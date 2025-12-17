17-12-2025 బుధవారం ఫలితాలు - రుణవిముక్తులవుతారు. తాకట్టు విడిపించుకుంటారు

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
కార్యసిద్ధికి మరింత శ్రమించాలి. నిరుత్సాహం వీడి యత్నాలు సాగించండి. ఆదాయం అంతంతమాత్రమే. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. చేబదుళ్లు స్వీకరిస్తారు. సన్నిహితుల సాయంతో అవసరం తీరుతుంది. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
కష్టం ఫలిస్తుంది. వాహనసౌఖ్యం, వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి. పొదుపు ధనం అందుకుంటారు. పనులు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. దంపతుల మధ్య సుఖ్యత నెలకొంటుంది. కొత్తయత్నాలు మొదలెడతారు. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు శుభకార్యానికి హాజరవుతాడు.
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
గ్రహస్థితి బాగుంది. అనుకున్నది సాధిస్తారు. మీ కృషి ప్రశంసనీయమవుతుంది. పనులు చక్కబెట్టుకుంటారు. గృహం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం వేడుకకు హాజరవుతారు. ప్రయాణ లక్ష్యం నెరవేరుతుంది.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
అనుకూలతలున్నాయి. పట్టుదలతో శ్రమిస్తే విజయం తధ్యం. ఆశావహదృవడంతో మెలగండి. మీ కృషి కలిగిస్తుంది. బడ్జెట్ రూపొందించుకుంటారు. పసులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు, కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త, పత్రాల రెన్యువల్లో జాగ్రత్త అవసరం.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
కార్యసిద్ధికి మరింత శ్రమించాలి. సంకల్పం మీ విజయానికి తోడ్పడుతుంది. దంపతుల మధ్య అకారణ కలహం. చిన్న విషయాలను పెద్దవి చేసుకోవద్దు. పనులు ప్రారంభంలో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
రుణవిముక్తులవుతారు. తాకట్టు విడిపించుకుంటారు. గృహం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఉత్సాహంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. దంపతుల మధ్య పరస్పర అవగాహన నెలకొంటుంది. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. అనుకున్న మొక్కుల తీర్చుకుంటారు.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
గ్రహసంచారం బాగుంది. ధైర్యంగా అడుగు ముందుకేయండి. మీ కష్టం వృధా కాదు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ఆర్భాటాలకు ఖర్చు చేస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయం ఏర్పడుతుంది. వ్యతిరేకులు సన్నిహితులవుతారు. నిలిపివేసిన పనులు పూర్తి చేస్తారు.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
ప్రతి విషయంలోను మీదే పైచేయి. ఎదుటివారిని ఇట్టే ఆకట్టుకుంటారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. అవకాశాలను చేజిక్కించుకుంటారు. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. అవసరాలకు ఖర్చుచేస్తారు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పనులు సానుకూలమవుతాయి.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
కార్యసిద్ధి, ధనలాభం ఉన్నాయి. బాధ్యతలను సమర్థంగా నిర్వహిస్తారు. మీ సామర్థ్యంపై ఎదుటివారికి గురి కుదురుతుంది. వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. మీ సలహా ఉభయులకు ఆమోదయోగ్యమవుతుంది. కొత్త ప్రదేశాలు సందర్శిస్తారు.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
అనుకున్న లక్ష్మణ సాధిస్తారు. మీ కృషి స్ఫూర్తిదాయకమవుతుంది. స్నేహసంబంధాలు బలపడతాయి. వ్యవహారాలతో వీటికి ఉండదు. ఆదాయం బాగుంటుంది. వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడవద్దు.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
అనవసర ఒత్తిడికి గురికావద్దు. రావలసిన ధనం చేతికి అందుతుంది. ఖర్చులు సామాన్యం. కొంత మొత్తం పొదుపు చేస్తారు. కొందరి రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. పనులు సాగవు. పత్రాల్లో సవరణలు అనుకూలిస్తాయి. మీ సాయంతో ఒకరికి మంచి జరుగుతుంది.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
అనుకూలతలు అంతంత మాత్రమే శ్రమించినా ఫలితం ఉండదు. ఆలోచనలతో సతమతనుపుతారు. అవకాశాలు చేజారిపోతాయి. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. ఆప్తులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. ఫోన్ సందేశాలు వట్టించుకోవద్దు. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు.