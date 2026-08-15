అంకుసాపూర్.. జిల్లాలో తొలి బాల్యవివాహ రహిత గ్రామం
రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోని తంగళ్లపల్లి మండలం అంకుసాపూర్ గ్రామం జిల్లాలోనే తొలి చైల్డ్ మ్యారేజ్ ఫ్రీ గ్రామంగా గుర్తింపు పొందింది. ఈ సందర్భంగా గ్రామ పంచాయతీ పాలకవర్గానికి రాష్ట్ర బాలల హక్కుల పరిరక్షణ కమిషన్ సభ్యురాలు మర్రిపల్లి చందన చైల్డ్ మ్యారేజ్ ఫ్రీ సర్టిఫికెట్ను అందజేశారు. అంకుసాపూర్లో బాల్యవివాహాలు జరగలేదని అధికారులు గుర్తించారు. 18 ఏళ్లలోపు బాలికల్లో జీరో ప్రెగ్నెన్సీ రేటుతో పాటు గ్రామంలో జీరో డ్రాప్అవుట్స్ నమోదైనట్లు తెలిపారు. బాల్యవివాహాలపై గ్రామస్తులకు అధికారులు అవగాహన కల్పించారు.
తెలంగాణలో ప్రతి గ్రామాన్ని బాల్యవివాహ రహిత గ్రామంగా మార్చడమే లక్ష్యమని చందన తెలిపారు. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాను చైల్డ్ మ్యారేజ్ ఫ్రీ జిల్లాగా తీర్చిదిద్దే దిశగా చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. బాల్యవివాహాల నిర్మూలనలో అంకుసాపూర్ ఇతర గ్రామాలకు ఆదర్శంగా నిలిచిందని చందన అన్నారు.