ఆదివారం, 14 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. దినఫలం
Written By రామన్

14-12-2025 ఆదివారం ఫలితాలు - పుణ్యక్షేత్రాన్ని సందర్శిస్తారు...

daily astrology
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
కార్యసిద్ధికి ఓర్పుతో శ్రమించండి. సాయం అర్ధించవద్దు. ఖర్చులు విపరీతం. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. పుణ్యక్షేత్రం సందర్శిస్తారు.
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
వాక్చాతుర్యంతోనెట్టుకొస్తారు. మీ శ్రమ ఫలిస్తుంది. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. కొత్త యత్నాలు ప్రాంభిస్తారు. అవకాశాలను తక్షణం అందిపుచ్చుకోండి. పనులు అనుకున్న విధంగా సాగవు. ఒత్తిడికి గురికాకుండా మెలగండి.
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
సంకల్పం సిద్ధిస్తుంది. ధనయోగం, వస్తులాభం ఉన్నాయి. తాకట్టు విడిపించుకుంటారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. కొత్తపనులు చేపడతారు. ఖర్చులు అధికం. అనవసర జోక్యం తగదు. ఏ పనీ చేయబుద్ధికాదు. వాహనం నడిపేటపుడు జాగ్రత్త.
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. పనుల ప్రారంభంలో ఆటంకాలెదురవుతాయి. మీ శ్రీమతి వైఖరి అసహనం కలిగిస్తుంది. మీ వ్యాఖ్యులు అపార్థాలకు దారితీస్తాయి. అప్రియమైన వార్త వింటారు. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
పరిస్థితులు చక్కబడతాయి. మాట నిలబెట్టుకుంటారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. పనులు అర్ధాంతంగా ముగిస్తారు. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. ప్రముఖుల సందర్శనం వీలుపడదు. కార్యక్రమాలు వాయిదాపడతాయి. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
తలపెట్టిన కార్యం నెరవేరే వరకు శ్రమించండి. అపజయాలకు కుంగిపోవద్దు. ఆకస్మిక ఖర్చు ఆందోళన కలిగిస్తుంది. చిన్న విషయానికే చికాకుపడతారు. ఆప్తులు చేయూతనిస్తారు. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
లావాదేవీలతో సతమతమవుతారు. పెద్దమొత్తం ధనసహాయం తగదు. కొందరి రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. పనులు, కారక్రమాలు సాగవు. అయిన వారితో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. కనిపించకుండా పోయిన వస్తువులు లభ్యమవుతాయి. బెట్టింగ్లకు పాల్పడవద్దు. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. అంచనాలు ఫలిస్తాయి. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. మీ శ్రీమతి వైఖరిలో మార్పువస్తుంది. వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. మానసికంగా కుదుటపడతతారు.
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
ఉత్సాహంగా యత్నాలు సాగిస్తారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా వ్యయం చేస్తారు. కష్టమనుకున్న పనులు సానుకూలమవుతాయి. ఇంటి విషయాలపై దృష్టిపెడతారు. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. తీర్ధయాత్రకు సన్నాహాలు సాగిస్తారు.
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
కార్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. యత్నాలు విరమించుకోవద్దు. ఆత్యీయుల వ్యాఖ్యలు కార్యోన్ముఖులను చేస్తాయి. ఆలోచనల్లో మార్పు వస్తుంది. పనులు అనుకున్న విధంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. సన్మాన, సంస్మరణ సభల్లో పాల్గొంటారు. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ఏకాగ్రతతో శ్రమించండి. ఇతరులను తప్పుపట్టవద్దు. మీ తప్పిదాలను సరిదిద్దుకోవటం ముఖ్యం. చేపట్టిన పనులు మొక్కుబడిగా పూర్తి చేస్తారు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. ఆత్మీయులతో సంభాషణ ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. వేడుకల్లో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
కార్యసాధనకు సంకల్పబలం ముఖ్యం. అనుమానాలకు తావివ్వవద్దు. ధైర్యంగా అడుగు ముందుకేయండి. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. సన్నిహితులను సంప్రదించండి. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి.

Watch More Videos

ఆయన అద్భుతంరా బుజ్జీ: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ దాతృత్వంపై ప్రశంసలు

ఆయన అద్భుతంరా బుజ్జీ: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ దాతృత్వంపై ప్రశంసలుఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ప్రపంచ కప్ గెలిచిన మహిళల అంధుల క్రికెట్ జట్టును అభినందించారు. తనవంతు సాయంగా క్రికెటర్లకు ఒక్కొక్కరికి 5 లక్షలు, కోచ్‌లకు ఒక్కొక్కరికి 2 లక్షల రూపాయల చొప్పున విరాళంగా ఇచ్చారు. పుట్టుకతోనే జీవితంలో ఓ ఛాలెంజ్ తో పుట్టారనీ, దాన్ని అధిగమించి ఈ స్థాయికి వచ్చినవారికి వెన్నుదన్నుగా నిలవాలని ఆయన ఈ సందర్భంగా అన్నారు. డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ఉదారత ముందు ఎవ్వరూ సాటిరారని మరోసారి రుజువైందని ఆయనపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు నెటిజన్లు.

మోడీజీ.. ప్లీజ్ నాకు న్యాయం చేయండి: అండర్ వరల్డ్ డాన్ కుమార్తె హసీన్ వీడియో ద్వారా విజ్ఞప్తి

మోడీజీ.. ప్లీజ్ నాకు న్యాయం చేయండి: అండర్ వరల్డ్ డాన్ కుమార్తె హసీన్ వీడియో ద్వారా విజ్ఞప్తిఅండర్‌వరల్డ్ డాన్‌గా పేరున్న హాజీ మస్తాన్ మీర్జా కుమార్తె హసీన్ మస్తాన్ మీర్జా ఒక వీడియోను తన ఇన్‌స్టాగ్రాంలో పోస్ట్ చేసారు. ఈ పోస్ట్‌లో ఆమె ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ, హోంమంత్రి అమిత్ షాలను తనకు న్యాయం చేయాలంటూ విజ్ఞప్తి చేసింది. ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఆమె మాట్లాడుతూ... తనకు, తన కుటుంబానికి జరుగుతున్న అన్యాయంపై న్యాయం కోసం చాలా కాలంగా పోరాడుతున్నానని, ఇప్పటివరకు తనకు న్యాయం లభించలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.

Fibernet Case: చంద్రబాబుపై దాఖలైన ఫైబర్‌నెట్ కేసు.. కొట్టివేసిన వైజాగ్ ఏసీబీ కోర్టు

Fibernet Case: చంద్రబాబుపై దాఖలైన ఫైబర్‌నెట్ కేసు.. కొట్టివేసిన వైజాగ్ ఏసీబీ కోర్టువైఎస్సార్‌సీపీ పాలనలో చంద్రబాబుపై దాఖలైన ఫైబర్‌నెట్ కేసును విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టు కొట్టివేసింది. ఫైబర్‌నెట్ కార్పొరేషన్‌లో ఆయన అవినీతికి పాల్పడ్డారని వైఎస్సార్‌సీపీ ఆరోపించగా, ఆ సమయంలో సీఐడీ కేసు నమోదు చేసింది. తాజాగా ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుతో పాటు ఇతర నిందితులకు కూడా క్లీన్ చిట్ లభించింది. అప్పటి ఎండీ మధుసూదన్ రెడ్డి సీఐడీకి ఈ కేసును ఫిర్యాదు చేశారు.

సార్, ఇక్కడ పవర్ కట్, నెట్ లేదు: WFH ఉద్యోగి నాటకాలు, పీకేయండంటూ కామెంట్స్

సార్, ఇక్కడ పవర్ కట్, నెట్ లేదు: WFH ఉద్యోగి నాటకాలు, పీకేయండంటూ కామెంట్స్WFH... వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ విధానాన్ని కొంతమంది ఉద్యోగులు చిత్తశుద్ధితో చేస్తుంటే మరికొందరు పూర్తిగా బాధ్యతారాహిత్యంగా చేస్తున్న ఘటనలు వెలుగుచూస్తున్నాయి. ఇటువంటివారి వల్ల పూర్తిస్థాయిలో పనిచేసేవారి పట్ల కూడా వ్యతిరేక భావన కలుగుతోంది. తాజాగా ఓ కంపెనీ మేనేజరుకి తన కింద పనిచేసే ఉద్యోగి చుక్కలు చూపించాడు. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ సౌకర్యాన్ని దుర్వినియోగం చేసాడు. భార్యతో హాయిగా డెహ్రడూన్ వెళ్లి అక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తూ... సరైన సమయానికి ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయకుండా తాత్సారం చేసాడు. అదేమని అడిగితే... సార్, ఇక్కడ పవర్ కట్, నెట్ పని చేయడంలేదు అంటూ రోజుకో మాట చెప్పి విసిగించాడు.

పార్లమెంటులో అమరావతి రాజధాని బిల్లుకు బ్రేక్.. సంబరాలు చేసుకుంటున్న వైకాపా

పార్లమెంటులో అమరావతి రాజధాని బిల్లుకు బ్రేక్.. సంబరాలు చేసుకుంటున్న వైకాపాకేంద్ర ప్రభుత్వం అమరావతి రాజధాని బిల్లును పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టాలని భావించింది. సాంకేతిక సమస్యల కారణంగా అది జరగలేదు. కానీ కేంద్రంలోని ఎన్డీఏకి స్పష్టమైన మెజారిటీ ఉంది. ఆమోదం లాంఛనప్రాయంగా మారుతుంది. వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ తప్ప, ఏ ప్రధాన రాజకీయ పార్టీ అమరావతిని వ్యతిరేకించదు. వైకాపాకు ఇప్పుడు జాతీయ స్థాయిలో పరిమిత బలం ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా ఇతర పార్టీల నుండి రాజధానికి ప్రతిఘటన కనిపించడం లేదు. ఈ బిల్లును ప్రవేశపెట్టడంలో జాప్యం జరగడం పట్ల వైకాపా కాంగ్రెస్ నాయకులు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు.

Guruvar Vrat: బృహస్పతిని గురువారం పూజిస్తే నవగ్రహ దోషాలు మటాష్

Guruvar Vrat: బృహస్పతిని గురువారం పూజిస్తే నవగ్రహ దోషాలు మటాష్బృహస్పతిని గురువారం పూజిస్తే నవగ్రహ దోషాలు తొలగిపోతాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు అంటున్నారు. గురుగ్రహాన్ని శాంతింపజేసుకోవాలంటే.. గురువారం పూజ తప్పనిసరి. గురువు పెరుగుదల, విజయం, వైద్యం, దృష్టి, మేధో, జ్ఞానం, ఆధ్యాత్మికత, అవకాశాలు, శ్రేయస్సు, ఆర్థిక స్థిరత్వం, అదృష్టానికి కారకుడు. బృహస్పతిని విష్ణువు అవతారం అని విశ్వాసం. అదే నమ్మకంతో ఆయనను ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి గురువార ఉపవాసం పాటిస్తారు.

11-12-2025 గురువారం ఫలితాలు - జూదాలు.. బెట్టింగులకు పాల్పడవద్దు...

11-12-2025 గురువారం ఫలితాలు - జూదాలు.. బెట్టింగులకు పాల్పడవద్దు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. అవకాశాలు చేజారినా కుంగిపోవద్దు. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. గృహంలో స్తబ్ధత నెలకొంటుంది. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు.

10-12-2025 బుధవారం ఫలితాలు - నగదు స్వీకరణ.. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త...

10-12-2025 బుధవారం ఫలితాలు - నగదు స్వీకరణ.. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆత్మస్థైర్యంతో యత్నాలు సాగిస్తారు. అవకాశం కలిసివస్తుంది. స్థిరాస్తి ధనం అందుకుంటారు. నగదు స్వీకరణ, చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. పనులు మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. ప్రయాణం కలిసివస్తుంది.

శ్రీవారి భక్తులకు శుభవార్త.. ఏఐ ఆధారిత కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్

శ్రీవారి భక్తులకు శుభవార్త.. ఏఐ ఆధారిత కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్శ్రీవారి భక్తులకు శుభవార్త. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) ఆధారిత ఇంటిగ్రేటెడ్‌ కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ సెంటర్‌ను (ఐసీసీసీ) అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఇటీవలే బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు ఈ కేంద్రాన్ని లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. ఈ కొత్త వ్యవస్థ ద్వారా వైకుంఠం క్యూకాంప్లెక్స్‌లలో భక్తుల రద్దీని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తారు. ఏ కంపార్ట్‌మెంట్‌లో భక్తులు ఎంతసేపటి నుంచి వేచి ఉన్నారనే వివరాలను ఏఐ టెక్నాలజీతో గుర్తిస్తారు. ఈ కొత్త వ్యవస్థ ద్వారా వైకుంఠం క్యూకాంప్లెక్స్‌లలో భక్తుల రద్దీని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తారు.

09-12-2025 మంగళవారం ఫలితాలు - ఆత్మస్థైర్యంతో యత్నాలు సాగిస్తారు...

09-12-2025 మంగళవారం ఫలితాలు - ఆత్మస్థైర్యంతో యత్నాలు సాగిస్తారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆత్మస్థైర్యంతో యత్నాలు సాగిస్తారు. అవకాశం కలిసివస్తుంది. స్థిరాస్తి ధనం అందుకుంటారు. నగదు స్వీకరణ, చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. పనులు మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. ప్రయాణం కలిసివస్తుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com