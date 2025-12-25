శనివారం, 27 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. దినఫలం
Written By రామన్

26-12-2025 శుక్రవారం ఫలితాలు - మీ సామర్ధ్యంపై నమ్మకం పెంచుకోండి...

daily astrology
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
మనోధైర్యంతో యత్నాలు సాగించండి. దీక్షతో శ్రమిస్తేనే కార్యం నెరవేరుతుంది. ఆకస్మిక ఖర్చు ఆందోళన కలిగిస్తుంది. అవసరాలు, వాయిదా వేసుకుంటారు. పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. మీ సామర్ధ్యంపై నమ్మకం పెంచుకోండి. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. 
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
ధైర్యంగా అడుగు ముందుకేయండి. సాయం ఆశించవద్దు. అవకాశం చేజారినా ఒకందుకు మంచిదే. అపజయం మీలో పట్టుదలను రేకెత్తిస్తుంది. మొండిగా యత్నాలు సాగిస్తారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. పెట్టుబడులు కలిసిరావు. 
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
ఒత్తిళ్లకు గురికావద్దు. దీర్ఘంగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి. వ్యవహారంలో పెద్దల సలహా పాటించండి. సకాలంలో చెల్లింపులు జరుపుతారు. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. ద్విచక్ర వాహనంపై దూరప్రయాణం క్షేమం కాదు.
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
అభీష్టం నెరవేరుతుంది. సమర్ధతను చాటుకుంటారు. ప్రశంసలు అందుకుంటారు. కీలక వ్యవహారాల్లో ఏకాగ్రతను కోల్పోవద్దు. ఆచితూచి అడుగేయండి, పొగిడే వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. ఆర్భాటాలకు వ్యయం చేస్తారు. చేపట్టిన పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి.
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
లావాదేవీలు సంతృప్తినిస్తాయి. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. అవగాహన లేని విషయాల్లో జోక్యం తగదు. పొదుపు పథకాలపై దృష్టి పెడతారు. పత్రాల్లో సవరణలు అనుకూలిస్తాయి. పెద్దలకు ఆత్మీయ వీడ్కోలు పలుకుతారు. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. చాకచక్యంగా అడుగులేస్తారు. మీ నమ్మకం వమ్ముకాదు. లక్ష్యానికి చేరువవుతారు. పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. సావకాశంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. నగదు, ఆభరణాలు జాగ్రత్త. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
విశేష ఫలితాలున్నాయి. అవకాశాలను చేజిక్కించుకుంటారు. గౌరవ ప్రతిష్టలు పెంపొందుతాయి. ఆదాయ వ్యయాలు సంతృప్తికరం. ధనవ్యయంలో మితం పాటించండి. బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. శుభకార్యం నిశ్చయమవుతుంది. విలాస వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
అన్ని విధాలా అనుకూలం. మీ పొరపాట్లు సరిదిద్దుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. సన్నిహితుల జోక్యంతో ఒక సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. ఊహించిన ఖర్చులే ఉంటాయి. పెట్టుబడులకు అనుకూలం. పనులు మధ్యలో నిలిపివేయొద్దు. ఆత్మీయుల ఆహ్వానం అందుకుంటారు. 
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
సంంతోషకరమైన వార్త వింటారు. కష్టం ఫలిస్తుంది. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు, ఖర్చులు విపరీతం. శుభకార్యానికి సన్నాహాలు సాగిస్తారు. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. దూరప్రయాణం తలపెడతారు. 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
గ్రహిస్థితి బాగుంది. ధైర్యంగా అడుగు ముందుకేయండి. పెద్దల ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. లావీదేవీలు కొలిక్కివస్తాయి. ఆర్భాటాలకు ఖర్చుచేస్తారు. కొందరి రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. దంపతుల మధ్య సఖ్యత లోపం. పట్టుదలకు పోయి ఇబ్బందులు తెచ్చుకోవద్దు. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ఆటుపోట్లకు ధీటుగా స్పందిస్తారు. ఆత్మీయుల వ్యాఖ్యలు ఉత్తేజపరుస్తాయి. కార్యదీక్షతో లక్ష్మాన్ని సాధిస్తారు. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. ధనసహాయం తగదు. పనులు మధ్యలోనిలిపివేయొద్దు. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. అనవసర జోక్యం తగదు. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
కార్యానుకూలత ఉంది. మంచి ఫలితం సాధిస్తారు. వృధా ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. గృహం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పనులు సానుకూలమవుతాయి. ప్రముఖుల జోక్యంతో ఒక సమస్య పరిష్కారమవుతుంది, 
 

Watch More Videos

సంక్రాంతి పండుగ: తెలంగాణలో పాఠశాలలకు వారం రోజులు సెలవులు

సంక్రాంతి పండుగ: తెలంగాణలో పాఠశాలలకు వారం రోజులు సెలవులుఈ సంవత్సరం సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పాఠశాలలకు వారం రోజుల పాటు సెలవులు లభించనున్నాయి. పాఠశాల విద్యాశాఖ గతంలో జనవరి 11 నుండి జనవరి 15 వరకు ఐదు రోజుల సెలవులను ప్రకటించింది. అయితే, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు జనవరి 14ను భోగి, జనవరి 15ను సంక్రాంతి, జనవరి 16ను కనుమగా ప్రకటించింది. జనవరి 10వ తేదీ రెండో శనివారం కావడంతో, గతంలో ప్రకటించిన సెలవులను సమీక్షించనున్నారు. దీని ప్రకారం, జనవరి 10 నుండి జనవరి 16 వరకు సెలవులు పాటించబడతాయి.

Telangana: తెలంగాణ రాష్ట్రం తీవ్రమైన చలిగాలులు

Telangana: తెలంగాణ రాష్ట్రం తీవ్రమైన చలిగాలులుతెలంగాణ రాష్ట్రం తీవ్రమైన చలిగాలుల బారి నుండి ఇంకా కోలుకోలేదు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇది వరుసగా 21వ రోజు తీవ్రమైన చలి పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయి. డిసెంబర్ 27, శుక్రవారం నాడు అనేక ప్రాంతాలలో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు ఒకే అంకెకు పడిపోయాయి, ముఖ్యంగా ఉత్తర- మధ్య జిల్లాలపై చలి తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది.

నూతన సంవత్సర వేడుకలకు సినీ నటి మాధవీలతను చీఫ్ గెస్ట్‌గా ఆహ్వానిస్తాం: జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి

నూతన సంవత్సర వేడుకలకు సినీ నటి మాధవీలతను చీఫ్ గెస్ట్‌గా ఆహ్వానిస్తాం: జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డితాడిపత్రిలో నూతన సంవత్సర వేడుకలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి అన్నారు. ఇందుకుగాను ప్రత్యేకించి కొన్నిరోజులు కార్యకర్తల కోసం, కొన్ని రోజులు కుటుంబ సభ్యుల కోసం కేటాయిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఐతే ఈసారి నూతన సంవత్సర వేడుకలకు సినీ నటి మాధవీలతను ముఖ్య అతిథిగా ఆహ్వానించామని అన్నారు. గతంలో హీరోయిన్ మాధవీలత మాపై విమర్శలు చేసారు. ఐతే మాధవీలత మేము కాంప్రమైజ్ అయ్యాము. నేను మాధవీలతకు క్షమాపణలు చెప్పాను. ఆమె నాకు చెప్పింది కనుక ఇక ఎలాంటి వివాదం లేదు. నూతన సంవత్సర వేడుకలకు నేను పిలిచాను. ఆమె వస్తుందో రాదో చూడాలి అని అన్నారు.

ఆస్ట్రేలియా తరహాలో 16 యేళ్ళలోపు చిన్నారులకు సోషల్ మీడియా బ్యాన్...

ఆస్ట్రేలియా తరహాలో 16 యేళ్ళలోపు చిన్నారులకు సోషల్ మీడియా బ్యాన్...ఆస్ట్రేలియా తరహాలోనే 16యేళ్ళ లోపు చిన్నారులకు సోషల్ మీడియా నిషేధించే అంశాన్ని పరిశీలించాలని కేంద్రానికి మద్రాస్ హైకోర్టు మదురై బెంచ్ సూచించింది. ఈ మేరకు ఎస్.విజయ్ కుమార్ అనేవ్యక్తి దాఖలు చేసిన ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యంపై విచారణ జరిపిన కోర్టు పై విధంగా వ్యాఖ్యానించారు.

పిజ్జా, బర్గర్ తిని ఇంటర్ విద్యార్థిని మృతి, ప్రేవుల్లో ఇరుక్కుపోయి...

పిజ్జా, బర్గర్ తిని ఇంటర్ విద్యార్థిని మృతి, ప్రేవుల్లో ఇరుక్కుపోయి...మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రం లోని అమ్రోహాలో ఇంటర్ చదువుతున్న 16 ఏళ్ల విద్యార్థిని ఫాస్ట్ ఫుడ్ తిన్న తర్వాత మరణించింది. ఫాస్ట్ ఫుడ్ అధికంగా తీసుకోవడం వల్ల ఆమె ప్రేవుల్లో వాటికి చెందిన పదార్థాలు ఇరుక్కుపోయి జీర్ణవ్యవస్థ పూర్తిగా దెబ్బతిన్నదని వైద్యులు నిర్ధారించారు. అహానా చిన్నప్పటి నుంచి ఫాస్ట్ ఫుడ్ ప్రియురాలు. ఆమె చౌ మెయిన్, మ్యాగీ, పిజ్జా, బర్గర్లు వంటి ఫాస్ట్ ఫుడ్ పదార్థాలను ఎక్కువగా తినేదని ఆమె కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. ఆమెకు శస్త్రచికిత్స జరిగింది, కానీ ఆమెను కాపాడలేకపోయారు.

తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో వైకుంఠ ద్వార దర్శనం: టిటిడి చైర్మన్ ఏం చెప్పారంటే?

తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో వైకుంఠ ద్వార దర్శనం: టిటిడి చైర్మన్ ఏం చెప్పారంటే?తిరుమల: డిసెంబర్ 30 నుండి జనవరి 8వ తేది వరకు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో నిర్వహించనున్న వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలపై సోషియల్ మీడియాలో జరుగుతున్న అసత్య ప్రచారాన్ని నమ్మవద్దని టీటీడీ చైర్మన్ శ్రీ బీ.ఆర్.నాయుడు భక్తులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. తిరుమలలోని టీటీడీ చైర్మన్ క్యాంపు కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మంగళవారం సాయంత్రం మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా చైర్మన్ మాట్లాడుతూ వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలకు టోకెన్ లేని భక్తులకు తిరుమలకు అనుమతి లేదంటూ సోషియల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని ఆయన ఖండించారు. భక్తులను తిరుమలకు రావద్దని చెప్పే అధికారం ఎవ్వరికీ లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

24-12-20 బుధవారం ఫలితాలు - గ్రహస్థితి అనుకూలంగా లేదు

24-12-20 బుధవారం ఫలితాలు - గ్రహస్థితి అనుకూలంగా లేదుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం లావాదేవీలతో తీరిక ఉండదు. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. తొందరపాటు నిర్ణయం తగదు. ఒత్తిళ్లకు గురికావద్దు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ఖర్చులు విపరీతం. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. వాహనం, గృహోపకరణాలు మరమ్మతుకు గురవుతాయి. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు ఈ రోజు మీకు అన్నివిధాలా కలిసివస్తుంది. అవకాశాలు అందిపుచ్చుకుంటారు. మీపై ఎదుటివారికి నమ్మకం కలుగుతుంది. నిలిపివేసిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. మీ జోక్యం అనివార్యం. వాహన సౌఖ్యం, ధనలాభం ఉన్నాయి. ఖర్చులు విపరీతం, కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు.

Vaikunta Ekadasi: వైకుంఠ ఏకాదశి.. కోయిళ్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం

Vaikunta Ekadasi: వైకుంఠ ఏకాదశి.. కోయిళ్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనంతిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) డిసెంబర్ 30న జరగనున్న వైకుంఠ ఏకాదశి పండుగకు ముందు, సంప్రదాయ శుద్ధి కార్యక్రమాలలో భాగంగా మంగళవారం తిరుమల ఆలయంలో కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనాన్ని నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమం అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన టీటీడీ కార్యనిర్వహణాధికారి అనిల్ కుమార్ సింఘాల్, ప్రాచీన ఆలయ సంప్రదాయం ప్రకారం ప్రధాన పండుగలకు ముందు ఈ వేడుకను నిర్వహిస్తారని తెలిపారు.

01-01-2026 నుంచి 31-01-2026 వరకు మాస ఫలితాలు - ఏ రాశులకు లాభం

01-01-2026 నుంచి 31-01-2026 వరకు మాస ఫలితాలు - ఏ రాశులకు లాభంమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం గ్రహాల సంచారం అనుకూలంగా ఉంది. స్థిరచరాస్తుల మూలక ధనం అందుకుంటారు. ఖర్చులు విపరీతం. వ్యవహార జయం. కార్యసిద్ధి ఉన్నాయి. వేడుకను ఘనంగా చేస్తారు. పరిచయాలు, బంధుత్వాలు బలపడతాయి. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. దంపతుల మధ్య అన్యోన్యత నెలకొంటుంది. ప్రియతములను విందులకు ఆహ్వానిస్తారు. ముఖ్యమైన పనులు, బాధ్యతలు ఇతరులకు పురమాయించవద్దు. డీలర్ పత్రాలు అందుకుంటారు. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. ప్రతి విషయం క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోండి. ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉంటుంది. సంతానం మొండితనం అసహనం కలిగిస్తుంది. ఆనందమయంగా మెలగండి. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. ఆటుపోట్లకు ధీటుగా స్పందిస్తారు. వృత్తి ఉద్యోగ భాధ్యతల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. సన్మాన, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు.

2026-2027- శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఫలితాలు- తులారాశికి ఈ సంవత్సరం అంతా ఫలప్రదం

2026-2027- శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఫలితాలు- తులారాశికి ఈ సంవత్సరం అంతా ఫలప్రదంఈ రాశివారి గోచారం పరిశీలించగా ఈ సంవత్సరం అంతా ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ప్రతి విషయంలోను ధైర్యంగా ముందుకు పోగలరు. యత్నాలకు దైవబలం తోడవుతుంది. అనుకున్న లక్ష్యాలు సాధించగలుగుతారు. ఆదాయం కంటే ఖర్చులు అధికంగా ఉన్నప్పటికీ ధనానికి ఇబ్బంది ఉండదు. అవసరాలకు ఏదో ఒక మార్గంలో ధనం సమకూరుతుంది. సంతోషంగా ఉంటారు. దంపతుల మధ్య అప్పుడప్పుడు కలహాలు తలెత్తినా వెంటనే సమసిపోతాయి. స్నేహ సంబంధాలు మరింత బలపడతాయి. సొంత ఇల్లు, వాహనం అమర్చుకోవాలనే కోరిక ఫలిస్తుంది. వ్యవహారాలు మీ ఆధ్వర్యంలో సాగుతాయి. ఉభయులకూ మీ నిర్ణయం ఆమోదయోగ్యమవుతుంది. ప్రముఖులకు మరింత సన్నిహితులవుతారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com