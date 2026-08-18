శ్రావణ మంగళవారం రోజున ఇలా పూజిస్తే.. సర్వం శుభమే
శ్రావణ మాసంలో వచ్చే ప్రతి మంగళవారం రోజున పార్వతీ దేవిని మంగళ గౌరీ రూపంలో పూజించే ఆచారాన్ని మంగళ గౌరీ వ్రతం అంటారు. మంగళ గౌరీ వ్రతంలో పసుపుతో గౌరీదేవి ప్రతిరూపాన్ని తయారు చేసి పూజించడం ఒక ముఖ్యమైన ఆచారం. అమ్మవారికి పసుపు, కుంకుమ, పువ్వులు వంటి మంగళ ద్రవ్యాలను సమర్పిస్తారు. అలాగే ఐదు దారాలతో తయారు చేసిన తోరాలను అమ్మవారికి సమర్పించి పూజ అనంతరం ధరించే సంప్రదాయం కూడా ఉంది. ముత్తైదువులను ఇంటికి ఆహ్వానించి వారికి పసుపు, కుంకుమ, పండ్లు, తాంబూలం వంటి వాయనాలు ఇవ్వడం ఈ వ్రతంలో ప్రత్యేకమైన భాగంగా భావిస్తారు.
MangalaGowri
మంగళవారం రోజున మంగళ గౌరీ దేవిని పూజించడం ద్వారా దాంపత్య జీవితం సుఖంగా సాగాలని, కుటుంబంలో మంగళకరమైన పరిస్థితులు నెలకొనాలని భక్తులు కోరుకుంటారు. అంగారక గ్రహానికి సంబంధించిన ప్రతికూల ప్రభావాలు తొలగాలని కోరుకునే వారు కూడా ఈ పూజను ఆచరిస్తారు.
ఈ వ్రతానికి సంబంధించిన పురాణ కథలు కూడా ప్రత్యేకమైనవే. శ్రీకృష్ణుడు ద్రౌపదికి మంగళ గౌరీ వ్రత మహత్యాన్ని వివరించాడని, అలాగే త్రిపురాసుర సంహారానికి ముందు పరమశివుడు మంగళ గౌరీ దేవిని ఆరాధించి విజయాన్ని పొందాడని కొన్ని పురాణ కథనాలు చెబుతున్నాయి. అందువల్ల ఈ పూజకు శక్తి, విజయం, మంగళం వంటి భావాలతో సంబంధం ఉందని భక్తులు విశ్వసిస్తారు.