  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. క్రైం న్యూస్
  4. alluri sitarama raju district father kill 5 month kid
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 5 October 2026 (16:29 IST)

మద్యం సేవించేందుకు భార్య డబ్బులు ఇవ్వలేదని కుమారుడిని చంపేసిన భర్త

murder
Written By: ఠాగూర్
Updated: Mon, 5 Oct 2026 (16:29 IST)
google-news
మద్యం సేవించేందుకు భార్య డబ్బులు ఇవ్వలేదన్న కోపంతో ఐదు నెలల కన్నబిడ్డను తాగుబోతు భర్త కర్కశంగా చంపేశాడు. ఈ దారుణం అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా చింతపల్లిలో జరిగింది. స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. బాలుడి తల్లి స్థానిక హోటల్‌లో పని చేస్తోంది. తండ్రి ఇంటి వద్దే ఉంటూ.. ఆ చిన్నారిని చూసుకుంటున్నాడు. ఆకలితో ఏడవడంతో తల్లి దగ్గరికి తీసుకెళ్లాడు. 
 
తిరిగి వస్తున్నప్పుడు మద్యం కోసం ఆమెను రూ.100 అడిగాడు. అందుకు నిరాకరించడంతో కోపంతో బాలుడిని ఇంటికి తీసుకొచ్చేశాడు. అనంతరం కొద్దిసేపటికే చిన్నారి మృతి చెందాడు. గంజాయి మత్తులో తండ్రి చందు విచక్షణ కోల్పోయి గొంతు నులిమి చంపేశాడని స్థానికులు చెబుతున్నారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. 
 
వరుస అత్యాచార ఘటనలపై సుప్రీంకోర్టు ఆగ్రహం - క్రిమినల్స్ గుండెల్లో భయం పుట్టాలి... 
 
దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాల్లో వరుసగా అత్యాచార ఘటనలు జరుగుతున్నాయి. వీటిపై సుప్రీంకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ, క్రిమినల్స్ గుండెల్లో భయం పుట్టించాల్సిన అవసరం ఉందని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం వ్యాఖ్యానించారు. అలాగే, అత్యాచార నేరాల కట్టడికి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించింది.
 
'మహిళల భద్రతకు సంబంధించిన చర్యలు పేపర్లకే పరిమితం కాకూడదు. మేం సురక్షితంగా ఉన్నామని ప్రతి మహిళా భావించేలా మన చర్యలు ఉండాలి. రాత్రి 11 గంటల సమయంలో కూడా ఢిల్లీ-ఎన్‌సీఆర్‌ ప్రాంతంలో మహిళలు రోడ్లపై, మెట్రోలో స్వేచ్ఛగా, భద్రంగా తిరిగే పరిస్థితులు కల్పించాలి. నేరాలు జరిగిన తర్వాత ఏం చేశామన్నదానికంటే కూడా.. వాటిని కట్టడి చేయడమే అత్యంత ముఖ్యమైన అంశం. ఇలాంటి నేరం చేస్తే ప్రాణాలు పోతాయి అని క్రిమినల్స్‌ గుండెల్లో భయం పుట్టించినప్పుడే.. వీటిని మనం అరికట్టగలం' అని సుప్రీంకోర్టు వెల్లడించింది.
 
మహిళలపై నేరాల కట్టడికి పోలీసులు కొన్నిసార్లు కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చని న్యాయస్థానం సూచించింది. 'ఈ విషయంలో కొంత కర్కశంగా ఉన్నా వెనుకాడొద్దు. మానవహక్కుల వంటి సమస్యలు ఎదురైనా.. అవసరమైనప్పుడు కఠిన చర్యలు తీసుకోండి' అని కోర్టు పేర్కొంది. బహిరంగ ప్రదేశాల్లో నిరంతర పెట్రోలింగ్‌ను మరింత పెంచాలని న్యాయస్థానం ఈ సందర్భంగా సూచించింది. సీసీటీవీలు నిరంతరం పనిచేసేలా చూడాలని తెలిపింది. 
 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
రూ.30,156 కోట్ల వ్యయంతో జల్ జీవన్ మిషన్ 2.0 ప్రారంభం

మృతికి మూడు రోజుల ముందు మరణంపై నానా పటేకర్ కామెంట్స్.. ఏమన్నారంటే..

మృతికి మూడు రోజుల ముందు మరణంపై నానా పటేకర్ కామెంట్స్.. ఏమన్నారంటే..బాలీవుడ్ విలక్షణ నటుడు నానా పటేకర్ గురువారం గుండెపోటుతో మరణించారు. ఈ వార్త ఆయన అభిమానులతో పాటు యావత్ చిత్రపరిశ్రమను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. అయితే, నానా పటేకర్ తన మృతికి మూడు రోజుల ముందు మరణం గురించి ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రతి ఒక్కరి హృదయాలను కలచివేస్తున్నాయి. స్నేహితులతో తనకున్న జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకున్న నానాజీ.. 'రేపు నేను ఉంటానో లేదో తెలియదు' అన్నారు.

భారత్‌లో శాంతి లేదన్న సంజయ్ దత్... స్పందించేందుకు అమీర్ నో

భారత్‌లో శాంతి లేదన్న సంజయ్ దత్... స్పందించేందుకు అమీర్ నోభారత్‌లో శాంతి లేదంటూ బాలీవుడ్ నటుడు సంజయ్ దత్ ఇటీవల వ్యాఖ్యలు చేశారు. వీటిపై పెద్ద దుమారంతో పాటు చర్చ కూడా మొదలైంది. ఈ వ్యాఖ్యలపై స్పందించేందుకు మరో బాలీవుడ్ నటుడు అమీర్ ఖాన్ నిరాకరించారు. ముంబైలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో అమీర్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మీడియా అడిగిన ప్రశ్నకు నోరు మెదపకుండానే చేతులు ఊపి, సమాధానం దాటవేశారు.

director Maruthi : దర్శకుడు దాసరి మారుతి పుట్టినరోజు సందర్భంగా కొత్త నిర్ణయం తీసుకున్నాడా ?

director Maruthi : దర్శకుడు దాసరి మారుతి పుట్టినరోజు సందర్భంగా కొత్త నిర్ణయం తీసుకున్నాడా ?దర్శకుడు దాసరి మారుతీ ఈరోజుల్లో వంటి యూత్ ను బేస్ చేసుకుని తీసిన సినిమా విమర్శలతోపాటు సక్సెస్ ను సాధించింది. దర్శకుడి అందరికీ ద్రుష్టిని ఆకర్షించిన అతను భలేభలే మగాడివోయ్, ప్రేమకథా చిత్రం, బస్టాప్.. తోపాటు పలు సినిమాలు రూపొందించారు. తాజాగా ఆయన ప్రభాస్ తో చేసిన రాజా సాబ్ నిరాశపర్చింది. కొత్తవారితో సినిమా తీస్తున్నట్లు ఆమధ్య ప్రకటిస్తూ కొత్త బేనర్ ను స్థాపించారు. వెహికల్స్ కు స్టికర్సు వేసే స్థాయినుంచి యానిమేషన్ నేర్చుకునే స్థాయికి ఎదిగారు. ఆ సమయంలో బన్నీ వాసు తో ఏర్పడిన పరిచయం అల్లు కాంపౌండ్ కు దగ్గరచేసింది.

బాలీవుడ్ నటుడు నానా పటేకర్ ఇకలేరు.. గోవా నివాసంలో అనుమానాస్పద మృతి

బాలీవుడ్ నటుడు నానా పటేకర్ ఇకలేరు.. గోవా నివాసంలో అనుమానాస్పద మృతిప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు నానా పటేకర్ ఇకలేరు. గోవాలోని తన నివాసంలో ఆయన అపస్మారకస్థితిలోపడివుండగా, కుటుంబ సభ్యులు గమనించి వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించారు. అయితే, ఆస్పత్రికి చేరుకునేసరికే ఆయన మృతి చెందినట్టు వైద్యులు ధృవీకరించారు. గుండెపోటు కారణంగా ఆయన మరణించినట్లు తెలిపారు. ఆయనను కాపాడేందుకు సుమారు 45 నిమిషాల పాటు సీపీఆర్ చేసినప్పటికీ ఫలితం లేకపోయిందని వెల్లడించారు. అయితే ఆయన మరణంపై పోలీసులు మెడికో లీగల్‌ కేసు నమోదు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. పోస్టుమార్టం నివేదిక వచ్చిన తర్వాతే పూర్తి వివరాలు తెలియనున్నాయని పోలీసులు వెల్లడించారు.

రెండోసారి తల్లిదండ్రులు కాబోతున్న కియారా, సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా

రెండోసారి తల్లిదండ్రులు కాబోతున్న కియారా, సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రాబాలీవుడ్ జంట కియారా అద్వానీ, సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా రెండోసారి తల్లిదండ్రులు కాబోతున్నారు. ఈ జంట తమ కుమార్తె సరాయాతో కలిసి ఒక అందమైన పోస్ట్ ద్వారా ఈ సంతోషకరమైన విషయాన్ని ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పంచుకున్నారు. కియారా మొదటి గర్భధారణ సమయంలో వారు అనుసరించిన ప్రత్యేకమైన ప్రకటన శైలినీ వారు మళ్లీ అనుకరించారు. అత్యంత గొప్ప కానుకతో మరోసారి ఆశీర్వదించబడ్డాం. మా హృదయాలు ప్రేమ, కృతజ్ఞతాభావంతో నిండిపోయాయని కియారా పేర్కొన్నారు. ఆమె, సిద్ధార్థ్, సరాయా కలిసి చిన్న పిల్లల బూటీలను (అల్లిన బూట్లు) పట్టుకుని ఉన్న ఫోటోను దీనికి జత చేశారు.