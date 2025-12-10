గురువారం, 11 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. దినఫలం
Written By రామన్

11-12-2025 గురువారం ఫలితాలు - జూదాలు.. బెట్టింగులకు పాల్పడవద్దు...

simharashi-5
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
కార్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. అవకాశాలు చేజారినా కుంగిపోవద్దు. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. గృహంలో స్తబ్ధత నెలకొంటుంది. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు.
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
ప్రతికూలతలకు ధీటుగా స్పందిస్తారు. ఆత్మీయుల వ్యాఖ్యలు కార్యోన్ముఖులను చేస్తాయి. చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. ఖర్చులు సామాన్యం. పెద్దమొత్తం ధనసహాయం తగదు. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి.
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
లావాదేవీలు కొలిక్కివస్తాయి. కొన్ని సమస్యల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం అందుతుంది. ఖర్చులు సామాన్యం. ఇంటి విషయాలపై దృష్టి పెడతారు. పనులు ప్రారంభంలో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. చీటికిమాటికి అసహనం చెందుతారు.
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
వ్యవహారాలతో సతమతమవుతారు. ఒత్తిడికి గురికావద్దు. పరిస్థితులు చక్కబడతాయి. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. ఇతరుల బాధ్యతలు చేపట్టి అవస్థలెదుర్కుంటారు. ఆలోచనల్లో మార్పు వస్తుంది. మొండిగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. జూదాలు, బెట్టింగులకు పాల్పడవద్దు. 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
లక్ష్యసాధనకు సంకల్పబలం ముఖ్యం. పట్టుదలతో యత్నాలు సాగించండి. విమర్శలు, వ్యాఖ్యలు పట్టించుకోవద్దు. సన్నిహితులతో సంభాషణ ఉత్తేజపరుస్తుంది. ఖర్చులు సామాన్యం. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ఆధ్మాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు.
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
కార్యక్రమాలు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. కొన్ని సమస్యలకు పరిష్కారం గోచరిస్తుంది. పనుల్లో ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోండి. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. నగదు, విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త. ప్రయాణం ప్రశాంతంగా సాగుతుంది. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
సమర్ధతను చాటుకుంటారు. ముఖ్యులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. లావాదేవీలతో సతమతమవుతారు. స్థిమితంగా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఖర్చులు విపరీతం. పత్రాల్లో సవరణలు అనుకూలిస్తాయి. ఇతరులను మీ విషయాలకు దూరంగా ఉంచండి. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. కొన్ని సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. గృహం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఉత్సాహంగా అడుగులేస్తారు. కొన్ని విషయాలు ఊహించినట్టే జరుగుతాయి. ఖర్చులు విపరీతం. బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. అపరిచితులతో జాగ్రత్త. 
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
యత్నాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. మీ వాక్కు ఫలిస్తుంది. అనుకున్నది సాధించే వరకు పట్టుదలతో శ్రమించండి. ఖర్చులు విపరీతం. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. నోటీసులు అందుకుంటారు. ప్రయాణం కలిసివస్తుంది.
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
వ్యవహారాల్లో తప్పటడుగు వేసే ఆస్కారం ఉంది. పెద్దల సలహా తీసుకోండి. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. చిన్ననాటి పరిచయస్తులు తారసపడతారు. కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడవద్దు. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
సర్వత్రా అనుకూలంగా ఉంది. లక్ష్మాన్ని సాధిస్తారు. హామీలు నిలబెట్టుకుంటారు. గౌరవప్రతిష్టలు పెంపొందుతాయి. వ్యతిరేకులు సన్నిహితులవుతారు. వాయిదా పడిన పనులు పూర్తిచేస్తారు. కొత్తయత్నాలు చేపడతారు. సన్మాన, సంస్మరణ సభల్లో పాల్గొంటారు. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
శ్రమాధిక్యత మినహా ఫలితం ఉండదు. మీ సమర్ధతపై నమ్మకం సన్నగిల్లుతుంది. నిస్తేజానికి లోనవుతారు. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. రుణసమస్య కొలిక్కివస్తుంది. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. ఆప్తులతో సంభాషిస్తారు. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు.

Watch More Videos

సౌదీ అరేబియాను ముంచెత్తుతున్న వర్షాలు, రెడ్ అలెర్ట్

సౌదీ అరేబియాను ముంచెత్తుతున్న వర్షాలు, రెడ్ అలెర్ట్సౌదీ అరేబియాలో అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ భారీ వర్షాలకు రోడ్లన్నీ చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. వాస్తవానికి ఈ వర్షాల ఆగమన కాలం మారిందని, కాలానుగుణ వర్షపాత నమూనాలలో గుర్తించదగిన మార్పును ఎదుర్కొంటోంది. ప్రస్తుతం వార్షిక గరిష్ట స్థాయి వర్షాలు నవంబర్ నుండి డిసెంబర్ వరకు కురుస్తున్నట్లు సౌదీ వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ మార్పు దేశం అంతటా మారుతున్న వాతావరణ ప్రవర్తనను ప్రతిబింబిస్తుందని, స్థానిక వాతావరణ వ్యవస్థలను ప్రభావితం చేసే వాతావరణ మార్పులను బాగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం వుందని వారు అంటున్నారు. భారీ వర్షాలతో జెడ్డా నగరం విలవిలలాడుతోంది.

జగన్ మతంలో జరిగివుంటే ఇలాగే స్పందించేవారా? పవన్ కళ్యాణ్

జగన్ మతంలో జరిగివుంటే ఇలాగే స్పందించేవారా? పవన్ కళ్యాణ్తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (తితిదే)లో పరకామణిలో జరిగిన చోరీని వైకాపా అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి చిన్న చోరీ అంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు. ఆయన బుధవారం అమరావతిలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ వైకాపా హయాంలో తిరుమలలో భారీగా అవినీతి జరిగిందన్నారు. దీనిపై కూటమి ప్రభుత్వం పూర్తి విచారణకు ఆదేశించిందన్నారు. పరకామణి చోరీలాంటి ఘటన జగన్మోహన్ రెడ్డి మతంలో జరిగివుంటే ఆయన ఇలాగే స్పందించేవారా అని పవన్ సూటిగా ప్రశ్నించారు. ఇస్లాం, క్రైస్తవ మతాలకు ఒకరు, హిందూ మతానికి మరోలా నిబంధనలు ఉండవని స్పష్టం చేశారు.

కాంగ్రెస్ ఓటమికి ఆ పార్టీ నాయకత్వమే కారణం : అమిత్ షా

కాంగ్రెస్ ఓటమికి ఆ పార్టీ నాయకత్వమే కారణం : అమిత్ షాకాంగ్రెస్ పార్టీ ఓటమికి ఈవీఎంలు లేదా ఓటు చోరీ కాదని, ఆ పార్టీ నాయకత్వమే ప్రధాన కారణమని కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా అన్నారు. లోక్‌సభలో ఆయన బుధవారం ప్రసంగించారు. ముఖ్యంగా, ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణపై విపక్షాలు చేస్తున్న రాద్దాంతంపై ఆయన స్పందించారు. భారత రాజ్యాంగం ప్రకారమే ఎన్నికల సంఘం ఎస్ఐఆర్‌ను చేపడుతోందన్నారు. ఇకపై తప్పుడు మార్గాల్లో గెలవలేమని భావించిన విపక్షాలు ఎస్ఆర్‌ఐ ఆందోళనలు చేస్తున్నాయని ఆరోపించారు. అసలు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓటమికి ఈవీఎంలు, ఓటు చోరీ కాదని, కేవలం ఆ పార్టీ నాయకత్వమే ప్రధాన కారణమన్నారు. అక్రమ చొరబాటుదారులను ఓటరు జాబితాలో ఉంచేందుకే ఆందోళనలు చేస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు.

ప్రేమ వ్యవహారం : క్రికెట్ బ్యాటుతో కొట్టి విద్యార్థిని చంపేశారు...

ప్రేమ వ్యవహారం : క్రికెట్ బ్యాటుతో కొట్టి విద్యార్థిని చంపేశారు...తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని సంగారెడ్డి జిల్లా అమీన్‌పూర్‌లో ఓ దారుణం జరిగింది. తమ అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్న ఓ యువకుడుని కొందరు వ్యక్తులు కొట్టి చంపేశారు. ఒక యేడాది కాలంగా తాను మీ అమ్మాయికి దూరంగా ఉంటున్నానని చెప్పినప్పటికీ యువతి బంధువులు వినిపించుకోలేదు కదా క్రికెట్ బ్యాట్‌తో కొట్టి తీవ్రంగా గాయపరిచారు. దీంతో ఆ విద్యార్థి తీవ్రంగా గాయపడి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.

దారుణం, బాలికపై లైంగిక దాడి చేసి ప్రైవేట్ పార్టులో...

దారుణం, బాలికపై లైంగిక దాడి చేసి ప్రైవేట్ పార్టులో...గుజరాత్‌లోని రాజ్‌కోట్ జిల్లాలో నిర్భయ కేసును పోలిన దారుణమైన సంఘటన జరిగింది. అత్కోట్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని గ్రామంలో, ఏడేళ్ల బాలికపై అత్యాచారం చేసి ఆమె ప్రైవేట్ భాగాల్లో ఇనుప రాడ్‌ను చొప్పించి తీవ్రంగా గాయపరిచారని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ముగ్గురు పిల్లల తండ్రి అయిన 35 ఏళ్ల రామ్ సింగ్‌ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. గాయపడిన బాలిక రాజ్‌కోట్‌లోని ప్రభుత్వ పిల్లల ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతోంది, ప్రస్తుతం బాలిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉందని సమాచారం. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, డిసెంబర్ 4న బాలిక తల్లిదండ్రులు పొలాల్లో పనిచేస్తుండగా ఈ సంఘటన జరిగింది.

07-12-2025 ఆదివారం ఫలితాలు - ఆటుపోట్లను అధిగమిస్తారు...

07-12-2025 ఆదివారం ఫలితాలు - ఆటుపోట్లను అధిగమిస్తారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆటుపోట్లను అధిగమిస్తారు. సంప్రదింపులతో తీరిక ఉండదు. ఒత్తిడి పెరగకుండా చూసుకోండి. మీ అభిప్రాయాలను స్పష్టంగా తెలియజేయండి. ఆర్భాటాలకు ఖర్చుచేస్తారు. పనులు మధ్యలో ఆపివేయొద్దు. అవగాహన లేని విషయాల్లో జోక్యం తగదు.

07-12-2025 నుంచి 13-12-2025 వరకు మీ వార రాశి ఫలాలు

07-12-2025 నుంచి 13-12-2025 వరకు మీ వార రాశి ఫలాలుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం గ్రహస్థితి ప్రతికూలంగా ఉంది. ఆచితూచి వ్యవహరించాల్సిన సమయం. తప్పటడుగు వేసే ఆస్కారం ఉంది. పెద్దలను సంప్రదించండి. భేషజాలకు పోవద్దు. ఊహించని ఖర్చులతో సతమతమవుతారు. సాయం అర్ధించేందుకు మనస్కరించదు. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. చెల్లింపుల్లో అశ్రద్ధ తగదు. శుక్రవారం నాడు దంపతుల మధ్య కలహం. పనుల ప్రారంభంలో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. ముఖ్యులను కలిసినా ఫలితం ఉండదు. సంతానానికి శుభఫలితాలున్నాయి. ఒక సమాచారం సంతోషం కలిగిస్తుంది. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. దూరపు బంధుత్వాలు బలపడతాయి. వ్యాపారాభివృద్ధికి పథకాలు అమలు చేస్తారు. సరుకు నిల్వలో జాగ్రత్త. ఉద్యోగ విధుల పట్ల ఏకాగ్రత వహించండి. యాదృచ్ఛికంగా పొరపాట్లు దొర్లే ఆస్కారం ఉంది. తీర్ధయాత్రలకు సన్నాహాలు సాగిస్తారు.

06-12-2025 శనివారం ఫలితాలు- రుణ ఒత్తిళ్లతో మనశ్శాంతి ఉండదు

06-12-2025 శనివారం ఫలితాలు- రుణ ఒత్తిళ్లతో మనశ్శాంతి ఉండదుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆర్థికంగా బాగుంటుంది. విలాసాలకు వివరీతంగా ఖర్చుచేస్తారు. స్నేహసంబంధాలు బలపడతాయి. కొత్త పనులు చేపడతారు. కొందరి వ్యాఖ్యలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. విమర్శలు పట్టించుకోవద్దు. మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగండి. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు ఆచితూచి అడుగేయండి. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు, స్థిమితంగా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. ఆప్తుల సాయంతో ఒక సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. చేపట్టిన పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. సన్నిహితులతో కాలక్షేపం చేస్తారు.

శనివారం ఆంజనేయ పూజ.. అరటిపండ్లు, సింధూరం, నువ్వుల నూనె.. ఈ మంత్రం..

శనివారం ఆంజనేయ పూజ.. అరటిపండ్లు, సింధూరం, నువ్వుల నూనె.. ఈ మంత్రం..శనివారం ఆంజనేయ పూజ చేయడం శని బాధల నుంచి గట్టెక్కిస్తుంది. ఆంజనేయుడు నవగ్రహ దోషాలను తొలగిస్తాడు. ఏలినాటి శని, అర్ధాష్టమ శని, అష్టమ శని దశలు జరుగుతున్న వారు, శనివారం ఆంజనేయుని ఇష్టమైన వాటితో పూజిస్తే సకల దోషాలు తొలగిపోతాయి. తమలపాకులు, సింధూరం, అరటిపండ్లు, వడమాల సమర్పించినట్లైతే సకల శనిదోషాలు తొలగిపోతాయి. ఆంజనేయుని పూజలో సింధూర పూజ ప్రధానమైనది. స్వచ్ఛమైన సింధూరంలో కొంచెం నువ్వుల నూనె కలిపి ఆంజనేయుని విగ్రహానికి గాని, చిత్రపటానికి అలంకరించినట్లైతే హనుమంతుని పరిపూర్ణ అనుగ్రహంతో దుష్ట గ్రహ పీడలు, శత్రు బాధలు దూరమవుతాయని పురాణాలు చెప్తున్నాయి.

05-12-2025 శుక్రవారం ఫలితాలు - ఒత్తిళ్లు, ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు...

05-12-2025 శుక్రవారం ఫలితాలు - ఒత్తిళ్లు, ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. ఆప్తులు సాయం అందిస్తారు. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. నిలిపివేసిన పనులు పూర్తిచేస్తారు. పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగదు. ముఖ్యమైన పత్రాలు అందుకుంటారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com