తండ్రికి తలకొరివి పెట్టిన పెద్ద కుమార్తె.. కుమారుడు ఏమయ్యాడంటే? (Video)
తండ్రి ఆస్తి ఇవ్వలేదన్న కారణంతో తలకొరివి పెట్టని కుమారుడి కథ ఇది. చిత్తూరు జిల్లా, కార్వేటినగరం మండలం పొన్నగల్ల గ్రామంలో తండ్రికి కుమారుడు తలకొరివి పెట్టబోనని చెప్పడంతో.. పెద్ద కుమార్తె తండ్రికి అంత్యక్రియలు నిర్వహించింది. పొన్నగల్ల గ్రామానికి చెందిన శాంతమ్మ, వెంకటేశ్వర్లు దంపతులకు ఒక కుమారుడు, ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు
Eldest Daughter
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వీరందరికీ వివాహాలు జరిగిన తర్వాత... కుమారుడు మురళీకృష్ణ ఉద్యోగం కోసం చెన్నైకి వెళ్లాడు. 15 ఏళ్ల క్రితం శాంతమ్మ మరణించగా... అనారోగ్యంతో వెంకటేశ్వర్లు మంగళవారం కన్నుమూశారు. తండ్రి మరణం గురించి బంధువులు చెన్నైలో ఉన్న మురళీకృష్ణకు సమాచారం అందించారు
తండ్రికి తలకొరివి పెట్టాలని.. అంత్యక్రియల కోసం రావాలని కోరినప్పటికీ... మురళీకృష్ణ గ్రామానికి రాలేదు. దీంతో, పెద్ద కుమార్తె నాగరత్నం తన తండ్రి వెంకటేశ్వర్లు అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. తనకు ఆస్తి ఇవ్వలేదన్న కారణంతోనే మురళీకృష్ణ తన తండ్రికి తలకొరివి పెట్టేందుకు రాలేదని స్థానికులు, వెంకటేశ్వర్ల బంధువులు అంటున్నారు.
ఆస్తి ఇవ్వలేదని.. తండ్రికి తలకొరివి పెట్టని కొడుకు— PulseNewsBreaking (@pulsenewsbreak) August 19, 2026
చిత్తూరు జిల్లా కార్వేటినగరంలోని పొన్నగల్లు గ్రామంలో విషాద ఘటన
శాంతమ్మ, వెంకటేశ్వర్లు దంపతులకు ఇద్దరు కూతుళ్లతో సహా ఓ కొడుకు ఉన్నారు
ముగ్గురికి పెళ్లిళ్లు అవ్వగా.. కొడుకు మురళీ కృష్ణ ఉద్యోగం నిమిత్తం చెన్నైకి వెళ్లాడు
15 ఏళ్ల… pic.twitter.com/OafnJdlMTr