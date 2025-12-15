2026-2027-శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఫలితాలు - మేషరాశి వారికి ఆదాయం భేష్
మేషరాశి : అశ్వని 1, 2, 3, 4 పాదములు, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదము
ఆదాయం - 11 వ్యయం - 5 రాజపూజ్యం -2 అవమానం - 4
ఈ రాశివారి గోచారమును పరిశీలించగా కార్యసాధనకు నిరంతరం శ్రమిస్తుంటారు. అనుకున్న ఫలితం నిదానంగా సాధ్యమవుతుంది. అనుక్షణం ఏదో ఒకటి చేయాలనే ఆలోచనతో ఉంటారు. ఫలితాలు కూడా తగ్గట్టుగానే ఉంటాయి. ఆదాయం బాగున్నా వెలితిగా ఉంటుంది. ఖర్చులు అధికం. అయినా కొంత మొత్తం పొదుపు చేయగలుగుతారు. ప్రైవేట్ ఫైనాన్సుల జోలికి పోవటం అంత శ్రేయస్కరం కాదు.
ఆత్మీయులతో తరచుగా కాలక్షేపం చేస్తారు. గృహంలో శుభకార్యాలు జరుపుతారు. బంధుత్వాలు, పరిచయాలు, అధికమవుతాయి. దంపతుల మధ్య చీటికిమాటికి కలహం. గృహప్రశాంతతకు భంగం కలిగే సూననలు కనిపిస్తున్నాయి. సంతానం వల్ల కూడా మనశ్శాంతి ఉండదు. సంస్థలు, ప్రాజెక్టుల స్థాపనలపై దృష్టి పెడతారు.
మీ ఉన్నతి బంధువర్గాలకు అపోహ కలిగిస్తుంది. చిన్న చిన్న విషయాలు పట్టించుకోకుండా ధైర్యంగా మెలుగుతారు. అవివాహితులకు శుభయోగం. ఆశించిన సంబంధం నిశ్చయమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఉద్యోగపరంగా మంచి ఫలితాలున్నాయి. అనుక్షణం అధికారుల తీరుకు అనుగుణంగా మెలగండి.
త్వరలో స్థానచలనంతో కూడిన పదోన్నతి లభించగలదు. ప్రైవేట్ సంస్థల్లో పనిచేయు ఉద్యోగస్తులకు ఓర్పు, అంకితభావం ప్రధానం. వీరికి ఈ సంవత్సరాంతంలో ప్రోత్సాహకరమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. వృత్తి పరంగా వైద్య, న్యాయ, ఉపాధ్యాయులకు, సాంకేతిక రంగాల వారికి ఆదాయం బాగుంటుంది.
న్యాయపరమైన అంశాల్లో కొన్ని ఇబ్బందులెదురైనా సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. వ్యవసాయ రంగాల వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి. పంట దిగుబడి బాగున్నా మద్దతు ధర విషయంలో అసంతృప్తిగా ఉంటుంది. మొదటి పంట కంటే రెండవ పంట ఆశాజనకం.
సాధించిన దిగుబడికి మార్కెట్ రంగంలో మంచి ధర లభిస్తుంది. వ్యాపారులు లాభసాటిగా సాగుతాయి. ఆటుపోట్లు, నష్టాలను దీటుగా ఎదుర్కుంటారు. ఉమ్మడి వ్యాపారాల కంటే సొంతంగా చేయటమే శ్రేయస్కరం. చిన్నచిన్న వ్యాపారాలు బాగుంటాయి. వారికి నూతన పెట్టుడులు కలిసివస్తాయి.
పెద్దమొత్తం సరుకు నిల్వలో తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవటం మంచిది. విద్యార్థులకు లక్ష్యం పట్ల పట్టుదల, ఏకాగ్రత ముఖ్యం. ర్యాంకు సాధనకు ఓర్పుతో శ్రమించండి. మీ కృషి తప్పక ఫలిస్తుంది. విద్యార్థులు ముఖ్యంగా అత్యుత్సాహలు, అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు దూరంగా ఉండాలి.
మీ భవిష్యత్తు దెబ్బతినకుండా మెలగండి. ఆరోగ్యపరంగా అప్పుడప్పుడు స్వల్ప రుగ్మతలకు గురవుతారు. సొంత పరిజ్ఞానంతో మందులు వేసుకోకుండా వైద్యసలహాలు పాటించటం శ్రేయస్కరం. తరచు శుభకార్యాల్లో పాల్గొనటం, వస్త్రప్రాప్తి, వస్తులాభం, వాహనసౌఖ్యాలతో ఈ రాశివారు ఈ సంవత్సరం మిశ్రమ ఫలితాలు పొందుతారు.