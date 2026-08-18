  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. ఆధ్యాత్మికం వార్తలు
  3. పండుగలు
  4. Mangala Gouri Vratham Puja
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 18 August 2026 (10:27 IST)

శ్రావణ మంగళవారం రోజున ఇలా పూజిస్తే.. సర్వం శుభమే

MangalaGowri
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 18 Aug 2026 (10:27 IST)
google-news
MangalaGowri
శ్రావణ మాసంలో వచ్చే ప్రతి మంగళవారం రోజున పార్వతీ దేవిని మంగళ గౌరీ రూపంలో పూజించే ఆచారాన్ని మంగళ గౌరీ వ్రతం అంటారు. మంగళ గౌరీ వ్రతంలో పసుపుతో గౌరీదేవి ప్రతిరూపాన్ని తయారు చేసి పూజించడం ఒక ముఖ్యమైన ఆచారం. అమ్మవారికి పసుపు, కుంకుమ, పువ్వులు వంటి మంగళ ద్రవ్యాలను సమర్పిస్తారు. అలాగే ఐదు దారాలతో తయారు చేసిన తోరాలను అమ్మవారికి సమర్పించి పూజ అనంతరం ధరించే సంప్రదాయం కూడా ఉంది. ముత్తైదువులను ఇంటికి ఆహ్వానించి వారికి పసుపు, కుంకుమ, పండ్లు, తాంబూలం వంటి వాయనాలు ఇవ్వడం ఈ వ్రతంలో ప్రత్యేకమైన భాగంగా భావిస్తారు. 
 
మంగళవారం రోజున మంగళ గౌరీ దేవిని పూజించడం ద్వారా దాంపత్య జీవితం సుఖంగా సాగాలని, కుటుంబంలో మంగళకరమైన పరిస్థితులు నెలకొనాలని భక్తులు కోరుకుంటారు. అంగారక గ్రహానికి సంబంధించిన ప్రతికూల ప్రభావాలు తొలగాలని కోరుకునే వారు కూడా ఈ పూజను ఆచరిస్తారు. 
 
ఈ వ్రతానికి సంబంధించిన పురాణ కథలు కూడా ప్రత్యేకమైనవే. శ్రీకృష్ణుడు ద్రౌపదికి మంగళ గౌరీ వ్రత మహత్యాన్ని వివరించాడని, అలాగే త్రిపురాసుర సంహారానికి ముందు పరమశివుడు మంగళ గౌరీ దేవిని ఆరాధించి విజయాన్ని పొందాడని కొన్ని పురాణ కథనాలు చెబుతున్నాయి. అందువల్ల ఈ పూజకు శక్తి, విజయం, మంగళం వంటి భావాలతో సంబంధం ఉందని భక్తులు విశ్వసిస్తారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
18-08-2026 మంగళవారం నాటి మీ రాశి ఫలితాలు - కష్టించినా ఫలితం శూన్యం

18 ఏళ్ల విద్యార్థికి దొరికిన బంగారు నాణేలు, బిస్కెట్లు.. వాటి విలువ రూ.98 కోట్లు

18 ఏళ్ల విద్యార్థికి దొరికిన బంగారు నాణేలు, బిస్కెట్లు.. వాటి విలువ రూ.98 కోట్లువేసవి సెలవుల్లో జేబు ఖర్చుల కోసం పార్ట్‌టైమ్ పని చేసేందుకు వెళ్లిన 18 ఏళ్ల కోబ్‌ అనే విద్యార్థికి పెద్ద షాక్ తప్పలేదు. బెల్జియంలోని బ్రస్సెల్స్‌ సమీపంలోని సింట్‌-గిల్లిస్‌-డెండెర్‌మోండే ప్రాంతంలో డ్రైనేజీ పైప్‌లైన్ల మార్పిడి పనులు జరుగుతున్నాయి. తన తోటి కూలీలతో కలిసి కోబ్‌ అక్కడ మట్టి తవ్వుతున్న సమయంలో భూమిలోపల ఏదో లోహపు వస్తువు మెరుస్తూ కనిపించింది. మొదట ఆ మెరుపును చూసి సాధారణంగా దొరికే పాత నాణేలు లేదా లోహపు ముక్కలేనని భావించినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే మరింత లోతుగా తవ్వడంతో అసలు విషయం బయటపడింది.

ఫ్లెక్సీలు, బ్యానర్లతో తిరుపతి రోడ్లు రోత రోత.. శ్రీవారి భక్తుల ఆవేదన

ఫ్లెక్సీలు, బ్యానర్లతో తిరుపతి రోడ్లు రోత రోత.. శ్రీవారి భక్తుల ఆవేదనతిరుమలకు వెళ్లే మార్గాలతో సహా తిరుపతి నగరంలోని రోడ్లన్నీ రాజకీయ నేతలకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు, వివిధ కార్యక్రమాల కోసం ఏర్పాటు చేసిన బ్యానర్లు, ఫ్లెక్సీ బోర్డులతో నిండిపోయాయి. దీనివల్ల ఈ పుణ్యక్షేత్రం ఆధ్యాత్మిక పవిత్రత దెబ్బతింటోందన్న ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. రోడ్డు పక్కన ఉండే స్తంభాలు, డివైడర్ల నుంచి ఫుట్‌పాత్‌లు, కూడళ్ల వరకు దాదాపు ప్రతి ఖాళీ స్థలం ప్రచారానికే వినియోగించబడుతోంది. రాజకీయ నాయకులు, వారి అనుచరులు పుట్టినరోజులు, ఇతర సందర్భాలను పురస్కరించుకుని ఫ్లెక్సీ బోర్డులను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.

పసిబిడ్డతో అసెంబ్లీకి వచ్చిన టీవీకే ఎమ్మెల్యే పల్లవి.. ఓవరాక్షన్ అంటూ ట్రోల్స్..

పసిబిడ్డతో అసెంబ్లీకి వచ్చిన టీవీకే ఎమ్మెల్యే పల్లవి.. ఓవరాక్షన్ అంటూ ట్రోల్స్..తమిళనాడులో తొలిసారిగా టీవీకే ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన ఆర్. పల్లవి, ప్రస్తుతం జరుగుతున్న అసెంబ్లీ సమావేశాలకు తన పసిబిడ్డను తీసుకురావడం ద్వారా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. ఆమె తన బిడ్డతో కలిసి అసెంబ్లీ ప్రాంగణానికి వస్తారని, సభ కార్యకలాపాల్లో పాల్గొనేందుకు ప్రధాన హాలులోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ పసిబిడ్డను ఒక సహాయకురాలి సంరక్షణలో ఉంచుతారని అధికారిక వర్గాలు మంగళవారం తెలిపాయి.

మరణశయ్యపై పాకిస్తాన్ మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్?!!: పాక్ సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశం

మరణశయ్యపై పాకిస్తాన్ మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్?!!: పాక్ సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశంImran Khan health update: గత కొన్ని నెలలుగా పాకిస్తాన్ మాజీ ప్రధానమంత్రి ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఆరోగ్య పరిస్థితిపై రకరకాల వాదనలు వినబడుతున్నాయి. ఈ నేపధ్యంలో మరోసారి ఆయన ఆరోగ్యం గురించి వార్తలు షికారు చేస్తున్నాయి. ఇమ్రాన్ తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యలతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నాడనీ, దాదాపు మరణశయ్యపై వున్నారంటూ ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ నేపధ్యంలో పాకిస్తాన్ సుప్రీంకోర్టు మంగళవారం నాడు కీలక ఆదేశాలను జారీ చేసింది. ఇమ్రాన్ ఖాన్‌ను తక్షణమే ఇస్లామాబాదులోని ప్రముఖ ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని ఆదేశించింది. దీనిపై పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేయగా... అవన్నీ తర్వాతి సంగతి.

వల్లభనేని వంశీని జగన్ పక్కనబెడుతున్నారా? ఏంటి సంగతి?

వల్లభనేని వంశీని జగన్ పక్కనబెడుతున్నారా? ఏంటి సంగతి?ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి తన ఏకపక్ష నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో దిట్ట. వైసీపీకి సంబంధించిన అన్ని కీలక నిర్ణయాలలో ఆయనే సర్వాధికారిగా వ్యవహరిస్తుండటంతో, నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలోనూ లేదా ఇతరులతో వ్యవహరించడంలోనూ ఆయన అత్యంత ఏకపక్షంగా ఉంటారనే టాక్ వస్తోంది. ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశం ఏమిటంటే వల్లభనేని వంశీ గురించి. 2024 ఎన్నికలకు ముందే జగన్‌ను నమ్మి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్‌లో చేరిన కొద్దిమంది నాయకులలో ఆయన ఒకరు. అయితే, 2024 ఎన్నికల్లో వంశీకే కాకుండా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి కూడా ఎదురైన ఘోర పరాజయం పరిస్థితులను పూర్తిగా మార్చివేసింది.

శ్రావణ మంగళవారం రోజున ఇలా పూజిస్తే.. సర్వం శుభమే

శ్రావణ మంగళవారం రోజున ఇలా పూజిస్తే.. సర్వం శుభమేశ్రావణ మాసంలో వచ్చే ప్రతి మంగళవారం రోజున పార్వతీ దేవిని మంగళ గౌరీ రూపంలో పూజించే ఆచారాన్ని మంగళ గౌరీ వ్రతం అంటారు. మంగళ గౌరీ వ్రతంలో పసుపుతో గౌరీదేవి ప్రతిరూపాన్ని తయారు చేసి పూజించడం ఒక ముఖ్యమైన ఆచారం. అమ్మవారికి పసుపు, కుంకుమ, పువ్వులు వంటి మంగళ ద్రవ్యాలను సమర్పిస్తారు. అలాగే ఐదు దారాలతో తయారు చేసిన తోరాలను అమ్మవారికి సమర్పించి పూజ అనంతరం ధరించే సంప్రదాయం కూడా ఉంది. ముత్తైదువులను ఇంటికి ఆహ్వానించి వారికి పసుపు, కుంకుమ, పండ్లు, తాంబూలం వంటి వాయనాలు ఇవ్వడం ఈ వ్రతంలో ప్రత్యేకమైన భాగంగా భావిస్తారు.

18-08-2026 మంగళవారం నాటి మీ రాశి ఫలితాలు - కష్టించినా ఫలితం శూన్యం

18-08-2026 మంగళవారం నాటి మీ రాశి ఫలితాలు - కష్టించినా ఫలితం శూన్యంమేషం: అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కష్టించినా ఫలితం శూన్యం. నిస్తేజానికి లోనవుతారు. ఖర్చులు విపరీతం. నోటీసులు అందుకుంటారు. పనులు ఒక పట్టాన పూర్తికావు. ఊహించని సమస్య ఎదురవుతుంది. సన్నిహితులు సాయం అందిస్తారు. ఆందోళన కలిగించిన సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2 పాదాలు అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. ఆప్తుల ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. నగదు డ్రా చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త. అపరిచితులను ఒక కంట కనిపెట్టండి. కొన్ని పనులు ఆకస్మికంగా పూర్తవుతాయి. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.

Shasti Vrat: షష్టి వ్రతాన్ని ఆరు మాసాలు ఆచరిస్తే.. ఏంటి ఫలితం?

Shasti Vrat: షష్టి వ్రతాన్ని ఆరు మాసాలు ఆచరిస్తే.. ఏంటి ఫలితం?శివ పురాణం ప్రకారం, శివుని మూడవ కంటి నుండి వెలువడిన శక్తివంతమైన తేజస్సు నుండే కార్తికేయుడు జన్మించాడు. ఈ దైవిక శక్తిని అగ్నిదేవుడు మోయగా, కృత్తికా నక్షత్రాలు దానిని పోషించి పెంచాయి. సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని (లేదా స్కంధుని) పూజించడానికి, వ్రతం ఆచరించడానికి, జీవితంలోని సమస్యలు, కష్టాల నుండి రక్షణ పొందడానికి 2026 నాటి షష్ఠి తిథి అత్యంత శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది.

17-08-2026 సోమవారం ఫలితాలు - ఈ రోజు కలిసివచ్చే సమయం..

17-08-2026 సోమవారం ఫలితాలు - ఈ రోజు కలిసివచ్చే సమయం..మేషం: అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ధైర్యంగా యత్నాలు సాగించండి. ఏ విషయాన్నీ సమస్యగా పరిగణించవద్దు. స్నేహితులతో కాలక్షేపం చేయండి. పనుల సానుకూలతకు శ్రమించాలి. ఖర్చులు సామాన్యం. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. పత్రాల్లో మార్పు చేర్పులు సాధ్యమవుతాయి.

ఆగస్టు 18న ఉదయం 10 గంటలకు నవంబర్ నెల తిరుమల దర్శన కోటా విడుదల, వివరాలు

ఆగస్టు 18న ఉదయం 10 గంటలకు నవంబర్ నెల తిరుమల దర్శన కోటా విడుదల, వివరాలుతిరుమ‌ల‌: నవంబర్ నెలకు సంబంధించి టీటీడీ విడుదల చేయు వివిధ దర్శనాల, గదుల కోటా వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి. తిరుమ‌ల శ్రీ‌వారి ఆర్జిత సేవా టికెట్ల( సుప్రభాతం, తోమాల, అర్చన, అష్టదళ పాదపద్మారాధన సేవ)కు సంబంధించిన కోటాను ఆగస్టు 18న ఉదయం 10 గంట‌ల‌కు టీటీడీ ఆన్‌లైన్‌లో విడుదల చేయ‌నుంది. ఈ సేవా టికెట్లు ఎలక్ట్రానిక్ డిప్ కోసం 20వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల వరకు ఆన్‌లైన్‌లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. ఈ టికెట్లు పొందిన వారు 20 నుండి 22వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటల లోపు సొమ్ము చెల్లించిన వారికి టికెట్లు మంజూరవుతాయి.