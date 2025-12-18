శుక్రవారం, 19 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. దినఫలం
Written By రామన్

19-12-2025 శుక్రవారం ఫలితాలు - గ్రహస్థితి అనుకూలంగా లేదు.. ఆచితూచి అడుగేయండి...

Astrology
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
గ్రహస్థితి అనుకూలంగా లేదు. ఆచితూచి అడుగేయండి. చిన్న విషయానికే ఆందోళన చెందుతారు. ఆప్తులకు మీ సమస్యలు తెలియజేయండి. కష్టించినా ఫలితం ఉండదు. నిస్తేజానికి లోనవుతారు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. చేపట్టిన పనులు సాగవు. 
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
తలపెట్టిన కార్యం సిద్ధిస్తుంది. సంప్రదింపులు కొలిక్కివస్తాయి. సముచిత నిర్ణయం తీసుకుంటారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. పనులు మధ్యలో నిలిపివేయవద్దు. కొత్తవ్యక్తులతో జాగ్రత్త. పత్రాలు అందుకుంటారు. ద్విచక్రవాహనంపై దూరప్రయాణం తగదు.
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
సంతోషకరమైన వార్త వింటారు. వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. వస్త్రప్రాప్తి, వాహనయోగం పొందుతారు. సన్నిహితులకు సహాయం చేస్తారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. విదేశాల సందర్శనకు సన్నాహాలు సాగిస్తారు. 
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
తలపెట్టిన కార్యం నెరవేరుతుంది. బాధ్యతలను సమర్ధంగా నిర్వహిస్తారు. కష్టమనుకున్న పనులు తేలికగా పూర్తవుతాయి. పొదుపు ధనం అందుతుంది. పొగిడే వారితో జాగ్రత్త. కనిపించకుండా పోయిన వస్తువులు లభ్యమవుతాయి. కీలక సమావేశంలో పాల్గొంటారు.
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
అనుకూలతలు అంతంత మాత్రమే. ఆలోచనలు పలు విధాలుగా ఉంటాయి. చిన్న విషయానికే చికాకుపడతారు. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. పనులు మొక్కుబడిగా పూర్తి చేస్తారు. ఇంటి విషయాల పట్ల శ్రద్ధవహించండి. ప్రముఖులకు వీడ్కోలు పలుకుతారు.
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారు. మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. పనులు వేగవంతమవుతాయి. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. కనిపించకుండా పోయిన వస్తువులు లభ్యమవుతాయి. పన్ను చెల్లింపులు, పత్రాల రెన్యువల్లో జాప్యం తగదు. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
కార్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం. ఆశావహదృక్పథంతో ముందుకు సాగండి. విమర్శలు, వ్యాఖ్యలు పట్టించుకోవద్దు. మీ మాటతీరు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఎవరినీ తప్పుపట్టవద్దు. చాకచక్యంగా పనులు చక్కబెట్టుకోవాలి. అసాంఘిక కార్యకలాపాల జోలికిపోవద్దు. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
బాధ్యతలను సమర్ధంగా నిర్వహిస్తారు. ప్రముఖులకు చేరువవుతారు. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. పనులు పురమాయించవద్దు. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగల్గుతారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది. ప్రయాణం తలపెడతారు. 
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
ఆర్థికంగా బాగుంటుంది. రుణసమస్య తొలగుతుంది. మానసికంగా కుదుటపడతారు. పెట్టుబడులపై దృష్టిపెడతారు. లావాదేవీల్లో ఆచితూచి అడుగేయండి. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. సావకాశంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. పందాలు, పోటీల్లో విజయం సాధిస్తారు.
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
కార్యక్రమాలు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. మీ సామర్ధ్యంపై నమ్మకం కలుగుతుంది. యత్నాలను సన్నిహితులు ప్రోత్సహిస్తారు. పనులు పురమాయించవద్దు. అనుకోని ఖర్చులుంటాయి. ధనసహాయం తగదు. మీ ఇష్టాయిష్టాలను సున్నితంగా తెలియజేయండి. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ఆర్థికలావాదేవీలు కొలిక్కిస్తాయి. ఆశలొదిలేసుకున్న ధనం అందుతుంది. సమర్ధతను చాటుకుంటారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. వ్యతిరేకులు సన్నిహితులవుతారు. వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. ముఖ్యమైన పత్రాలు జాగ్రత్త. సకాలంలో పనులు పూర్తిచేస్తారు. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
అనుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారు. మీ పట్టుదల స్ఫూర్తిదాయకమవుతుంది. ఉత్సాహంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. పెద్దఖర్చు తగిలే ఆస్కారం ఉంది. మధ్య స్వల్ప కలహం. మీ ఆగ్రహావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. ద్విచక్ర వాహనంపై దూరప్రయాణం తగదు.

Watch More Videos

జాతిపిత పేరు తొలగింపు సిగ్గుచేటు... కర్మశ్రీకి మహాత్మా గాంధీ పేరు : మమతా బెనర్జీ

జాతిపిత పేరు తొలగింపు సిగ్గుచేటు... కర్మశ్రీకి మహాత్మా గాంధీ పేరు : మమతా బెనర్జీజాతీయ ఉపాధి హామీ పథకానికి ఉన్న మహాత్మా గాంధీ పేరును తొలగించడం సిగ్గు చేటని వెస్ట్ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ అన్నారు. అందుకే తమ రాష్ట్రంలో అమలు చేస్తున్న కర్మశ్రీ పథకానికి మహాత్మా గాంధీ పేరును పెడుతున్నట్టు ఆమె ప్రకటించారు.

రూ.15 వేల కోట్ల భూమి తెలంగాణ సర్కారుదే : సుప్రీంకోర్టు తీర్పు

రూ.15 వేల కోట్ల భూమి తెలంగాణ సర్కారుదే : సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా సుప్రీంకోర్టు తీర్పునిచ్చింది. హైదరాబాద్ వనస్థలిపురం సమీపంలోని సాహెబ్ నగర్ వద్ద ఉన్న 102 ఎరకాల భూమి తెలంగాణ రాష్ట్ర అటవీ శాఖదేనని తీర్పునిచ్చింది. ఈ భూమి విలువ ప్రస్తుత మార్కెట్ ప్రకారం రూ.15 వేల కోట్లకు పైగా ఉంటుందని అంచనా.

ఐ బొమ్మ రవికి 12 రోజుల కస్టడీ విధించిన నాంపల్లి కోర్టు... మొత్తం లాగేయాలని..?

ఐ బొమ్మ రవికి 12 రోజుల కస్టడీ విధించిన నాంపల్లి కోర్టు... మొత్తం లాగేయాలని..?ప్రముఖ సామాజిక మాధ్యమమైన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ద్వారా హెచ్ డీ సినిమాలను పైరసీ చేసిన కేసులో ఐ బొమ్మ రవిపై కేసులు నమోదైన సంగతి తెలిసిందే. ఐ బొమ్మ రవిపై మరో నాలుగు కేసులు నమోదు కాగా.. నాలుగు కేసుల్లో 12 రోజుల పాటు కస్టడీకి నాంపల్లి కోర్టు అనుమతించింది.

ఆపరేషన్ సిందూరా మజాకా.... భవనం మొత్తం టార్పాలిన్ కప్పిన పాకిస్థాన్

ఆపరేషన్ సిందూరా మజాకా.... భవనం మొత్తం టార్పాలిన్ కప్పిన పాకిస్థాన్పాకిస్థాన్ గడ్డపై ఉన్న పాక్ ప్రేరేపిత ఉగ్రమూకలను ఏరివేసేందుకు భారత్ ఆపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టింది. ఈ ఆపరేషన్‌లో పాకిస్థాన్ తీవ్రంగానే నష్టపోయింది. పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్‌లో ఉగ్రవాద సంస్థల ప్రధాన కార్యాలయాలను ధ్వంసం చేసిన భారత్... పాకిస్థాన్ దేశానికి అత్యంత కీలకమైన ఎయిర్‌బేస్‌లలో ఒకటైన మురిద్ ఎయిర్‌బేస్‌పై దాడి చేసింది. ఈ దాడిలో కీలకమైన కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ భవనంపై దాడి జరిపింది. ఈ దాడి జరిగిన ప్రాంతాన్ని కప్పి పుచ్చేందుకు పాకిస్థాన్ ఇపుడు ఓ భారీ రెడ్ టార్పాలిన్‌ను ఏర్పాటుచేసింది. ఈ విషయాన్ని ఓ ప్రైవేట్ టీవీ చానెల్ ప్రసారం చేసింది.

పాత కారుతో రోడ్డెక్కారో రూ.20 వేలు అపరాధం ... ఎక్కడ?

పాత కారుతో రోడ్డెక్కారో రూ.20 వేలు అపరాధం ... ఎక్కడ?పాత కారుతో రోడ్డుపైకి వస్తే రూ.20 వేలు అపరాధం చెల్లించాల్సిన పరిస్థితి దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో నెలకొంది. దీనికి కారణం లేకపోలేదు. హస్తినలో వాయు కాలుష్యం విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. దీంతో ప్రజలు శ్వాసకోశ సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కాలుష్య నియంత్రణకు కఠిన చర్యలు చేపట్టారు. ముఖ్యంగా, పాత వాహనాల విషయంలో ఎలాంటి మినహాయింపులకు తావు ఇవ్వడం లేదు. ఢిల్లీ సరిహద్దులతో పాటు నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేకంగా చెక్ పోస్టులు ఏర్పాటు చేసి వాహనాలను తనిఖీలు చేస్తున్నారు.

2026-2027-శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఫలితాలు - మేషరాశి వారికి ఆదాయం భేష్

2026-2027-శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఫలితాలు - మేషరాశి వారికి ఆదాయం భేష్మేషరాశి : అశ్వని 1, 2, 3, 4 పాదములు, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదము ఆదాయం - 11 వ్యయం - 5 రాజపూజ్యం -2 అవమానం - 4 ఈ రాశివారి గోచారమును పరిశీలించగా కార్యసాధనకు నిరంతరం శ్రమిస్తుంటారు. అనుకున్న ఫలితం నిదానంగా సాధ్యమవుతుంది. అనుక్షణం ఏదో ఒకటి చేయాలనే ఆలోచనతో ఉంటారు. ఫలితాలు కూడా తగ్గట్టుగానే ఉంటాయి. ఆదాయం బాగున్నా వెలితిగా ఉంటుంది. ఖర్చులు అధికం. అయినా కొంత మొత్తం పొదుపు చేయగలుగుతారు. ప్రైవేట్ ఫైనాన్సుల జోలికి పోవటం అంత శ్రేయస్కరం కాదు. ఆత్మీయులతో తరచుగా కాలక్షేపం చేస్తారు. గృహంలో శుభకార్యాలు జరుపుతారు. బంధుత్వాలు, పరిచయాలు, అధికమవుతాయి. దంపతుల మధ్య చీటికిమాటికి కలహం.

Saphala Ekadashi 2025: సఫల ఏకాదశి తిథి: ఉసిరి కాయలతో, దానిమ్మ పండ్లతో పూజిస్తే..

Saphala Ekadashi 2025: సఫల ఏకాదశి తిథి: ఉసిరి కాయలతో, దానిమ్మ పండ్లతో పూజిస్తే..సఫల ఏకాదశి తిథి డిసెంబర్ 14, 2025 ఆదివారం సాయంత్రం 06:49 గంటలకు ప్రారంభమై.. డిసెంబర్ 15, 2025 సోమవారం రాత్రి 09:19 గంటలకు ముగుస్తుంది. సూర్యోదయ తిథిని బట్టి ఏకాదశి ఉపవాసాన్ని డిసెంబర్ 15న ఆచరిస్తారు. మరుసటి రోజు అంటే డిసెంబర్ 16వ తేదీన ఉపవాసం విరమించాలి. ఎందుకంటే ఈరోజు ద్వాదశితో కూడిన ఏకాదశి. ఏకాదశి లేదా ద్వాదశి తిథి ఉండే రోజున ఏకాదశి ఉపవాసం చేయవచ్చు

15-12-2025 సోమవారం ఫలితాలు - మీ బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండి...

15-12-2025 సోమవారం ఫలితాలు - మీ బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండి...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం సంప్రదింపులతో తీరిక ఉండదు. శ్రమాధిక్యత, అకాలభోజనం. ఖర్చులు విపరీతం. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. చేపట్టిన పనులు సాగవు. దూరపు బంధువులతో సంభాషిస్తారు. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు. మీ బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండి.

14-12-2025 నుంచి 20-12-2025 వరకు మీ వార రాశిఫలాలు

14-12-2025 నుంచి 20-12-2025 వరకు మీ వార రాశిఫలాలుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఓర్పుతో శ్రమించండి. ఫలితం ఆశించవద్దు. పట్టుదలే మీకు శ్రీరామరక్ష. పనుల ప్రారంభంలో ఆటంకాలెదురవుతాయి. శకునాలు పట్టించుకోవద్దు. మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగండి. రావలసిన ధనం సకాలంలో అందదు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తప్పవు. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. బుధవారం నాడు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. పరిచయం లేని వారితో మితంగా సంభాషించండి. దంపతుల మధ్య చిరుకలహం. సర్దుకుపోయే ధోరణితో మెలగండి. ఆత్మీయుల రాక ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. సంతానం భవిష్యత్తుపై దృష్టిపెడతారు. పత్రాల్లో సవరణలు అనుకూలిస్తాయి. వ్యాపారాల్లో స్వల్ప చికాకులు మినహా ఇబ్బందులుండవు. హోల్సేల్ వ్యాపారులకు కొత్త సమస్యలెదురవుతాయి. ఉద్యోగ బాధ్యతల పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. ధనప్రలోభాలకు గురికావద్దు. ముఖ్యులకు స్వాగతం పలుకుతారు.

14-12-2025 ఆదివారం ఫలితాలు - పుణ్యక్షేత్రాన్ని సందర్శిస్తారు...

14-12-2025 ఆదివారం ఫలితాలు - పుణ్యక్షేత్రాన్ని సందర్శిస్తారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసిద్ధికి ఓర్పుతో శ్రమించండి. సాయం అర్ధించవద్దు. ఖర్చులు విపరీతం. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. పుణ్యక్షేత్రం సందర్శిస్తారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com