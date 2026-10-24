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  4. Tirumala Water Reserves Sufficient For 100 Days As Storage Improves
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 24 October 2026 (17:01 IST)

Tirumala: తిరుమలలో స్వల్పంగా మెరుగుపడిన నీటి లభ్యత

Tirumala Lord Sri venkateswra
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 24 Oct 2026 (17:01 IST)
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తిరుమలలో నీటి లభ్యత స్వల్పంగా మెరుగుపడింది. ప్రస్తుతం ఉన్న నీటి నిల్వలు కొండ ప్రాంతంలోని రోజువారీ అవసరాలకు 100 రోజుల పాటు సరిపోతాయని అంచనా. పక్షం రోజుల క్రితం ఇది 90 రోజులకు మాత్రమే సరిపోయేలా ఉండేది. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాల (టీటీడీ) సమాచారం ప్రకారం, ఐదు ప్రధాన జలాశయాల్లోకి కొత్తగా నీరు వచ్చి చేరడంతో, వినియోగం పోను నికరంగా 40.08 లక్షల గ్యాలన్ల నీరు అదనంగా నిల్వ అయ్యింది.
 
తగినంత వర్షపాతం లేకపోవడం, భక్తుల నుండి నిరంతర డిమాండ్ ఉండటంతో నీటి ఎద్దడి ఏర్పడుతుందేమోనన్న ఆందోళనల నేపథ్యంలో ఈ మెరుగుదల చోటుచేసుకుంది. నీటిని పొదుపుగా వాడటానికి, భక్తుల అవసరాలకు ప్రాధాన్యతనిచ్చేందుకు, హోటళ్లు, వాణిజ్య సంస్థలు, ప్రైవేట్ మతపరమైన సంస్థలు, సత్రాలలో నీటి వినియోగంపై టీటీడీ ఆంక్షలు విధించింది. 
 
శుక్రవారం ఉదయానికి పాపవినాశనం, గోగర్భం, ఆకాశగంగ, కుమారధార, పశుపుధార అనే ఐదు జలాశయాల్లో మొత్తం 61.68 లక్షల గ్యాలన్ల నీరు అదనంగా చేరింది. ఇందులో 21.60 లక్షల గ్యాలన్ల నీరు వినియోగం కాగా, నికరంగా 40.08 లక్షల గ్యాలన్ల నీరు నిల్వ పెరిగింది.
 
కుమారధార జలాశయంలో అత్యధికంగా 25.14 లక్షల గ్యాలన్ల నీరు పెరగగా, పాపవినాశనంలో 20.96 లక్షల గ్యాలన్లు, గోగర్భంలో 9.25 లక్షల గ్యాలన్లు, ఆకాశగంగలో 6.33 లక్షల గ్యాలన్ల నీరు పెరిగింది. పశుపుధార జలాశయంలో నీటి నిల్వలో ఎటువంటి మార్పు లేదు.
 
శుక్రవారం ఉదయానికి పాపవినాశనంలో 2,688.35 లక్షల గ్యాలన్లు, గోగర్భంలో 508.31 లక్షల గ్యాలన్లు, కుమారధారలో 363.98 లక్షల గ్యాలన్లు, ఆకాశగంగలో 30.40 లక్షల గ్యాలన్లు మరియు పశుపుధారలో 24.38 లక్షల గ్యాలన్ల నీరు నిల్వ ఉన్నాయి.
 
సెప్టెంబర్ 15 నుండి అక్టోబర్ 23 మధ్య కాలంలో ఈ జలాశయాలకు మొత్తం 244.46 లక్షల గ్యాలన్ల నీరు వచ్చి చేరింది. ఇందులో సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో 7.02 లక్షల గ్యాలన్లు, నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో 148.48 లక్షల గ్యాలన్ల నీరు జలాశయాల్లోకి చేరాయి. 
 
గత రెండు రోజుల్లో ఆకాశగంగ డ్యామ్ ప్రాంతంలో 8 మిమీ వర్షపాతం నమోదైంది. తిరుమలకు రోజుకు సుమారు 60 లక్షల గ్యాలన్ల నీరు అవసరమవుతుంది. ఈ నీటిని కళ్యాణి డ్యామ్‌తో సహా వివిధ రిజర్వాయర్లు, ఇతర వనరుల నుండి సరఫరా చేస్తారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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