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  4. Eldest daughter performs father's last rites in Chittoor
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 19 August 2026 (17:33 IST)

తండ్రికి తలకొరివి పెట్టిన పెద్ద కుమార్తె.. కుమారుడు ఏమయ్యాడంటే? (Video)

Eldest Daughter
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (17:33 IST)
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Eldest Daughter
తండ్రి ఆస్తి ఇవ్వలేదన్న కారణంతో తలకొరివి పెట్టని కుమారుడి కథ ఇది. చిత్తూరు జిల్లా, కార్వేటినగరం మండలం పొన్నగల్ల గ్రామంలో తండ్రికి కుమారుడు తలకొరివి పెట్టబోనని చెప్పడంతో.. పెద్ద కుమార్తె తండ్రికి అంత్యక్రియలు నిర్వహించింది. పొన్నగల్ల గ్రామానికి చెందిన శాంతమ్మ, వెంకటేశ్వర్లు దంపతులకు ఒక కుమారుడు, ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు
వీరందరికీ వివాహాలు జరిగిన తర్వాత... కుమారుడు మురళీకృష్ణ ఉద్యోగం కోసం చెన్నైకి వెళ్లాడు. 15 ఏళ్ల క్రితం శాంతమ్మ మరణించగా... అనారోగ్యంతో వెంకటేశ్వర్లు మంగళవారం కన్నుమూశారు. తండ్రి మరణం గురించి బంధువులు చెన్నైలో ఉన్న మురళీకృష్ణకు సమాచారం అందించారు
 
తండ్రికి తలకొరివి పెట్టాలని.. అంత్యక్రియల కోసం రావాలని కోరినప్పటికీ... మురళీకృష్ణ గ్రామానికి రాలేదు. దీంతో, పెద్ద కుమార్తె నాగరత్నం తన తండ్రి వెంకటేశ్వర్లు అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. తనకు ఆస్తి ఇవ్వలేదన్న కారణంతోనే మురళీకృష్ణ తన తండ్రికి తలకొరివి పెట్టేందుకు రాలేదని స్థానికులు, వెంకటేశ్వర్ల బంధువులు అంటున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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