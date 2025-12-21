22-12-2025 సోమవారం రాశిఫలాలు - కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు...

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. లక్ష్యం నెరవేరుతుంది. లావాదేవీలతో తీరిక ఉండదు. ఖర్చులు విపరీతం. అవసరాలు అతికష్టంమ్మీద నెరవేరుతాయి. చేపట్టిన పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. కావలసిన వారి కలయక వీలుపడదు. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
నిర్దేశిత ప్రణాళికలతో యత్నాలు సాగిస్తారు. మీ కృషి ఫలిస్తుంది. వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. సంస్థల స్థాపనకు అనుకూలం. పత్రాల రెన్యుల్లో జాప్యం తగదు. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త. ముఖ్యమైన సమావేశంలో పాల్గొంటారు.
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
గ్రహాల సంచారం బాగుంది. కార్యక్రమాలు విజయవంతమవుతాయి. పొదుపు ధనం అందుతుంది. ఆప్తులకు సాయం అందిస్తారు. మీ విజ్ఞత ఆకట్టుకుంటుంది. సభ్యత్వాలు స్వీకరిస్తారు. నిలిపివేసిన పనులు పూర్తిచేస్తారు. కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
కార్యక్రమాలు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. సమర్ధతను చాటుకుంటారు. ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోండి. రుణవిముక్తులై తాకట్టు విడిపించుకుంటారు. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుతాయి. నగదు, వాహనం జాగ్రత్త. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
ప్రతికూలతలు అధికం. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. అన్యమస్కంగా గడుపుతారు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. వాయిదాల చెల్లింపుల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
సంప్రదింపులతో తీరిక ఉండదు. నిర్విరామంగా శ్రమిస్తారు. పనిభారం, అకాలభోజనం. వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. మీ నిర్ణయాన్ని వాయిదా వేయండి. పనులు ఒక పట్టాన పూర్తికావు. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. పత్రాల్లో మార్పుచేర్పులు అనుకూలిస్తాయి.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
కార్యం సిద్ధిస్తుంది. లక్ష్యానికి చేరువవుతారు. అన్ని విధాలా ప్రోత్సాహకరం. కొత్త యత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. ప్రముఖుల ఇంటర్వ్యూ సాధ్యం కాదు. ఆలోచనల్లో మార్పు వస్తుంది. చేపట్టిన పనులు మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
గ్రహస్థితి బాగుంది. శుభకార్యాన్ని ఘనంగా చేస్తారు. పరస్పరం కానుకలిచ్చిపుచ్చుకుంటారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలు బలపడతాయి. ఖర్చులు విపరీతం. వాయిదా చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
మీదైన రంగంలో రాణిస్తారు. ప్రతిభాపాటవాలు వెలుగులోకి వస్తాయి. వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. ఖర్చులు అధికం, సంతృప్తికరం. వాయిదా పడిన పనులు పూర్తి చేయగల్గుతారు. పత్రాల్లో మార్పుచేర్పులు అనుకూలిస్తాయి.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
కార్యక్రమాలు నిరాటంకంగా సాగుతాయి. మీ సమర్థతపై నమ్మకం కలుగుతుంది. ధృఢసంకల్పంతో అడుగు ముందుకేస్తారు. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. సావకాశంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. నోటీసులు అందుకుంటారు. ముఖ్యులకు వీడ్కోలు పలుకుతారు.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ముఖ్యమైన విషయాలపై వ్యవహారాలతో తీరిక ఉండదు. ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఒంటెద్దుపోకడ తగదు. ఎదుటివారి అభిప్రాయాలను పరిగణలోకి తీసుకోండి. అయిన వారి కోసం విపరీతంగా ఖర్చు చేస్తారు. మీ సాయంతో ఒకరికి మేలు జరుగుతుంది.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
అనుకూల ఫలితాలున్నాయి. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా ఖర్చు చేస్తారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగదు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ప్రయాణ లక్ష్యం నెరవేరుతుంది.