బుధవారం, 17 డిశెంబరు 2025
17-12-2025 బుధవారం

17-12-2025 బుధవారం ఫలితాలు - రుణవిముక్తులవుతారు. తాకట్టు విడిపించుకుంటారు

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
కార్యసిద్ధికి మరింత శ్రమించాలి. నిరుత్సాహం వీడి యత్నాలు సాగించండి. ఆదాయం అంతంతమాత్రమే. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. చేబదుళ్లు స్వీకరిస్తారు. సన్నిహితుల సాయంతో అవసరం తీరుతుంది. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి.
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
కష్టం ఫలిస్తుంది. వాహనసౌఖ్యం, వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి. పొదుపు ధనం అందుకుంటారు. పనులు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. దంపతుల మధ్య సుఖ్యత నెలకొంటుంది. కొత్తయత్నాలు మొదలెడతారు. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు శుభకార్యానికి హాజరవుతాడు. 
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
గ్రహస్థితి బాగుంది. అనుకున్నది సాధిస్తారు. మీ కృషి ప్రశంసనీయమవుతుంది. పనులు చక్కబెట్టుకుంటారు. గృహం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం వేడుకకు హాజరవుతారు. ప్రయాణ లక్ష్యం  నెరవేరుతుంది. 
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
అనుకూలతలున్నాయి. పట్టుదలతో శ్రమిస్తే విజయం తధ్యం. ఆశావహదృవడంతో మెలగండి. మీ కృషి కలిగిస్తుంది. బడ్జెట్ రూపొందించుకుంటారు. పసులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు, కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త, పత్రాల రెన్యువల్‌లో జాగ్రత్త అవసరం. 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
కార్యసిద్ధికి మరింత శ్రమించాలి. సంకల్పం మీ విజయానికి తోడ్పడుతుంది. దంపతుల మధ్య అకారణ కలహం. చిన్న విషయాలను పెద్దవి చేసుకోవద్దు. పనులు ప్రారంభంలో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
రుణవిముక్తులవుతారు. తాకట్టు విడిపించుకుంటారు. గృహం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఉత్సాహంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. దంపతుల మధ్య పరస్పర అవగాహన నెలకొంటుంది. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. అనుకున్న మొక్కుల తీర్చుకుంటారు. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
గ్రహసంచారం బాగుంది. ధైర్యంగా అడుగు ముందుకేయండి. మీ కష్టం వృధా కాదు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ఆర్భాటాలకు ఖర్చు చేస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయం ఏర్పడుతుంది. వ్యతిరేకులు సన్నిహితులవుతారు. నిలిపివేసిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
ప్రతి విషయంలోను మీదే పైచేయి. ఎదుటివారిని ఇట్టే ఆకట్టుకుంటారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. అవకాశాలను చేజిక్కించుకుంటారు. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. అవసరాలకు ఖర్చుచేస్తారు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పనులు సానుకూలమవుతాయి. 
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
కార్యసిద్ధి, ధనలాభం ఉన్నాయి. బాధ్యతలను సమర్థంగా నిర్వహిస్తారు. మీ సామర్థ్యంపై ఎదుటివారికి గురి కుదురుతుంది. వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. మీ సలహా ఉభయులకు ఆమోదయోగ్యమవుతుంది. కొత్త ప్రదేశాలు సందర్శిస్తారు. 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
అనుకున్న లక్ష్మణ సాధిస్తారు. మీ కృషి స్ఫూర్తిదాయకమవుతుంది. స్నేహసంబంధాలు బలపడతాయి. వ్యవహారాలతో వీటికి ఉండదు. ఆదాయం బాగుంటుంది. వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడవద్దు. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
అనవసర ఒత్తిడికి గురికావద్దు. రావలసిన ధనం చేతికి అందుతుంది. ఖర్చులు సామాన్యం. కొంత మొత్తం పొదుపు చేస్తారు. కొందరి రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. పనులు సాగవు. పత్రాల్లో సవరణలు అనుకూలిస్తాయి. మీ సాయంతో ఒకరికి మంచి జరుగుతుంది.
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
అనుకూలతలు అంతంత మాత్రమే శ్రమించినా ఫలితం ఉండదు. ఆలోచనలతో సతమతనుపుతారు. అవకాశాలు చేజారిపోతాయి. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. ఆప్తులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. ఫోన్ సందేశాలు వట్టించుకోవద్దు. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు.

Narendra Modi: వీధికుక్కల బెడదను పరిష్కరించేందుకు కేంద్రం చర్యలు

Narendra Modi: వీధికుక్కల బెడదను పరిష్కరించేందుకు కేంద్రం చర్యలుదేశవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న వీధికుక్కల బెడదను పరిష్కరించడానికి మోదీ ప్రభుత్వం దృఢమైన చర్య తీసుకుంది. ఇటీవల, సుప్రీంకోర్టు ఆసుపత్రులు, పాఠశాలలు, రహదారులు వంటి సున్నితమైన ప్రాంతాల నుండి వీధికుక్కలను తొలగించి, తరలించడానికి అనుమతించింది. కుక్క కాటు రేబిస్ మరణాలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ తీర్పు వెలువడింది. జంతు హక్కుల కార్యకర్తలు ఈ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ, దీనిని కుక్కల వ్యతిరేక చర్యగా అభివర్ణించారు.

Janasena: భీమవరంతో పవన్ కల్యాణ్‌కు ఇబ్బందులు.. పేకాట క్లబ్‌లపై కొరడా

Janasena: భీమవరంతో పవన్ కల్యాణ్‌కు ఇబ్బందులు.. పేకాట క్లబ్‌లపై కొరడాభీమవరం జనసేనకు ఎప్పటి నుంచో ఒక ప్రత్యేక నియోజకవర్గం. 2019లో పవన్ కళ్యాణ్ రెండు స్థానాల నుండి పోటీ చేసి రెండింటిలోనూ ఓడిపోయారు. వాటిలో భీమవరం ఒకటి. ఓటమి పాలైనప్పటికీ, ఈ స్థానం పార్టీకి రాజకీయంగా ముఖ్యమైనదిగా మిగిలిపోయింది. 2024 ఎన్నికలలో, జనసేన భీమవరంలో బలమైన మెజారిటీతో సునాయాసంగా విజయం సాధించింది. అయితే, ప్రస్తుత క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితి ఆశాజనకంగా కనిపించడం లేదు. అంతర్గత సమస్యలు, నాయకత్వ లోపాలు నిదానంగా నియోజకవర్గంలో పార్టీ ప్రతిష్టను దెబ్బతీస్తున్నాయి.

తెలంగాణలో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు.. చివరి దశ పోలింగ్ ప్రారంభం

తెలంగాణలో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు.. చివరి దశ పోలింగ్ ప్రారంభంతెలంగాణలో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల మూడవ, చివరి దశ పోలింగ్ బుధవారం ప్రారంభమైంది. పోలింగ్ ఉదయం 7 గంటలకు ప్రారంభమై మధ్యాహ్నం 1 గంటకు ముగుస్తుంది. ఓట్ల లెక్కింపు మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. మొత్తం 12,652 సర్పంచ్ అభ్యర్థులు బరిలో ఉండగా, 75,725 మంది వార్డు సభ్యుల పదవులకు పోటీ పడుతున్నారని అధికారులు తెలిపారు.

వాష్ రూమ్‌లో ఆత్మహత్య చేసుకున్న బాలుడు.. కారణం ఏంటి?

వాష్ రూమ్‌లో ఆత్మహత్య చేసుకున్న బాలుడు.. కారణం ఏంటి?చందానగర్‌లోని రాజేందర్ రెడ్డి కాలనీ సమీపంలో ఒక తొమ్మిదేళ్ల బాలుడు ఆత్మహత్య చేసుకుని మరణించాడు. చందానగర్ అసిస్టెంట్ సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ ఎస్ అంజనేయులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, మరణించిన బాలుడు చందానగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఒక పాఠశాలలో నాలుగో తరగతి చదువుతున్నాడు. సాయంత్రం 5.30 గంటల ప్రాంతంలో బాలుడి తల్లి వాష్‌రూమ్‌లో అతన్ని స్పృహలేని స్థితిలో కనుగొనడంతో ఈ సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.

ESIC Hospital: 100 పడకల ఈఎస్‌ఐసీ ఆసుపత్రి నిర్మాణానికి కేంద్రం ఆమోదం

ESIC Hospital: 100 పడకల ఈఎస్‌ఐసీ ఆసుపత్రి నిర్మాణానికి కేంద్రం ఆమోదంశంషాబాద్ మండలం పెద్ద గోల్కొండ గ్రామంలోని రైకుంటలో 100 పడకల ఈఎస్‌ఐసీ ఆసుపత్రి నిర్మాణానికి కేంద్రం ఆమోదం తెలిపిందని కేంద్ర మంత్రి జి. కిషన్ రెడ్డి మంగళవారం తెలిపారు. కేంద్ర కార్మిక, ఉపాధి శాఖ మంత్రి డాక్టర్ మన్సుఖ్ మాండవియా అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో ఈ ప్రాజెక్టు కోసం రూ.16.125 కోట్ల విలువైన భూసేకరణకు ఆమోదం లభించింది. ఈ ఆసుపత్రి నిర్మాణానికి కేంద్రమే నిధులు సమకూరుస్తుంది.

15-12-2025 సోమవారం ఫలితాలు - మీ బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండి...

15-12-2025 సోమవారం ఫలితాలు - మీ బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండి...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం సంప్రదింపులతో తీరిక ఉండదు. శ్రమాధిక్యత, అకాలభోజనం. ఖర్చులు విపరీతం. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. చేపట్టిన పనులు సాగవు. దూరపు బంధువులతో సంభాషిస్తారు. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు. మీ బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండి.

14-12-2025 నుంచి 20-12-2025 వరకు మీ వార రాశిఫలాలు

14-12-2025 నుంచి 20-12-2025 వరకు మీ వార రాశిఫలాలుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఓర్పుతో శ్రమించండి. ఫలితం ఆశించవద్దు. పట్టుదలే మీకు శ్రీరామరక్ష. పనుల ప్రారంభంలో ఆటంకాలెదురవుతాయి. శకునాలు పట్టించుకోవద్దు. మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగండి. రావలసిన ధనం సకాలంలో అందదు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తప్పవు. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. బుధవారం నాడు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. పరిచయం లేని వారితో మితంగా సంభాషించండి. దంపతుల మధ్య చిరుకలహం. సర్దుకుపోయే ధోరణితో మెలగండి. ఆత్మీయుల రాక ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. సంతానం భవిష్యత్తుపై దృష్టిపెడతారు. పత్రాల్లో సవరణలు అనుకూలిస్తాయి. వ్యాపారాల్లో స్వల్ప చికాకులు మినహా ఇబ్బందులుండవు. హోల్సేల్ వ్యాపారులకు కొత్త సమస్యలెదురవుతాయి. ఉద్యోగ బాధ్యతల పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. ధనప్రలోభాలకు గురికావద్దు. ముఖ్యులకు స్వాగతం పలుకుతారు.

14-12-2025 ఆదివారం ఫలితాలు - పుణ్యక్షేత్రాన్ని సందర్శిస్తారు...

14-12-2025 ఆదివారం ఫలితాలు - పుణ్యక్షేత్రాన్ని సందర్శిస్తారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసిద్ధికి ఓర్పుతో శ్రమించండి. సాయం అర్ధించవద్దు. ఖర్చులు విపరీతం. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. పుణ్యక్షేత్రం సందర్శిస్తారు.

13-12-2025 శనివారం ఫలితాలు - సర్వత్రా అనుకూలం.. కష్టం ఫలిస్తుంది...

13-12-2025 శనివారం ఫలితాలు - సర్వత్రా అనుకూలం.. కష్టం ఫలిస్తుంది...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం సర్వత్రా అనుకూలం. కష్టం ఫలిస్తుంది. మానసికంగా స్థిమితపడతారు. పొదుపు పథకాల పట్ల ఆకర్షితులవుతారు. అనుభవజ్ఞులను సంప్రదిస్తారు. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. ఆత్మీయుల ఆహ్వానం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ప్రయాణం ఉల్లాసంగా సాగుతుంది.

డిసెంబర్ 13, 2025, శనివారం, కృష్ణపక్ష నవమి: పది రూపాయలు ఖర్చు చేసి.. ఈ దీపాన్ని వెలిగిస్తే..?

డిసెంబర్ 13, 2025, శనివారం, కృష్ణపక్ష నవమి: పది రూపాయలు ఖర్చు చేసి.. ఈ దీపాన్ని వెలిగిస్తే..?డిసెంబర్ 13, 2025, శనివారం.. జీవితంలో వుండే తీవ్ర సమస్యలను దూరం చేసే శక్తివంతమైన రోజు అని జ్యోతిష్య, ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు. ఈ రోజున తప్పకుండా దైవ ఆరాధన చేయాలని వారు అంటున్నారు. ఈ రోజున కృష్ణపక్ష నవమి తిథి, శనివారం కలిసి రావడం ద్వారా తలరాతను మార్చే శక్తి వంతమైన ఫలితాలను పొందే అద్భుతమైన రోజుగా పరిగణిస్తున్నారు. కృష్ణపక్ష నవమి తిథి, శనివారం కలయిక విశేషమైనది.
