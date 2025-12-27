ఆదివారం, 28 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. దినఫలం
Written By రామన్

28-12-2025 ఆదివారం ఫలితాలు - శ్రమించినా ఫలితం శూన్యం...

Astrology
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
ప్రతికూలతలతో సతమతమవుతారు. శ్రమించినా ఫలితం శూన్యం. నిస్తేజానికి లోనవుతారు. ఆకస్మిక ఖర్చు చికాకుపరుస్తుంది. చేబదుళ్లు తప్పవు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. పరిచయస్తుల వ్యాఖ్యలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. బెట్టింగ్లకు పాల్పడవద్దు.
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
వాక్చాతుర్యంతో నెట్టుకొస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. వ్యతిరేకులను ఆకట్టుకుంటారు. సంప్రదింపులకు తగిన సమయం. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. కొందరి రాక చికాకుపరుస్తుంది. కార్యక్రమాలు సాగవు. ముఖ్యమైన చర్చల్లో పాల్గొంటారు. 
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
కార్యసాధనలో సఫలీకృతులవుతారు. సంకల్పం సిద్ధిస్తుంది. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. యత్నాలను అయిన వారు ప్రోత్సహిస్తారు. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వివాదాస్పద విషయాల జోలికి పోవద్దు. వాయిదా పడుతూ వస్తున్న మొక్కులు తీర్చుకుంటారు. 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
ఒత్తిడికి గురికావద్దు. స్థిమితంగా ఉండటానికి యత్నించండి. ఆర్భాటాలకు వ్యయం చేస్తారు. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగదు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. పెద్దలను సంప్రదిస్తారు. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు. పరస్పరం కానుకలిచ్చిపుచ్చుకుంటారు. 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
గ్రహస్థితి అనుకూలంగా ఉంది. అవకాశాలను దక్కించుకుంటారు. వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. పనులు వేగవంతమవుతాయి. పొదుపు ధనం అందుతుంది. కనిపించకుండా పోయిన వస్తువులు లభ్యమవుతాయి. భూ వివాదాలు పరిష్కార దిశగా సాగుతాయి. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
నిర్దేశిత ప్రణాళికలతో యత్నాలు సాగిస్తారు. కష్టమనుకున్న పనులు తేలికవుతాయి. గృహం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు విపరీతం. ఆప్తులు సాయం అందిస్తారు. లావాదేవీలతో తీరిక ఉండదు. అనుభవజ్ఞుల సలహా పాటించండి. పరిచయం లేని వారితో జాగ్రత్త.
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. గుట్టుగా మెలగండి. పెద్దఖర్చు తగిలే సూచనలున్నాయి. ప్రముఖుల సందర్శనం వీలుపడదు. పనులు, కార్యక్రమాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. చుట్టుపక్కల వారి నుంచి అభ్యంతరాలెదురవుతాయి. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
వ్యవహారాల్లో మెలకువ వహించండి. కొందరి వ్యాఖ్యలు ఉద్రేకపరుస్తాయి. ధైర్యంగా ముందుకు సాగండి. కృషి ఫలించకున్నా అధైర్యపడవద్దు. శుభవార్త వింటారు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. చీటికిమాటికి చికాకుపడతారు. 
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
ఆదాయం బాగున్నా సంతృప్తి ఉండదు. తెలియని వెలితి వెన్నాడుతుంది. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. అనవసర జోక్యం తగదు. ఇతరుల బాధ్యతలు చేపట్టిన ఇబ్బందులెదుర్కుంటారు. తీర్ధయాత్రకు సన్నాహాలు సాగిస్తారు. 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
సర్వత్రా అనుకూలమే. మీ కృషి ఫలిస్తుంది. కార్యసిద్ధి, వ్యవహార జయం ఉన్నాయి. ప్రముఖులను ఆకట్టుకుంటారు. పనులు వేగవంతమవుతాయి. బంధుమిత్రులతో సత్సంబంధాలు నెలకొంటాయి. ఖర్చులు విపరీతం. పందాలు, పోటీల్లో విజయం సాధిస్తారు. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. శ్రమతో కూడిన ఫలితాలున్నాయి. నిలిపివేసిన పనులు పునఃప్రారంభిస్తారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. ప్రయాణం ఉల్లాసంగా సాగుతుంది. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
వ్యవహారానుకూలత ఉంది. ఎదుటివారిని ఇట్టే ఆకట్టుకుంటారు. తలపెట్టిన కార్యం విజయవంతమవుతుంది. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. అనుకున్న విధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. వేడుకకు హాజరవుతారు. ఇంటిని నిర్లక్ష్యంగా వదిలి వెళ్లకండి. నగదు, ఆభరణాలు జాగ్రత్త.

Watch More Videos

మేకపోతును బలి ఇచ్చి ఆ రక్తంతో జగన్ ఫ్లెక్సీకి రక్త తర్పణం, ఏడుగురు అరెస్ట్

మేకపోతును బలి ఇచ్చి ఆ రక్తంతో జగన్ ఫ్లెక్సీకి రక్త తర్పణం, ఏడుగురు అరెస్ట్తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో నల్లజర్ల మండలం చోడవరం గ్రామంలో వైసిపికి చెందిన పలువురు నాయకులు చేసిన పని తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ ఫ్లెక్సీ ముందు ఓ మేకపోతును బలి ఇచ్చి దాని రక్తంతో ఫ్లెక్సీకి అభిషేకం చేసారు. ఆ రక్తంతో రప్పారప్పా అంటూ రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలను రాసి దాని తాలూకు వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేసారు. ఆ వీడియోలను చూసినవారు భయాందోళనలకు గురయ్యారు. స్థానికంగా కలకలం సృష్టించిన ఈ ఘటన సోషల్ మీడియాలో కూడా రావడంతో పోలీసులు వెంటనే అప్రమత్తమయ్యారు. ఈ ఘటనకు బాధ్యులైన ఏడుగురు వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

చెత్త తరలించే వాహనంలో మృతదేహం తరలింపు... నిజ నిర్ధారణ ఏంటి?

చెత్త తరలించే వాహనంలో మృతదేహం తరలింపు... నిజ నిర్ధారణ ఏంటి?ఏపీలోని పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా భద్రగిరి కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటరులో వృద్ధురాలి మృతదేహాన్ని చెత్త తరలించే మూడు చక్రాల వాహనంలో తరలించారంటూ మీడియాలో వస్తున్న వార్తల్లో ఏమాత్రం నిజం లేదని, ఈ ఘటనను కొన్ని మాధ్యమాలు వక్రీకరించాయని అసలు వాస్తవాలు వేరని ఏపీ ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. ఇదే విషయంపై ఏపీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ పేరుతో ట్విట్టర్ ఖాతాలో వివరణ ఇచ్చారు.

KTR : రేవంత్ రెడ్డి అల్లుడిపై విమర్శలు గుప్పించిన కేటీఆర్

KTR : రేవంత్ రెడ్డి అల్లుడిపై విమర్శలు గుప్పించిన కేటీఆర్బీఆర్ఎస్ నేత కేటీఆర్ మరోసారి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అల్లుడిపై విమర్శలు గుప్పించారు. మహబూబ్‌నగర్‌లో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ, ఆయన కొత్తగా ఎన్నికైన సర్పంచులను సన్మానించి, తనపై ఇటీవల చేసిన రాజకీయ వ్యాఖ్యలను విమర్శించారు. గుంటూరులో చదువుకోవడం తప్పయితే, రేవంత్ రెడ్డి భీమవరం నుండి అల్లుడిని తెచ్చుకోవడాన్ని కూడా ప్రశ్నించాలని ఆయన అన్నారు.

బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీల బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంతో తెలిస్తే షాకవుతారు.. తెలుసా?

బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీల బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంతో తెలిస్తే షాకవుతారు.. తెలుసా?భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం. దానికి అనుగుణంగానే, మన దేశంలో పనిచేస్తున్న రాజకీయ పార్టీలు భారీ ఆర్థిక వనరులను కలిగి ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, భారతదేశంలోని ప్రముఖ జాతీయ పార్టీలైన బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీల ఆర్థిక గణాంకాలు అందరికీ షాకిస్తున్నాయి. ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో జరిగిన ఇటీవల ఢిల్లీ ఎన్నికల తర్వాత ఈ రెండు పార్టీలు సమర్పించిన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ వివరాలను పరిశీలిద్దాం. బీజేపీ కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి సమర్పించిన వివరాల ప్రకారం, ఆ కాషాయ పార్టీకి రూ. 6,900 కోట్ల బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉంది.

అన్నమయ్య జిల్లా కేంద్రంగానే రాయచోటి ఉంటుంది.. మంత్రి రాంప్రసాద్ రెడ్డి

అన్నమయ్య జిల్లా కేంద్రంగానే రాయచోటి ఉంటుంది.. మంత్రి రాంప్రసాద్ రెడ్డిఅన్నమయ్య జిల్లా కేంద్రంగానే రాయచోటి ఉంటుందని, ఈ విషయంలో ప్రజలు ఎవరూ ఆందోళన చెందవద్దని రాష్ట్రమంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి అభిప్రాయపడ్డారు. అన్నమయ్య జిల్లాలోని రాజంపేటను కడప జిల్లాలో కలిపి, రాయచోటిని మదనపల్లి జిల్లాలో కలిపే ప్రతిపాదనపై ప్రభుత్వం కీలక ఆలోచనలు చేస్తోంది. దీంతో రాయచోటి వాసులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

26-12-2025 శుక్రవారం ఫలితాలు - మీ సామర్ధ్యంపై నమ్మకం పెంచుకోండి...

26-12-2025 శుక్రవారం ఫలితాలు - మీ సామర్ధ్యంపై నమ్మకం పెంచుకోండి...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం మనోధైర్యంతో యత్నాలు సాగించండి. దీక్షతో శ్రమిస్తేనే కార్యం నెరవేరుతుంది. ఆకస్మిక ఖర్చు ఆందోళన కలిగిస్తుంది. అవసరాలు, వాయిదా వేసుకుంటారు. పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. మీ సామర్ధ్యంపై నమ్మకం పెంచుకోండి. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు.

25-12-2025 గురువారం ఫలితాలు - స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది.. తాకట్టు విడిపించుకుంటారు...

25-12-2025 గురువారం ఫలితాలు - స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది.. తాకట్టు విడిపించుకుంటారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం వ్యవహారానుకూలత ఉంది. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. తలపెట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తిచేస్తారు. ఖర్చులు అధికం. పెట్టుబడుల విషయం పునరాలోచించండి. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. మనోధైర్యంతో యత్నాలు సాగిస్తారు. కీలక పత్రాలు అందుతాయి.

2026-2027 శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఫలితాలు - ధనుస్సుకు అర్దాష్టమ శని ప్రభావం ఎంత?

2026-2027 శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఫలితాలు - ధనుస్సుకు అర్దాష్టమ శని ప్రభావం ఎంత?ధనుస్సు : మూల 1 2 34, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదము ఆదాయం - 14 వ్యయం 11 - రాజపూజ్యం - 5 అవమానం- 6 ఈ రాశివారి గోచారం పరిశీలించగా వీరిపై అర్దాష్టమ శని ప్రభావం అంతగా ఉండదు. ప్రతిభాపాటవాలు వెలుగు చూస్తాయి. మీదైన రంగంలో పురోభివృద్ధి సాధిస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలు మీ ఉన్నతికి తోడ్పడతాయి. ప్రతి విషయంలోను ఆత్మస్థైర్యంతో ముందుకెళతారు. అందుకు తగ్గట్టుగా పరిస్థితులు కూడా అనుకూలిస్తాయి. సంఘంలో గౌరవ ప్రతిష్టలు పెంపొందుతాయి. ఆదాయం బాగుంటుంది. ఖర్చులు భారమనిపించవు. అవసరాలకు ఏదో విధంగా ధనం అందుతుంది. వాహనం, విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. పత్రాల్లో సవరణలు అనుకూలిస్తాయి. నోటీసులు అందుకుంటారు. పెద్దల ఆరోగ్యం ఆందోళన కలిగివస్తుంది. అయిన వారి మధ్య కొత్త విషయాలు ప్రస్తావనకు వస్తాయి. మీ ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం లభిస్తుంది.

2026-2027 శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఫలితాలు - వశ్చిక రాశికి వ్యయం-30

2026-2027 శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఫలితాలు - వశ్చిక రాశికి వ్యయం-30వృశ్చికరాశి : విశాఖ 4వ పాదము. అనూరాధ 1,2,3,4 పాదములు, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు ఆదాయం-11, వ్యయం-30, రాజపూజ్యం 2, అవమానం - 6 ఈ రాశివారి గోచారం పరిశీలించగా ఈ సంవత్సరం వీరు అన్ని రంగాల్లో రాణిస్తారు. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. కార్యసిద్ధి, మనోవాంఛలు నెరవేరుతాయి. ఉత్సాహంగా ముందుకు దూసుకెడతారు. ఆదాయ వ్యయాలు సంతృప్తికరం. పెద్దమొత్తం పొదుపు చేస్తారు. దంపతులకు కొత్త ఆలోచనలు స్ఫురిస్తాయి. స్థిరాస్తి కొనుగోలు దిశగా యత్నాలు సాగిస్తారు. బ్యాంకు రుణాలు, ఇతరత్రా ధనం అందుతుంది. గృహంలో శుభకార్యాలు జరిగే సూచనలున్నాయి. దూరపు బంధువులు మరీ దగ్గరవుతారు. తరచుగా బంధుమిత్రులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. అవివాహితులకు శుభయోగం.

తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో వైకుంఠ ద్వార దర్శనం: టిటిడి చైర్మన్ ఏం చెప్పారంటే?

తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో వైకుంఠ ద్వార దర్శనం: టిటిడి చైర్మన్ ఏం చెప్పారంటే?తిరుమల: డిసెంబర్ 30 నుండి జనవరి 8వ తేది వరకు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో నిర్వహించనున్న వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలపై సోషియల్ మీడియాలో జరుగుతున్న అసత్య ప్రచారాన్ని నమ్మవద్దని టీటీడీ చైర్మన్ శ్రీ బీ.ఆర్.నాయుడు భక్తులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. తిరుమలలోని టీటీడీ చైర్మన్ క్యాంపు కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మంగళవారం సాయంత్రం మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా చైర్మన్ మాట్లాడుతూ వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలకు టోకెన్ లేని భక్తులకు తిరుమలకు అనుమతి లేదంటూ సోషియల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని ఆయన ఖండించారు. భక్తులను తిరుమలకు రావద్దని చెప్పే అధికారం ఎవ్వరికీ లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com