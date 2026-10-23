తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తగ్గిన బంగారం ధరలు - మెట్రో నగరాల్లో పరిస్థితి ఏంటి?
రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం ధరలు తగ్గాయి. దేశీయ మార్కెట్లో పసిడి ధరలు శుక్రవారం తగ్గుముఖం పట్టాయి. పండగల సీజన్లో బంగారం ధరలు క్రమంగా దిగిరావడం కొనుగోలుదారులకు ఊరటనిస్తోంది. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో కూడా బంగారం ధరల్లో స్వల్పంగా తగ్గుదల కనిపించింది.
తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణాలోని ప్రధాన నగరాలైన హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్టణం, వరంగల్, తిరుపతిలో పసిడి ధరలు ఏకరీతిన కొనసాగుతున్నాయి. ఈ ప్రాంతాల్లో పది గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,44,370గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,32,340 వద్ద స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. ఇక 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,08,280గా నమోదైంది.
దేశంలోని ఇతర మెట్రో నగరాలతో పోలిస్తే, రాజధాని ఢిల్లీలో ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. ఢిల్లీలో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,44,520గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,32,490గాఉంది. ఇక ముంబై, బెంగుళూరు, చెన్నై, కోల్కతా నగరాల్లో ధరలు మాత్రం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని బంగారం ధరలకు సమానంగా ఉన్నాయి.