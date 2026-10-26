తిరుపతితో పాటు రాయలసీమలో భారీ వర్షాలు.. 49.8 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం
తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతం, దానిని ఆనుకుని ఉన్న ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం కారణంగా, ఆదివారం తిరుపతితో పాటు జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కొనసాగాయి. సోమ, మంగళవారాల్లో మరిన్ని వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అంచనా. భారత వాతావరణ శాఖ నివేదిక ప్రకారం, ఆదివారం ఉదయం 8.30 గంటలతో ముగిసిన 24 గంటల వ్యవధిలో తిరుపతిలో 49.8 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది.
అడపాదడపా కురిసిన వర్షాల వల్ల నగరంలో జనజీవనం స్తంభించగా, కొన్ని ప్రాంతాల్లో నీరు నిలిచిపోయింది. వీచే గాలులు, తగ్గుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు ప్రజలకు మరింత అసౌకర్యాన్ని కలిగించాయి. దీనివల్ల చాలామంది, ముఖ్యంగా వృద్ధులు, ఇళ్లకే పరిమితమయ్యారు. తిరుమలలో కూడా వర్షాలు కురవడంతో శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకోవడానికి వచ్చిన భక్తులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు.
కొండపై కురుస్తున్న వర్షం, దట్టమైన పొగమంచు, చల్లని వాతావరణం కారణంగా ఆలయ పరిసరాల్లో, మాడ వీధుల్లో రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగింది. దర్శనం పూర్తి చేసుకున్న భక్తులు వర్షంలోనే ప్రయాణించాల్సి రావడంతో, తమ బస చేసే ప్రాంతాలకు, బస్టాండ్లకు లేదా ఇతర గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవడంలో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. వర్షం నుండి రక్షణ పొందేందుకు చాలామంది అటు ఇటు పరుగులు తీయడం కనిపించింది.
ఘాట్ రోడ్లలో ప్రయాణించే వాహనదారులు నెమ్మదిగా, జాగ్రత్తగా వాహనాలను నడపాలని, ముఖ్యంగా వర్షం, పొగమంచు కారణంగా దృశ్యమానత తక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని టీటీడీ సూచించింది. వర్షం పడుతున్నప్పుడు బహిరంగ ప్రదేశాల్లో తిరిగే భక్తులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కూడా కోరింది.
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాతావరణ వ్యవస్థ సోమవారం నాటికి తుపానుగా బలపడి, ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరం వైపు కదిలే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. తిరుపతితో పాటు రాయలసీమలోని ఇతర ప్రాంతాల్లో రాబోయే కొన్ని రోజుల్లో మరిన్ని వర్షాలు, ఉరుములతో కూడిన జల్లులు పడే అవకాశం ఉందని, మంగళ, బుధవారాల్లో వర్షాల తీవ్రత మరింత పెరగవచ్చని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది.