాయించవద్దు. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. ప్రతి విషయం క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోండి. ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉంటుంది. సంతానం మొండితనం అసహనం కలిగిస్తుంది. అనునయంగా మెలగండి. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. ఆటుపోట్లకు దీటుగా స్పందిస్తారు. వృత్తి ఉద్యోగ బాధ్యతల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. సన్మాన, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు.

ముక్కోటి ఏకాదశి: 5 కిలోమీటర్లు సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తూ వెళ్లిన దంపతులు (video)

ముక్కోటి ఏకాదశి: 5 కిలోమీటర్లు సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తూ వెళ్లిన దంపతులు (video)భగవంతుడికి తమ కోర్కెలు తీరితే మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు భక్తులు. మరి ఆ దంపతులకు ఆ స్వామివారు ఎలాంటి సమస్యను తీర్చారో కానీ వారిద్దరూ తమ ఊరి నుంచి ఆలయం వరకూ 5 కిలోమీటర్ల మేర సాష్టాంగ నమస్కారాలు చేస్తూ వెళ్లారు. ముక్కోటి పర్వదినం సందర్భంగా ఆ దంపతులు శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామిని దర్శించుకుని పూజలు చేసారు. జగిత్యాల జిల్లా ధర్మపురి రాజారం గ్రామానికి చెందిన వెంకటేష్-శారద దంపతులు తమ మొక్కు తీర్చుకునేందుకు సాష్టాంగ నమస్కారాలు చేసారు. 5 కిలోమీటర్ల మేర ఇలాగే చేస్తూ శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామిని దర్శించుకున్నారు. వైకుంఠ ద్వారం ద్వారా స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు.

31-12-2025 బుధవారం ఫలితాలు - పనులు మొక్కుబడిగా పూర్తిచేస్తారు...

31-12-2025 బుధవారం ఫలితాలు - పనులు మొక్కుబడిగా పూర్తిచేస్తారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం తలపెట్టిన కార్యం నెరవేరుతుంది. ఖర్చులు విపరీతం. ఆప్తులు ఆదుకుంటారు. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. దూరపు బంధువులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. న్యాయ నిపుణులను సంప్రదిస్తారు.

Sabarimala: శబరిమలలో మకరవిళక్కు ఉత్సవాల సీజన్ ప్రారంభం

Sabarimala: శబరిమలలో మకరవిళక్కు ఉత్సవాల సీజన్ ప్రారంభంశబరిమల ఆలయంలో మకరవిళక్కు ఉత్సవాల సీజన్ డిసెంబర్ 30న సాయంత్రం 5 గంటలకు ఆలయం తెరవడంతో ప్రారంభమవుతుంది. మకరవిళక్కు జనవరి 14న ఉంటుంది. మండల తీర్థయాత్ర సీజన్ శనివారంతో ముగిసింది. డిసెంబర్ 26 నాటికి 33 లక్షల మందికి పైగా భక్తులు శబరిమల ఆలయాన్ని సందర్శించారని దేవస్వం మంత్రి వి. ఎన్. వాసవన్ తెలిపారు. రాబోయే మకరవిళక్కు సీజన్ కోసం విస్తృతమైన ఏర్పాట్లు చేసినట్లు వాసవన్ తెలిపారు. భక్తుల రద్దీ నియంత్రణ, భద్రత, అలాగే పారిశుధ్యం, ఆరోగ్యం, రవాణాను నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రధాన విభాగాలు కలిసి పనిచేస్తున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.

Swarna Rathotsavam: వైభవంగా తిరుమలలో స్వర్ణ రథోత్సవం

Swarna Rathotsavam: వైభవంగా తిరుమలలో స్వర్ణ రథోత్సవంవైకుంఠ ఏకాదశి వేడుకల్లో భాగంగా సోమవారం తిరుమలలో స్వర్ణ రథోత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు. శ్రీదేవి, భూదేవి సమేతంగా మలయప్ప స్వామిని బంగారు రథంపై అంగరంగ వైభవంగా ఊరేగింపుగా తీసుకెళ్లారు, మార్గమధ్యంలో భక్తులను ఆశీర్వదించారు. ఇదిలా ఉండగా, పవిత్రమైన ఉత్తర ద్వార (వైకుంఠ ద్వార) దర్శనం కోసం తిరుమలకు భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. తెల్లవారుజాము నుంచే భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో రావడంతో కొండపై రద్దీ విపరీతంగా పెరిగింది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com