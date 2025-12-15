మంగళవారం, 16 డిశెంబరు 2025
Written By రామన్

16-12-2025 మంగళవారం ఫలితాలు - మీ జీవితంలో ఊహించని సంఘటన ఎదురవుతుంది...

daily astrology
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
సన్నిహితుల హితవు కార్యోన్ముఖులను చేస్తుంది. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. స్థిమితంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. శుభకార్యానికి యత్నాలు సాగిస్తారు. ముఖ్యులలో ఒకరికి వీడ్కోలు పలుకుతారు.
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
అన్నివిధాలా అనుకూలమే. వాక్చాతుర్యంతో నెట్టుకొస్తారు. మీ అభిప్రాయాలకు స్పందన లభిస్తుంది. రావలసిన ధనాన్ని లౌక్యంగా వసూలు చేసుకోండి. ఎవరినీ ఇబ్బంది పెట్టొద్దు. ఖర్చులు సామాన్యం. ఆప్తులకు సాయం చేస్తారు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి.
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
శుభకార్యాన్ని ఘనంగా చేస్తారు. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. కొత్త పనులు చేపడతారు. అనవసర జోక్యం తగదు. ఇతరులు బాధ్యతలు చేపట్టి అవస్థపడతారు. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. సోదరులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. 
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
ఆర్ధికంగా బాగున్నా వెలితిగా ఉంటుంది. నిస్తేజానికి లోనవుతారు. అతిగా ఆలోచింపవద్దు. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. మనోధైర్యంతో కొత్తపనులు చేపడతారు. ఊహించని సంఘటన ఎదురవుతుంది. పెద్దల జోక్యంతో సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
లావాదేవీలతో హడావుడిగా ఉంటారు. శ్రమాధిక్యత, అకాలభోజనం. ఆచితూచి అడుగేయండి. ఏ విషయాన్నీ తేలికగా తీసుకోవద్దు. కొత్త సమస్యలు తలెత్తకుండా జాగ్రత్త వహించండి. పనుల ప్రారంభంలో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. ముఖ్యుల కలిసినా ఏమంత ఫలితం ఉండదు.
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
కార్యక్రమాలు సజావుగా సాగుతాయి. సమర్థతను చాటుకుంటారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలు బలపడతాయి. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. పొదుపు ధనం అందుకుంటారు. వాహనం, గృహోపకరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. మీ ఉన్నతి కొందరికి అపోహ కలిగిస్తుంది. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
యత్నాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. పెద్దల ఆశీస్సులందుకుంటారు. అందరితోను కలుపుగోలుగా వ్యవహరిస్తారు. మీ విజ్ఞత ఆకట్టుకుంటుంది. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. అననవసర బాధ్యత చేపట్టి ఇబ్బందులెదుర్కుంటారు. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
కార్యం సిద్ధిస్తుంది. ఆశించిన ఫలితం సాధిస్తారు. మీ కృషి ప్రశంసనీయమవుతుంది. ధనలాభం ఉంది. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. ఆత్మీయుల రాక ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. కొత్తపనులు మొదలెడతారు. అవకాశాలను వదులుకోవద్దు. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి. 
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
లావాదేవీలు ముగుస్తాయి. రుణసమస్య నుంచి బయటపడతారు. అనుకున్న ఖర్చులే ఉంటాయి. కొంత మొత్తం పొదుపు చేస్తారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. ప్రముఖులకు సన్నిహితులవుతారు. మితంగా సంభాషించండి. కీలక సమావేశంలో పాల్గొంటారు.
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
కీలక వ్యవహారంపై పట్టు సాధిస్తారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. ఆత్మస్థైర్యంతో అడుగులేస్తారు. సన్నిహితుల ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. పెట్టుబడులపై దృష్టి పెడతారు. ధనసహాయం తగదు. పత్రాలు సమయానికి కనిపించవు. చిన్న విషయానికే చికాకుపడతారు.
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
కార్యక్రమం విజయవంతమవుతుంది. పట్టుదలతో శ్రమించి అనుకున్నది సాధిస్తారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. వివాహయత్నం ఫలిస్తుంది. నిశ్చితార్ధంలో జాగ్రత్త. రావలసిన ధనం అందుతుంది. విలాస వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. నోటీసులు అందుకుంటారు.
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. ఏ విషయాన్నీ సమస్యగా భావించవద్దు. ఊహించని ఖర్చు ఎదురవుతుంది. పనుల ప్రారంభంలో ఆటంకాలెదురవుతాయి. పత్రాల రెన్యువల్లో అలక్ష్యం తగదు. కొన్ని తప్పిదాలకు మూల్యం చెల్లించుకోవలసి వస్తుంది.

Watch More Videos

దేవుడుకి విశ్రాంతి లేకుండా చేస్తారా? సుప్రీంకోర్టు అసహనం

దేవుడుకి విశ్రాంతి లేకుండా చేస్తారా? సుప్రీంకోర్టు అసహనందేవుడికి విశ్రాంతి సమయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు ఏంటని సుప్రీంకోర్టు ప్రశ్నించింది. దేవుడికి కూడా విశ్రాంతి వేళలు ఉంటాయని కోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని మధుర బీహారీజీ మహరాజ్ ఆలయంలో దర్శన సమయాల మార్పుపై సుప్రీంకోర్టు అసహనం వ్యక్తం చేసింది. దేవుడికి విశ్రాంతి సమయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేయడమేమిటని నిలదీసింది. ఇక్కడి ఆలయన దర్శన వేళలు, పూజా విధానాల్లో చేసిన మార్పులను సవాల్ చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్‌లపై సుప్రీం విచారణ చేపట్టింది. ఈ సందర్భంగా కోర్టు ఆగ్రహం వ్యక్తంచేసింది. భక్తుల నుంచి డబ్బులు తీసుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేయడం ఏమిటని ప్రశ్నించింది.

కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు స్వగృహంలో మహాపడి పూజ (video)

కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు స్వగృహంలో మహాపడి పూజ (video)శ్రీకాకుళంలో కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు స్వగృహంలో శ్రీ అయ్యప్పస్వామివారి మహాపడి పూజను నిర్వహించారు. తన సతీమణితో కలిసి మంత్రి భక్తిశ్రద్ధలతో ఈ పూజను చేసారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన తన ట్విట్టర్ హ్యాండిల్ ద్వారా తెలుపుతూ... ప్రజలందరికీ శ్రేయస్సు, సుఖసంతోషాలు కలగాలని స్వామివారిని ప్రార్థించినట్లు పేర్కొన్నారు. అయ్యప్ప స్వామి కృపాకటాక్షాలు మనందరిపై ఎల్లప్పుడూ వుండాలని కోరుకుంటున్నానని తెలిపారు. మహాపడి పూజ అనేది శబరిమల యాత్రలో పదునెట్టాంబడి... అంటే 18 మెట్లు ఎక్కేందుకు ముందు లేదా ఎక్కిన తర్వాత చేసే ఒక ప్రత్యేకమైన పూజ.

Nitish Kumar, ముస్లిం మహిళ హిజాబ్‌ను ముఖం నుంచి లాగి వివాదంలో బీహార్ సీఎం నితీష్ కుమార్ (video)

Nitish Kumar, ముస్లిం మహిళ హిజాబ్‌ను ముఖం నుంచి లాగి వివాదంలో బీహార్ సీఎం నితీష్ కుమార్ (video)బీహార్ ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. ఆయనకు సంబంధించిన ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో నితీష్ కుమార్ బహిరంగ వేదికపై ముస్లిం మహిళ ముఖం నుండి హిజాబ్‌ను లాగుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఇది కాస్తా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోను చూసిన ఆర్జేడీ ఇలా రాసింది, నితీష్‌జీకి ఏమైంది? అతని మానసిక స్థితి సరిగానే వుందా అంటూ ప్రశ్నించింది. వైరల్ అయిన వీడియోలో ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ ఒక ముస్లిం మహిళకు అపాయింట్‌మెంట్ లెటర్ అందజేస్తూ ఆమె ముఖం నుండి హిజాబ్‌ను లాగుతున్నట్లు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంక్రాంతి పండగ.. గోదావరి జిల్లాల్లో కోడి పందేల కోసం అంతా సిద్ధం

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంక్రాంతి పండగ.. గోదావరి జిల్లాల్లో కోడి పందేల కోసం అంతా సిద్ధంసంక్రాంతి సమీపిస్తున్న కొద్దీ, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పండుగ వాతావరణం నెలకొంటుంది. గోదావరి జిల్లాల్లో జరిగే మూడు రోజుల సంక్రాంతి వేడుకలు ప్రత్యేకంగా నిలుస్తాయి. ఈ పండుగ సమయంలో కోడి పందాలు అతిపెద్ద ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. వాటిని చూడటానికి స్థానికులు, సందర్శకులు పెద్ద సంఖ్యలో గుమిగూడతారు. మూడు రోజుల్లో భారీ మొత్తంలో డబ్బు చేతులు మారుతుంది. ఇది ఈ కార్యక్రమాన్ని పండుగ వాతావరణంతో పాటు అత్యంత ఉత్కంఠభరితంగా మారుస్తుంది. ఈ పందాల కోసం కోళ్లను సిద్ధం చేయడానికి చాలా శ్రద్ధ తీసుకుంటారు.

నల్లగా ఉందని భర్త... అశుభాలు జరుగుతున్నాయని అత్తామామలు.. ఇంటి నుంచి గెంటేశారు...

నల్లగా ఉందని భర్త... అశుభాలు జరుగుతున్నాయని అత్తామామలు.. ఇంటి నుంచి గెంటేశారు...నల్లగా ఉందని భర్త, అశుభాలు జరుగుతున్నాయని అత్తమామలు ఈసడింపులు అంతా కలిసి ఓ వివాహితను ఇంటి నుంచి బయటకు గెంటేశారు. ఈ దారుణ ఘటన ఏపీలోని పల్నాడు జిల్లా వినుకొండలోని తిమ్మాయపాలెంలో చోటుచేసుకుది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ ఘటన వివరాలను పరిశీలిస్తే,

డిసెంబర్ 13, 2025, శనివారం, కృష్ణపక్ష నవమి: పది రూపాయలు ఖర్చు చేసి.. ఈ దీపాన్ని వెలిగిస్తే..?

డిసెంబర్ 13, 2025, శనివారం, కృష్ణపక్ష నవమి: పది రూపాయలు ఖర్చు చేసి.. ఈ దీపాన్ని వెలిగిస్తే..?డిసెంబర్ 13, 2025, శనివారం.. జీవితంలో వుండే తీవ్ర సమస్యలను దూరం చేసే శక్తివంతమైన రోజు అని జ్యోతిష్య, ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు. ఈ రోజున తప్పకుండా దైవ ఆరాధన చేయాలని వారు అంటున్నారు. ఈ రోజున కృష్ణపక్ష నవమి తిథి, శనివారం కలిసి రావడం ద్వారా తలరాతను మార్చే శక్తి వంతమైన ఫలితాలను పొందే అద్భుతమైన రోజుగా పరిగణిస్తున్నారు. కృష్ణపక్ష నవమి తిథి, శనివారం కలయిక విశేషమైనది.

Lakshana shastra: మహిళల బొడ్డుతో పాటు ఎడమ బుగ్గపై పుట్టుమచ్చ వుంటే?

Lakshana shastra: మహిళల బొడ్డుతో పాటు ఎడమ బుగ్గపై పుట్టుమచ్చ వుంటే?భగవంతుడు సృష్టించిన అద్భుతాల్లో స్త్రీలు కీలకం. ఈ ప్రపంచంలో ఏ జీవిని తీసుకున్నా, వాటిలో స్త్రీపురుషుల అనే విభజన వుంటుంది. మృగాల్లోనూ, వృక్షాల్లోనూ ఆడామగా అనే తేడా వుంటుంది. అలాంటి మానవుల్లో స్త్రీలు సృష్టికే మూలం అని చాలామంది అంటారు. అలాంటి స్త్రీలతో అదృష్టవంతులు ఎవరు అనే దానిని తెలుసుకుందాం. స్త్రీలు సాధారణంగా నవ్వుతూ వుంటే అదృష్టం తానంతట అదే వస్తుందని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు. కానీ, కొందరు స్త్రీలు అదృష్టం కలగలేదని.. కుటుంబ జీవితంలో అందుకే చాలా సమస్యలు ఏర్పడ్డాయని భావిస్తుంటారు.

12-12-2025 శుక్రవారం ఫలితాలు - ధనలాభం.. వాహనసౌఖ్యం పొందుతారు...

12-12-2025 శుక్రవారం ఫలితాలు - ధనలాభం.. వాహనసౌఖ్యం పొందుతారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. పెట్టుబడులు కలిసిరావు. ముఖ్యులను సంప్రదిస్తారు. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. స్థిమితంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. ముందుచూపుతో తీసుకున్న నిర్ణయం సత్ఫలితమిస్తుంది. సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు.

Double Decker Bus: సింహాచలానికి డబుల్ డెక్కర్ బస్సు సర్వీస్

Double Decker Bus: సింహాచలానికి డబుల్ డెక్కర్ బస్సు సర్వీస్ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన సింహాచలానికి ఇప్పుడు డబుల్ డెక్కర్ బస్సు సర్వీస్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనితో నగరంలో నడుస్తున్న ఎలక్ట్రిక్ టూరిస్ట్ బస్సుల సేవలు ఈ కొండపై ఉన్న పుణ్యక్షేత్రం వరకు విస్తరించాయి. పర్యాటక శాఖ అధికారులు గురువారం ఈ సర్వీస్ ప్రారంభమైందని ప్రకటించారు. పర్యాటకాన్ని, యాత్రికుల సౌకర్యాన్ని మెరుగుపరచడమే ఈ విస్తరణ లక్ష్యమని పర్యాటక శాఖాధికారులు తెలిపారు. వాస్తవానికి విశాఖపట్నం నగరంలో ఒక పర్యాటక ఆకర్షణగా ప్రవేశపెట్టిన ఈ ఎలక్ట్రిక్ డబుల్ డెక్కర్ బస్సులు ఇప్పుడు సందర్శకులను నేరుగా సింహాచలానికి చేరవేస్తాయి.

Guruvar Vrat: బృహస్పతిని గురువారం పూజిస్తే నవగ్రహ దోషాలు మటాష్

Guruvar Vrat: బృహస్పతిని గురువారం పూజిస్తే నవగ్రహ దోషాలు మటాష్బృహస్పతిని గురువారం పూజిస్తే నవగ్రహ దోషాలు తొలగిపోతాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు అంటున్నారు. గురుగ్రహాన్ని శాంతింపజేసుకోవాలంటే.. గురువారం పూజ తప్పనిసరి. గురువు పెరుగుదల, విజయం, వైద్యం, దృష్టి, మేధో, జ్ఞానం, ఆధ్యాత్మికత, అవకాశాలు, శ్రేయస్సు, ఆర్థిక స్థిరత్వం, అదృష్టానికి కారకుడు. బృహస్పతిని విష్ణువు అవతారం అని విశ్వాసం. అదే నమ్మకంతో ఆయనను ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి గురువార ఉపవాసం పాటిస్తారు.
