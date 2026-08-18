  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. దినఫలం
  4. Today 19-08-2026 Daily Astrology
Written By పి.ప్రసూనా రామన్

19-08-2026 బుధవారం నాటి మీ రాశి ఫలితాలు - దంపతుల మధ్య స్వల్ప కలహం

Daily Predictions
Written By: పి.ప్రసూనా రామన్
Updated: Tue, 18 Aug 2026 (21:39 IST)
google-news
Daily Predictions
మేషం: అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
ఈ రోజు కొంత మేరకు అనుకూలం. అవసరాలకు ధనం సర్దుబాటవుతుంది. సావకాశంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. దంపతుల మధ్య స్వల్ప కలహం. ఇతరుల విషయాల్లో అనవసర జోక్యం తగదు. ఊహించని సంఘటనలు ఎదురవుతాయి. ఆప్తులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు.
 
వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2 పాదాలు
అనుకున్నది సాధిస్తారు. మీ పట్టుదల ప్రశంసనీయమవుతుంది. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. చేపట్టిన పనులు నెమ్మదిగా సాగుతాయి. పత్రాల రెన్యూవల్‌లో జాప్యం తగదు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపజేస్తుంది. చాకచక్యంగా వ్యవహరించాలి. పందాలు, బెట్టింగ్‌లకు పాల్పడవద్దు.
 
మిథునం: మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
లావాదేవీలలో ఏకాగ్రత వహించండి. ఏకపక్ష నిర్ణయం తగదు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. ఆదాయ మార్గాలు అన్వేషిస్తారు. సన్నిహితుల సాయం అందుతుంది. స్థిమితంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. పిల్లల దూకుడు అదుపు చేయండి. నోటీసులు అందుకుంటారు.
 
కర్కాటకం: పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి. లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారు. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా వ్యయం చేస్తారు. పనులు ఒక పట్టాన పూర్తి కావు. చీటికిమాటికి అసహనం చెందుతారు. అనవసర విషయాలకు ప్రాధాన్యమివ్వవద్దు. మీ వ్యక్తిత్వానికి భంగం కలగకుండా మెలగండి.
 
సింహం: మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
వ్యవహారాలతో తీరిక ఉండదు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. బంధువుల రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. పెద్దల జోక్యంతో ఒక సమస్య పరిష్కారమవుతుంది. వాయిదా పడిన మొక్కుబడులు తీర్చుకుంటారు.
 
కన్య: ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
ప్రతికూలతలతో సతమతమవుతారు. ఏ విషయంపైనా ఆసక్తి ఉండదు. ఆశావహ దృక్పథంతో మెలగండి. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. మీపై శకునాల ప్రభావం అధికం. ఖర్చులు విపరీతం. ఒక అవసరానికి ఉంచిన ధనం మరొకదానికి ఖర్చు చేస్తారు.
 
తుల: చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
శ్రమించినా ఫలితం శూన్యం. ఆలోచనలు చికాకుపరుస్తాయి. నిస్తేజానికి లోనవుతారు. మనోధైర్యంతో వ్యవహరించండి. ఏ విషయాన్నీ తీవ్రంగా పరిగణించవద్దు. ఖర్చులు విపరీతం. మొక్కుబడిగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆధ్యాత్మికత పెంపొందుతుంది.
 
వృశ్చికం: విశాఖ 4వ పాదం, అనూరాధ, జ్యేష్ఠ 1, 2, 3, 4 పాదములు
శుభవార్త వింటారు. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వ్యతిరేకులతో జాగ్రత్త. ఎవరినీ తక్కువ అంచనా వేయవద్దు. పనులు, బాధ్యతలు ఇతరులకు అప్పగించవద్దు. ఆర్భాటాలకు వ్యయం చేస్తారు. వేడుకకు హాజరవుతారు. బంధువుల ఆతిథ్యం ఆకట్టుకుంటుంది.
 
ధనస్సు: మూల, పూర్వాషాడ 1, 2, 3, 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
సర్వత్రా అనుకూలం. వాగ్దాటితో రాణిస్తారు. చేసిన పనులే మళ్లీ చేయవలసి వస్తుంది. వేడుకకు సన్నాహాలు సాగిస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. సమయానికి ధనం సర్దుబాటవుతుంది. పాత పరిచయస్తులు కలుస్తారు. పెద్దల ఆరోగ్యం ఆందోళన కలిగిస్తుంది.
 
మకరం: ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు, శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
అనుకూలతలు అంతంత మాత్రమే. ఇంటి సమస్యలు చికాకుపరుస్తాయి. అతిగా ఆలోచించవద్దు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. చేపట్టిన పనులు మొక్కుబడిగా పూర్తి చేస్తారు. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనవసర జోక్యం తగదు. ఆప్తుల కలయికతో కుదుటపడతారు.
 
కుంభం: ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాభాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. వివాహ ప్రయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. పనుల్లో ఒత్తిడి, శ్రమ అధికం. బాధ్యతలు ఇతరులకు అప్పగించవద్దు. చెల్లింపులు, పత్రాల రెన్యూవల్‌లో అలక్ష్యం తగదు. వివాదాలు పరిష్కార దిశగా సాగుతాయి.
 
మీనం: పూర్వాభాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాభాద్ర, రేవతి
చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. ఖర్చులు సామాన్యం. సకాలంలో చెల్లింపులు జరుపుతారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. నగదు, ఆభరణాలు జాగ్రత్త. ఇతరుల జోక్యానికి తావివ్వద్దు. వ్యవహారాలు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోవాలి. ప్రయత్నాలు ఫలించి లక్ష్యం నెరవేరుతుంది.
About Writer
పి.ప్రసూనా రామన్
తర్వాతి కథనం
శ్రావణ మంగళవారం రోజున ఇలా పూజిస్తే.. సర్వం శుభమే

లవర్‌తో కలిసి భర్తను.. కొడుకును హత్య చేసిన బెంగళూరు మహిళ

లవర్‌తో కలిసి భర్తను.. కొడుకును హత్య చేసిన బెంగళూరు మహిళకుటుంబ వ్యవస్థ కింద నేరాలు పెరిగిపోతున్నాయి. వివాహేతర సంబంధాలు భార్యాభర్తల అనుబంధానికి అడ్డుగా మారుతున్నాయి. అక్రమ సంబంధాల కోసం భార్యాభర్తలు ఒకరినొకరు హత్య చేసే స్థాయికి ఒడిగడుతున్నారు. తాజాగా బెంగళూరులో ఓ మహిళ భర్తతో పాటు తన కొడుకును కూడా పొట్టనబెట్టుకుంది. ప్రియుడితో కలిసి భర్త, కొడుకును హత్య చేసిన ఆరోపణలపై బెంగళూరులో మహిళ అరెస్టు అయ్యింది.

ఆగస్టు 19, 2026న తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?

ఆగస్టు 19, 2026న తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?బుధవారం, ఆగస్టు 19, 2026న తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) అందించిన సూచనలు ఎలా వున్నాయంటే.. తెలంగాణ: మెరుపులు, బలమైన గాలులతో కూడిన ఉరుముల వర్షం పడే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ 11 జిల్లాలకు హెచ్చరిక జారీ చేసింది. ప్రభావిత జిల్లాలు: ఆదిలాబాద్, కొమరం భీమ్, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు.

దారుణం, మహిళను కత్తితో పొడిచి ఆమె ప్రాణాలతో కొట్టుమిట్టాడుతుంటే వంట చేస్తూ వున్నాడు

దారుణం, మహిళను కత్తితో పొడిచి ఆమె ప్రాణాలతో కొట్టుమిట్టాడుతుంటే వంట చేస్తూ వున్నాడుమనుషుల్లో కొందరు రానురాను రాక్షసులుగా మారుతున్నారు. రాక్షసులకన్నా కరుణ వుంటుందేమో కానీ వారిని మించిపోతున్నారు కొంతమంది వ్యక్తులు. రెస్టారెంట్లో ఓ వంటగదిలో ఓ మహిళతో ఏర్పడిన వాగ్వాదం కాస్తా హత్యకు దారి తీసింది. మహిళా ఉద్యోగిని కత్తితో పొడిచి అత్యంత పైశాచికంగా హత్య చేసాడు సహోద్యోగి. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. బార్గీ ప్రాంతంలోని మహఫిల్ రెస్టారెంటులో వంటపనులు చేసేవారిగా పలువురు ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. వారిలో పవన్, ముస్కాన్ చౌదరి అనేవారు కూడా వున్నారు. సోమవారం రాత్రి వీరిరువురూ వంటగదిలో పనులు చేస్తుండగా ఇద్దరి మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకున్నది.

18 ఏళ్ల విద్యార్థికి దొరికిన బంగారు నాణేలు, బిస్కెట్లు.. వాటి విలువ రూ.98 కోట్లు

18 ఏళ్ల విద్యార్థికి దొరికిన బంగారు నాణేలు, బిస్కెట్లు.. వాటి విలువ రూ.98 కోట్లువేసవి సెలవుల్లో జేబు ఖర్చుల కోసం పార్ట్‌టైమ్ పని చేసేందుకు వెళ్లిన 18 ఏళ్ల కోబ్‌ అనే విద్యార్థికి పెద్ద షాక్ తప్పలేదు. బెల్జియంలోని బ్రస్సెల్స్‌ సమీపంలోని సింట్‌-గిల్లిస్‌-డెండెర్‌మోండే ప్రాంతంలో డ్రైనేజీ పైప్‌లైన్ల మార్పిడి పనులు జరుగుతున్నాయి. తన తోటి కూలీలతో కలిసి కోబ్‌ అక్కడ మట్టి తవ్వుతున్న సమయంలో భూమిలోపల ఏదో లోహపు వస్తువు మెరుస్తూ కనిపించింది. మొదట ఆ మెరుపును చూసి సాధారణంగా దొరికే పాత నాణేలు లేదా లోహపు ముక్కలేనని భావించినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే మరింత లోతుగా తవ్వడంతో అసలు విషయం బయటపడింది.

ఫ్లెక్సీలు, బ్యానర్లతో తిరుపతి రోడ్లు రోత రోత.. శ్రీవారి భక్తుల ఆవేదన

ఫ్లెక్సీలు, బ్యానర్లతో తిరుపతి రోడ్లు రోత రోత.. శ్రీవారి భక్తుల ఆవేదనతిరుమలకు వెళ్లే మార్గాలతో సహా తిరుపతి నగరంలోని రోడ్లన్నీ రాజకీయ నేతలకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు, వివిధ కార్యక్రమాల కోసం ఏర్పాటు చేసిన బ్యానర్లు, ఫ్లెక్సీ బోర్డులతో నిండిపోయాయి. దీనివల్ల ఈ పుణ్యక్షేత్రం ఆధ్యాత్మిక పవిత్రత దెబ్బతింటోందన్న ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. రోడ్డు పక్కన ఉండే స్తంభాలు, డివైడర్ల నుంచి ఫుట్‌పాత్‌లు, కూడళ్ల వరకు దాదాపు ప్రతి ఖాళీ స్థలం ప్రచారానికే వినియోగించబడుతోంది. రాజకీయ నాయకులు, వారి అనుచరులు పుట్టినరోజులు, ఇతర సందర్భాలను పురస్కరించుకుని ఫ్లెక్సీ బోర్డులను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.

19-08-2026 బుధవారం నాటి మీ రాశి ఫలితాలు - దంపతుల మధ్య స్వల్ప కలహం

19-08-2026 బుధవారం నాటి మీ రాశి ఫలితాలు - దంపతుల మధ్య స్వల్ప కలహంమేషం: అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఈ రోజు కొంత మేరకు అనుకూలం. అవసరాలకు ధనం సర్దుబాటవుతుంది. సావకాశంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. దంపతుల మధ్య స్వల్ప కలహం. ఇతరుల విషయాల్లో అనవసర జోక్యం తగదు. ఊహించని సంఘటనలు ఎదురవుతాయి. ఆప్తులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2 పాదాలు అనుకున్నది సాధిస్తారు. మీ పట్టుదల ప్రశంసనీయమవుతుంది. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. చేపట్టిన పనులు నెమ్మదిగా సాగుతాయి. పత్రాల రెన్యూవల్‌లో జాప్యం తగదు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపజేస్తుంది. చాకచక్యంగా వ్యవహరించాలి. పందాలు, బెట్టింగ్‌లకు పాల్పడవద్దు.

శ్రావణ మంగళవారం రోజున ఇలా పూజిస్తే.. సర్వం శుభమే

శ్రావణ మంగళవారం రోజున ఇలా పూజిస్తే.. సర్వం శుభమేశ్రావణ మాసంలో వచ్చే ప్రతి మంగళవారం రోజున పార్వతీ దేవిని మంగళ గౌరీ రూపంలో పూజించే ఆచారాన్ని మంగళ గౌరీ వ్రతం అంటారు. మంగళ గౌరీ వ్రతంలో పసుపుతో గౌరీదేవి ప్రతిరూపాన్ని తయారు చేసి పూజించడం ఒక ముఖ్యమైన ఆచారం. అమ్మవారికి పసుపు, కుంకుమ, పువ్వులు వంటి మంగళ ద్రవ్యాలను సమర్పిస్తారు. అలాగే ఐదు దారాలతో తయారు చేసిన తోరాలను అమ్మవారికి సమర్పించి పూజ అనంతరం ధరించే సంప్రదాయం కూడా ఉంది. ముత్తైదువులను ఇంటికి ఆహ్వానించి వారికి పసుపు, కుంకుమ, పండ్లు, తాంబూలం వంటి వాయనాలు ఇవ్వడం ఈ వ్రతంలో ప్రత్యేకమైన భాగంగా భావిస్తారు.

18-08-2026 మంగళవారం నాటి మీ రాశి ఫలితాలు - కష్టించినా ఫలితం శూన్యం

18-08-2026 మంగళవారం నాటి మీ రాశి ఫలితాలు - కష్టించినా ఫలితం శూన్యంమేషం: అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కష్టించినా ఫలితం శూన్యం. నిస్తేజానికి లోనవుతారు. ఖర్చులు విపరీతం. నోటీసులు అందుకుంటారు. పనులు ఒక పట్టాన పూర్తికావు. ఊహించని సమస్య ఎదురవుతుంది. సన్నిహితులు సాయం అందిస్తారు. ఆందోళన కలిగించిన సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2 పాదాలు అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. ఆప్తుల ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. నగదు డ్రా చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త. అపరిచితులను ఒక కంట కనిపెట్టండి. కొన్ని పనులు ఆకస్మికంగా పూర్తవుతాయి. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.

Shasti Vrat: షష్టి వ్రతాన్ని ఆరు మాసాలు ఆచరిస్తే.. ఏంటి ఫలితం?

Shasti Vrat: షష్టి వ్రతాన్ని ఆరు మాసాలు ఆచరిస్తే.. ఏంటి ఫలితం?శివ పురాణం ప్రకారం, శివుని మూడవ కంటి నుండి వెలువడిన శక్తివంతమైన తేజస్సు నుండే కార్తికేయుడు జన్మించాడు. ఈ దైవిక శక్తిని అగ్నిదేవుడు మోయగా, కృత్తికా నక్షత్రాలు దానిని పోషించి పెంచాయి. సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని (లేదా స్కంధుని) పూజించడానికి, వ్రతం ఆచరించడానికి, జీవితంలోని సమస్యలు, కష్టాల నుండి రక్షణ పొందడానికి 2026 నాటి షష్ఠి తిథి అత్యంత శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది.

17-08-2026 సోమవారం ఫలితాలు - ఈ రోజు కలిసివచ్చే సమయం..

17-08-2026 సోమవారం ఫలితాలు - ఈ రోజు కలిసివచ్చే సమయం..మేషం: అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ధైర్యంగా యత్నాలు సాగించండి. ఏ విషయాన్నీ సమస్యగా పరిగణించవద్దు. స్నేహితులతో కాలక్షేపం చేయండి. పనుల సానుకూలతకు శ్రమించాలి. ఖర్చులు సామాన్యం. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. పత్రాల్లో మార్పు చేర్పులు సాధ్యమవుతాయి.