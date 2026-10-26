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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 26 October 2026 (19:36 IST)

తిరుమలలో రీల్స్.. అపచారం.. పుష్ప 2 పాటకు మహిళ డ్యాన్స్ (వీడియో వైరల్)

Reels in Tirumala
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 26 Oct 2026 (19:36 IST)
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Reels in Tirumala
కలియుగ వైకుంఠం, తిరుమల పుణ్యక్షేత్రంలో రీల్స్ నిషేధం. అలాంటి పవిత్రమైన తిరుమలలో రీల్స్ ఘటనలు ఎన్నో చూశాం. తాజాగా తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం ఎదుట ఓ మహిళ రీల్స్ చేస్తూ హంగామా చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ ఘటన వివాదాస్పదమైంది. పుష్ప 2 పాటకు రీల్స్ చేస్తూ.. హడావుడి చేస్తున్నా అక్కడే ఉన్న విజిల్స్ సిబ్బంది పట్టించుకోకపోవడంపై భక్తులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 
 
భద్రతా సిబ్బంది బాధ్యతారాహిత్యంపై శ్రీవారి భక్తులు మండిపడుతున్నారు. తిరుమల పరిసరాల్లో రీల్స్‌పై తక్షణమే కఠిన నిఘా పెంచాలని టీటీడీ యాజమాన్యాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. 
 
తిరుమలలో ఇలాంటి అపచారాలు జరగకూడదని భక్తులు మండిపడుతున్నారు. ఈ వీడియో కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఇక ఈ వివాదంపై టీటీడీ ఎలా స్పందిస్తుందో వేచి చూడాలి. 
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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