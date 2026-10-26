తిరుమలలో రీల్స్.. అపచారం.. పుష్ప 2 పాటకు మహిళ డ్యాన్స్ (వీడియో వైరల్)
కలియుగ వైకుంఠం, తిరుమల పుణ్యక్షేత్రంలో రీల్స్ నిషేధం. అలాంటి పవిత్రమైన తిరుమలలో రీల్స్ ఘటనలు ఎన్నో చూశాం. తాజాగా తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం ఎదుట ఓ మహిళ రీల్స్ చేస్తూ హంగామా చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ ఘటన వివాదాస్పదమైంది. పుష్ప 2 పాటకు రీల్స్ చేస్తూ.. హడావుడి చేస్తున్నా అక్కడే ఉన్న విజిల్స్ సిబ్బంది పట్టించుకోకపోవడంపై భక్తులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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భద్రతా సిబ్బంది బాధ్యతారాహిత్యంపై శ్రీవారి భక్తులు మండిపడుతున్నారు. తిరుమల పరిసరాల్లో రీల్స్పై తక్షణమే కఠిన నిఘా పెంచాలని టీటీడీ యాజమాన్యాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
తిరుమలలో ఇలాంటి అపచారాలు జరగకూడదని భక్తులు మండిపడుతున్నారు. ఈ వీడియో కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఇక ఈ వివాదంపై టీటీడీ ఎలా స్పందిస్తుందో వేచి చూడాలి.
తిరుమలలో రీల్స్ .. 'పుష్ప 2' పాటకు హంగామా చేసిన యువతి తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం ఎదుట యువతి ‘పుష్ప 2’ పాటకు రీల్స్ చేస్తూ హంగామా చేయడం తీవ్ర వివాదాస్పదమైంది. పవిత్రమైన ఆలయ పరిసరాల్లో హడావుడి చేస్తున్నా అక్కడే ఉన్న విజిల్స్ సిబ్బంది పట్టించుకోకపోవడంపై భక్తులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. భద్రతా సిబ్బంది బాధ్యతారాహిత్యంపై మండిపడుతున్న శ్రీవారి భక్తులు, తిరుమల పరిసరాల్లో రీల్స్పై తక్షణమే కఠిన నిఘా పెంచాలని టీటీడీ యాజమాన్యాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. #Tirumala #TTD #ReelsControversy— BIG TV Breaking News (@bigtvtelugu) October 26, 2026