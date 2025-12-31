బుధవారం, 31 డిశెంబరు 2025
31-12-2025 బుధవారం ఫలితాలు - పనులు మొక్కుబడిగా పూర్తిచేస్తారు...

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
తలపెట్టిన కార్యం నెరవేరుతుంది. ఖర్చులు విపరీతం. ఆప్తులు ఆదుకుంటారు. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. దూరపు బంధువులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. న్యాయ నిపుణులను సంప్రదిస్తారు.
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
శ్రమించిన కొద్దీ మంచి ఫలితాలుంటాయి. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. ఒత్తిళ్లకు గురికావద్దు. పెద్దల హితవు కార్యోన్ముఖులను చేస్తుంది. ధృఢసంకల్పంతో యత్నాలు సాగిస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. చెల్లింపుల్లో అలక్ష్యం తగదు. పత్రాల్లో సవరణలు సాధ్యపడతాయి.
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
రావలసిన ధనం అందదు. అవసరాలు నెరవేరవు. నిరుత్సాహానికి గురవుతారు. చిన్న చిన్న ఒత్తిళ్లున్నా మనోధైర్యం కోల్పోవద్దు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. లావాదేవీల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. తొందరపాటు నిర్ణయం తగదు. పెద్దల సలహా తీసుకోండి. 
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
కార్యం సిద్ధిస్తుంది. బాధ్యతలను సక్రమంగా నిర్వహిస్తారు. లౌక్యంగా మెలగండి. ఏ విషయాన్నీ తేలికగా తీసుకోవద్దు. ఖర్చులు అధికం. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పనులు సానుకూలమవుతాయి. ఇంటి విషయాలు పట్టించుకుంటారు. కొత్త యత్నాలు మొదలెడతారు. కలిసివచ్చిన అవకాశాన్ని తక్షణం అందిపుచ్చుకోండి. అనుమానాలు, అపోహలకు తావివ్వవద్దు. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి. 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
విశేష ఫలితాలున్నాయి. అనుకున్న కార్యం సాధిస్తారు. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. మీ చొరవతో శుభకార్యం నిశ్చయమవుతుంది. వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. పత్రాలు జాగ్రత్త ప్రియతముల గురించి ఆందోళన చెందుతారు. అయిన వారితో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
వేడుకను ఘనంగా చేస్తారు. పరస్పరం కానుకలిచ్చిపుచ్చుకుంటారు. ఊహించిన ఖర్చులే ఉంటాయి. ఒత్తిళ్లకు గురికావద్దు. సావకాశంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. లావాదేవీల్లో మెలకువ వహించండి. అనుభవజ్ఞులను సంప్రదించండి. ముఖ్యమైన పత్రాలు అందుకుంటారు. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
మీ తప్పిదాలు సరిదిద్దుకోండి. ఇతరులను నిందించవద్దు. ధృఢసంకల్పంతో యత్నాలు సాగించండి. ధనసహాయం తగదు. మీ అభిప్రాయాలను సున్నితంగా తెలియజేయండి. బంధుమిత్రులతో సంభాషిస్తారు. కష్టమనుకున్న పనులు తేలికగా పూర్తవుతాయి. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
ప్రతికూలతలు అధికం. లక్ష్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. ఆశావహదృక్పధంతో మెలగండి. అపజయాలకు కుంగిపోవద్దు. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. సన్నిహితులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. ముఖ్యమైన సమావేశంలో పాల్గొంటారు. 
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
ప్రతికూలతలను అధిగమిస్తారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. లౌక్యంగా పనులు చక్కబెట్టుకుంటారు. విలాసాలకు ఖర్చు చేస్తారు. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగదు. నోటీసులు అందుకుంటారు. సోదరీ సోదరుల మధ్య కొత్త విషయాలు ప్రస్తావనకు వస్తాయి. 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
కార్యక్రమాలు నిరాటంకంగా సాగుతాయి. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. వస్త్రప్రాప్తి, వస్తులాభం ఉన్నాయి. సమర్ధతను చాటుకుంటారు. వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. నిలిపివేసిన పనులు పూర్తిచేస్తారు. నగదు చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దు.
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ఏ కార్యం తలపెట్టినా విజయవంతమవుతుంది. కీలక అంశాలపై పట్టు సాధిస్తారు. విలాస వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. పత్రాల్లో సవరణలు అనుకూలిస్తాయి. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. శుభకార్యం తలపెడతారు. కొత్త పరిచయాలేర్పడతాయి. 
 
మీనం: పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
సమస్యలను నిబ్బరంగా ఎదుర్కుంటారు. మీ కార్యదీక్ష ప్రశంనీయమవుతుంది. నగదు చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. బ్యాంకు వివరాలు వెల్లడించవద్దు. కొత్తవ్యక్తులు మోసగించే ఆస్కారం ఉంది. పెద్దలతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. పనులు మొక్కుబడిగా పూర్తిచేస్తారు. 

28-12-2025 నుంచి 03-01-2026 వరకు మీ వార రాశిఫలాలు

28-12-2025 నుంచి 03-01-2026 వరకు మీ వార రాశిఫలాలుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం మీ ఓర్పునకు పరిక్షా సమయం. ఆటంకాలెదురైనా యత్నాలు కొనసాగించండి. ఏ విషయానికీ నిరుత్సాహపడవద్దు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. రుణాలు, చేబదుళ్లు స్వీకరిస్తారు. బుధవారం నాడు కావలసిన వ్యక్తుల కలయిక వీలుపడదు. ఆత్మవిశ్వాసంతో మెలగండి. ఈ చికాకులు తాత్కాలికమే. త్వరలో అనుకూలతలు నెలకొంటాయి. మీ శ్రీమతి వైఖరి అసహనం కలిగిస్తుంది. సామరస్యంగా సమస్య పరిష్కరించుకోవాలి. ఆత్మీయులతో సంభాషణ ఊరటనిస్తుంది. ముఖ్యమైన పత్రాలు అందుకుంటారు. అయిన వారి మధ్య కొత్త విషయాలు ప్రస్తావనకు వస్తాయి. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త. క్రమం తప్పకుండా ఔషధ సేవనం, ఆహార నియమాలు పాటించండి. వృత్తి వ్యాపారాలు పురోగతిన సాగుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు ఒత్తిడి, పనిభారం, అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడవద్దు.

2026-2027: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఫలితాలు - మీనరాశికి ఆదాయం-14

2026-2027: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఫలితాలు - మీనరాశికి ఆదాయం-14ఈ రాశివారికి ఈ సంవత్సరం అన్ని విధాలా శుభదాయకమే. సంకల్పసిద్ధితో అనుకున్నది సాధిస్తారు. పరిస్థితులు కూడా అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఎంతటివారినైనా ఇట్టే ఆకట్టుకుంటారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలు, బంధువర్గం వారితో సత్సంబంధాలు నెలకొంటాయి. ఆదాయ వ్యయాలకు మాత్రం పొంతన ఉండదు. ఖర్చులు విపరీతం. విలాసాలకు అతిగా వ్యయం చేస్తారు. అవసరాలకు ఏదో విధంగా ధనం సమకూరుతుంది. ప్రతి విషయంలోను చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. గృహంలో శుభకార్యాలు, వేడుకలు ఉంటాయి. బంధువర్గం వారు మరింత చేరువవుతారు. దంపతుల మధ్య స్వల్ప కలహాలు తలెత్తినా వెంటనే సమసిపోగలవు. మీ ఓర్పు, అంకితభావం శ్రీరామరక్షగా నిలుస్తాయి.

2026-2027: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఫలితాలు- కుంభరాశికి సంవత్సరం శుభ ఫలితాలు

2026-2027: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఫలితాలు- కుంభరాశికి సంవత్సరం శుభ ఫలితాలుఈ రాశివారికి ఈ సంవత్సరం శుభ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి. వ్యవహారజయం, అన్నివిధాలా అనుకూలతలున్నాయి. ఏ పని తలపెట్టినా అనుకున్న విధంగా పూర్తి చేస్తారు. గృహంలో అనురాగవాత్సల్యాలు వెల్లివిరుస్తాయి. ప్రతి విషయంలోను ధైర్యంగా ముందుకు పోగలరు. పరిస్థితులు కూడా అందుకు అనుగుణంగా అనుకూలిస్తాయి. ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటారు. మీపై బంధుమిత్రులకు ప్రత్యేకాభిమానం కలుగుతుంది. గృహంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. తరచుగా వేడుకలు, విందులకు హాజరవుతుంటారు. ఆదాయం బాగుంటుంది. ఖర్చులు నియంత్రించుకుంటారు. పొదుపు పథకాల పట్ల ఆకర్షితులవుతారు. సొంత గృహం ఏర్పచుకోవాలన్న వాంఛ నెరవేరుతుంది.

2026-27: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఫలితాలు - మకరరాశికి ఈ సంవత్సరం యోగదాయకం

2026-27: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఫలితాలు - మకరరాశికి ఈ సంవత్సరం యోగదాయకంఈ రాశివారి గోచారం పరిశీలించగా అన్ని రంగాల వారికీ ఈ సంవత్సరం యోగదాయకంగా ఉంటుంది. ఎంతటి వారినైనా ఇట్టే ఆకట్టుకుంటారు. పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. ఆశించిన పదవులు దక్కవు. బాధ్యతల నుంచి తప్పుకుంటారు. ప్రతిభాపాటవాలు వెలుగుచూస్తాయి. వ్యవహారానుకూలత, కార్యసిద్ధి ఉన్నాయి. లావాదేవీలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడతారు. ఆదాయ వ్యయాలకు పొంతన ఉండదు. దుబారా ఖర్చులు అధికం. ఇతరుల కోసం ధనం విపరీతంగా ఖర్చుచేస్తారు. పొదుపు మూలక ధనం అందుకుంటారు. పెట్టుబడులు కలిసిరావు. మీ శ్రీమతి లేక శ్రీవారి బంధువర్గంతో సంబంధాలు బలపడతాయి. గృహంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. ఆసక్తి కలిగించిన సంబంధం నిశ్చయమవుతుంది. సంతానానికి శుభఫలితాలున్నాయి. దంపతుల మధ్య అప్పుడప్పుడు కలహాలు తలెత్తినా వెంటనే సమసిపోగలవు. ఆత్మీయులతో తరచుగా కాలక్షేపం చేస్తారు. సొంతంగా గృహం అమర్చుకోవాలనే ఆలోచన స్ఫురిస్తుంది.
