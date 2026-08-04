హైదరాబాద్లో భారీ వర్షాలు.. ఎల్లో అలెర్ట్ జారీ చేసిన ఐఎండీ
హైదరాబాద్లో మంగళవారం మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ ఎల్లో అలెర్ట్ జారీ చేసింది. నైరుతి రుతుపవనాలు చురుకుగా కదులుతుండటంతో, వాటి ప్రభావం వల్ల నగరంలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ఐఎండీ సమాచారం ప్రకారం, తెలంగాణ అంతటా ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండి, అక్కడక్కడా తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే సూచనలు ఉన్నాయి. క్యుములోనింబస్ మేఘాల ప్రభావంతో సోమవారం హైదరాబాద్తో పాటు ఉత్తర తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు కురిశాయి.
కామారెడ్డిలో అత్యధికంగా 18.2 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదైందని, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి జిల్లాల్లోనూ భారీ వర్షాలు కురిశాయని అధికారులు తెలిపారు.