క్రిమినల్ కేసుల్లో ఇరికిస్తామని బెదిరించి రూ.38 లక్షలు మోసం
హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు, 70 ఏళ్ల వయసున్న ఒక రిటైర్డ్ ఉద్యోగిని క్రిమినల్ కేసుల్లో ఇరికిస్తామని బెదిరించి రూ. 38 లక్షలు వసూలు చేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న 26 ఏళ్ల వ్యక్తిని అరెస్టు చేశారు. అరెస్టు అయిన వ్యక్తి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకొల్లుకు చెందినవాడు. అతని వద్ద నుంచి రెండు మొబైల్ ఫోన్లను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, మోసగాళ్లు యువతులు లేదా అమ్మాయిల పేర్లతో నకిలీ ఫేస్బుక్ ప్రొఫైళ్లను సృష్టిస్తారు. వారు వయసు పైబడిన పురుషులకు ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్లు పంపుతారు. ఆ అభ్యర్థనను అంగీకరించిన తర్వాత, వారు ఆప్యాయంగా చాట్ చేస్తూ బాధితుల నమ్మకాన్ని పొందుతారు.
ఆపై ఇంటి అవసరాలు, అత్యవసర వైద్య ఖర్చులు, బహుమతులు వంటి కారణాలు చెప్పి డబ్బు డిమాండ్ చేస్తారు. తరువాత వారు బాధితుడిని లైంగిక పరమైన సంభాషణల్లోకి దించి, ఆపై మైనర్ బాలికపై లైంగిక వేధింపులు లేదా దోపిడీకి పాల్పడ్డారని ఆరోపిస్తూ బ్లాక్మెయిల్ చేస్తారు.
ఇదే తరహాలో, మోసగాళ్లు పోలీసు అధికారులమని నమ్మించి, క్రిమినల్ కేసులు పెడతామని బెదిరిస్తూ బాధితుల నుండి భారీ మొత్తాలను వసూలు చేస్తుంటారు. ఈ ఘటనలో, నిందితుడు ఒక మహిళ పేరుతో నకిలీ ఫేస్బుక్ ఖాతాను సృష్టించి బాధితుడికి ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పంపాడు.
బాధితుడు దానిని అంగీకరించిన తర్వాత, మైనర్ బాలికపై లైంగిక దోపిడీకి పాల్పడ్డాడనే ఆరోపణలతో బ్లాక్మెయిల్ చేసి సుమారు రూ. 38 లక్షలు వసూలు చేశాడు.
బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు, పోలీసులు ఐటీ చట్టంలోని సెక్షన్లు 66 సి (66 C), 66 డి (66 D), బీఎన్ఎస్ (BNS) చట్టంలోని సెక్షన్లు 308(2), 318(4), 319(2) కింద కేసు నమోదు చేసి నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు.