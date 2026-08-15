  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలంగాణ వార్తలు
  4. Ankusapur, the district's first child-marriage-free village
Last Modified: Thursday, 20 August 2026 (00:03 IST)

అంకుసాపూర్‌.. జిల్లాలో తొలి బాల్యవివాహ రహిత గ్రామం

Chandana Maripalli
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (00:06 IST)
google-news
రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోని తంగళ్లపల్లి మండలం అంకుసాపూర్‌ గ్రామం జిల్లాలోనే తొలి చైల్డ్ మ్యారేజ్ ఫ్రీ గ్రామంగా గుర్తింపు పొందింది. ఈ సందర్భంగా గ్రామ పంచాయతీ పాలకవర్గానికి రాష్ట్ర బాలల హక్కుల పరిరక్షణ కమిషన్ సభ్యురాలు మర్రిపల్లి చందన చైల్డ్ మ్యారేజ్ ఫ్రీ సర్టిఫికెట్‌ను అందజేశారు. అంకుసాపూర్‌లో బాల్యవివాహాలు జరగలేదని అధికారులు గుర్తించారు. 18 ఏళ్లలోపు బాలికల్లో జీరో ప్రెగ్నెన్సీ రేటుతో పాటు గ్రామంలో జీరో డ్రాప్‌అవుట్స్‌ నమోదైనట్లు తెలిపారు. బాల్యవివాహాలపై గ్రామస్తులకు అధికారులు అవగాహన కల్పించారు.
 
తెలంగాణలో ప్రతి గ్రామాన్ని బాల్యవివాహ రహిత గ్రామంగా మార్చడమే లక్ష్యమని చందన తెలిపారు. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాను చైల్డ్ మ్యారేజ్ ఫ్రీ జిల్లాగా తీర్చిదిద్దే దిశగా చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. బాల్యవివాహాల నిర్మూలనలో అంకుసాపూర్‌ ఇతర గ్రామాలకు ఆదర్శంగా నిలిచిందని చందన అన్నారు.
తర్వాతి కథనం
ఘజియాబాద్‌లో వింత ఘటన.. పిల్లి అడ్డువచ్చిందని అమ్మాయి ఎగిరిపడిందా..? లేకుంటే? (video)

Yami Gautam: చలాకి కోడలు గా యామీ గౌతమ్ చిత్రం నయ్యి నవెల్లి

Yami Gautam: చలాకి కోడలు గా యామీ గౌతమ్ చిత్రం నయ్యి నవెల్లియామీ గౌతమ్ ధార్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న సినిమా పేరు 'నయ్యి నవెల్లి'. ఆనంద్ ఎల్ రాయ్, హిమాన్షు శర్మ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి బాలాజీ మోహన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. హిమాన్షు శర్మ, దివ్య నిధి శర్మ కథను అందించగా, జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ అద్భుతమైన సంగీతాన్ని సమకూరుస్తున్నారు. ఈ చిత్రం 16 అక్టోబర్ 2026న దేశవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

Anil Ravipudi: వెంకటేష్, నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ చిత్రం పేరు జనవరి 12 విడుదల

Anil Ravipudi: వెంకటేష్, నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ చిత్రం పేరు జనవరి 12 విడుదలవెంకటేష్ తో సంక్రాంతికి వస్తున్నాం అంటూ వచ్చిన దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి ఈసారి అంతే ఆసక్తిగా మరో టైటిల్ తో రాబోతున్నాడు. విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్, దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి క్రేజీ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాకు ‘జనవరి 12 విడుదల’ అనే ఆసక్తికరమైన టైటిల్‌ను ఖరారు చేశారు. అనిల్ రావిపూడి మార్క్ ఫన్‌తో రూపొందించిన వీడియో ద్వారా టైటిల్‌ను అనౌన్స్ చేశారు.

Shravan Reddy: అగధ లో హీరోగా, యాంటీ హీరోగా సర్‌ప్రైజ్ చేస్తున్న శ్రవణ్ రెడ్డి

Shravan Reddy: అగధ లో హీరోగా, యాంటీ హీరోగా సర్‌ప్రైజ్ చేస్తున్న శ్రవణ్ రెడ్డి‘అగధ’ రెగ్యులర్‌గా వచ్చి వెళ్లిపోయే సినిమాలకు, ముఖ్యంగా హారర్ జానర్‌లో మనం చూసే చిత్రాలకు చాలా భిన్నమైన సినిమా. నిజానికి దీన్ని కేవలం ‘హారర్ సినిమా’ అని పిలవడం కూడా ఈ సినిమాకు న్యాయం చేయకపోవచ్చు. మిస్టిసిజం, సూపర్‌నేచురల్ అంశాలతో అల్లుకున్న ఒక atmospheric thriller ఇది. దానికి తోడు నటీనటుల అద్భుతమైన పెర్ఫార్మెన్సెస్ సినిమాను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్తాయి.

Vedha Jalandhar: బిర్యానీ ప్రధాన ఆకర్షణ అయినప్పటికీ, ఆమిర్ లోగ్ మహిళలకు స్ఫూర్తినిస్తుంది: వేధా జలంధర్

Vedha Jalandhar: బిర్యానీ ప్రధాన ఆకర్షణ అయినప్పటికీ, ఆమిర్ లోగ్ మహిళలకు స్ఫూర్తినిస్తుంది: వేధా జలంధర్మాధవి రెడ్డి సోమ నిర్మించిన తొలి చిత్రం ‘అమీర్ లోగ్’. రమణా రెడ్డి సోమ దర్శకత్వం వహించారు. మనోహర్ రెడ్డి మంచురి సహ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. MC హరి, మనోజ్, శశిధర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించగా.. వేధా జలంధర్, రావణ్ నిట్టూరు, విశ్వేందర్ రెడ్డి, సాయోగి కీలక పాత్రలు పోషించారు. రానా దగ్గుబాటి సంస్థ 'స్పిరిట్ మీడియా' ఈ మూవీని తెలుగులో ఆగస్ట్ 21న గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ చేయబోతోంది. ఈ సందర్భంగా నటి వేధా జలంధర్ చిత్ర విశేషాల్ని పంచుకున్నారు.

జానీ మాస్టర్‌పై నిషేధం కొనసాగుతుంది : ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్

జానీ మాస్టర్‌పై నిషేధం కొనసాగుతుంది : ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ప్రముఖ నృత్య దర్శకుడు జానీ మాస్టర్‌పై విధించిన నిషేధం కొనసాగుతుందని ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ స్పష్టం చేసింది. ఫెడరేషన్ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నందుకు గతంలో జానీ మాస్టర్‌పై నిషేధం విధించిన విషయం తెల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో బుధవారం ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ జనరల్ కౌన్సిల్ అత్యవసర సమావేశం జరిగింది. ఇందులో డ్యాన్సర్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షురాలు, జానీ మాస్టర్ సతీమణి సుమలత వ్యవహారశైలిపై కౌన్సిల్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.