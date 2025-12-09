బుధవారం, 10 డిశెంబరు 2025
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. దినఫలం
Written By రామన్

10-12-2025 బుధవారం ఫలితాలు - నగదు స్వీకరణ.. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త...

Karkatam
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
ఆత్మస్థైర్యంతో యత్నాలు సాగిస్తారు. అవకాశం కలిసివస్తుంది. స్థిరాస్తి ధనం అందుకుంటారు. నగదు స్వీకరణ, చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. పనులు మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. ప్రయాణం కలిసివస్తుంది.
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
లావాదేవీలు కొలిక్కివస్తాయి. రావలసిన ధనం అందుతుంది. రుణసమస్యల నుంచి విముక్తులవుతారు. పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. కొత్త పనులు చేపడతారు. బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. పందాలు, క్రీడా పోటీల్లో పాల్గొంటారు. 
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
వ్యవహారాలతో తీరిక ఉండదు. విమర్శలకు ధీటుగా స్పందిస్తారు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. అనుభవజ్ఞులను సంప్రదిస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. పనులు పురమాయించవద్దు. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుతాయి. 
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
కార్యసిద్ధికి సంకల్ప బలం ముఖ్యం. కొందరి వ్యాఖ్యలు ఉద్రేకపరుస్తాయి. సంయమనం పాటించండి. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆచితూచి అడుగేయండి. నోటీసులు అందుకుంటారు. నిపుణులను సంప్రదిస్తారు. స్థలవివాదం పరిష్కారమవుతుంది. 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
గ్రహస్థితి అనుకూలంగా ఉంది. నిర్విరామంగా శ్రమిస్తారు. కష్టం ఫలిస్తుంది. లావాదేవీల్లో సముచిత నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఆర్థికంగా ఫర్వాలేదనిపిస్తుంది. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. పందాలు, క్రీడా పోటీలు ఉల్లాసం కలిగిస్తాయి. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
పట్టుదలతో శ్రమిస్తే విజయం సాధ్యం. మీ సామర్థంపై నమ్మకం పెంచుకోండి. స్వశక్తితోనే లక్ష్యం సాధిస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. పొదుపు ధనం గ్రహిస్తారు. ఆప్తుల కలయిక వీలుపడదు. పనులు మొక్కుబడిగా పూర్తి చేస్తారు. ప్రయాణంలో కొత్తవ్యక్తులతో జాగ్రత్త. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
ధనలాభం, వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి.. ఆర్భాటాకు విపరీతంగా ఖర్చుచేస్తారు. బంధుమిత్రులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. మీ సామర్థ్యంపై ధైర్యం కలుగుతుంది. ఆటంకాలెదురైనా ముందుకు సాగుతారు. చర్చల్లో పాల్గొంటారు. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
కార్యసాధనకు సంకల్పబలం ముఖ్యం. ఆశావహదృక్పథంతో యత్నాలు సాగించండి. అవకాశాలను వదులుకోవద్దు. పనులు మొక్కుబడిగా పూర్తి చేస్తారు. అవసరాలకు ధనం సర్దుబాటవుతుంది. వ్యవహారంలో ఏకాగ్రత వహించండి. వాహనం ఇతరులకివ్వవద్దు. 
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
లావాదేవీలతో సతమతమవుతారు. స్థిమితంగా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు ఇబ్బంది కలిగిస్తాయి. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆర్భాటాలకు వ్యయం చేస్తారు. ఆచితూచి అడుగువేయండి. సన్నిహితులతో కాలక్షేపం చేస్తారు.
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
కలిసివచ్చే సమయం. ప్రతికూలతలను అధిగమిస్తారు. పెద్దల ఆశీస్సులుంటాయి. అవకాశాలను చేజిక్కించుకుంటారు. సకాలంలో చెల్లింపులు జరుపుతారు. పనుల్లో శ్రమ అధికం. ముఖ్యుల సందర్శనం వీలుపడదు. పర్మిట్ల రెన్యువల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
తలపెట్టిన కార్యం విజయవంతమవుతుంది. మాట నిలబెట్టుకుంటారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలు బలపడతాయి. ఆశించిన ఆశించిన పదవి దక్కదు. బాధ్మతల నుంచి తప్పుకుంటారు. మొండిగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆర్భాటాలకు ఖర్చు చేస్తారు.
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
కార్యసిద్ధికి ఓర్పుతో శ్రమించండి. సలహాలు, సాయం ఆశించవద్దు. ముందుచూపుతో వ్యవహరించండి. అనుకోని ఖర్చు చికాకు పరుస్తుంది. ఆలోచనలతో సతమతమవుతారు. పెద్దల ఆరోగ్యం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. పనులు, కార్యక్రమాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. 

ఏపీ అభివృద్ధి అదుర్స్.. క్యూ2లో రాష్ట్రం జీఎస్డీపీలో 11.28 శాతం పెరుగుదల.. చంద్రబాబు

ఏపీ అభివృద్ధి అదుర్స్.. క్యూ2లో రాష్ట్రం జీఎస్డీపీలో 11.28 శాతం పెరుగుదల.. చంద్రబాబుఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు 2025-26 సంవత్సరానికి క్యూ2 వృద్ధి డేటాను పంచుకున్నారు. రాష్ట్రం జీఎస్డీపీలో 11.28 శాతం పెరుగుదలను నమోదు చేసిందని చంద్రబాబు తెలిపారు. ఈ గణాంకాలు స్థిరంగా కోలుకుంటున్నాయని, ఇతర రంగాలలో ఆర్థిక ప్రణాళికపై విశ్వాసాన్ని ప్రతిబింబిస్తున్నాయని తెలిపారు. పరిశ్రమ 12.20 శాతం వృద్ధి రేటుతో ముందంజలో ఉందని చంద్రబాబు అన్నారు. స్పష్టమైన విధానాలు, కఠినమైన ఆర్థిక నియంత్రణ, స్థిరమైన అనుసరణ లాభాలను పెంచాయని బాబు తెలిపారు.

Jagan: జగన్ కడప బిడ్డా లేక కర్ణాటక బిడ్డా: రెడ్డప్పగారి శ్రీనివాస రెడ్డి ప్రశ్న

Jagan: జగన్ కడప బిడ్డా లేక కర్ణాటక బిడ్డా: రెడ్డప్పగారి శ్రీనివాస రెడ్డి ప్రశ్నకర్ణాటకలో వైఎస్ఆర్సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం జగన్ అక్రమ డబ్బుతో వ్యాపార కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నారని టీడీపీ పొలిట్ బ్యూరో సభ్యుడు రెడ్డప్పగారి శ్రీనివాస రెడ్డి ఆరోపించారు. జగన్ కడప బిడ్డా లేక కర్ణాటక బిడ్డా అని ఆయన ప్రశ్నించారు. ఆయన ప్రస్తుత జీవనశైలిని విమర్శించారు. జగన్ ప్రస్తుతం కర్ణాటకలో రోజులు గడుపుతూ అధికారం కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ పైనే ఆధారపడి ఉన్నారని ఎద్దేవా చేశారు. జగన్ తన ఐదేళ్ల పాలనలో కడపకు ఏం సాధించారని శ్రీనివాస రెడ్డి ప్రశ్నించారు.

పూర్వోదయ పథకం కింద రూ.40,000 కోట్ల ప్రాజెక్టులు.. ప్రతిపాదనలతో సిద్ధం కండి..

పూర్వోదయ పథకం కింద రూ.40,000 కోట్ల ప్రాజెక్టులు.. ప్రతిపాదనలతో సిద్ధం కండి..కేంద్ర ప్రభుత్వ పూర్వోదయ పథకం కింద రూ.40,000 కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులకు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మంగళవారం అధికారులను ఆదేశించారు. నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులకు రూ.20,000 కోట్లు, మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులకు మిగిలిన రూ.20,000 కోట్లు కేటాయించాలని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. పూర్వోదయ పథకం నిధుల వినియోగంపై ముఖ్యమంత్రి సచివాలయంలో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ పథకం కింద కేటాయించిన నిధులను ఉపయోగించి రాష్ట్రంలోని మూడు ప్రాంతాల అభివృద్ధికి ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేయాలని ఆయన అధికారులను కోరారు.

తెలంగాణాకు పెట్టుబడుల వరద : రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్‌తో రూ.5.75 లక్షల కోట్ల ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్

తెలంగాణాకు పెట్టుబడుల వరద : రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్‌తో రూ.5.75 లక్షల కోట్ల ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు వెల్లువలా వచ్చాయి. ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా రెండు రోజుల పాటు నిర్వహించిన రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్‌లో రికార్డు స్థాయిలో పెట్టుబడులు రాగా, ఒప్పందాలు కూడా అదే స్థాయిలో కుదుర్చుకున్నారు. ఈ సదస్సు జరిగిన రెండు రోజుల్లో కలిపి వివిధ కంపెనీలు, పరిశ్రమలు రూ.5.75 లక్షల కోట్ల మేర పెట్టుబడులకు ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నట్లు ప్రభుత్వ వర్గాలు వెల్లడించాయి.

అయ్యప్ప భక్తులూ తస్మాత్ జాగ్రత్త... ఆ జలపాతం వద్ద వన్యమృగాల ముప్పు

అయ్యప్ప భక్తులూ తస్మాత్ జాగ్రత్త... ఆ జలపాతం వద్ద వన్యమృగాల ముప్పుశబరిమల అయ్యప్పస్వామి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులకు కేరళ అటవీశాఖ అధికారులు ఓ కీలక సూచన చేశారు. అయ్యప్ప సన్నిధానానికి సమీపంలో ఉన్న ఉరళ్‌కుళి జలపాతాన్ని సందర్శించవద్దని కోరింది. ఆ జలపాతం వద్ద వన్యప్రాణుల ముప్పు పొంచివుందని హెచ్చరించింది. భక్తల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ అడ్వైజరీని జారీచేస్తున్నట్టు సన్నిధానం స్పెషల్ డ్యూటీ రేంజ్ ఆఫీసర్ అరవింద్ బాలకృష్ణన్ తెలిపారు.

07-12-2025 నుంచి 13-12-2025 వరకు మీ వార రాశి ఫలాలు

07-12-2025 నుంచి 13-12-2025 వరకు మీ వార రాశి ఫలాలుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం గ్రహస్థితి ప్రతికూలంగా ఉంది. ఆచితూచి వ్యవహరించాల్సిన సమయం. తప్పటడుగు వేసే ఆస్కారం ఉంది. పెద్దలను సంప్రదించండి. భేషజాలకు పోవద్దు. ఊహించని ఖర్చులతో సతమతమవుతారు. సాయం అర్ధించేందుకు మనస్కరించదు. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. చెల్లింపుల్లో అశ్రద్ధ తగదు. శుక్రవారం నాడు దంపతుల మధ్య కలహం. పనుల ప్రారంభంలో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. ముఖ్యులను కలిసినా ఫలితం ఉండదు. సంతానానికి శుభఫలితాలున్నాయి. ఒక సమాచారం సంతోషం కలిగిస్తుంది. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. దూరపు బంధుత్వాలు బలపడతాయి. వ్యాపారాభివృద్ధికి పథకాలు అమలు చేస్తారు. సరుకు నిల్వలో జాగ్రత్త. ఉద్యోగ విధుల పట్ల ఏకాగ్రత వహించండి. యాదృచ్ఛికంగా పొరపాట్లు దొర్లే ఆస్కారం ఉంది. తీర్ధయాత్రలకు సన్నాహాలు సాగిస్తారు.

06-12-2025 శనివారం ఫలితాలు- రుణ ఒత్తిళ్లతో మనశ్శాంతి ఉండదు

06-12-2025 శనివారం ఫలితాలు- రుణ ఒత్తిళ్లతో మనశ్శాంతి ఉండదుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆర్థికంగా బాగుంటుంది. విలాసాలకు వివరీతంగా ఖర్చుచేస్తారు. స్నేహసంబంధాలు బలపడతాయి. కొత్త పనులు చేపడతారు. కొందరి వ్యాఖ్యలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. విమర్శలు పట్టించుకోవద్దు. మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగండి. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు ఆచితూచి అడుగేయండి. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు, స్థిమితంగా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. ఆప్తుల సాయంతో ఒక సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. చేపట్టిన పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. సన్నిహితులతో కాలక్షేపం చేస్తారు.

శనివారం ఆంజనేయ పూజ.. అరటిపండ్లు, సింధూరం, నువ్వుల నూనె.. ఈ మంత్రం..

శనివారం ఆంజనేయ పూజ.. అరటిపండ్లు, సింధూరం, నువ్వుల నూనె.. ఈ మంత్రం..శనివారం ఆంజనేయ పూజ చేయడం శని బాధల నుంచి గట్టెక్కిస్తుంది. ఆంజనేయుడు నవగ్రహ దోషాలను తొలగిస్తాడు. ఏలినాటి శని, అర్ధాష్టమ శని, అష్టమ శని దశలు జరుగుతున్న వారు, శనివారం ఆంజనేయుని ఇష్టమైన వాటితో పూజిస్తే సకల దోషాలు తొలగిపోతాయి. తమలపాకులు, సింధూరం, అరటిపండ్లు, వడమాల సమర్పించినట్లైతే సకల శనిదోషాలు తొలగిపోతాయి. ఆంజనేయుని పూజలో సింధూర పూజ ప్రధానమైనది. స్వచ్ఛమైన సింధూరంలో కొంచెం నువ్వుల నూనె కలిపి ఆంజనేయుని విగ్రహానికి గాని, చిత్రపటానికి అలంకరించినట్లైతే హనుమంతుని పరిపూర్ణ అనుగ్రహంతో దుష్ట గ్రహ పీడలు, శత్రు బాధలు దూరమవుతాయని పురాణాలు చెప్తున్నాయి.

05-12-2025 శుక్రవారం ఫలితాలు - ఒత్తిళ్లు, ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు...

05-12-2025 శుక్రవారం ఫలితాలు - ఒత్తిళ్లు, ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. ఆప్తులు సాయం అందిస్తారు. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. నిలిపివేసిన పనులు పూర్తిచేస్తారు. పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగదు. ముఖ్యమైన పత్రాలు అందుకుంటారు.

కలలో ప్రియురాలు నవ్వుతూ మీ వెనుకే నడుస్తున్నట్లు కనిపిస్తే...?!!

కలలో ప్రియురాలు నవ్వుతూ మీ వెనుకే నడుస్తున్నట్లు కనిపిస్తే...?!!కలలు రకరకాలు. ఒక్కో కల ఒక్కో అర్థాన్ని తెలియజేస్తుందని జ్యోతిష శాస్త్రం చెబుతుంది. కలలో కొందరికి వారు ప్రేమిస్తున్న అమ్మాయిలు లేదా అబ్బాయిలు కనబడుతుంటారు. ఐతే కలలో ప్రియురాలు నవ్వుతూ ప్రియుడు వెనుకే నడుస్తున్నట్లు కనిపిస్తే ఏమవుతుందో తెలుసుకుందాం. ఇలా ప్రియురాలు నవ్వుతూ ప్రియుడి వెనుక రావడం అనేది చాలా శుభప్రదమైన, సానుకూలమైన కలగా పరిగణించబడుతుంది. కలలో ఆమె నవ్వుతూ ఉండటం మీ ప్రస్తుత సంబంధంలో లేదా భవిష్యత్తులో సంతోషకరమైన, సంతృప్తికరమైన సమయాలను సూచిస్తుంది.
