ఆదివారం, 4 జనవరి 2026
Written By రామన్
Last Updated : ఆదివారం, 4 జనవరి 2026 (10:33 IST)

04-01-2026 ఆదివారం ఫలితాలు - మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి.. ఖర్చులు సంతృప్తికరం...

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. ఆప్తులు సాయం అందిస్తారు. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. నిలిపివేసిన పనులు పూర్తిచేస్తారు. పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగదు. ముఖ్యమైన పత్రాలు అందుకుంటారు.
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
వ్యవహారాల్లో ఒత్తిడికి గురికావద్దు. ఖర్చులు విపరీతం. ముఖ్యులను కలిసినా ఫలితం ఉండదు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. పాత పరిచయస్తులను కలసుకుంటారు. ఒక సమాచారం ఉత్సాహపరుస్తుంది. కొత్త యత్నాలు మొదలెడతారు. వేడుకకు హాజరవుతారు.
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
తలపెట్టిన కార్యం సఫలమవుతుంది. మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి. ఖర్చులు సంతృప్తికరం. ఒక సమాచారం ఉత్తేజపరుస్తుంది. పనులు నిరాటంకంగా సాగుతాయి. కొత్తవ్యక్తులతో జాగ్రత్త. బ్యాంకు వివరాలు వెల్లడించవద్దు. ప్రముఖులకు వీడ్కోలు పలుకుతారు.
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
ఓర్పుతో యత్నాలు సాగించండి. పట్టుదలతో శ్రమిస్తే విజయం తధ్యం. ముందుచూపుతో నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఆవేశాలకు లోను కావద్దు. ధనసమస్య ఎదురవుతుంది. ఆప్తులు సాయం అందిస్తారు. పనుల్లో ఒత్తిడి, జాప్యం అధికం. ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకుంటారు. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. దూరపు బంధువులతో సంభాషిస్తారు. ఖర్చులు అధికం. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. పనులు పురమాయించవద్దు. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. మీ గౌరవానికి భంగం కలుగకుండా మెలగండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. సన్నిహితును కలుసుకుంటారు. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
వేడుకను ఆర్భాటంగా చేస్తారు. మీ ఆతిధ్యం ఆకట్టుకుంటుంది. ప్రముఖులకు సన్నిహితులవుతారు. గృహంలో సందడి నెలకొంటుంది. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త. నిలిచిపోయిన పనులు ఎట్టకేలకు పూర్తవుతాయి. పత్రాల రెన్యువల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. ఫోన్ సందేశాలు నమ్మవద్దు. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
మొహమ్మాటాలకు పోవద్దు. ప్రతి విషయం క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోండి. ఖర్చులు సామాన్యం. పొదుపు పథకాల పట్ల ఆకర్షితులవుతారు. కార్యక్రమాలు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. మాటతీరుతో నెట్టుకొస్తారు. మీ జోక్యం అనివార్యం. అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడవద్దు. 
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
సంప్రదింపులు ఫలిస్తాయి. రుణవిముక్తులవుతారు. ఊహించిన ఖర్చులే ఉంటాయి. గృహం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. దంపతుల మధ్య ఏకాభిప్రాయం నెలకొంటుంది. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు.
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
లక్ష్యసాధనకు సంకల్పబలం ముఖ్యం. ఉత్సాహంగా యత్నాలు సాగించండి. కొందరి వ్యాఖ్యలు కష్టమనిపిస్తాయి. మొక్కుబడిగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. పెద్దఖర్చు తగిలే ఆస్కారం ఉంది, సాయం అర్ధించేందుకు మనస్కరించదు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు.
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. మీ కృషి ఫలిస్తుంది. ఖర్చులు సామాన్యం. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. అవగాహన లేని విషయాల్లో జోక్యం తగదు. మీ గౌరవానికి భంగం కలుగకుండా మెలగండి. కొత్త ప్రదేశం సందర్శిస్తారు.
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారు. మీ పట్టుదల ప్రశంసనీయమవుతుంది. పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో జరుగుతాయి. విలాసాలకు వ్యయం చేస్తారు. పనులు వేగవంతమవుతాయి. 

తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మొదటి విలన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ : హరీశ్ రావు ధ్వజం

తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మొదటి విలన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ : హరీశ్ రావు ధ్వజంతెలంగాణ రాష్ట్రానికి మొదటి విలన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అని భారత రాష్ట్ర సమితి నేత, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ఆరోపించారు. నదీ జలాలు -కాంగ్రెస్ ద్రోహులు పేరిట ఆదివారం తెలంగాణ భవన్‌లో పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, తెలంగాణకు నంబర్‌ 1 విలన్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీయే అని ఆరోపించారు.

అంధకారంలో వెనెజువెలా రాజధాని - మొబైల్ చార్జింగ్ కోసం బారులు

అంధకారంలో వెనెజువెలా రాజధాని - మొబైల్ చార్జింగ్ కోసం బారులువెనెజువెలా రాజధాని కారకాస్‌లో అంధకారం నెలకొంది. వెనెజువెలా అధ్యక్షుడు మదురోను తమ దారికి తెచ్చుకునేందుకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ ట్రంప్ ఆదేశాల మేరకు అమెరికా సైన్యం కారకాస్‌పై మెరుపుదాడులు జరిపింది. ఈ దాడులతో వెనుజువెలా వాసులు భయంతో వణికిపోయారు. ముఖ్యంగా, అమెరికా సేనలు జరిపిన దాడుల్లో కీలకమైన మౌలిక సదుపాయాలు, విద్యుత్ గ్రిడ్‌లు దెబ్బితిన్నాయి. దీంతో కారకాస్‌లో అంధకారం నెలకొంది. మొబైల్ చార్జింగ్ కోసం రాజధాని ప్రజలు గంటల తరబడి క్యూలైన్లలో నిల్చొంటున్నారు. అలాగే, సూపర్ మార్కెట్లు మూతపడటంతో చిన్న దుకాణాల వద్ద ప్రజలు ఆహారం వేచి చూడాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తింది.

చాక్లెట్ ఆశ చూపించి ఏడేళ్ల బాలికపై అత్యాచారం

చాక్లెట్ ఆశ చూపించి ఏడేళ్ల బాలికపై అత్యాచారంఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని తిరుపతి పట్టణంలో దారుణం జరిగింది. చాక్లెట్ ఆశ చూపించి ఏడేళ్ల బాలికపై అత్యాచారం జరిగింది. ఈ అఘాయిత్యానికి పాల్పడిన నిందితుడుని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని పోక్సో చట్టం కేసు నమోదు చేశారు. ఈ ఘటన తిరుపతి రూరల్ పరిధిలో వెలుగు చూసింది.

వెనెజువెలా అధ్యక్షుడి నిర్భంధం.. ఇక మీ వంతేనంటూ ప్రత్యర్థులకు ట్రంప్ హెచ్చరిక

వెనెజువెలా అధ్యక్షుడి నిర్భంధం.. ఇక మీ వంతేనంటూ ప్రత్యర్థులకు ట్రంప్ హెచ్చరికతన మాట వినని వెనెజువెలా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురోను అమెరికా సైన్యం నిర్బంధించి న్యూయార్క్‌కు తరలించింది. ఈ చర్యకు పూనుకునే ముందు అమెరికా సైన్యం వెనెజువెలా రాజధాని కాకరస్‌పై మెరుపు దాడులు చేసింది. ఆ తర్వాత మదురో దంపతులను బంధించి న్యూయార్క్‌కు తరలించింది. ఈ చర్యను అనేక ప్రపంచ దేశాలు ముక్తకంఠంతో ఖండించాయి. కానీ, అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ మాత్రం సమర్థించుకోవడమే కాకుండా, లాటిన్‌ అమెరికాలోని ప్రత్యర్థి దేశాలను హెచ్చరించారు.

ఢిల్లీ టు భోగాపురం : గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్‌పోర్టులో ల్యాండ్ అయిన తొలి ఫ్లైట్

ఢిల్లీ టు భోగాపురం : గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్‌పోర్టులో ల్యాండ్ అయిన తొలి ఫ్లైట్విజయనగరం జిల్లా భోగాపురంలో అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో నిర్మిస్తున్న గ్రీన్ ఫీల్డ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో తొలి విమానం ల్యాండ్ అయింది. వ్యాలిడేషన్‌ (టెస్ట్‌) ఫ్లైట్‌ ఢిల్లీ నుంచి భోగాపురం వచ్చింది. ఈ విమానంలో కేంద్ర పౌరవిమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్‌ నాయుడు, విజయనగరం ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు, ఏటీసీ ఛైర్మన్‌ తదితరులు ఉన్నారు. అత్యాధునిక టెక్నాలజీతో ఈ విమానాశ్రయాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. 96 శాతం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం అయినట్లు జీఎంఆర్‌ సంస్థ తెలిపింది. ఈ విమానాశ్రయాన్ని వచ్చే జూన్ 26వ తేదీన ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రారంభించనున్నారు.

Srivari Laddus: శ్రీవారి లడ్డూ విక్రయంలో కొత్త రికార్డు.. పెరిగిన నాణ్యత, రుచే కారణం

Srivari Laddus: శ్రీవారి లడ్డూ విక్రయంలో కొత్త రికార్డు.. పెరిగిన నాణ్యత, రుచే కారణం2025 ఏడాది తిరుపతి శ్రీవారి లడ్డూ విక్రయంలో కొత్త రికార్డు నమోదైంది. గత ఏడాది లడ్డూల విక్రయం 13.52 కోట్ల కొత్త రికార్డులను సాధించింది. అలాగే తిరుమలకు భక్తుల రాక 2.70 కోట్లు పెరిగింది. శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు కొత్త సంవత్సరాదిన భక్తులు తిరుమలలో పోటెత్తారు. తద్వారా గత ఏడాది శ్రీవారి ప్రసాదం అయిన లడ్డూల విక్రయం కొత్త రికార్డును నమోదు చేసుకుంది.

02-01-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - పనుల్లో ఒత్తిడి అధికం.. కీలకపత్రాలు జాగ్రత్త...

02-01-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - పనుల్లో ఒత్తిడి అధికం.. కీలకపత్రాలు జాగ్రత్త...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం లావాదేవీలతో తీరిక ఉండదు. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. అనుభవజ్ఞుల సలహా తీసుకోండి. పెద్దఖర్చు తగుల్తుంది. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. కొందరి రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. పనులు సాగవు. దైవ, సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు.

01-01-2026 గురువారం ఫలితాలు - పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శిస్తారు...

01-01-2026 గురువారం ఫలితాలు - పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శిస్తారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసిద్ధి, వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. ఖర్చులు విపరీతం. ఆత్మీయులకు కానుకలిచ్చిపుచ్చుకుంటారు. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. పందాలు, పోటీల్లో విజయం సాధిస్తారు. పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు.

01-01-2026 నుంచి 31-01-2026 వరకు జనవరి మాస ఫలితాలు

01-01-2026 నుంచి 31-01-2026 వరకు జనవరి మాస ఫలితాలుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం గ్రహాల సంచారం అనుకూలంగా ఉంది. స్థిరచరాస్తుల మూలక ధనం అందుకుంటారు. ఖర్చులు విపరీతం. వ్యవహార జయం, కార్యసిద్ధి ఉన్నాయి. వేడుకను ఘనంగా చేస్తారు. పరిచయాలు, బంధుత్వాలు బలపడతాయి. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. దంపతుల మధ్య అన్యోన్యత నెలకొంటుంది. ప్రియతములను విందులకు ఆహ్వానిస్తారు. ముఖ్యమైన పనులు, బాధ్యతలు పురమాయించవద్దు. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. ప్రతి విషయం క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోండి. ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉంటుంది. సంతానం మొండితనం అసహనం కలిగిస్తుంది. అనునయంగా మెలగండి. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. ఆటుపోట్లకు దీటుగా స్పందిస్తారు. వృత్తి ఉద్యోగ బాధ్యతల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. సన్మాన, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు.

ముక్కోటి ఏకాదశి: 5 కిలోమీటర్లు సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తూ వెళ్లిన దంపతులు (video)

ముక్కోటి ఏకాదశి: 5 కిలోమీటర్లు సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తూ వెళ్లిన దంపతులు (video)భగవంతుడికి తమ కోర్కెలు తీరితే మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు భక్తులు. మరి ఆ దంపతులకు ఆ స్వామివారు ఎలాంటి సమస్యను తీర్చారో కానీ వారిద్దరూ తమ ఊరి నుంచి ఆలయం వరకూ 5 కిలోమీటర్ల మేర సాష్టాంగ నమస్కారాలు చేస్తూ వెళ్లారు. ముక్కోటి పర్వదినం సందర్భంగా ఆ దంపతులు శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామిని దర్శించుకుని పూజలు చేసారు. జగిత్యాల జిల్లా ధర్మపురి రాజారం గ్రామానికి చెందిన వెంకటేష్-శారద దంపతులు తమ మొక్కు తీర్చుకునేందుకు సాష్టాంగ నమస్కారాలు చేసారు. 5 కిలోమీటర్ల మేర ఇలాగే చేస్తూ శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామిని దర్శించుకున్నారు. వైకుంఠ ద్వారం ద్వారా స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు.
